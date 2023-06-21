【砍樹種電5】光電場址與農漁爭地，環團籲結合國土法規劃

文：張雄風、張祈（中央社記者）

各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。

經濟部要設光電示範專區，對於光電與農漁爭地及生態保育的議論，環團呼籲政府提出「能源用地白皮書」結合「國土計畫法」審視政策，在野黨希望回饋機制讓地方分享利益。

經濟部能源局今年2月研擬「彰化大城光電示範區」，由於大城鄉位置偏遠，又有地層下陷之虞，據能源局簡報，光電開發案持續帶來綠電收益，促進當地發展；開發案估算從今年起跑，最快114年底將可第一期併網。

經濟部次長曾文生日前在「台灣如何邁向淨零轉型論壇」中表示，光電場業者其實是期待設立專區，光電專區是可以與農漁業共融的，透過適當的管理機制，讓農業、漁業生產力能夠維持，確保農業使用跟綠能共存共榮、利益共享，降低土地掮客尋租的可能性。

光電專區力求農電共融 地方溝通希望回饋利益

長期關注花蓮光電發展的時代力量花蓮服務處主任陳慶元說，台灣大部分的光電設置都不需要環評，缺乏社會與環境影響的調查與評估，無法細緻的規劃案場、減少環境與社會的衝擊。

陳慶元指出，中央與地方也沒有一個實質友善社區的回饋機制指引，業者實際回饋地方也確實非常少，據了解鳳林鎮一處150公頃光電開發案，回饋社區僅是1台巡邏車，或是每年不到10萬元的回饋金。

陳慶元說，時代力量倡議地方政府訂定太陽光電自治條例，其中最重要的是回饋機制，既然要犧牲環境造就能源轉型，就應有一定比例回饋金做為「綠能基金」，專款專用在生態、景觀、農業可能受影響的社區。另外，也應該要推動公民電廠，讓在地人可以參與投資，實質共享綠能開發利益。

地球公民基金會議題部主任蔡卉荀檢視歷年光電政策，2016年之前開放民間自行尋地開發，卻衍生假種田真種電、土地炒作、農業衝擊等弊病；2022年之後推出漁電共生的政策，仍缺乏整體光電區位的規劃與管理。

Photo Credit: 中央社 圖為造林地示意圖。（林務局提供）中央社記者曾以寧傳真 112年6月19日

光電場址散落 國土綠網又是另一體系

蔡卉荀表示，根據能源局今年4月的簡報，光電開發將以生產力低、高鹽化等「低地力」區域執行，目前相中台17線以西一帶，彰化大城就是列入開發選項之一，另外包含雲林口湖、四湖及台西等地。

地球公民基金會分析，這些被指為「低地力」的土地，很大一部分與農委會林務局公布的「國土綠網區域保育軸帶」重疊；政府在釋出土地、規劃設置綠電區位的時候，應該同時拿出保育對策，否則是不負責任的作為。

環保團體以國土計畫的視角深入討論，環境權保障基金會研究員許博任指出，光電用地治理應把握「大小有別」的原則，針對大規模光電建立專區設置管理規範，應完備國土空間區位、政策與個案環境影響評估、國土使用許可等各項法定的計畫與嚴謹的審查程序。

許博任提到，光電用地發展策略應著重社會嵌合，譬如台糖農地從短租轉為長期放租，要求融入一定比例的農電共生，讓農民兼顧農業經營，一起提升再生能源的國土空間發展策略原則。

本全律師事務所所長詹順貴律師認為，現在光電場爭議多，業者將本求利卻忽略環境因素，也因用地選址沒有規範標準，找到土地就開發，出現很多土地掮客。

詹順貴強調，政府應考慮先進行光電的「政策環評」，提出通則性的開發規範標準，訂定出排除光電開發區域的條件，建立明確、有規範約束力的遊戲規則。

地球公民基金會議題部專員黃子芸認為，目前「全國國土計畫」中已有光電相關描述，得「利用地層下陷、不利農業經營土地、受污染土地、鹽業用地、中央與地方政府盤點之土地、光電與農業經營結合之農牧用地或養殖用地、特定光電專區用地等，設置地面型太陽光電專區方式推動」等。

她說，但是國土計畫中農地資源保護策略相對也提到，農業發展範圍內之非農業使用設施與使用行為，不得影響周邊農業生產環境，且規劃使用方式應儘量避免造成農地切割及碎裂等。

蔡卉荀呼籲，主管國土計畫的內政部應協調經濟及農業部門，且政府盡早公告能源用地白皮書，避免新政策與白皮書脫鉤；除了綠能業者、地主外，也要與農漁民及相關團體溝通、擴大社會對話，設計出保障社區及農漁民參與的機制。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺