全台第一個國民法官案開庭現場紀錄：老婦殺夫「長期被家暴」是否可成為減刑理由？

新北市1名6旬季姓婦人，疑長期遭7旬范姓丈夫家暴，去年11月季婦趁丈夫入睡後，持刀將他殺害，新北地檢署今年3月依殺人罪起訴，成為新北地院第2件適用國民法官參審的案件，而因為準備程序順利，此案也在今（18）日開庭審理，成為全台首個開審的國民法官案件。

檢察官依《刑法》271條「殺人罪」起訴季婦；殺人者處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。日前檢辯雙方就已經達成共識，認為被告季婦符合自首條件、案發當下精神狀況沒有問題具責任能力，另外由於被告確定確實有殺人故意。而雙方最重要的爭點就在於，是否依據《刑法》59條，「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑，仍嫌過重」，來討論能否「減輕其刑」以及減輕到什麼程度。

案發過程為何？

根據今日開庭時被告陳述、檢察官的調查證據和警察所做的筆錄等證據，今年64歲的季婦，去年11月30日晚上，趁丈夫喝了酒睡著後，持菜刀、水果刀刺傷丈夫心臟、肺部、肝臟等多處，造成全身總共有36處割刺傷和6處裂傷；丈夫大量出血當場死亡。

季婦和范男2人結婚將近40年，婚後搬到新北市三重；2人曾一起開餐廳，育有2名子女，但子女都已結婚搬離家。范男長期在酒後毆打妻子，有11次家暴案件的通報紀錄，但是一直未離婚或分居。案發當月季姓婦人才申請保護令；但兩人仍同住一屋。

季婦在描述案發過程時表示，案發前先生一邊喝酒，一邊指控他有外遇並且罵他，表示「像你這樣的女人在印度早就被丟石頭砸死」，並威脅他「如果離婚，就要殺光全家人」，已經多次逃回兄弟姐妹家又回來的季婦，當下並沒有回嘴，就默默地聽先生碎念，不過他內心已感到「受夠了」，兩人入睡後不到半小時，季婦就醒過來，推了推身旁的先生，發現先生已熟睡便決定動手。

季婦說，自己一直很猶豫也很害怕，決定動手時全身發抖，為此他一口氣吃下六顆本來就長期有在服用的鎮定劑；半小時過去後藥效發作，他不再發抖，心裡想著自己多年來深愛先生，總是心軟、捨不得動手，但他認為這段婚姻已變調，他的人生充滿無奈痛苦，需要「做個了結」。

季婦到廚房拿了一把菜刀、一把水果刀和一把鐵鎚作為兇器，回到臥室對著熟睡的先生，用大把菜刀從脖子砍下第一刀。這刀在先生的頸部造成超過10公分的傷口，可以說是致命傷，先生驚醒並且瞪大眼睛看著他，掙扎著將身體轉向，季婦又再次對先生的左胸口補上一刀，這刀深及肺部和心臟，在此之後先生大量失血，只能躺在床上哀嚎喘氣，無法繼續動作。



季婦一邊砍刺先生，一邊和先生說了非常多話，包括為什麼會殺他、兩人結婚四十年來的種種不滿等等；季婦也承認，一度中間越想越憤怒，便又拿一把比較小的刀，朝著先生的腿部又畫了幾刀。最後為了確定先生死亡，他拿鹼片融化後滴在先生身上看先生是否有反應，講到這裡時，季婦說明「那個會有點灼傷然後很快結痂，我也有弄過」。

季婦在回答檢察官訊問時表示，他總是逃回娘家又回來，繼續這樣下去不是辦法必須做個了結；而先生躺在床上無法動後；他依邊擦拭地上的血跡，一邊繼續和先生聊天說話，並稱這是「最後道別」；後來他打給自己的姊姊告知，「我殺死范男了，怎麼辦」姊姊要他趕快報警，於是他打給110。



因季婦今日有點感冒，從檢察官開示證據開始突然咳嗽不止，法官數度裁示休庭，等待他咳嗽、喝水服藥；中間甚至咳嗽到嘔吐；和過去在準備程序庭時冷靜平淡的表現相差甚多。

辯方律師主張：被告忍無可忍，生不如死

辯護律師今天提出季婦多年來的家暴通報紀錄、保護令申請紀錄、家暴個案訪談紀錄等多項資料，指出季婦長年來被先生施以肢體和精神暴力；其中情節較為嚴重的包括范男曾經用腳勒住季婦的脖子，讓他無法呼吸；也曾扣留他的身分證和存摺、還曾要求季婦下跪磕頭認錯，兩名子女分別曾目睹父親施暴、母親受傷、自殘等情景。

律師也提出季婦的三位兄弟姐妹的警詢筆錄，包括季婦的大哥、大姐和二姐都表示，季婦婚前是蠻開朗的人，但婚後在丈夫的嚴格控制下，一年只能回娘家兩三次，交友和金錢也被控管，身上很少有自己的錢可以用，無法自己買衣服，都必須等丈夫買；他們更稱從未看到范男帶季婦出門旅遊，甚至會控制他的手機，罵邀請他去參加同學會的人等，使得季婦越來越沒朋友。

因為季婦怕丈夫生氣，他們也不能打電話給自己的小妹，也不能去他家，因為這些都會造成夫妻兩人間的壓力。季婦雖然在幾次家暴後，試圖逃回新竹，暫時住在大哥家或是二姐家避難，但是范男會追到新竹，要把季婦帶回三重家；這些兄弟姐妹也認為，季婦會開始看精神科、身心科，就是因為婚姻關係帶給他的長期壓力過大，導致出現甲狀腺亢進和落髮等問題。

不過范男的兄弟姐妹則表示，兩個人在剛交往時感情恩愛，范男也對季婦很貼心都會接送，夫妻兩人早期同心協力一起做生意，也在三重買了房子，夫妻兩人其實常常把「愛」掛在嘴邊，也曾看范夫和季婦擁抱，兩人沒有負債。

同時是被告和被害人家屬的兒女，怎麼看父母？

季婦和范男兩人育有一子一女，根據檢辯雙方出示的證據當中，兒女兩人都對於父親喝酒就會對母親施暴這件事情知情；並描述父親的個性較為強硬、主觀，且對母親的管教方式非常嚴格、喜歡翻舊帳、不易溝通；母親則會在爭吵時傾向逃避不回應；到了近四五年間，因為兩個人間有比較大的金錢衝突事件後，狀況每況愈下，母親幾乎每個月都會因為和父親爭吵離家出走，明顯溝通不良。