《世界史躺著讀Ⅰ》：大元大蒙古國是一個就連「名叫馬可波羅的人」都能夠自由進出的「樂市樂座」之國
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讀歷史的樂趣，不只是在一條一條歷史紀年中，看哪一年發生什麼事、某某歷史人物又做了什麼！到底這些事件背後有哪些因果關聯、人物動機是什麼？這才是日本現代知識巨人——出口治明最好奇的事！
文：出口治明
1︱ 蒙古世界帝國迎向全盛期
在蒙古帝國，與大元大蒙古國持續對立的海都戰死，海都之亂在一三○三年告終。
位於東方大元大蒙古國以及西方伊兒汗國、欽察汗國中間的中亞戰亂平息後，往來東西的陸路交通便恢復原本的繁榮景象。波斯人、阿拉伯人以及歐洲人，都透過草原絲路或絲路來到蒙古帝國，當然蒙古帝國的人們也可以隨意出國。順帶一提，忽必烈同時也打通了海上交通，因此海都的企圖（截斷東西方的貿易網路）並沒有成功。
蒙古在談事情時，喜歡先打好關係，而非直接進入主題。他們會舉辦宴會，和對方一起飲酒作樂，摸清楚對方的想法之後，再進行交涉。這就像在拿破崙戰爭之後召開的維也納會議一樣。當時人們將這種宴會叫做「Тал」。「Тал」是一種世界宴會，在歐亞大陸各地都會舉辦。
人們在宴會上使用的通用語包括蒙古語、土耳其語、波斯語等等，而宴會中使用的青花瓷（藍色的陶瓷器）也廣受全世界人們喜愛。
這個時期的蒙古世界帝國明君輩出：
- 大元大蒙古國有第六代鐵穆耳（在位期間：一二九四——一三○七）、第七代海山（在位期間：一三○七——一三一一）
- 伊兒汗國有第七代合贊（在位期間：一二九五——一三○四）、第八代完者都（在位期間：一三○四——一三一六）
- 欽察汗國有月即別（在位期間：一三一三——一三四二）
完者都的巨大圓頂墳墓，一直到日後佛羅倫斯的穹頂（Cupola）出現之前，都是世界上最大的圓頂建築。
中國氣候宜人，文化進步，農業也很發達。王禎撰寫了世界第一本農業百科全書《農書》。這是繼北魏名著《齊民要術》之後的另一創舉。
就在海都之亂結束的時候，交付給南宋官員的出版事業也呈現空前的盛況。一三一三年，科舉恢復。這也證明元朝的政治已經融入中國在地。在科舉復辦的影響之下，各式各樣的書籍紛紛問世。
這個時期出版的書籍，有許多都對日本帶來很大的影響。例如被認為替中國史奠定基礎的《十八史略》（原為以兒童為對象撰寫的書籍），以及深受忽必烈喜愛的唐太宗言行錄《貞觀政要》等（《貞觀政要》在平安時代傳入日本）。日本的五山僧也從中國帶回許多小字本，形成被稱為「五山文學」的漢詩、漢文文化。此外，附有插圖的日用百科全書《事林廣記》裡，記載著現在已經融入日本生活的「大安」以及「佛滅」等等（譯注：六曜，一種曆注。包括先勝→友引→先負→佛滅→大安→赤口）。
十四世紀剛開始的十五年左右，可謂是蒙古世界帝國的全盛期。然而從一三一五年左右開始，地球漸漸變得寒冷，溫暖期帶來的種種好處消失，世界開始轉暗。
2︱ 有關「名叫馬可．波羅的人」
威尼斯商人馬可．波羅將日本描述為黃金之國「Zipangu」，他口述的《馬可．波羅遊記》世界聞名。這個人在歷史上似乎確實存在，但奇妙的是，他的名字卻沒有出現在蒙古所保留下來的龐大資料裡。例如，馬可．波羅從中國搭乘的船，是大元大蒙古國的公主嫁到伊兒汗國時所搭乘的船，因此船上所有船員及乘客的名字，都紀錄在一份名單裡。然而這份名單上卻沒有馬可．波羅的名字。所以就算他真的去了中國，他使用的究竟是不是這個名字，也成為一個很大的謎團。
可是在《馬可．波羅遊記》中有關忽必烈的宮廷紀錄皆正確無誤，顯示這本書的確與曾經造訪過大元大蒙古國的人有關。因此部份學者為了更精準地敘述，便稱呼此人為「名叫馬可．波羅的人」。
透過這件事情我們可以知道，當時的大元大蒙古國是一個就連「名叫馬可．波羅的人」都能夠自由進出的「樂市樂座」之國。而人們可以自由往來，也就代表附著在人類身上的病原體也能自由往來歐亞大陸。
3︱ 北印度的圖格魯克王朝遷都至德干高原
北印度在一三二○年出現了德里蘇丹國的第三個王朝——圖格魯克王朝（Tughluq dynasty）。第二代君主穆罕默德．賓．圖格魯克（Muhammad bin Tughluk），是一個不知該稱為天才或狂人的君主。
過去印度的王權，都建立在北部的恆河流域以及印度河流域的旁遮普地區，不過印度南部其實也有包括德干高原在內的許多富饒地區。但是德干高原地勢較高，無論是地理環境或氣候都很不同，因此印度始終無法統一南部的德干高原。
然而身為一名天才軍人，穆罕默德擊敗了試圖侵略的欽察汗國，鞏固北方領土之後，便開始計畫統一南方。為此，倘若繼續以德里為首都，臣下們就不可能認真，所以他決定把首都遷至南方。實際上他也強硬地將首都遷至德干高原正中央的道拉塔巴德（Daulatabad）。
這件事就像日本的平清盛遷都福原一樣。道拉塔巴德是一個又熱又落後的地方，許多臣子都表示強烈的反對，於是幾年後他又將首都遷回了德里。若單看這個行為，只會覺得他是一個任性又恣意妄為的君主。不過，因為在遷都時必須搬運大量的物資，於是他一鼓作氣打造了一條連結恆河與德干高原的道路。這條道路十分寬廣，物資、軍隊和人民都能頻繁往來。
他為了遷都，於是具體打造了一條通往南方的道路。此外他也非常驍勇善戰，他擊敗了南部勢力，讓圖格魯克王朝擁有印度史上最廣大的疆域。但是在一三三六年，信奉印度教的毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagar Empire）誕生，圖格魯克王朝於是失去南方的領土。
無論如何，穆罕默德．賓．圖格魯克完成了進出南方所需的基礎建設。我認為這成為了日後蒙兀兒帝國統一印度的基礎之一。
4︱ 黑死病大流行
名叫馬可．波羅的人能夠輕易前往大元大蒙古國，就表示全球的海陸交通已經四通八達，人們可以自由往來移動；但是這同時也意味著病原體也能輕易地和人一起前往各處。
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
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