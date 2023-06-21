布林肯訪中：星媒分析美中關係「停損但未設護欄」，中國學者認為拜習會有望
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北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇分析：「特別是明年美國要總統大選，兩黨可能都圍繞著中國來說事，加劇中美關係的緊張，因此當前是中美關係改善的最佳時機，再晚的話，到明年大選年，拜登政府想改善中美關係就會變得非常的困難。」
布林肯訪中，星媒：為美中關係設停損，護欄未建立
（中央社）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問北京並與中國國家主席習近平會談，外界認為美中關係有望開始融冰。星媒社論分析，雖然美方尋求的護欄還沒建立，但為雙邊關係設停損的初步動作可能已開始。
布林肯19日晚間結束2天的訪中行程，在行程最後得與習近平面對面會談。儘管美中雙方在直航、學生等議題有共識，但在軍事重啟交流、台灣、人權等關鍵議題上，分歧仍深。
美中關係惡化之際，布林肯此行備受關注。《海峽時報》（The Straits Times）20日刊出社論指出，布林肯是逾4年來首位訪問中國的美國國務卿，外界樂見美中重啟高層接觸。
除了會晤習近平，布林肯訪中期間也與中國外長秦剛、中共中央外事委辦公室主任王毅會談數小時，這些都是正面進展。
社論指出，為美中關係設停損的初步動作可能已開始，儘管美國總統拜登（Joe Biden）去年11月與習近平在印尼峇里島雙邊會上尋求建立的「護欄」（guard rails）還沒建立。「那些措施應是現在優先處理的事項」。
社論分析，隨著美國下屆總統選舉腳步接近，對中關係無可避免將受到影響；而近期在許多場合對美採取強硬態度的中國，則需要減緩急躁的作為。9月將在印度新德里舉行的20國集團（G20）峰會及11月在美國登場的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，提供美中最高層有意義接觸的機會。
另一方面，《聯合早報》引述新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務課程助理教授駱明輝指出，布林肯訪中期間，雙方使用的一些措辭帶有和解意味。但他坦言，美中關係的基本面沒有改變，雙方分歧仍比共識多。
美國今年初擊落一枚入侵的中國偵察氣球後，雙邊緊張關係惡化。不過，5月以來，美中高層逐步恢復接觸，包括中國商務部長王文濤訪美、白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與王毅在維也納會晤，也傳出美國中央情報局（CIA）局長勃恩斯（William Burns）赴北京會見中國情報高層。
儘管如此，美中軍方仍未重啟高層會面，北京先前拒絕美方提出美、中防長6月初在新加坡香格里拉對話場邊進行雙邊會的提議。
布林肯在北京召開的記者會上也說，這次訪中行程中反覆向中方提及軍事溝通管道的重要性，鑑於近來美中多次在空中與海上的遭遇事件，重啟軍事溝通管道絕對有必要。但「目前中方尚未同意推進這一進程」，這是美方會持續努力的優先事項。
北京學者：當前是改善中美關係最佳時機
美國國務卿布林肯這次來訪與中國達成一些「積極」成果。北京學者認為，當前是兩國改善關係的最佳時機，若不能把握機會，進入美國總統大選年之後，要想改善關係更加困難。
布林肯18至19日訪問北京，除與中國外長秦剛會談，並會見了中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，也見到了中國國家主席習近平。
此間輿論認為，在當前中美關係處在建交以來最低谷之際，又一次站到十字路口的中美是選擇對話或對抗、合作還是衝突，在布林肯訪問期間，雙方都給出了共同答案，也就是回到並落實兩國元首去（2022）年11月峇里島會晤時達成的重要共識；而習近平禮節性會見布林肯，並對中美會談給予一定積極評價，這是中方以禮相待、展現善意，期待的是兩國和平共處、合作共贏。
看在中方眼裡，一次訪問無法根本化解中美在不同領域的分歧，也無法讓中美關係回歸正軌。中方並認為，兩國關係的關鍵須視美方能否以「誠意」回應中方的「善意」，「端正對華認知，尊重中方的核心利益以及重大關切上的底線、紅線，把表態落實到行動上來」。
北京大學國際關係學院教授、美國研究中心主任王勇接受《中央社》採訪時表示，中美關係前一段時期堪稱越來越糟，「有可能圍繞台灣問題、南海問題爆發局部戰爭，情況比較多」，而走向新冷戰、甚至局部熱戰的方向。
王勇分析，但是在國際格局發生「很大且不利美國」的變化、也就是俄烏戰事後中俄兩國加強戰略性協作夥伴關係的情況下，美國高層最近數月針對中美關係做出比較多的姿態，表現得比較急迫。
除了國際格局，王勇指出，中美兩國之間共同的利益依然存在，「這也是中美關係複雜性的所在」。過去40年、特別是最近30年經濟全球化發展的產物「就是中美之間形成你中有我、我中有你的關係」，美國當前對中國推動的戰略競爭，不符合美國企業的利益，也不符合美國社會的期待。
如同近年來中方各界的觀點，王勇認為，美國在國內政治鬥爭激烈、社會分化嚴重以及經濟下滑的背景下，需要一個外部敵人來轉移國內矛盾、凝聚國內共識，這個外部敵人「過去是蘇聯，80年代是日本，現在是中國」，只是中國的實力遠遠超過當年的蘇聯和日本。
對於中美互動，王勇表示，美國總統拜登（Joe Biden）近期對兩國關係也有很好的表態，但如何應對中國的崛起，美國國內存在不同的意見，為兩國關係增添更多不確定的因素。
王勇分析：「特別是明年美國要總統大選，兩黨可能都圍繞著中國來說事，加劇中美關係的緊張，因此當前是中美關係改善的最佳時機，再晚的話，到明年大選年，拜登政府想改善中美關係就會變得非常的困難。」
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
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8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
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現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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