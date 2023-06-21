烏克蘭重建會議將登場，英首相府：38國逾400企業有意參與
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烏克蘭重建會議即將在英國倫敦舉行，英國首相蘇納克指出，戰爭造成烏克蘭去年國內生產毛額（GDP）下滑29％，而許多烏克蘭相關組織也提出評估數據，重建需求至今累積達到4110億美元之多。英國首相府表示，已有近40個國家超過400家企業表達參與烏克蘭重建的意願。
（中央社）烏克蘭重建會議英國時間21日在倫敦登場，英國將宣布加碼提供30億美元擔保，協助烏克蘭取得世界銀行貸款。首相府表示，已有近40個國家超過400家企業表達參與烏克蘭重建的意願。
烏克蘭重建會議（Ukraine Recovery Conference, URC）21至22日舉行，今（2023）年由英國和烏克蘭共同主辦，主要目標包括鼓勵各國企業投資烏克蘭、強化支援烏克蘭重建的跨國金融機制，以及促進烏克蘭的政治、經濟和社會轉型。
英國首相府今日（當地時間20日）表示，首相蘇納克（Rishi Sunak，港譯「辛偉誠」）明天開幕致詞時將提到，一如各界在烏克蘭境內所見，只要是奪不走的，俄羅斯就會試圖摧毀，俄方對烏克蘭經濟的態度也是如此。
蘇納克將指出，戰爭造成烏克蘭去（2022）年國內生產毛額（GDP）下滑29％。儘管戰火未熄，烏克蘭各界持續努力維持生活和經濟運作，同時，烏克蘭政府有決心推進改革，讓烏克蘭成為較以往透明開放、適合投資的國家。蘇納克強調，英國與盟友將持續支援烏克蘭，無論需要多久。
URC舉行期間，英國將宣布一系列協助烏克蘭重建的金融措施，包括在未來3年期間加碼提供總價值30億美元（約合新台幣927.3億元）的擔保，以確保世界銀行（World Bank）儘速釋出貸款，助烏克蘭維持醫院、學校等重要公共支出。
首相府指出，英國是率先向烏克蘭提供這類多年期財政支持措施的七大工業國集團（G7）國家。
此外，英國將加碼挹注外交部旗下「英國國際投資公司」（British International Investment, BII）2億5000萬英鎊（約合新台幣98億6558萬元），以支持民間投資烏克蘭基礎建設、金融、能源、農業等領域，並透過聯合國、紅十字會等組織執行人道救援計畫。
為促進各國企業在戰爭未止時即開始投資烏克蘭，蘇納克將在重建會議期間宣告啟動新的戰爭險國際商業保險機制，以協助降低投資風險、提升投資人信心。這項機制獲其他G7成員國支持。
有意投資烏克蘭、參與重建的各國企業可前往英國政府推出的「烏克蘭商業約定」（Ukraine Business Compact）平台登記，並透過此一平台尋求合作夥伴。
首相府表示，已有來自38個國家的超過400家企業加入平台，包括英國維珍集團（Virgin Group）、荷蘭飛利浦公司（Philips）、韓國現代工程建設公司（Hyundai Engineering & Construction）、法國賽諾菲集團（Sanofi）、美國花旗集團（Citi）。
首相府表示，含新措施在內，英國對烏克蘭的非軍事援助至今已累計超過47億英鎊，其中包括41億英鎊的財政支持措施。
英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）在一份近日發布的烏克蘭重建相關報告引用世界銀行、烏克蘭非政府組織「經濟戰略中心」（Centre for Economic Strategy）、烏克蘭官方評估等數據指出，戰爭導致烏克蘭去年GDP下滑35％，重建需求至今累積達4110億美元，烏克蘭政府草擬的國家重建計畫需7500億美元支持。
隨著戰火持續，相關數據恐怕只會上升。
上一屆URC去年7月在瑞士舉行，明天將是第二次召開。URC前身是2017年首次舉辦的烏克蘭改革會議（Ukraine Reform Conference），歷年曾在倫敦、哥本哈根、多倫多、維爾紐斯（Vilnius）舉行。俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，改革會議轉型為重建會議。
烏克蘭有多名高階官員抵達倫敦參與重建會議，包括將發表主題演說的總理什米哈爾（Denys Shmyhal）、外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將視訊致詞。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：羅元祺
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。