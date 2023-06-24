旅台就是神？這幾年被挖角到韓國職棒的中職洋投，表現各自如何？

文：catsoul41

韓國職棒斗山熊隊，16日正式把威達爾（Brandon Waddell）給挖了回去。威達爾去（2022）年在韓職後半球季投效斗山，今年來台加入樂天桃猿，表現不俗，而斗山熊在洋投Dylan File表現不佳被解約的情況下，決定挖回威達爾。

但是，這麼做真的是個好策略嗎？

事實上，台灣地區不乏韓國球探，先前LG球探就有出現在味全龍的比賽，觀察鋼龍（Drew Gagnon）的情況。

而從2019至今，索沙（Henry Sosa）等四名洋將都有從中職被挖回韓職的先例，中華職棒有韓國球探關注，並非什麼稀奇的事情。

韓國職棒的洋將制度，比中華職棒嚴謹許多。一個球隊同時只能登錄二投一野或二野一投，同時一年只能更換兩個洋將，避免洗洋將的情況。因此，韓職隊洋投的要求更高，無法說投不好就輕易更換，在換洋將上需要更謹慎。

從中職挖洋將，在韓職往往有好表現

2019年至今，索沙、卡本特（Ryan Carpenter）、布里悍（Jake Brigham）、象魔力（Shawn Morimando），都是被韓職從中職挖過去的洋將。這四位洋將回韓職之後，其實表現都還不錯。

首先是索沙。他在來台之前，就是一個在韓職留下亮眼成績的洋投了。在韓職有7年68勝的成績，在2019年於富邦繳出屠殺級的成績之後，立刻就被SK飛龍給挖了回去。

回到韓職之後，他在94.1局裡面繳出了9勝3敗、防禦率3.82、WHIP 1.15的好成績，只是成績還是比往年在韓職時差了一些，因此隔年還是回到了中職發展。

Photo Credit: 中央社

2020年初，韓華從中職找了卡本特過去，那一年在末段班的韓華隊，儘管只有5勝12敗、防禦率3.97，但FIP 4.06也算堪用，再加上韓華本來就不是爭冠的隊伍，而他為韓華吃了170局，也讓他在隔年獲得續約。但隔年他在季中受傷，只投了18局就被韓華釋出了。

Photo Credit: 中央社

2021年，布里悍從韓職來到了中職，也在中職繳出了屠殺級的表現，讓英雄隊決定把他挖回去。

布里悍也繳出了符合球隊期待的優異表現，61局拿下7勝3敗、防禦率2.95、WHIP 1.23的成績，只是後來他返美陪產、長期未歸，讓雙方最終以任意脫隊的方式解除合約，也讓他無法在解除處置前，再度回到韓國職棒，是他隔年再度加盟味全龍的重要契機。

Photo Credit: 味全龍隊提供

2022年，鋼龍也傳出要被韓職挖回去，只是味全龍卯足誠意，不但給他調整薪資比例，還在他最愛的天母為他租屋，讓他決定留了下來。

不過今年鋼龍的合約中，有許多的跳脫時機，也讓他有可能成為追隨威達爾腳步，成為下一位被韓職挖角的中職洋投。

而在2022年，象魔力也被SSG登陸者給挖過去，讓他成為SSG去年爭冠的重要一員。

12場先發7勝1敗，防禦率僅有1.67的他，是去年登陸者能夠維持全年度勝率從例行賽第一天到最後一天都維持第一名的重要角色，只是他去年在韓國大賽吞下兩敗，也是SSG唯二的敗仗，讓他今年並未獲得SSG續約，因而再次回到中信兄弟。

中信兄弟洋投象魔力 I Photo Credit: 中央社

威達爾被斗山找回，能否複製其他洋將的經驗？

去年季中，威達爾在被聖路易士紅雀隊釋出之後，轉而投效斗山熊，並在11場先發中吃掉了65局的局數，繳出了5勝3敗防禦率3.60的優異成績。

但也許是三振能力不佳，65局只有40K，K/9值只有5.54，遠低於KBO聯盟的7.33，也有可能是FIP值稍高（4.26），讓斗山最終沒有將他續約，不過今年在Dylan File表現不佳又受傷的情況下，斗山還是將去年曾一度放在保留名單的威達爾給簽了回去。

斗山熊目前名列第五，距離第一名的SSG有7場勝差，剛好在KBO季後賽保障名額的最後一席。

威達爾去年8月在韓職5場先發，繳出2勝2敗、ERA4.00、WHIP 1.52、被打擊率.269的成績，到了爭冠的9月，則是在5場先發中，拿下了3勝1敗，防禦率3.48、WHIP 1.10、被打擊率.211的優秀表現，而10月的一場出賽中，則是7局2責失，拿下勝投。

對於威達爾來說，回到熟悉的蠶室棒球場，不必再重新適應韓國文化，去年在蠶室主場表現又十分的殺，29局的投球只有.206的被打擊率，防禦率2.79也比客場的4.25好看許多。

今年韓國職棒的賽程，扣掉補賽時程之外，只有到9月初，若他在韓職維持去年較常見的投一休六模式，應該還會有9場左右的先發投球，若能夠繳出和去年差不多的成績，對於斗山熊爭取季後賽名額，將會是一大優勢。

本文經catsoul41授權刊登，原文刊登於此

原標題：韓職從中職挖洋將是個好策略嗎？過去四名球員的數據告訴你

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：丁肇九