人的一生或許都曾當過「猴子」，但「君子」的人格特質或可作為生命的依歸
我們想讓你知道的是
儘管人生在世，面對外在現實環境時，難免會有不順心、不如意時。不僅如此，世間眾人易受外在物質的影響，而使內在心境、情感動搖，甚至有走向負面境地的可能。但是，人之生命境界並非不可改變，而先秦儒家所揭示之「君子」人格型態，或是一個可以努力的目標。
文：楊竣皓（中學教師、國立台灣師範大學教育系博士研究生）
前些日子，網路上流行一段有關跑山文化的影片——《山道猴子的一生》，作者透過短短兩集的內容，描述一位重機騎士的一生。帶點詼諧又諷刺的呈現手法，在影片推出不久後，便引起了不小的討論熱潮。
仔細歸納影片中所述，可以發現，作者所描述的人物形象，近似當今年輕世代所面臨的生命困境。即「低收入、高工時」的工作環境，以及「好追求物質」、「與他人競爭」的社會氛圍。最終，劇中主角在感情困窘、眾叛親離的處境下，以悲劇的形式，於山道中為自己的一生畫下句點。
值得令人省思的是，人這一生發展、成長的過程，或許都曾有過一段當過「猴子」（在此指玩世不恭、愛慕虛榮等心態）的時光。但我們卻能透過教育的作用與學習的進程，幫助自己「進化」，令自己的生命境界得到提升。對此，先秦時期的儒家思想，即提出了「君子」的人格特質與形象，提醒世人，或可以此作為生命的依歸與方向。
綜觀當前教育現場，北宋理學之祖周敦頤所撰寫的〈愛蓮說〉，在華人文化圈中，一直是不可或缺的重要學習篇章。其中，「出淤泥而不染，濯清漣而不妖；中通外直，不蔓不枝；香遠益清，亭亭淨植，可遠觀而不可褻玩焉。」更以「蓮」的特質來比喻「君子」的人格特質。透過這段令人雋永的經典文句，可以看見，古代學者對於人格修養的重視與企盼。
然而，世代更迭、人事遞嬗，在西學東漸的教育思潮下，當代人對於「君子」概念的理解已不若以往，更遑論以此作為處世之圭臬。令人不禁想著，當代大眾若要將之作為理想生命的典範，該如何去躬行與實踐？
在《論語》一書中，孔子曾提到：「聖人吾不得而見之矣！得見君子者，斯可矣！」（《論語・述而》）在孔子看來，「聖人」的生命境界，對於世人而言，實在太過遙遠，故不可得也不可見。但是，「君子」人格型態的展現，卻可以通過自身的修養與學習來完成。由此可見，若世人有心修養且願意實踐，定可展現出「君子」的人格型態。
在價值取捨方面，「君子」與「小人」即有著明顯的區別。孔子指出：「君子懷德，小人懷土；君子懷刑，小人懷惠。」（《論語・里仁》）意思是，君子心繫仁義道德、國家法度；小人心想土地財產、個人利益。在此，可以看見兩者在道德法紀與物質利益選擇上的分野。而對於「義」與「利」的取捨，在同一篇章中，孔子也提到了：「君子喻於義，小人喻於利。」（《論語・里仁》）
或許，會有人覺得，在資本主義的社會氛圍中，人們為自身及自家謀取利益、積累資本，似乎無可厚非。但綜觀近幾年的社會案件可見，國內外多起重大治安案件，常起於個人私欲的過度擴張與無法節制，例如：黑心商品所衍生的食安問題，詐欺團夥所派生的犯罪事件。
試想，人們立身處世，若只管個人利益而不顧社稷安危，當因私而害公的現象愈發增長，整體社會或將危如累卵、動盪不安。相反地，如若人們將仁義道德、公眾利益置於前，並以社會整體福祉為首要考量，即便無法做到如清代林則徐所言：「苟利國家生死以，豈因禍福避趨之。」（〈赴戍登程口占示家人・其二〉）興許也能為家國增添點安穩與正向的力量。
俗語有云：「寬以待人，嚴以律己。」由這點亦可見「君子」與「小人」的區別。孔子提及：「君子求諸己，小人求諸人。」（《論語・衛靈公》）意思是，君子為人處事時，經常反省、檢視自我，遇到問題時則從自己身上去尋找原因。相反的，小人為人處事時，時常要求、檢討他人，遇到矛盾時只想將責任歸因於他人。確實，人們在遇到重大事件或緊急狀況時，常會有不理性的行為與偏差的歸因方式出現，藉此將自身行為舉止合理化。對此，在心理學上亦有著「自利性偏誤」（self-serving bias）理論，提醒世人，在看待內在自我與外在一切時，應避免因認知偏差所產生的錯誤歸因，如此一來，方能維繫整體的和諧。
南宋理學家朱熹曾言：「學之之博，未若知之之要；知之之要，未若行之之實。」一語道出「實際行動」的重要性。欲行君子之道、顯君子之德，則「實踐」與否至關重要。孔子表示：「君子欲訥於言而敏於行。」（《論語・里仁》）由此可見，君子講究實際作為，且在言談時保持著嚴謹、慎重的態度。關於實際行動的重要性，亦可在孔子師生互動中看見，學生子貢曾詢問孔子，何謂「君子」，孔子的回應是：「先行其言，而後從之。」（《論語・為政》）再次深化了君子在面對事情時躬行、實踐的必要。
綜上所述，儘管人生在世，面對外在現實環境時，難免會有不順心、不如意時。不僅如此，世間眾人易受外在物質的影響，而使內在心境、情感動搖，甚至有走向負面境地的可能。但是，人之生命境界並非不可改變，而先秦儒家所揭示之「君子」人格型態，或是一個可以努力的目標。倘若我們能確立方向並加以學習，於明白事理後躬行、實踐之，或也能如同佛家所云，以一盞光明心燈，破除百年昏暗。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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【塞掐 Side Chat】資安永續如何兼顧？跟著西門子的先驅腳步往前走
我們想讓你知道的是
從資安議題到永續節能，西門子數位工業在客戶服務上擁有完整的觀念與技術，進一步透過實際行動加速轉變，提供全方面服務，創造更好的永續未來。
工業網路安全近年越來越被重視，當連接到網路的工業設備和傳感器成為潛在的攻擊目標，若無足夠重視安全措施的觀念與行動，可能會導致生產中斷、資料洩露和運營的風險。另一方面，永續經營（Sustainable Business）亦為全球性重要議題，各個國家都比以往更重視可持續發展的原則和實踐方針。西門子數位工業同時身為業界的製造商與服務商，協助企業透過通盤視角，打造永續與安全的最佳方案。
范栩副協理：工業網路的安全，需從觀念的落實開始
負責製程自動化的范栩副協理，業務範圍包含網路、控制器與儀表等內容，他表示在工業界，以往即有交換資料的需求，而隨著電腦網路與 IT 技術的發展，加上數位化浪潮，工業界開始思考把 IT 技術引進至 OT 領域，因此可以看到使用民生常見的 IT 方式被應用在工業系統當中。
這樣的趨勢不只帶來商機，更在引入技術後，讓自動化的效率更高。但同時也帶入了相當的風險到工業環境中。這也是為什麼在這樣一個發展之下，工業網路安全必須要被重視的原因。
當我們提到「資安」，對一般人而言，可能是指像是密碼外洩而導致個人財產損失；但在工業面，不只會造成財產與企業經濟損失，更有可能造成人身安全。例如機台的工安意外，若是系統無法意識到設備的正常運作與否，造成的不只是經濟損失，而是生命安全的損害。
范栩更直接點出，工業網路安全不是只有技術方面，而是要從企業管理的大方向思考 —— 包含流程與人員都必須全面考慮，一切都是環環相扣。這也是為什麼，封閉的內部網路絕對不是零風險。對西門子來說，資安方針的第一步是完整的觀念，產品與技術反而是最後一塊。范栩分享，西門子本身也同時是製造商，十分了解製造商的需求，有能力提供全方面的軟體與硬體，但這都是屬於技術的範疇。在推廣資安概念時，首先讓客戶有完整觀念，思考「假如要落實資安，要從什麼角度著手？」重盤考慮之後，依循概念，再訂定執行策略方針，最後才是套用相對應的技術。
舉例來說，西門子數位工業的「客戶審視服務」就能協助客戶了解企業大方向的資安現況，以及未來可以著重的管理作為，整體審視之後，客戶在考量現有的人力與財力資源，決定使用西門子的哪些軟硬體產品線，以實現未來的發展藍圖、面對資安風險。
楊子慶產業發展經理：由上至下垂直整合，提供企業最完整的脫碳解決方案
實現社會和環境的永續性是全球的重要議題，而西門子持續領先經營永續概念。負責低壓變頻器與伺服馬達的楊子慶產業發展經理分享，作為全球企業的領頭羊，西門子把將六大優先永續指標，定義出「DEGREE 框架」，鼓勵內外部共同往「營運碳中和」的目標邁進。
楊子慶說明，DEGREE 代表的是六大優先永續指標（Decarbonation、Ethics、Governance、Resource Efficiency、Equity、Employability），當企業要導入新概念，勢必面臨陣痛期。而西門子內部的落實，則是先透過鼓勵員工抱持正面心態，再把數據透明化，與 AI 技術結合，使每個人在日常工作中都能檢視永續指標的實踐度。最落地的內部案例，即是在商業文件的來往上，西門子力行電子無紙化。在導入平台統一管理後，帶來的效果，是在既有的員工規模底下，成長了數以倍計的成交單量。
外部因應永續議題在全球各地的發酵，許多客戶都像西門子提出自己企業內部的改變需求。西門子提供完善的數位軟體管理平台，縮短客戶在節能減碳數據應用的過渡期，更能監視並分析廠房人員的操作習慣與狀態，透過這些收集的數據，由內至外提升設備的節能與人員的效率。
西門子也鼓勵內部每個人提供各種減碳發想，以「創新孵化器」的概念，找到更多永續的可能性。如針對西門子自家工廠產品，進行碳量計算，以利努力減少二氧化碳排放量。內部的創意發想，也實踐到紐約的海上太陽能發電，是最直接的成功案例。
目前電動車問世後，大家想說充電會不會很麻煩？但電動車跟永續改革一樣，只是一個習慣的養成。加上西門子也在發展充電設施，讓他更加理解到，每個人的綠能實際行動，其實有改善整個環境的影響力。他相信，只要越多人使用（如電動車此類裝備），社會上會需要更多的再生能源；持續進行，就能改變整個生態系統，改變工業發電帶來的污染目前佔全世界發電一半以上的現況。
朱軒逸副協理：資安與永續的一條龍整合能力，是西門子的強大優勢
西門子數位工業在資安與永續議題上，提供客戶通盤觀念到具體執行的解決方案。客戶的疑難雜症，由客戶服務部門負責排除，甚至還提供客戶 0800 的電話諮詢，第一線解決問題。同時，還協助企業教育訓練，把在德國受訓的專家與知識帶到臺灣。客戶服務範疇中，涵蓋充斥著各種資安與永續經營的實踐。
朱軒逸副協理表示，西門子數位工業同仁有 ISO 27001 的認證，有能力用一天的時間，完成到場評估客戶工廠的資安現況；西門子總部亦提供工具掃描、找出漏洞，以提供客戶完整報告。報告包含公司的方針、結合數據後的解決策略，以及不斷期的行動方案，一條龍內容如同企業量身的健康檢查清單。
永續方面，像是能幫助機台進行最佳化的最新服務 AOS。透過公司系統的最佳化分析，產品是否適用或替換都能被檢測出來，減少可能的資源浪費。再進一步配合西門子的軟硬體，即能把產品的生命週期優化，往永續發展的目標前進。
除了擔心能源是否足夠，該怎麼節能是也是企業的主要考量。西門子具備強大的整合能力，不只優化能源供應器以及硬體設備，再加上聯網、AI 大數據的分析，盡可能結合各個部門團隊，幫助客戶把耗能降到最低。
西門子數位工業提供全面性的服務，不只是資安，更包含永續 ESG 的推進。有興趣的夥伴們，可以進一步關注西門子在此方面的推進與服務內容，幫助企業無縫整合內外部供應鏈資源、提升資安保護系統，走在 ESG 的先驅腳步上。
想瞭解更多西門子數位工業的服務，歡迎到 2023 台北國際自動化工業大展哦！
- 展覽期間：2023/08/23-08/26
- 展覽地點：南港展覽館 1 館
- 西門子攤位：1 館 4 樓 N406
- 有任何疑問歡迎撥打西門子客服專線：0800-202808
- 客服信箱：adscs.taiwan@siemens.com