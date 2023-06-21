2023/06/21,
環境

【砍樹種電6】大安森林公園能吸多少碳？學界倡議培養氣候公民科學家

【砍樹種電6】大安森林公園能吸多少碳？學界倡議培養氣候公民科學家
圖為大安森林公園落羽松步道。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）

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現在根據不同的資料推估，有的顯示台灣20年生的造林木平均每年每公頃可吸存12.6公噸的二氧化碳，有的以每公頃1500到2500顆樹估計大約每年吸碳量在10到15公噸之間，由於大安森林公園的樹木沒那麼多，估計1年吸碳量僅約110.5至242.6公噸。

文：張雄風、曾以寧（中央社記者）

各大企業為了減碳永續經營而種樹，也有光電場開發案需要砍樹，在淨零減碳的政策下，種樹好或種電好的爭議，在各地陸續出現，使用太陽能光電的減碳效果，能夠抵得上多少座大安公園，種植本土樹種又能產生少多碳匯，一般民眾可能難以理解，而且本土的森林碳匯目前算不清楚，方法學還在建立中。

各大企業在談節能減碳時，常以大安森林公園吸碳量當參考值，然而種樹獲得的碳匯怎麼算，還沒有確立方法學，碳權交易仍在蹲馬步，環保署已在討論防止「漂綠」。

目前陸續有咖啡、化妝品、筆記型電腦以「碳中和」做為綠色消費亮點，有的會強調相當於多少座「大安森林公園」吸碳量來訴求低碳節能，排碳大戶在盤點何處取得減碳額度時，種樹是選項之一，也討論到購買碳權。

台灣大學森林環境暨資源學系副教授邱祈榮告訴《中央社》記者，森林碳匯轉為碳權交易，在國際間只有自願市場在進行，比例非常低，主因是風險太高，例如森林大火一發生，森林就失去固碳能力，短期間又難以回復，因此為了要保障長期的碳權，就比較不願意交易。

「就企業而言，森林碳匯用於自身碳中和就好。」邱祈榮估計，一塊林地賣碳權收益，可能只占這塊林地經濟效益的2％至5％，因此必須有其他收入，應該是要想怎麼活化林地，碳權只是附帶的。

氣候變遷署籌備處副主任黃偉鳴則告訴《中央社》記者，企業要以建立溫室氣體排放量盤查、並實施減量優先，買碳權是「最後手段」；為避免企業漂綠，公告納管排放源減碳量需第三方查證；至於碳權交易，金管會已指定證交所成立台灣碳權交易所股份有限公司辦理。

由於歐盟準備率先實施碳邊境調整機制（CBAM），俗稱碳關稅，碳涵蓋鋼鐵、水泥等類別，還要擴大碳交易市場，因此台灣碳權交易所與國外進行碳權交易為主，服務會被歐盟課碳關稅的企業，暫時不會現行的環保署車輛汰舊換新抵換媒合平台整併。

企業透過使用綠能、種樹、購買碳權來抵減或清除自身所排放的二氧化碳，一般民眾可能似懂非懂，大多數人的概念停留大安森林公園能吸多少碳，也就是早年農委會推估，每公頃森林1年約可以吸碳15公噸，換算大安森林公園25.8公頃可吸碳386.5公噸。

然而現在根據不同的資料推估，有的顯示台灣20年生的造林木平均每年每公頃可吸存12.6公噸的二氧化碳，有的以每公頃1500到2500顆樹估計大約每年吸碳量在10到15公噸之間，由於大安森林公園的樹木沒那麼多，估計1年吸碳量僅約110.5至242.6公噸。

有鑑於此，邱祈榮與大安森林公園合作，辦理「以樹之名」氣候行動研習營，強調透過森林測計技術，推算森林碳匯數量，並理解森林碳匯如何轉換成碳權交易的過程及所需的知識與技能。

他說明，現在台灣的森林碳匯數字都是援引國際資料推算，若想要有碳權，台灣的MRV（量測、報告與驗證）一定要與國際接軌，因此必須要有相對應的人才養成。

雖然「以樹之名 」只是民間辦理的研習營，但完成測試仍然會頒予證書，希望能從基層培養理念與實務能力兼具的氣候行動公民科學家。

邱祈榮強調，最基礎的工作應該是建立有效的森林碳匯MRV（量測、報告與驗證）機制，讓整個執行成果能有科學數據支持，避免落入光喊口號，沒有實際量測數據的「漂綠」疑雲，也就是誇大不實的永續作為。

邱祈榮直言，現在官方的資料的確不足，政府要做的事包括訂定種樹的國家標準、生長的數據可以供參考，才能完善整體環境。

現在的減碳是「斤斤計較」，邱祈榮解釋，樹木的固碳包括地上部生物量、枯死木與枯枝落葉，地下部生物量及土壤等森林生態系統的形式儲存碳量；還有林木產品，因為木製產品棄置後，並非短時間就可分解，往往需耗費數10年，因此可納入使用中（in use）及分解中（in disposal）的固碳。

對於農業減碳效率的查驗，農委會氣候變遷調適及淨零排放專案辦公室簡任技正劉玉文接受《中央社》記者採訪時坦言，目前仍在積極發展方法學階段，尚未開始人員培訓。

劉玉文說，也正同步輔導農業科技研究院，成為專業查驗機構，未來若有其他民間業者有興趣加入，也將視查驗需求予以協助。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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