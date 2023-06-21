中國恢復台灣釋迦輸入有果農不願再走回頭路，農糧署長盼其他農產品盡快解禁

（中央社）中國恢復台灣釋迦輸入但僅限台東25處果園。台東縣府表示，這25家是當初參與品管實驗果農，7月會開放授課通過認證一樣可供銷中國。但有果農擔心中國善變，不願再走回頭路。

中國昨（20）日宣布，即日起恢復台灣釋迦輸入，輸中國釋迦須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。但農委會發現僅限於台東縣25處果園及3家包裝廠產品，引起農民質疑挑選標準。

台東縣政府農業處長許家豪接受《中央社》記者電話訪問表示，目前中國核准的3家包裝場、25個果園是當初加入台東縣政府與台東大學進行「台東鳳梨釋迦田間與集貨環境研究與改善計畫」的實驗包裝場，分別是具代表性的台東縱谷線的台東地區農會包裝場、南迴線美鳳包裝場及海線吳村田包裝場為實驗對象，按規範辦理試驗，因此現階段以這3包裝場、25個果園先通過審核。

7月份開始，台東縣政府已經跟台東大學合作安排，包括品保人員、清潔人員、包裝人員的培訓課程等，會陸續公告，也歡迎所有有意將鳳梨釋迦輸中的包裝場報名參加，經過相關各單位審認後，獲得縣府註冊並通報對方，均能出口番荔枝至中國。

釋迦果農的部分，只要按一般申請產銷履歷、外銷供果園的程序即可。許家豪表示，台東目前的鳳梨釋迦外銷包裝場約有60家，果園則約有2500名，想要外銷中國的果農須向農糧署申請外銷供果園並申請產銷履歷，並與註冊的包裝場合作，果品即可外銷中國。

不過，莊姓青農表示，這2年中國關閉市場後，在農委會努力下，已經打開許多國內市場通路，以及加工冷鏈外銷其他國家，逐漸打開中國以外市場，不再將「雞蛋放在同籃子」；農民也逐漸改種其他農作物分散風險，讓市場決定需求「不會再想走回頭路」，避免被中國市場綁住，「雖然恢復外銷中國是利多，但中國說變就變。」

農糧署長盼中國盡快解禁其他農產品

（中央社）中國國台辦宣布，昨（19）日起恢復台灣釋迦輸入。農糧署長胡忠一表示，樂觀其成，希望中國盡快將台灣的鳳梨、蓮霧等其他農產品也解禁。

胡忠一接受《中央社》記者訪問表示，他樂見中國同意恢復台灣的釋迦可輸入，不過現在不是釋迦季節，也沒有釋迦可輸到中國，但希望中國盡快讓台灣的鳳梨、蓮霧等同樣遭禁止輸中國的農產品解禁。

胡忠一指出，中國先前以介殼蟲理由，禁止台灣農產品輸入，但這根本沒有道理，因為在國際上，介殼蟲只要有處理，農產品就不會有問題。

中國於2021年3月1日起，暫停進口台灣鳳梨，理由是檢查出害蟲；同年9月20日起，又以檢出檢疫性有害生物介殼蟲，暫停進口台灣釋迦、蓮霧。

陸委會：中國此舉證明是再度分化台灣的統戰行為

針對國台辦昨日恢復部分台灣釋迦輸入中國，陸委會昨日發布新聞稿表示，中國公布資訊僅限於台東縣25處果園及3家包裝廠生產及包裝的釋迦，對其他縣市農民是歧視對待。陸委會指出，中國的宣布證明是另一次分化台灣社會的統戰行為。

陸委會指出，自2021年3月以來，中國片面以疫病蟲害及農藥超標等技術性貿易障礙為由，無預警全面停止台灣鳳梨、釋迦及石斑魚等農漁產品輸陸，台灣農委會已多次透過兩岸協議聯繫機制，及WTO相關會議提出特定貿易關切，向中方反映此舉不符合國際規範，要求中方應透過雙方主管部門研議解決方案，儘速恢復台灣農漁產品輸中。

陸委會又指，依據台灣農委會表示，台灣早在2021年9月將釋迦輸往中國檢疫檢驗管理規範送交中方審查，內容相當周延，涵蓋從生產到出口全過程的整體系統性管理措施，包括果園田間管理、包裝場選果清潔管理、出口檢疫等項目，台東縣政府提供給中方的資料，都涵蓋在農委會的管理規範之中，但是迄今已一年餘，中方完全沒有正面回應。

陸委會指出，中方此次選擇性恢復台東釋迦輸入，作法與多年前對台政治性採購如出一轍，是利用經濟利益對台進行分化及統戰。中方這種陳舊的政治操作手法，只會使兩岸民眾心理隔閡、漸行漸遠。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺