《世界史躺著讀Ⅰ》：大元大蒙古國是一個就連「名叫馬可波羅的人」都能夠自由進出的「樂市樂座」之國

文：出口治明

1︱ 蒙古世界帝國迎向全盛期

在蒙古帝國，與大元大蒙古國持續對立的海都戰死，海都之亂在一三○三年告終。

位於東方大元大蒙古國以及西方伊兒汗國、欽察汗國中間的中亞戰亂平息後，往來東西的陸路交通便恢復原本的繁榮景象。波斯人、阿拉伯人以及歐洲人，都透過草原絲路或絲路來到蒙古帝國，當然蒙古帝國的人們也可以隨意出國。順帶一提，忽必烈同時也打通了海上交通，因此海都的企圖（截斷東西方的貿易網路）並沒有成功。

蒙古在談事情時，喜歡先打好關係，而非直接進入主題。他們會舉辦宴會，和對方一起飲酒作樂，摸清楚對方的想法之後，再進行交涉。這就像在拿破崙戰爭之後召開的維也納會議一樣。當時人們將這種宴會叫做「Тал」。「Тал」是一種世界宴會，在歐亞大陸各地都會舉辦。

人們在宴會上使用的通用語包括蒙古語、土耳其語、波斯語等等，而宴會中使用的青花瓷（藍色的陶瓷器）也廣受全世界人們喜愛。

這個時期的蒙古世界帝國明君輩出：

大元大蒙古國有第六代鐵穆耳（在位期間：一二九四——一三○七）、第七代海山（在位期間：一三○七——一三一一）

伊兒汗國有第七代合贊（在位期間：一二九五——一三○四）、第八代完者都（在位期間：一三○四——一三一六）

欽察汗國有月即別（在位期間：一三一三——一三四二）

完者都的巨大圓頂墳墓，一直到日後佛羅倫斯的穹頂（Cupola）出現之前，都是世界上最大的圓頂建築。

中國氣候宜人，文化進步，農業也很發達。王禎撰寫了世界第一本農業百科全書《農書》。這是繼北魏名著《齊民要術》之後的另一創舉。

就在海都之亂結束的時候，交付給南宋官員的出版事業也呈現空前的盛況。一三一三年，科舉恢復。這也證明元朝的政治已經融入中國在地。在科舉復辦的影響之下，各式各樣的書籍紛紛問世。

這個時期出版的書籍，有許多都對日本帶來很大的影響。例如被認為替中國史奠定基礎的《十八史略》（原為以兒童為對象撰寫的書籍），以及深受忽必烈喜愛的唐太宗言行錄《貞觀政要》等（《貞觀政要》在平安時代傳入日本）。日本的五山僧也從中國帶回許多小字本，形成被稱為「五山文學」的漢詩、漢文文化。此外，附有插圖的日用百科全書《事林廣記》裡，記載著現在已經融入日本生活的「大安」以及「佛滅」等等（譯注：六曜，一種曆注。包括先勝→友引→先負→佛滅→大安→赤口）。

十四世紀剛開始的十五年左右，可謂是蒙古世界帝國的全盛期。然而從一三一五年左右開始，地球漸漸變得寒冷，溫暖期帶來的種種好處消失，世界開始轉暗。

2︱ 有關「名叫馬可．波羅的人」

威尼斯商人馬可．波羅將日本描述為黃金之國「Zipangu」，他口述的《馬可．波羅遊記》世界聞名。這個人在歷史上似乎確實存在，但奇妙的是，他的名字卻沒有出現在蒙古所保留下來的龐大資料裡。例如，馬可．波羅從中國搭乘的船，是大元大蒙古國的公主嫁到伊兒汗國時所搭乘的船，因此船上所有船員及乘客的名字，都紀錄在一份名單裡。然而這份名單上卻沒有馬可．波羅的名字。所以就算他真的去了中國，他使用的究竟是不是這個名字，也成為一個很大的謎團。

可是在《馬可．波羅遊記》中有關忽必烈的宮廷紀錄皆正確無誤，顯示這本書的確與曾經造訪過大元大蒙古國的人有關。因此部份學者為了更精準地敘述，便稱呼此人為「名叫馬可．波羅的人」。

透過這件事情我們可以知道，當時的大元大蒙古國是一個就連「名叫馬可．波羅的人」都能夠自由進出的「樂市樂座」之國。而人們可以自由往來，也就代表附著在人類身上的病原體也能自由往來歐亞大陸。

3︱ 北印度的圖格魯克王朝遷都至德干高原

北印度在一三二○年出現了德里蘇丹國的第三個王朝——圖格魯克王朝（Tughluq dynasty）。第二代君主穆罕默德．賓．圖格魯克（Muhammad bin Tughluk），是一個不知該稱為天才或狂人的君主。

過去印度的王權，都建立在北部的恆河流域以及印度河流域的旁遮普地區，不過印度南部其實也有包括德干高原在內的許多富饒地區。但是德干高原地勢較高，無論是地理環境或氣候都很不同，因此印度始終無法統一南部的德干高原。

然而身為一名天才軍人，穆罕默德擊敗了試圖侵略的欽察汗國，鞏固北方領土之後，便開始計畫統一南方。為此，倘若繼續以德里為首都，臣下們就不可能認真，所以他決定把首都遷至南方。實際上他也強硬地將首都遷至德干高原正中央的道拉塔巴德（Daulatabad）。

這件事就像日本的平清盛遷都福原一樣。道拉塔巴德是一個又熱又落後的地方，許多臣子都表示強烈的反對，於是幾年後他又將首都遷回了德里。若單看這個行為，只會覺得他是一個任性又恣意妄為的君主。不過，因為在遷都時必須搬運大量的物資，於是他一鼓作氣打造了一條連結恆河與德干高原的道路。這條道路十分寬廣，物資、軍隊和人民都能頻繁往來。

他為了遷都，於是具體打造了一條通往南方的道路。此外他也非常驍勇善戰，他擊敗了南部勢力，讓圖格魯克王朝擁有印度史上最廣大的疆域。但是在一三三六年，信奉印度教的毗奢耶那伽羅王朝（Vijayanagar Empire）誕生，圖格魯克王朝於是失去南方的領土。

無論如何，穆罕默德．賓．圖格魯克完成了進出南方所需的基礎建設。我認為這成為了日後蒙兀兒帝國統一印度的基礎之一。

4︱ 黑死病大流行

名叫馬可．波羅的人能夠輕易前往大元大蒙古國，就表示全球的海陸交通已經四通八達，人們可以自由往來移動；但是這同時也意味著病原體也能輕易地和人一起前往各處。