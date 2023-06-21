Grab裁員1000人，創辦人陳炳耀稱為控製成本以進行戰略重組

《路透社》報導，總部設於新加坡的東南亞知名叫車和外送服務公司Grab於20日宣布將裁員1000人，佔員工總數的11％，原因是需要控製成本，並確保長期提供更實惠的服務。

Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）在給員工的信函表示，這次裁員是自疫情爆發以來最大規模的裁員行動，並強調裁員並非「追求盈利的捷徑」，而是為了適應商業環境而進行的戰略重組。

陳炳耀在信中表示：「變化從未如此之快，像生成式AI這樣的技術正在以極快的速度發展。資金成本的上升，直接影響了競爭環境。」 陳炳耀還說：「我們必須將我們的規模與敏捷的執行力和成本領先力相結合，以便能夠可持續地提供更加實惠的服務，並加深對大眾市場的滲透。」

陳瑞宏強調，就算沒有裁員，Grab已經控制了成本，並預計今年將實現集團經調整後的息稅折攤前收支平衡。

成立於2012年的Grab是新加坡叫車平台巨頭，在8個國家的465個城市運作，該公司同時也提供外送食物、金融及生鮮雜貨的服務，是東南亞市場的超級APP（Super App），該公司透過「特殊目的收購公司（SPAC）」的方式，於2021年12月2日正式在美國納斯達克（Nasdaq）上市。《聯合早報》報導，這次大裁員顯示Grab正在向投資者低頭，因為投資者施壓要求Grab加快削減成本。

Photo Credit: shutterstock/ 達志影像 位於胡志明市的Grab騎士

《路透社》報導，在陳炳耀向員工宣布裁員消息後，Grab的股價在盤前交易中上漲了4.7％。根據《彭博社》的報導，該股票在盤前交易中一度上漲了5.6％。

報導指出，今年2月，Grab發布了對2023年全年收入的樂觀預測，並提前了盈利時間表。Grab 5月份報告了2.5億美元（約新台幣77.3億元）的季度虧損，但表示今年第一季度的收入較去年同期成長了130.3％，達到5.25億美元（約新台幣162.3億元）。

Grab上一次進行裁員是在2020年，當時有360人因疫情影響被裁。根據公司的最新年度報告，截至2022年底，該公司共有11934名員工，其中包括去年收購的馬來西亞雜貨連鎖店Jaya Grocer約2000名的員工。而在去年9月，Grab表示儘管市場疲軟，但沒有進行大規模裁員的計劃，不過去年12月的時候，陳炳耀告訴員工，公司正在凍結大部分招聘、高級管理人員的加薪以及削減差旅和費用預算。

綜合《路透社》與《聯合早報》報導， 許多科技公司在2022年大裁員，包括如總部於新加坡的東南亞電商巨頭冬海集團（SEA）傳出電玩業務在裁員，去年9月間也曾傳出外送服務公司Foodpanda裁退約60名新加坡員工的消息，另一家東南亞叫車與電商平台巨頭印尼科技公司GoTo進行了嚴格的削減成本措施，包括在2022年裁掉了12％的員工，在今年3月又裁掉了另外600名員工。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範