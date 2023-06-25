我有跟對老闆嗎？矽谷教練教你用「徹底坦率」的Google四象限來驗證
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曾在Google擔任業務主管的Kim Scott認為，領導團隊的最佳工具是「徹底坦率」，其中的關鍵在於拿捏「直接挑戰」與「個人化關心」，使用Kim Scott的象限圖表，看看自己有沒有遇到好老闆（或自己是不是好老闆）。
文：Serene Hsiao（創新拿鐵）
得到一份新工作時，我們都對老闆充滿感激和期待。
隨著時間過去，關係就變質了。很多人越認識老闆，越討厭老闆。但因為現實考量，無法辭去工作。於是卡在一段不健康的職場關係，耗掉寶貴人生。
從員工的角度，如果能從老闆的行為模式中及早看出他的真面目，必要時認賠殺出，損失就不會慘重。
從主管的角度，如果藉跟員工的互動展現自己的美好特質，讓員工願意為自己和公司賣命，是最重要的管理技巧。
Kim Scott是矽谷知名的教練。她開了一家主管訓練公司，叫「坦率」公司（Candor, Inc.）。她曾在Google擔任業務主管，把在Google的經驗，寫成暢銷書《徹底坦率：一種有溫度而真誠的領導 》。
書中，她描述Google的老闆和員工關係，值得所有的員工和主管參考。
創新點：坦率很簡單，為什麼最難做到？
領導團隊的最佳工具：「徹底坦率」
Kim Scott不斷追求一個目標：「建立一個員工會喜歡的工作環境」。她認為達到目標的方法是：「徹底坦率」。
「徹底坦率」到底是什麼呢？ Kim Scott說了一個老闆批評她的故事。
Scott當時剛加入Google，她在公司創辦人和CEO面前進行業務報告，當她告訴創辦人Larry Page、Sergey Brin和執行長Eric Schmidt她的團隊成功拿下多少客戶，執行長很興奮地說公司還可以給她的團隊更多資源，她當時以為這是一場很成功的業務報告。
沒想到會議結束後，她的上司Sheryl Sandberg（雪柔・桑德伯格，曾任Facebook的營運長）對她說：「剛才的報告很好，但你每三句話就有一次『嗯』，聽起來非常愚蠢。」
這時候Scott才意識到自己的失誤。對於Sandberg的批評，很多人會覺得不友善，但她知道Sandberg的出發點是善良的。後來Sandberg後來還安排演講教練訓練Scott的口條，幫助她在職場上成長。
那次之後，Scott開始認真思考什麼原因讓Sandberg成為一個「好老闆」？答案很簡單，就是當員工搞砸時，給予坦率的回饋。
奇怪的是，做到這件事的老闆非常少。
Scott用四個象限來表達「徹底坦率」的概念，圖片的縱軸是「個人關心（Care Personally）」，橫軸是「直接挑戰（Challenge Directly）」，「徹底坦率（Radical Candor）」就是在這個圖片右上角的位置，意思是一個好老闆除了主動關心員工，在員工表現不理想時，他也應該站出來勇敢指導並糾正員工。
拿捏「直接挑戰」與「個人化關心」
Scott進一步分析，Sandberg直接告訴她「看起來很愚蠢」是一種「直接挑戰」，出發點是坦率。但她進一步安排演講教練訓練Scott的口條，則是一種「個人化關心」。挑戰是指出員工的缺點，關心則是幫助員工改善。
好老闆必須學會如何拿捏「個人化關心」和「直接挑戰」這兩股力量。理解哪些員工做的好，哪些做不好，一旦發現做不好的部分就必須坦承告知他們。
另外，「徹底坦率」還需要注意一點，那就是針對事情，而非個人。Sandberg批評Scott的口才時，她說：「當你一直說『嗯』的時候聽起來很愚蠢」而不是說：「你很愚蠢」。兩者在本質上有很大不同。
若老闆只是一味的挑戰對方而不給予適當的關心時，就會被歸納成「厭惡侵略（Obnoxious Aggressive）」。
而最糟的老闆，是左下方的「虛偽管理（Manipulative Insincerity）」。Scott舉了一個例子，過去她在工作中曾經遇到一位很糟糕、不善於管理的上司，這位上司本來屬於「厭惡侵略」，他從不會關心員工，只會一直批評。
後來這位上司請了一位顧問來幫助他改掉這個壞習慣。遺憾的是那位顧問沒有教他怎麼去關心員工，只是建議他不要再批評員工，結果讓這個上司變成既不會關心員工，也不會指導員工，這就是所謂的「虛偽管理」 。
變成好老闆的四個技巧
Scott建議，不想變成「虛偽管理」的老闆，可以做簡單的四件事：
A. 將上面的座標圖列印出來，貼在員工桌子上，並認真告訴員工這樣做的目的在於可以獲得即時回饋。員工在每一次和老闆的交流後，自行將每一次的交流放在四個象限的某個位置，然後回饋給老闆。這樣老闆就可清楚理解自己與員工的溝通大部分都處於座標圖的哪個位置。
B. 老闆要避免辦公室變成一個勾心鬥角的場所。發現員工之間有矛盾產生時，就要想辦法解決，像是請他們面對面進行溝通或是提供有效的建議，不要讓矛盾變得更嚴重。
C. 員工總想要取悅上級，而說實話可能會激怒老闆。為確保員工有辦法直接對上司提供最真實的建議，公司可成立一個「特別會議」 。 Sandberg與Mark Zuckerberg約定每週五下午開一次會，這個會議不只是互相提供坦率的批評，也建設性地討論如何讓彼此變得更好。經過多年的練習，兩人不需要等到週五下午，隨時都可以坦誠地說出自己的想法。
D. 身為老闆應該要認真看待自己以及每件事，像Scott每天都會去跑步，即使下著大雨的日子，還是繼續跑，她對待生活就像對待工作一樣，時時刻刻都保持認真的態度。這也會給她帶領的團隊，很大的啟發。
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新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
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從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。