2023/06/21,
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菲總統小馬可仕：南海漁權協商「略有進展」，漁船未再遭中國艦艇阻攔

菲總統小馬可仕：南海漁權協商「略有進展」，漁船未再遭中國艦艇阻攔
南海上的菲律賓漁民與中國海岸警衛隊。Photo Credit：GettyImages

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菲總統小馬可仕稱他今年1月在北京與習近平會面時，習近平承諾將讓菲國漁民「能再次在他們的天然漁場捕魚」。小馬可仕指出，由於最近菲漁船未遭中國艦艇阻攔捕魚，只是保持距離尾隨，意味菲中漁權協商「略有進展」。·

（中央社）菲律賓海巡隊近日通報，中國海軍艦艇尾隨菲國漁業暨水產資源局船隻。對此，菲國總統小馬可仕說，由於中國艦艇只是尾隨，並未攔阻菲國船隻，這顯示菲中漁權協商「略有進展」。

菲律賓海巡隊19日通報，菲國漁業暨水產資源局所屬的達哥霍伊號（BRP Francisco Dagohoy）民用巡邏艇為中業島漁民提供漁具後，15日於返航途中，在菲律賓專屬經濟海域遭遇中國海軍常州號導彈護衛艦，常州號護衛艦透過廣播宣示主權，並以1海里左右距離尾隨達哥霍伊號，尾隨約4海里後才離開。

GMA新聞網和菲律賓國營的「人民電視台」（PTV）等媒體報導，針對這起事件，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）20日出席活動後受訪表示，中國艦艇這次只是尾隨菲律賓船隻，不像過去一樣阻撓菲國船隻航行，「所以（菲中協商）略有進展」。

他表示，馬尼拉與北京在禁漁令協商方面也取得進展，若中方告知2個月後將宣布禁漁，「我們（菲方）就計劃一下漁民可以做什麼，給他們生計和收入來源」。

中國每年5月起實施「伏季休漁」捕魚禁令，休漁時間由3個月至4.5個月不等。這項禁令從1999年持續至今，「伏季休漁」涵蓋黃岩島附近海域，但不包括南沙群島。

小馬可仕說，他1月訪問北京，與中國國家主席習近平會面時，告訴習近平：「我們優先討論漁業。不要討論領土問題，因為我們知道不能在這裡達成共識。」

菲律賓、中國、台灣、越南等國在南海存在主權爭議。

菲方1月初表示，小馬可仕在北京與習近平會談時，提到菲律賓漁民在南海的困境，並指習近平承諾將找到解方，讓菲國漁民「能再次在他們的天然漁場捕魚」。

小馬可仕早先指示菲國外交部和海巡隊繪製菲律賓在南海的漁場地圖。

他表示，馬尼拉當局持續「以各種方式」跟中國政府和習近平對話。

小馬可仕說：「我們正慢慢取得進展，因為關鍵是菲律賓政府和中國政府間的溝通改善。」

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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


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