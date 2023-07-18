全台第一個國民法官案開庭現場紀錄：老婦殺夫「長期被家暴」是否可成為減刑理由？
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辯護律師表示，現在子女兩人都以「被害人家屬」的身份和母親達成無條件和解，並在調解紀錄上表示，他們願意原諒母親，希望法官可以從輕量刑，給母親改過自新的機會。
新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件，而因為準備程序順利，此案也在今（18）日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。
檢察官依《刑法》271條「殺人罪」起訴季婦；殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。日前檢辯雙方就已經達成共識，認為被告季婦符合自首條件、案發當下精神狀況沒有問題具責任能力，另外由於被告確定確實有殺人故意。而雙方最重要的爭點就在於，是否依據《刑法》59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論能否「減輕其刑」以及減輕到什麼程度。
案發過程為何？
根據今日開庭時被告陳述、檢察官的調查證據和警察所做的筆錄等證據，今年64歲的季婦，去年11月30日晚上，趁丈夫喝了酒睡著後，持菜刀、水果刀刺傷丈夫心臟、肺部、肝臟等多處，造成全身總共有36處割刺傷和6處裂傷；丈夫大量出血當場死亡。
季婦和范男2人結婚將近40年，婚後搬到新北市三重；2人曾一起開餐廳，育有2名子女，但子女都已結婚搬離家。范男長期在酒後毆打妻子，有11次家暴案件的通報紀錄，但是一直未離婚或分居。案發當月季姓婦人才申請保護令；但兩人仍同住一屋。
季婦在描述案發過程時表示，案發前先生一邊喝酒，一邊指控他有外遇並且罵他，表示「像你這樣的女人在印度早就被丟石頭砸死」，並威脅他「如果離婚，就要殺光全家人」，已經多次逃回兄弟姐妹家又回來的季婦，當下並沒有回嘴，就默默地聽先生碎念，不過他內心已感到「受夠了」，兩人入睡後不到半小時，季婦就醒過來，推了推身旁的先生，發現先生已熟睡便決定動手。
季婦說，自己一直很猶豫也很害怕，決定動手時全身發抖，為此他一口氣吃下六顆本來就長期有在服用的鎮定劑；半小時過去後藥效發作，他不再發抖，心裡想著自己多年來深愛先生，總是心軟、捨不得動手，但他認為這段婚姻已變調，他的人生充滿無奈痛苦，需要「做個了結」。
季婦到廚房拿了一把菜刀、一把水果刀和一把鐵鎚作為兇器，回到臥室對著熟睡的先生，用大把菜刀從脖子砍下第一刀。這刀在先生的頸部造成超過10公分的傷口，可以說是致命傷，先生驚醒並且瞪大眼睛看著他，掙扎著將身體轉向，季婦又再次對先生的左胸口補上一刀，這刀深及肺部和心臟，在此之後先生大量失血，只能躺在床上哀嚎喘氣，無法繼續動作。
季婦一邊砍刺先生，一邊和先生說了非常多話，包括為什麼會殺他、兩人結婚四十年來的種種不滿等等；季婦也承認，一度中間越想越憤怒，便又拿一把比較小的刀，朝著先生的腿部又畫了幾刀。最後為了確定先生死亡，他拿鹼片融化後滴在先生身上看先生是否有反應，講到這裡時，季婦說明「那個會有點灼傷然後很快結痂，我也有弄過」。
季婦在回答檢察官訊問時表示，他總是逃回娘家又回來，繼續這樣下去不是辦法必須做個了結；而先生躺在床上無法動後；他依邊擦拭地上的血跡，一邊繼續和先生聊天說話，並稱這是「最後道別」；後來他打給自己的姊姊告知，「我殺死范男了，怎麼辦」姊姊要他趕快報警，於是他打給110。
因季婦今日有點感冒，從檢察官開示證據開始突然咳嗽不止，法官數度裁示休庭，等待他咳嗽、喝水服藥；中間甚至咳嗽到嘔吐；和過去在準備程序庭時冷靜平淡的表現相差甚多。
辯方律師主張：被告忍無可忍，生不如死
辯護律師今天提出季婦多年來的家暴通報紀錄、保護令申請紀錄、家暴個案訪談紀錄等多項資料，指出季婦長年來被先生施以肢體和精神暴力；其中情節較為嚴重的包括范男曾經用腳勒住季婦的脖子，讓他無法呼吸；也曾扣留他的身分證和存摺、還曾要求季婦下跪磕頭認錯，兩名子女分別曾目睹父親施暴、母親受傷、自殘等情景。
律師也提出季婦的三位兄弟姐妹的警詢筆錄，包括季婦的大哥、大姐和二姐都表示，季婦婚前是蠻開朗的人，但婚後在丈夫的嚴格控制下，一年只能回娘家兩三次，交友和金錢也被控管，身上很少有自己的錢可以用，無法自己買衣服，都必須等丈夫買；他們更稱從未看到范男帶季婦出門旅遊，甚至會控制他的手機，罵邀請他去參加同學會的人等，使得季婦越來越沒朋友。
因為季婦怕丈夫生氣，他們也不能打電話給自己的小妹，也不能去他家，因為這些都會造成夫妻兩人間的壓力。季婦雖然在幾次家暴後，試圖逃回新竹，暫時住在大哥家或是二姐家避難，但是范男會追到新竹，要把季婦帶回三重家；這些兄弟姐妹也認為，季婦會開始看精神科、身心科，就是因為婚姻關係帶給他的長期壓力過大，導致出現甲狀腺亢進和落髮等問題。
不過范男的兄弟姐妹則表示，兩個人在剛交往時感情恩愛，范男也對季婦很貼心都會接送，夫妻兩人早期同心協力一起做生意，也在三重買了房子，夫妻兩人其實常常把「愛」掛在嘴邊，也曾看范夫和季婦擁抱，兩人沒有負債。
同時是被告和被害人家屬的兒女，怎麼看父母？
季婦和范男兩人育有一子一女，根據檢辯雙方出示的證據當中，兒女兩人都對於父親喝酒就會對母親施暴這件事情知情；並描述父親的個性較為強硬、主觀，且對母親的管教方式非常嚴格、喜歡翻舊帳、不易溝通；母親則會在爭吵時傾向逃避不回應；到了近四五年間，因為兩個人間有比較大的金錢衝突事件後，狀況每況愈下，母親幾乎每個月都會因為和父親爭吵離家出走，明顯溝通不良。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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