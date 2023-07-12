《世界史躺著讀Ⅱ》：三十年戰爭是德國的新教派與羅馬教派之爭，起因於斐迪南二世不必要的鎮壓

文：出口治明

2︱ 三十年戰爭前夕

詹姆斯一世繼任為英格蘭國王，與蘇格蘭形成共主邦聯

在敘述三十年戰爭前，先整理一下襲捲歐洲全土的三十年戰爭爆發之前的英格蘭的局勢吧！

一六○三年，英格蘭的「童貞女王」伊麗莎白一世去世，繼承了亨利七世血統的蘇格蘭瑪麗一世（瑪麗．斯圖亞特）的嫡子詹姆士六世即位為英格蘭國王，稱詹姆士一世。都鐸王朝就這樣被斯圖亞特王朝取代了。

此外，由於蘇格蘭王也兼任英格蘭王，所以兩國形成了共主邦聯的關係。不過，直到一百年後的一七○七年，這兩國才一體化，稱為大不列顛王國。接著又過了一百年，愛爾蘭成為大不列顛王國的一員，英國終於形成了（俗稱「米字旗」的英國國旗圖案，就是這三個國家的國旗合起來的圖案）。

然而詹姆士一世正是王權神授這種頑固絕對王權的信奉者，認定國王的權利是神給的，英格蘭卻是實施限制王權，執行議會政治的國度。可以預見的是斯圖亞特王朝與英格蘭議會格格不入的局面。後來英格蘭國王與議會，果然有著層出不窮的激烈紛爭。

同樣是一六○三年，法國的探險家尚普蘭在國王亨利四世的命令下，在北美登陸，完成了魁北克殖民化的的第一步。另外，一六○六年，英格蘭設立了維吉尼亞公司，並以此公司為中心，往新英格蘭地方，也就是從現在的波斯頓一帶，往北展開佔領的行動。

《唐吉訶德》、《哈姆雷特》、《唐璜》

一六○五年，塞凡提斯的《唐吉訶德》出版了。有趣的是，同一時期裡，莎士比亞的《哈姆雷特》也首次登上舞台。此外，一六○三年，西班牙的劇作家提索．德．莫里納（Tirso de Molina），正在撰寫唐璜的故事《塞維亞的色狼騙子》。

滿腹理想的唐吉訶德、迷惘的哈姆雷特、只知追逐女性的唐璜。據說男人可分為這三大類型，而這三大類型在一六○○年代初幾乎同時現身。歷史的偶然真的很奇妙。

西班牙與荷蘭簽訂停戰協定，在境內對穆斯林皈依基督教者發出驅逐令

一五六八年發動反抗行動的荷蘭（北部七州），在一五八一年宣佈獨立，進入與西班牙作戰的狀態。一六○九年，雙方簽下停戰十二年的協定，形同事實上承認荷蘭獨立。

這時的西班牙是繼承了費利佩二世的費利佩三世執政時期。同樣的一六○九年，費利佩三世發佈了驅逐穆斯林皈依者的命令，那是血統純潔度規定的延長法令。穆斯林皈依者是指改信基督教的伊斯蘭教徒，被稱為「小摩爾人」（摩爾人是對阿拉伯柏柏爾人的稱呼）。

由於這個愚蠢的政策，讓「小摩爾人」承擔的農業大受打擊，西班牙的人口因此銳減，國力也衰退了。

哈布斯堡家族是一個不出賢王的奇怪家族。在文化上，哈布斯堡家族雖然出了一個保護天文學家克卜勒、畫家阿爾欽博托的魯道夫二世（在位：一五七六——一六一二）這樣有魅力的君主，卻沒有像法國的奧古斯都（腓力二世）或亨利四世、英格蘭的亨利五世或伊麗莎白一世那種君主。

一六○五年，荷蘭的東印度公司奪走了葡萄牙屬地摩鹿加群島的中心都市安波那。

摩鹿加群島盛產辛香料，而歐洲最想從亞洲得到的，就是茶、絲綢、陶瓷器和辛香料。自古以來辛香料就是以肉食為主的歐洲人的生活必需品。被荷蘭奪走這個據點的葡萄牙，從此國勢迅速衰退。

法國的亨利四世被暗殺，王后瑪麗．德．麥第奇成為攝政

英明的法國國王亨利四世被暗殺，才九歲的兒子路易十三即位，亨利四世的王后瑪麗．德．麥第奇成為路易十三的攝政。

亨利四世的第一位妻子是瓦盧瓦的瑪格麗特公主，父親是亨利二世，母親是凱薩琳．德．麥第奇。瑪格麗特與亨利四世沒有子嗣，且與亨利四世離婚。而亨利再婚的對象，就是瑪麗．德．麥第奇（科西莫一世的孫女）。羅浮宮裡有不少魯本斯描繪瑪格麗特生涯的作品。繼瑪格麗特之後，可能成為當時歐洲最大國家法國的兩位王妃人選，都是麥第奇家的女性，可以想見當時麥第奇家族的聲望與財力。

羅曼諾夫王朝的誕生，父親代替兒子執政

動亂中的俄羅斯從一六○五年起，便與波蘭處於戰爭的狀態，莫斯科甚至兩次淪陷，一直處於堅苦的局面。一六一三年，聽話的十六歲米哈伊爾．羅曼諾夫的被選為大公。俄羅斯的貴族們大概認為這樣就可以操控羅曼諾夫了。

然而米哈伊爾．羅曼諾夫的父親菲拉列特可不是泛泛之輩。菲拉列特曾經被鮑里斯．戈東諾夫放逐，卻仍然在一六一九年當上了莫斯科的宗主教，他代替米哈伊爾執政，奠定了羅曼諾夫王朝的基礎。

荷蘭成立了第一所陸軍士官學校

一六一六年，荷蘭的拿騷．錫根伯爵約翰．毛里茨創建了第一所陸軍士官學校。約翰．毛里茨也是荷蘭對西班牙獨立戰爭的領導人（他在海牙的毛里茨住宅，現在是荷蘭王家的美術館）。

當時的軍隊以傭兵為中心。一般而言，當國家有需要軍事力量時，就用錢與傭兵隊長交涉，僱用整個傭兵團。但是傭兵雖然能夠帶來軍事力量，卻缺乏國家意識，很難做思想上的溝通。於是荷蘭便開始培育可以貫徹國家命令的軍人幹部。在陸軍士官學校出身的幹部之下，透過徵兵制來募集士兵，成立先進的軍隊。荷蘭很早就開始以這個方向為目標了。

3︱ 德國開始三十年戰爭

一六○八年，德意志以普法爾茨選帝侯為盟主，成立了聯盟（新教聯盟）。與這個聯盟對抗的，是巴伐利亞公爵的羅馬教會派聯盟，宗教對立的形勢越來越高漲。