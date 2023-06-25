我有跟對老闆嗎？矽谷教練教你用「徹底坦率」的Google四象限來驗證

文：Serene Hsiao（創新拿鐵）

得到一份新工作時，我們都對老闆充滿感激和期待。

隨著時間過去，關係就變質了。很多人越認識老闆，越討厭老闆。但因為現實考量，無法辭去工作。於是卡在一段不健康的職場關係，耗掉寶貴人生。

從員工的角度，如果能從老闆的行為模式中及早看出他的真面目，必要時認賠殺出，損失就不會慘重。

從主管的角度，如果藉跟員工的互動展現自己的美好特質，讓員工願意為自己和公司賣命，是最重要的管理技巧。

Kim Scott是矽谷知名的教練。她開了一家主管訓練公司，叫「坦率」公司（Candor, Inc.）。她曾在Google擔任業務主管，把在Google的經驗，寫成暢銷書《徹底坦率：一種有溫度而真誠的領導 》。

書中，她描述Google的老闆和員工關係，值得所有的員工和主管參考。

創新點：坦率很簡單，為什麼最難做到？

領導團隊的最佳工具：「徹底坦率」

Kim Scott不斷追求一個目標：「建立一個員工會喜歡的工作環境」。她認為達到目標的方法是：「徹底坦率」。

「徹底坦率」到底是什麼呢？ Kim Scott說了一個老闆批評她的故事。

Scott當時剛加入Google，她在公司創辦人和CEO面前進行業務報告，當她告訴創辦人Larry Page、Sergey Brin和執行長Eric Schmidt她的團隊成功拿下多少客戶，執行長很興奮地說公司還可以給她的團隊更多資源，她當時以為這是一場很成功的業務報告。

沒想到會議結束後，她的上司Sheryl Sandberg（雪柔・桑德伯格，曾任Facebook的營運長）對她說：「剛才的報告很好，但你每三句話就有一次『嗯』，聽起來非常愚蠢。」

這時候Scott才意識到自己的失誤。對於Sandberg的批評，很多人會覺得不友善，但她知道Sandberg的出發點是善良的。後來Sandberg後來還安排演講教練訓練Scott的口條，幫助她在職場上成長。

那次之後，Scott開始認真思考什麼原因讓Sandberg成為一個「好老闆」？答案很簡單，就是當員工搞砸時，給予坦率的回饋。

奇怪的是，做到這件事的老闆非常少。

KIm Scott繪製

Scott用四個象限來表達「徹底坦率」的概念，圖片的縱軸是「個人關心（Care Personally）」，橫軸是「直接挑戰（Challenge Directly）」，「徹底坦率（Radical Candor）」就是在這個圖片右上角的位置，意思是一個好老闆除了主動關心員工，在員工表現不理想時，他也應該站出來勇敢指導並糾正員工。

拿捏「直接挑戰」與「個人化關心」

Scott進一步分析，Sandberg直接告訴她「看起來很愚蠢」是一種「直接挑戰」，出發點是坦率。但她進一步安排演講教練訓練Scott的口條，則是一種「個人化關心」。挑戰是指出員工的缺點，關心則是幫助員工改善。

好老闆必須學會如何拿捏「個人化關心」和「直接挑戰」這兩股力量。理解哪些員工做的好，哪些做不好，一旦發現做不好的部分就必須坦承告知他們。

另外，「徹底坦率」還需要注意一點，那就是針對事情，而非個人。Sandberg批評Scott的口才時，她說：「當你一直說『嗯』的時候聽起來很愚蠢」而不是說：「你很愚蠢」。兩者在本質上有很大不同。

若老闆只是一味的挑戰對方而不給予適當的關心時，就會被歸納成「厭惡侵略（Obnoxious Aggressive）」。

而最糟的老闆，是左下方的「虛偽管理（Manipulative Insincerity）」。Scott舉了一個例子，過去她在工作中曾經遇到一位很糟糕、不善於管理的上司，這位上司本來屬於「厭惡侵略」，他從不會關心員工，只會一直批評。

後來這位上司請了一位顧問來幫助他改掉這個壞習慣。遺憾的是那位顧問沒有教他怎麼去關心員工，只是建議他不要再批評員工，結果讓這個上司變成既不會關心員工，也不會指導員工，這就是所謂的「虛偽管理」 。

變成好老闆的四個技巧

Scott建議，不想變成「虛偽管理」的老闆，可以做簡單的四件事：

A. 將上面的座標圖列印出來，貼在員工桌子上，並認真告訴員工這樣做的目的在於可以獲得即時回饋。員工在每一次和老闆的交流後，自行將每一次的交流放在四個象限的某個位置，然後回饋給老闆。這樣老闆就可清楚理解自己與員工的溝通大部分都處於座標圖的哪個位置。

B. 老闆要避免辦公室變成一個勾心鬥角的場所。發現員工之間有矛盾產生時，就要想辦法解決，像是請他們面對面進行溝通或是提供有效的建議，不要讓矛盾變得更嚴重。

C. 員工總想要取悅上級，而說實話可能會激怒老闆。為確保員工有辦法直接對上司提供最真實的建議，公司可成立一個「特別會議」 。 Sandberg與Mark Zuckerberg約定每週五下午開一次會，這個會議不只是互相提供坦率的批評，也建設性地討論如何讓彼此變得更好。經過多年的練習，兩人不需要等到週五下午，隨時都可以坦誠地說出自己的想法。

D. 身為老闆應該要認真看待自己以及每件事，像Scott每天都會去跑步，即使下著大雨的日子，還是繼續跑，她對待生活就像對待工作一樣，時時刻刻都保持認真的態度。這也會給她帶領的團隊，很大的啟發。