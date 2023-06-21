布林肯訪中：星媒分析美中關係「停損但未設護欄」，中國學者認為拜習會有望

布林肯訪中，星媒：為美中關係設停損，護欄未建立

（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京並與中國國家主席習近平會談，外界認為美中關係有望開始融冰。星媒社論分析，雖然美方尋求的護欄還沒建立，但為雙邊關係設停損的初步動作可能已開始。

布林肯19日晚間結束2天的訪中行程，在行程最後得與習近平面對面會談。儘管美中雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題上，分歧仍深。

美中關係惡化之際，布林肯此行備受關注。《海峽時報》（The Straits Times）20日刊出社論指出，布林肯是逾4年來首位訪問中國的美國國務卿，外界樂見美中重啟高層接觸。

除了會晤習近平，布林肯訪中期間也與中國外長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅會談數小時，這些都是正面進展。

社論指出，為美中關係設停損的初步動作可能已開始，儘管美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與習近平在印尼峇里島雙邊會上尋求建立的「護欄」（guard rails）還沒建立。「那些措施應是現在優先處理的事項」。

社論分析，隨著美國下屆總統選舉腳步接近，對中關係無可避免將受到影響；而近期在許多場合對美採取強硬態度的中國，則需要減緩急躁的作為。9月將在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會及11月在美國登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，提供美中最高層有意義接觸的機會。

另一方面，《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝指出，布林肯訪中期間，雙方使用的一些措辭帶有和解意味。但他坦言，美中關係的基本面沒有改變，雙方分歧仍比共識多。

美國今年初擊落一枚入侵的中國偵察氣球後，雙邊緊張關係惡化。不過，5月以來，美中高層逐步恢復接觸，包括中國商務部長王文濤訪美、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與王毅在維也納會晤，也傳出美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）赴北京會見中國情報高層。

儘管如此，美中軍方仍未重啟高層會面，北京先前拒絕美方提出美、中防長6月初在新加坡香格里拉對話場邊進行雙邊會的提議。

布林肯在北京召開的記者會上也說，這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上的遭遇事件，重啟軍事溝通管道絕對有必要。但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項。

北京學者：當前是改善中美關係最佳時機

美國國務卿布林肯這次來訪與中國達成一些「積極」成果。北京學者認為，當前是兩國改善關係的最佳時機，若不能把握機會，進入美國總統大選年之後，要想改善關係更加困難。

布林肯18至19日訪問北京，除與中國外長秦剛會談，並會見了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，也見到了中國國家主席習近平。

此間輿論認為，在當前中美關係處在建交以來最低谷之際，又一次站到十字路口的中美是選擇對話或對抗、合作還是衝突，在布林肯訪問期間，雙方都給出了共同答案，也就是回到並落實兩國元首去（2022）年11月峇里島會晤時達成的重要共識；而習近平禮節性會見布林肯，並對中美會談給予一定積極評價，這是中方以禮相待、展現善意，期待的是兩國和平共處、合作共贏。

看在中方眼裡，一次訪問無法根本化解中美在不同領域的分歧，也無法讓中美關係回歸正軌。中方並認為，兩國關係的關鍵須視美方能否以「誠意」回應中方的「善意」，「端正對華認知，尊重中方的核心利益以及重大關切上的底線、紅線，把表態落實到行動上來」。

北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇接受《中央社》採訪時表示，中美關係前一段時期堪稱越來越糟，「有可能圍繞台灣問題、南海問題爆發局部戰爭，情況比較多」，而走向新冷戰、甚至局部熱戰的方向。

王勇分析，但是在國際格局發生「很大且不利美國」的變化、也就是俄烏戰事後中俄兩國加強戰略性協作夥伴關係的情況下，美國高層最近數月針對中美關係做出比較多的姿態，表現得比較急迫。

除了國際格局，王勇指出，中美兩國之間共同的利益依然存在，「這也是中美關係複雜性的所在」。過去40年、特別是最近30年經濟全球化發展的產物「就是中美之間形成你中有我、我中有你的關係」，美國當前對中國推動的戰略競爭，不符合美國企業的利益，也不符合美國社會的期待。

如同近年來中方各界的觀點，王勇認為，美國在國內政治鬥爭激烈、社會分化嚴重以及經濟下滑的背景下，需要一個外部敵人來轉移國內矛盾、凝聚國內共識，這個外部敵人「過去是蘇聯，80年代是日本，現在是中國」，只是中國的實力遠遠超過當年的蘇聯和日本。

對於中美互動，王勇表示，美國總統拜登（Joe Biden）近期對兩國關係也有很好的表態，但如何應對中國的崛起，美國國內存在不同的意見，為兩國關係增添更多不確定的因素。

王勇分析：「特別是明年美國要總統大選，兩黨可能都圍繞著中國來說事，加劇中美關係的緊張，因此當前是中美關係改善的最佳時機，再晚的話，到明年大選年，拜登政府想改善中美關係就會變得非常的困難。」