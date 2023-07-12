《世界史躺著讀Ⅱ》：三十年戰爭是德國的新教派與羅馬教派之爭，起因於斐迪南二世不必要的鎮壓
我們想讓你知道的是
飽覽群書、見識廣博的出口治明，將對歷史的見解與好奇，匯編入世界歷史當中。全書說史口吻親切，隨手一翻便能看見古今東西的歷史典故和趣味軼事，讓你不知不覺間徜徉在世界史連綴而成的知識海裡，通曉人類文明的興衰、起伏與變遷。
文：出口治明
2︱ 三十年戰爭前夕
詹姆斯一世繼任為英格蘭國王，與蘇格蘭形成共主邦聯
在敘述三十年戰爭前，先整理一下襲捲歐洲全土的三十年戰爭爆發之前的英格蘭的局勢吧！
一六○三年，英格蘭的「童貞女王」伊麗莎白一世去世，繼承了亨利七世血統的蘇格蘭瑪麗一世（瑪麗．斯圖亞特）的嫡子詹姆士六世即位為英格蘭國王，稱詹姆士一世。都鐸王朝就這樣被斯圖亞特王朝取代了。
此外，由於蘇格蘭王也兼任英格蘭王，所以兩國形成了共主邦聯的關係。不過，直到一百年後的一七○七年，這兩國才一體化，稱為大不列顛王國。接著又過了一百年，愛爾蘭成為大不列顛王國的一員，英國終於形成了（俗稱「米字旗」的英國國旗圖案，就是這三個國家的國旗合起來的圖案）。
然而詹姆士一世正是王權神授這種頑固絕對王權的信奉者，認定國王的權利是神給的，英格蘭卻是實施限制王權，執行議會政治的國度。可以預見的是斯圖亞特王朝與英格蘭議會格格不入的局面。後來英格蘭國王與議會，果然有著層出不窮的激烈紛爭。
同樣是一六○三年，法國的探險家尚普蘭在國王亨利四世的命令下，在北美登陸，完成了魁北克殖民化的的第一步。另外，一六○六年，英格蘭設立了維吉尼亞公司，並以此公司為中心，往新英格蘭地方，也就是從現在的波斯頓一帶，往北展開佔領的行動。
《唐吉訶德》、《哈姆雷特》、《唐璜》
一六○五年，塞凡提斯的《唐吉訶德》出版了。有趣的是，同一時期裡，莎士比亞的《哈姆雷特》也首次登上舞台。此外，一六○三年，西班牙的劇作家提索．德．莫里納（Tirso de Molina），正在撰寫唐璜的故事《塞維亞的色狼騙子》。
滿腹理想的唐吉訶德、迷惘的哈姆雷特、只知追逐女性的唐璜。據說男人可分為這三大類型，而這三大類型在一六○○年代初幾乎同時現身。歷史的偶然真的很奇妙。
西班牙與荷蘭簽訂停戰協定，在境內對穆斯林皈依基督教者發出驅逐令
一五六八年發動反抗行動的荷蘭（北部七州），在一五八一年宣佈獨立，進入與西班牙作戰的狀態。一六○九年，雙方簽下停戰十二年的協定，形同事實上承認荷蘭獨立。
這時的西班牙是繼承了費利佩二世的費利佩三世執政時期。同樣的一六○九年，費利佩三世發佈了驅逐穆斯林皈依者的命令，那是血統純潔度規定的延長法令。穆斯林皈依者是指改信基督教的伊斯蘭教徒，被稱為「小摩爾人」（摩爾人是對阿拉伯柏柏爾人的稱呼）。
由於這個愚蠢的政策，讓「小摩爾人」承擔的農業大受打擊，西班牙的人口因此銳減，國力也衰退了。
哈布斯堡家族是一個不出賢王的奇怪家族。在文化上，哈布斯堡家族雖然出了一個保護天文學家克卜勒、畫家阿爾欽博托的魯道夫二世（在位：一五七六——一六一二）這樣有魅力的君主，卻沒有像法國的奧古斯都（腓力二世）或亨利四世、英格蘭的亨利五世或伊麗莎白一世那種君主。
一六○五年，荷蘭的東印度公司奪走了葡萄牙屬地摩鹿加群島的中心都市安波那。
摩鹿加群島盛產辛香料，而歐洲最想從亞洲得到的，就是茶、絲綢、陶瓷器和辛香料。自古以來辛香料就是以肉食為主的歐洲人的生活必需品。被荷蘭奪走這個據點的葡萄牙，從此國勢迅速衰退。
法國的亨利四世被暗殺，王后瑪麗．德．麥第奇成為攝政
英明的法國國王亨利四世被暗殺，才九歲的兒子路易十三即位，亨利四世的王后瑪麗．德．麥第奇成為路易十三的攝政。
亨利四世的第一位妻子是瓦盧瓦的瑪格麗特公主，父親是亨利二世，母親是凱薩琳．德．麥第奇。瑪格麗特與亨利四世沒有子嗣，且與亨利四世離婚。而亨利再婚的對象，就是瑪麗．德．麥第奇（科西莫一世的孫女）。羅浮宮裡有不少魯本斯描繪瑪格麗特生涯的作品。繼瑪格麗特之後，可能成為當時歐洲最大國家法國的兩位王妃人選，都是麥第奇家的女性，可以想見當時麥第奇家族的聲望與財力。
羅曼諾夫王朝的誕生，父親代替兒子執政
動亂中的俄羅斯從一六○五年起，便與波蘭處於戰爭的狀態，莫斯科甚至兩次淪陷，一直處於堅苦的局面。一六一三年，聽話的十六歲米哈伊爾．羅曼諾夫的被選為大公。俄羅斯的貴族們大概認為這樣就可以操控羅曼諾夫了。
然而米哈伊爾．羅曼諾夫的父親菲拉列特可不是泛泛之輩。菲拉列特曾經被鮑里斯．戈東諾夫放逐，卻仍然在一六一九年當上了莫斯科的宗主教，他代替米哈伊爾執政，奠定了羅曼諾夫王朝的基礎。
荷蘭成立了第一所陸軍士官學校
一六一六年，荷蘭的拿騷．錫根伯爵約翰．毛里茨創建了第一所陸軍士官學校。約翰．毛里茨也是荷蘭對西班牙獨立戰爭的領導人（他在海牙的毛里茨住宅，現在是荷蘭王家的美術館）。
當時的軍隊以傭兵為中心。一般而言，當國家有需要軍事力量時，就用錢與傭兵隊長交涉，僱用整個傭兵團。但是傭兵雖然能夠帶來軍事力量，卻缺乏國家意識，很難做思想上的溝通。於是荷蘭便開始培育可以貫徹國家命令的軍人幹部。在陸軍士官學校出身的幹部之下，透過徵兵制來募集士兵，成立先進的軍隊。荷蘭很早就開始以這個方向為目標了。
3︱ 德國開始三十年戰爭
一六○八年，德意志以普法爾茨選帝侯為盟主，成立了聯盟（新教聯盟）。與這個聯盟對抗的，是巴伐利亞公爵的羅馬教會派聯盟，宗教對立的形勢越來越高漲。
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢