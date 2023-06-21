反服貿運動十週年：柯文哲要「重啟貨貿」談判，學者憂促兩岸經濟一體化、非常危險

今（21）日適逢反服貿運動十週年，公民團體「經濟民主連合」（以下簡稱經民連）上午將於立法院群賢樓外舉行記者會，提出切勿「重啟服貿、貨貿談判」的警告，而針對民眾黨主席柯文哲日前拋出優先啟動「貨貿談判」主張，智庫召集人賴中強律師痛批「貨貿和服貿一樣危險」。

民眾黨2024總統參選人柯文哲正醞釀發表國政白皮書，傳出內容提及兩岸應恢復海基會、海協會的兩會機制，並主張重啟貨貿與服貿談判，外界質疑恐怕會傷害台灣經濟，柯文哲昨（20）日受訪表示，「這是典型網軍作戰」；柯文哲強調，務實來講貨貿要比服貿優先；兩岸一定要來往，來往一定要有法律基礎，並怒批，民進黨都已經執政7年了，該通過的法律也沒通過，《兩岸監督條例》還躺在立法院。

服貿協議及貨貿協議均為兩岸於2010年6月簽署的「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）的後續協議，兩岸後於2011年2月兩岸經合會上宣布啟動該2項協議的協商，但因貨貿協議涉及8000多項貨品的關稅調降，內容較為複雜，而服貿協議協商進度較快。

當時經濟部認為，兩岸先簽署服貿協議，可讓我國業者早日利用該協議下的優惠待遇進軍大陸市場，較符合我方利益，2013年6月21日，兩岸兩會在中國大陸上海市舉行第九次高層會談並簽署《服務貿易協定》，不過因為爭議太大，後有太陽花學運的發生，2016年民進黨再度執政後，協商中斷。

經民連今日舉行記者會，律師賴中強表示，反對所有政治人物重啟服貿、貨貿談判，不管是柯文哲或國民黨，甚至其他政黨。賴中強說，經民連早於6月初提出關於中國經濟脅迫的智庫報告，就提醒中國對台做貿易壁壘調查，目的就是無論台灣選舉結果，如果泛藍或親中候選人當選，就會以解除貿易制裁為理由，做球給親中的總統當選人，去與中國談重啟服貿貨貿。

賴中強也指出，如果民進黨候選人當選，中國推測會以台灣限制中國某些貨品進口為理由對台灣實施貿易報復，但報復不會是長期全面性，而是選擇性的，會針對特定與中國朋好的在地協力者或關係者局部開放，如昨日國台辦開放了3％、台東縣25個果園的鳳梨釋迦，賴中強呼籲無論藍綠全國各黨要一致團結，認清中國的分化手段。

經民連也於記者會上提出警告，包括兩岸如重啟服貿談判，台灣對中國開放64大項、1000多項行業，恐衝擊423萬就業人口；中國經商與就業環境不斷惡化，外商台商紛紛設法撤出中國，台灣此時如果再重啟服貿協議談判，不就成了最後一隻白老鼠？

經民連指出，兩岸經濟一體化後，工資和失業率極有可能向中看齊，今年5月中國青年失業率達20.8％的新高，這真的是民眾要的嗎？另外重啟服貿恐會讓台灣跟中國金融風險和疫情風險一體化，並讓美中貿易制裁的波及者，台灣將不再是美國信任圈中美台日韓晶片聯盟一份子，反而成為制裁對象。

民眾黨：柯文哲主張「先談貨貿」、反對黑箱

不過台灣民眾黨發言人楊寶楨指出，柯文哲的國政白皮書還沒正式出爐，沒有「白皮書內容提到要重啟服貿」這件事。

楊寶楨強調，柯文哲態度很明確，考量的優先順序是「先貨貿再服貿」，並說當年大家對服貿主要是反「黑箱」和「闖關」，因此柯文哲主席將重點擺在應趕緊處理《兩岸監督條例》，這和民眾黨一直以來主張對執政黨政策「嚴審」是一致的態度。

經民連：貨貿和服貿一樣危險，獨厚大企業

不過賴中強告訴《關鍵評論網》，不管是重啟服貿或貨貿「都非常危險」，服貿是服務部門的開放，貨貿是完成兩岸貨物取消非關稅障礙，以及90％以上的貨物零關稅，兩者都是為實現「兩岸經濟一體化」，兩岸經濟一體化的結果是兩邊的工資水準會拉近，經濟風險也會互相影響。

賴中強指出，馬政府時期推動的貨貿談判，中國希望台灣開放農工產品進口，我國現在還禁止2000到3000項中國農工產品進口，如果開放中國農產品進口，對民間造成非常大的衝擊，農民一定反對。

至於工業產品，賴中強說受惠的不是中小企業，而是大企業在主導，主要是爭取石化、面板、汽車、工具機賣到中國零關稅，除了工具機是中國重點保護產業、中國不太可能會允許，「其他坦白講在台灣都是十大家族」，包含石化業的李謀偉、王永慶家族，面板業者李焜耀、郭台銘，汽車業的裕隆嚴凱泰等，「是以大企業大家族的利益，去交換台灣基層民眾的權益」，加上台灣的中小企業都是內需型的產業，透過貨貿談判能幫助台灣中小企業，他是存疑的。

基進黨質疑柯文哲配合統戰、讓台灣走向亡國

台灣基進黨上午也舉行記者會，基進黨主席王興煥、媒體人馮光遠、黨員吳欣岱皆出席。吳欣岱指出，柯文哲2014年穿著反服貿的T-shirt，現在卻改口說是「反黑箱」，「退一萬步來說，雙城論壇是不是黑箱？」吳欣岱痛批，面對整個太陽花世代的反撲，柯文哲卻緊咬重啟服貿，是不是跟中國已經有協議，來爭取中國的支持？請柯文哲講清楚講明白。

基進黨主席王興煥表示，柯文哲作為一個總統候選人，支持度穩定突破兩成，逼近三成，這樣有政治能量的總統候選人，喊出十年前被整個台灣社會以佔領國會運動否決的服貿、說要重啟，整個社會和年輕人「竟然無感」，「大家是不是不知道服貿對台灣的禍害？」

王興煥指出，服貿恐衝擊產業、造成資本外移，又中國勞務進入台灣，將排擠台灣青年就業市場，造成的後果是薪資的衝擊，台灣薪資將停滯、全面下滑，另外不設防的交流，恐造成台灣社會生活型態中國化，還有電信服務業，中國可以掌握台灣的資訊安全，「服貿恐造成台灣與中國不可逆的走向被中國併吞的亡國之途。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：羅元祺