反服貿運動十週年：柯文哲要「重啟貨貿」談判，學者憂促兩岸經濟一體化、非常危險
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基進黨主席王興煥表示，柯文哲作為一個總統候選人，支持度穩定突破兩成，逼近三成，這樣有政治能量的總統候選人，喊出十年前被整個台灣社會以佔領國會運動否決的服貿、說要重啟，整個社會和年輕人「竟然無感」，「大家是不是不知道服貿對台灣的禍害？」
今（21）日適逢反服貿運動十週年，公民團體「經濟民主連合」（以下簡稱經民連）上午將於立法院群賢樓外舉行記者會，提出切勿「重啟服貿、貨貿談判」的警告，而針對民眾黨主席柯文哲日前拋出優先啟動「貨貿談判」主張，智庫召集人賴中強律師痛批「貨貿和服貿一樣危險」。
民眾黨2024總統參選人柯文哲正醞釀發表國政白皮書，傳出內容提及兩岸應恢復海基會、海協會的兩會機制，並主張重啟貨貿與服貿談判，外界質疑恐怕會傷害台灣經濟，柯文哲昨（20）日受訪表示，「這是典型網軍作戰」；柯文哲強調，務實來講貨貿要比服貿優先；兩岸一定要來往，來往一定要有法律基礎，並怒批，民進黨都已經執政7年了，該通過的法律也沒通過，《兩岸監督條例》還躺在立法院。
服貿協議及貨貿協議均為兩岸於2010年6月簽署的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的後續協議，兩岸後於2011年2月兩岸經合會上宣布啟動該2項協議的協商，但因貨貿協議涉及8000多項貨品的關稅調降，內容較為複雜，而服貿協議協商進度較快。
當時經濟部認為，兩岸先簽署服貿協議，可讓我國業者早日利用該協議下的優惠待遇進軍大陸市場，較符合我方利益，2013年6月21日，兩岸兩會在中國大陸上海市舉行第九次高層會談並簽署《服務貿易協定》，不過因為爭議太大，後有太陽花學運的發生，2016年民進黨再度執政後，協商中斷。
經民連今日舉行記者會，律師賴中強表示，反對所有政治人物重啟服貿、貨貿談判，不管是柯文哲或國民黨，甚至其他政黨。賴中強說，經民連早於6月初提出關於中國經濟脅迫的智庫報告，就提醒中國對台做貿易壁壘調查，目的就是無論台灣選舉結果，如果泛藍或親中候選人當選，就會以解除貿易制裁為理由，做球給親中的總統當選人，去與中國談重啟服貿貨貿。
賴中強也指出，如果民進黨候選人當選，中國推測會以台灣限制中國某些貨品進口為理由對台灣實施貿易報復，但報復不會是長期全面性，而是選擇性的，會針對特定與中國朋好的在地協力者或關係者局部開放，如昨日國台辦開放了3％、台東縣25個果園的鳳梨釋迦，賴中強呼籲無論藍綠全國各黨要一致團結，認清中國的分化手段。
經民連也於記者會上提出警告，包括兩岸如重啟服貿談判，台灣對中國開放64大項、1000多項行業，恐衝擊423萬就業人口；中國經商與就業環境不斷惡化，外商台商紛紛設法撤出中國，台灣此時如果再重啟服貿協議談判，不就成了最後一隻白老鼠？
經民連指出，兩岸經濟一體化後，工資和失業率極有可能向中看齊，今年5月中國青年失業率達20.8％的新高，這真的是民眾要的嗎？另外重啟服貿恐會讓台灣跟中國金融風險和疫情風險一體化，並讓美中貿易制裁的波及者，台灣將不再是美國信任圈中美台日韓晶片聯盟一份子，反而成為制裁對象。
民眾黨：柯文哲主張「先談貨貿」、反對黑箱
不過台灣民眾黨發言人楊寶楨指出，柯文哲的國政白皮書還沒正式出爐，沒有「白皮書內容提到要重啟服貿」這件事。
楊寶楨強調，柯文哲態度很明確，考量的優先順序是「先貨貿再服貿」，並說當年大家對服貿主要是反「黑箱」和「闖關」，因此柯文哲主席將重點擺在應趕緊處理《兩岸監督條例》，這和民眾黨一直以來主張對執政黨政策「嚴審」是一致的態度。
經民連：貨貿和服貿一樣危險，獨厚大企業
不過賴中強告訴《關鍵評論網》，不管是重啟服貿或貨貿「都非常危險」，服貿是服務部門的開放，貨貿是完成兩岸貨物取消非關稅障礙，以及90％以上的貨物零關稅，兩者都是為實現「兩岸經濟一體化」，兩岸經濟一體化的結果是兩邊的工資水準會拉近，經濟風險也會互相影響。
賴中強指出，馬政府時期推動的貨貿談判，中國希望台灣開放農工產品進口，我國現在還禁止2000到3000項中國農工產品進口，如果開放中國農產品進口，對民間造成非常大的衝擊，農民一定反對。
至於工業產品，賴中強說受惠的不是中小企業，而是大企業在主導，主要是爭取石化、面板、汽車、工具機賣到中國零關稅，除了工具機是中國重點保護產業、中國不太可能會允許，「其他坦白講在台灣都是十大家族」，包含石化業的李謀偉、王永慶家族，面板業者李焜耀、郭台銘，汽車業的裕隆嚴凱泰等，「是以大企業大家族的利益，去交換台灣基層民眾的權益」，加上台灣的中小企業都是內需型的產業，透過貨貿談判能幫助台灣中小企業，他是存疑的。
基進黨質疑柯文哲配合統戰、讓台灣走向亡國
台灣基進黨上午也舉行記者會，基進黨主席王興煥、媒體人馮光遠、黨員吳欣岱皆出席。吳欣岱指出，柯文哲2014年穿著反服貿的T-shirt，現在卻改口說是「反黑箱」，「退一萬步來說，雙城論壇是不是黑箱？」吳欣岱痛批，面對整個太陽花世代的反撲，柯文哲卻緊咬重啟服貿，是不是跟中國已經有協議，來爭取中國的支持？請柯文哲講清楚講明白。
基進黨主席王興煥表示，柯文哲作為一個總統候選人，支持度穩定突破兩成，逼近三成，這樣有政治能量的總統候選人，喊出十年前被整個台灣社會以佔領國會運動否決的服貿、說要重啟，整個社會和年輕人「竟然無感」，「大家是不是不知道服貿對台灣的禍害？」
王興煥指出，服貿恐衝擊產業、造成資本外移，又中國勞務進入台灣，將排擠台灣青年就業市場，造成的後果是薪資的衝擊，台灣薪資將停滯、全面下滑，另外不設防的交流，恐造成台灣社會生活型態中國化，還有電信服務業，中國可以掌握台灣的資訊安全，「服貿恐造成台灣與中國不可逆的走向被中國併吞的亡國之途。」
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核稿編輯：羅元祺
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。