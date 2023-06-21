【砍樹種電6】大安森林公園能吸多少碳？學界倡議培養氣候公民科學家
我們想讓你知道的是
現在根據不同的資料推估，有的顯示台灣20年生的造林木平均每年每公頃可吸存12.6公噸的二氧化碳，有的以每公頃1500到2500顆樹估計大約每年吸碳量在10到15公噸之間，由於大安森林公園的樹木沒那麼多，估計1年吸碳量僅約110.5至242.6公噸。
文：張雄風、曾以寧（中央社記者）
各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。
各大企業在談節能減碳時，常以大安森林公園吸碳量當參考值，然而種樹獲得的碳匯怎麼算，還沒有確立方法學，碳權交易仍在蹲馬步，環保署已在討論防止「漂綠」。
目前陸續有咖啡、化妝品、筆記型電腦以「碳中和」做為綠色消費亮點，有的會強調相當於多少座「大安森林公園」吸碳量來訴求低碳節能，排碳大戶在盤點何處取得減碳額度時，種樹是選項之一，也討論到購買碳權。
台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮告訴《中央社》記者，森林碳匯轉為碳權交易，在國際間只有自願市場在進行，比例非常低，主因是風險太高，例如森林大火一發生，森林就失去固碳能力，短期間又難以回復，因此為了要保障長期的碳權，就比較不願意交易。
「就企業而言，森林碳匯用於自身碳中和就好。」邱祈榮估計，一塊林地賣碳權收益，可能只占這塊林地經濟效益的2％至5％，因此必須有其他收入，應該是要想怎麼活化林地，碳權只是附帶的。
氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴則告訴《中央社》記者，企業要以建立溫室氣體排放量盤查、並實施減量優先，買碳權是「最後手段」；為避免企業漂綠，公告納管排放源減碳量需第三方查證；至於碳權交易，金管會已指定證交所成立台灣碳權交易所股份有限公司辦理。
由於歐盟準備率先實施碳邊境調整機制（CBAM），俗稱碳關稅，碳涵蓋鋼鐵、水泥等類別，還要擴大碳交易市場，因此台灣碳權交易所與國外進行碳權交易為主，服務會被歐盟課碳關稅的企業，暫時不會現行的環保署車輛汰舊換新抵換媒合平台整併。
企業透過使用綠能、種樹、購買碳權來抵減或清除自身所排放的二氧化碳，一般民眾可能似懂非懂，大多數人的概念停留大安森林公園能吸多少碳，也就是早年農委會推估，每公頃森林1年約可以吸碳15公噸，換算大安森林公園25.8公頃可吸碳386.5公噸。
然而現在根據不同的資料推估，有的顯示台灣20年生的造林木平均每年每公頃可吸存12.6公噸的二氧化碳，有的以每公頃1500到2500顆樹估計大約每年吸碳量在10到15公噸之間，由於大安森林公園的樹木沒那麼多，估計1年吸碳量僅約110.5至242.6公噸。
有鑑於此，邱祈榮與大安森林公園合作，辦理「以樹之名」氣候行動研習營，強調透過森林測計技術，推算森林碳匯數量，並理解森林碳匯如何轉換成碳權交易的過程及所需的知識與技能。
他說明，現在台灣的森林碳匯數字都是援引國際資料推算，若想要有碳權，台灣的MRV（量測、報告與驗證）一定要與國際接軌，因此必須要有相對應的人才養成。
雖然「以樹之名 」只是民間辦理的研習營，但完成測試仍然會頒予證書，希望能從基層培養理念與實務能力兼具的氣候行動公民科學家。
邱祈榮強調，最基礎的工作應該是建立有效的森林碳匯MRV（量測、報告與驗證）機制，讓整個執行成果能有科學數據支持，避免落入光喊口號，沒有實際量測數據的「漂綠」疑雲，也就是誇大不實的永續作為。
邱祈榮直言，現在官方的資料的確不足，政府要做的事包括訂定種樹的國家標準、生長的數據可以供參考，才能完善整體環境。
現在的減碳是「斤斤計較」，邱祈榮解釋，樹木的固碳包括地上部生物量、枯死木與枯枝落葉，地下部生物量及土壤等森林生態系統的形式儲存碳量；還有林木產品，因為木製產品棄置後，並非短時間就可分解，往往需耗費數10年，因此可納入使用中（in use）及分解中（in disposal）的固碳。
對於農業減碳效率的查驗，農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室簡任技正劉玉文接受《中央社》記者採訪時坦言，目前仍在積極發展方法學階段，尚未開始人員培訓。
劉玉文說，也正同步輔導農業科技研究院，成為專業查驗機構，未來若有其他民間業者有興趣加入，也將視查驗需求予以協助。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！