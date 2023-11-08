開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/11/08,
司法

炎亞綸涉嫌拍未成年性愛影片遭起訴，律師分析檢辯論攻防焦點：是否意圖散佈影像

炎亞綸涉嫌拍未成年性愛影片遭起訴，律師分析檢辯論攻防焦點：是否意圖散佈影像
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

今天炎亞綸會吃上官司，是因為他的交往對象是未成年人，未成年人的性私密影像是特別受法律重視和保護的，不論對方是否同意都違法，且拍攝性行為甚至比發生性行為還要嚴重。

藝人炎亞綸（本名吳庚霖）遭網紅耀樂指控，在他未成年時炎偷拍兩人性愛影片，炎事後坦承2人交往且私密影片外流，但強調非他本人流出。全案經檢察官數月調查後，今（8日）依《兒少性剝削防制條例》對炎亞綸提起公訴。律師分析，炎亞綸被起訴的原因包括拍攝未成年人性影像、意圖散佈而持有性影像，法官應會審酌兩人交往關係，攻防關鍵將聚焦炎拍完影片後，是否曾嘗試將之外傳。

耀樂今年6月指控，2017年他16歲與炎亞綸交往期間，即便他明確拒絕拍影片，炎仍偷偷將兩人性行為錄影。隔年影片外流且引發媒體爭相報導，重創他的生活和工作，他說當時彷彿「人生毀滅」，因此休學。耀樂的媽媽今年對炎亞綸提告，包括拍攝兒童及少年性影像罪、性侵16歲未成年者、恐嚇等3罪，檢警也扣押了炎的電腦、平板和手機。

面對耀樂指控，炎亞綸回應，他沒有性侵或偷拍，可能是他手機送修時流出影片。

拍未成年性影像，合意拍攝仍違法，違背意願刑期7年起跳

耀樂說他拒拍影片，但炎亞綸說沒有偷拍，有無違反意願，將是此案第一個爭點。炎亞綸表示影片外流並非他本人所為，他沒有散佈意圖，只是持有影片，這是第二個爭點。

根據檢方調查，耀樂當時應知道炎在拍影片，但未阻止或拒絕，因此沒有強暴脅迫等違反意願。但法律上認為，兒童少年心智尚未完全成熟，不論是否經對方同意、由對方自行拍攝再傳送，只要對未成年人拍攝性影像，或以此製造與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之圖畫、語音或其他物品，都會觸犯《兒童及少年性剝削防制條例》，因此在「拍攝」這個層次上，炎確實觸法。

檢察官已依《兒童及少年性剝削防制條例》第36條起訴炎亞綸，只要有拍攝、製造兒童或少年之性影像，可處1年以上7年以下有期徒刑。如果違反對方意願，以強暴、脅迫、藥劑、詐術、催眠術或其他方法，更可處7年以上有期徒刑。

炎亞綸堅稱他不知影片為何外流，他也未將影片上傳網路，得知影片外流時，他也很驚訝。不過，檢察官已起訴他「意圖散布而持有性影像罪」，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。

律師分析檢辯攻防焦點：炎亞綸是否意圖散佈性影像

曾經接手類似案件的律師楊仲庭分析，不管耀樂當時是否同意拍攝，炎亞綸拍攝並持有影片都有刑事責任，差別在於重判或輕判，因為耀樂當時未成年。

一般性影像外流的刑事糾紛，假如兩造都是成年人，在雙方知情合意下拍影片，只要影片沒被用來威脅對方、販售盈利，就不構成犯罪。但未成年人的性私密影像特別受法律重視和保護，拍攝性行為甚至比發生性行為更嚴重，沒有像「兩小無猜條款」有爭取減刑的空間。

不過楊仲庭直言，實務上除了成年與否，法官還會考量其他要素，例如案發時兩人正「交往中」。拍攝性愛影片是情侶間的親密行為，通常不會判太重，他推估炎亞綸或許有機會爭取到2年以內的刑度並緩刑。

楊仲庭分析，接下來法庭的攻防重點會在有無散佈意圖，可想見檢方會主張炎亞綸持有性愛影片是「有散佈意圖」。然而，拍攝製造和散佈之間，有一個「散佈行為還沒發生」的階段，要如何證明「有散佈意圖」，將是檢辯攻防重點。

他舉例說，假如兩人交往一段時間後，有一方提分手，另一方以散佈性愛影片威脅，要求不分手，這樣的對話紀錄就可能會被當成「有散佈意圖」的證據。

法官也會考量炎亞綸在持有這段影片直到影片外流期間，是否有任何可疑的言行。例如曾威脅耀樂要將影片傳給他人、開設情色影音平台帳號、上傳其他性愛影片或將影片傳給特定人士等，這些行為都可能讓法官懷疑他持有影片有散佈意圖。

值得注意的是，今年演藝圈metoo風波中，藝人黃子佼也面臨同樣的爭議。黃子佼遭爆在10多年前強吻一位當時未成年的少女，並強迫他脫衣、拍攝上半身裸照，黃子佼也承認了。後續有民眾告發黃子佼涉犯強制猥褻等罪，目前已經分案，交由具有婦幼等偵辦專業的檢察官調查，偵查尚未終結。

延伸閱讀

核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。