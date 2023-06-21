Grab裁員1000人，創辦人陳炳耀稱為控製成本以進行戰略重組
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東南亞叫車平台龍頭Grab於20日宣布裁員1000人，佔員工總數的11％，Grab執行長陳炳耀在給員工的信函表示，裁員並非「追求盈利的捷徑」，而是為了適應商業環境而進行的戰略重組。
《路透社》報導，總部設於新加坡的東南亞知名叫車和外送服務公司Grab於20日宣布將裁員1000人，佔員工總數的11％，原因是需要控製成本，並確保長期提供更實惠的服務。
Grab執行長陳炳耀（Anthony Tan）在給員工的信函表示，這次裁員是自疫情爆發以來最大規模的裁員行動，並強調裁員並非「追求盈利的捷徑」，而是為了適應商業環境而進行的戰略重組。
陳炳耀在信中表示：「變化從未如此之快，像生成式AI這樣的技術正在以極快的速度發展。資金成本的上升，直接影響了競爭環境。」 陳炳耀還說：「我們必須將我們的規模與敏捷的執行力和成本領先力相結合，以便能夠可持續地提供更加實惠的服務，並加深對大眾市場的滲透。」
陳瑞宏強調，就算沒有裁員，Grab已經控制了成本，並預計今年將實現集團經調整後的息稅折攤前收支平衡。
成立於2012年的Grab是新加坡叫車平台巨頭，在8個國家的465個城市運作，該公司同時也提供外送食物、金融及生鮮雜貨的服務，是東南亞市場的超級APP（Super App），該公司透過「特殊目的收購公司（SPAC）」的方式，於2021年12月2日正式在美國納斯達克（Nasdaq）上市。《聯合早報》報導，這次大裁員顯示Grab正在向投資者低頭，因為投資者施壓要求Grab加快削減成本。
《路透社》報導，在陳炳耀向員工宣布裁員消息後，Grab的股價在盤前交易中上漲了4.7％。根據《彭博社》的報導，該股票在盤前交易中一度上漲了5.6％。
報導指出，今年2月，Grab發布了對2023年全年收入的樂觀預測，並提前了盈利時間表。Grab 5月份報告了2.5億美元（約新台幣77.3億元）的季度虧損，但表示今年第一季度的收入較去年同期成長了130.3％，達到5.25億美元（約新台幣162.3億元）。
Grab上一次進行裁員是在2020年，當時有360人因疫情影響被裁。根據公司的最新年度報告，截至2022年底，該公司共有11934名員工，其中包括去年收購的馬來西亞雜貨連鎖店Jaya Grocer約2000名的員工。而在去年9月，Grab表示儘管市場疲軟，但沒有進行大規模裁員的計劃，不過去年12月的時候，陳炳耀告訴員工，公司正在凍結大部分招聘、高級管理人員的加薪以及削減差旅和費用預算。
綜合《路透社》與《聯合早報》報導， 許多科技公司在2022年大裁員，包括如總部於新加坡的東南亞電商巨頭冬海集團（SEA）傳出電玩業務在裁員，去年9月間也曾傳出外送服務公司Foodpanda裁退約60名新加坡員工的消息，另一家東南亞叫車與電商平台巨頭印尼科技公司GoTo進行了嚴格的削減成本措施，包括在2022年裁掉了12％的員工，在今年3月又裁掉了另外600名員工。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！