【砍樹種電5】光電場址與農漁爭地，環團籲結合國土法規劃
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蔡卉荀表示，根據能源局今年4月的簡報，光電開發將以生產力低、高鹽化等「低地力」區域執行，目前相中台17線以西一帶，彰化大城就是列入開發選項之一，另外包含雲林口湖、四湖及台西等地。地球公民基金會分析，這些被指為「低地力」的土地，很大一部分與農委會林務局公布的「國土綠網區域保育軸帶」重疊。
文：張雄風、張祈（中央社記者）
各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。
經濟部要設光電示範專區，對於光電與農漁爭地及生態保育的議論，環團呼籲政府提出「能源用地白皮書」結合「國土計畫法」審視政策，在野黨希望回饋機制讓地方分享利益。
經濟部能源局今年2月研擬「彰化大城光電示範區」，由於大城鄉位置偏遠，又有地層下陷之虞，據能源局簡報，光電開發案持續帶來綠電收益，促進當地發展；開發案估算從今年起跑，最快114年底將可第一期併網。
經濟部次長曾文生日前在「台灣如何邁向淨零轉型論壇」中表示，光電場業者其實是期待設立專區，光電專區是可以與農漁業共融的，透過適當的管理機制，讓農業、漁業生產力能夠維持，確保農業使用跟綠能共存共榮、利益共享，降低土地掮客尋租的可能性。
- 光電專區力求農電共融 地方溝通希望回饋利益
長期關注花蓮光電發展的時代力量花蓮服務處主任陳慶元說，台灣大部分的光電設置都不需要環評，缺乏社會與環境影響的調查與評估，無法細緻的規劃案場、減少環境與社會的衝擊。
陳慶元指出，中央與地方也沒有一個實質友善社區的回饋機制指引，業者實際回饋地方也確實非常少，據了解鳳林鎮一處150公頃光電開發案，回饋社區僅是1台巡邏車，或是每年不到10萬元的回饋金。
陳慶元說，時代力量倡議地方政府訂定太陽光電自治條例，其中最重要的是回饋機制，既然要犧牲環境造就能源轉型，就應有一定比例回饋金做為「綠能基金」，專款專用在生態、景觀、農業可能受影響的社區。另外，也應該要推動公民電廠，讓在地人可以參與投資，實質共享綠能開發利益。
地球公民基金會議題部主任蔡卉荀檢視歷年光電政策，2016年之前開放民間自行尋地開發，卻衍生假種田真種電、土地炒作、農業衝擊等弊病；2022年之後推出漁電共生的政策，仍缺乏整體光電區位的規劃與管理。
- 光電場址散落 國土綠網又是另一體系
蔡卉荀表示，根據能源局今年4月的簡報，光電開發將以生產力低、高鹽化等「低地力」區域執行，目前相中台17線以西一帶，彰化大城就是列入開發選項之一，另外包含雲林口湖、四湖及台西等地。
地球公民基金會分析，這些被指為「低地力」的土地，很大一部分與農委會林務局公布的「國土綠網區域保育軸帶」重疊；政府在釋出土地、規劃設置綠電區位的時候，應該同時拿出保育對策，否則是不負責任的作為。
環保團體以國土計畫的視角深入討論，環境權保障基金會研究員許博任指出，光電用地治理應把握「大小有別」的原則，針對大規模光電建立專區設置管理規範，應完備國土空間區位、政策與個案環境影響評估、國土使用許可等各項法定的計畫與嚴謹的審查程序。
許博任提到，光電用地發展策略應著重社會嵌合，譬如台糖農地從短租轉為長期放租，要求融入一定比例的農電共生，讓農民兼顧農業經營，一起提升再生能源的國土空間發展策略原則。
本全律師事務所所長詹順貴律師認為，現在光電場爭議多，業者將本求利卻忽略環境因素，也因用地選址沒有規範標準，找到土地就開發，出現很多土地掮客。
詹順貴強調，政府應考慮先進行光電的「政策環評」，提出通則性的開發規範標準，訂定出排除光電開發區域的條件，建立明確、有規範約束力的遊戲規則。
地球公民基金會議題部專員黃子芸認為，目前「全國國土計畫」中已有光電相關描述，得「利用地層下陷、不利農業經營土地、受污染土地、鹽業用地、中央與地方政府盤點之土地、光電與農業經營結合之農牧用地或養殖用地、特定光電專區用地等，設置地面型太陽光電專區方式推動」等。
她說，但是國土計畫中農地資源保護策略相對也提到，農業發展範圍內之非農業使用設施與使用行為，不得影響周邊農業生產環境，且規劃使用方式應儘量避免造成農地切割及碎裂等。
蔡卉荀呼籲，主管國土計畫的內政部應協調經濟及農業部門，且政府盡早公告能源用地白皮書，避免新政策與白皮書脫鉤；除了綠能業者、地主外，也要與農漁民及相關團體溝通、擴大社會對話，設計出保障社區及農漁民參與的機制。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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