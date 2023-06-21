【耀樂Metoo記者會逐字稿】炎亞綸突現身道歉，耀樂：2018年違反意願強制性交，還違背承諾偷錄私密影片

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼等人，而昨（20）日，則是炎亞綸遭致影射指控。

小網紅耀樂在個人臉書粉專寫下自己的遭遇過程，且文中涉及「未成年拍攝性愛影像」、「未經允許執意性交」的部分，這當中有沒有權勢或是引誘，乃至於性侵等狀況，都引起熱議。

而對於此影射指控，炎亞綸也立即在昨日晚間發出聲明並道歉，此聲明也在第一時間被部分網友支持，認為炎亞綸有誠意地道歉；不過也有反對聲音，認為炎亞綸的聲明稿是避重就輕。

在炎亞綸的聲明過後，耀樂也同步在昨晚發出記者會通知，在今（21）日中午12點回應說明。

記者會一開始，正當耀樂準備說明事件始末之際，炎亞綸突然現身記者會現場，也幾乎打斷了耀樂的說明，炎亞綸對著耀樂二度鞠躬道歉，並說：「在這邊慎重地跟你說對不起，讓你的人生承受了不應該承受的事情，真的很抱歉。今天是你的記者會，我想你有很多事情要說，我就把時間留給你慢慢地說，如果之後還有什麼問題我還會回應，或是你想要聯絡我都可以，謝謝。」

在炎亞綸突發現身之後，記者會也中斷10分鐘，待耀樂稍作休息後再度展開。

耀樂接著說明：「我跟吳庚霖先生是在2017年年中認識，並且在一起交往，那年我才16歲，一個人來台北，因為我嚮往演藝圈工作，就讀表演藝術科系的學校，那時我非常景仰他，也非常相信他。但也因為這份相信和信任，才有後續的事件發生。

他第一次違反我意願的性行為，是在2018年的橫店，當時他有拍攝工作在橫店，他都比我早起床去做拍攝準備，他那天一樣早起，但沒有做工作準備，反而轉過身來掀開棉被，把他的生殖器放入到我的身體裡，當時我整個人很慌恐受驚，我驚醒，堅定地跟他說不要這樣的行為，但是礙於體型、身材、力量，就有後續的行為發生。

事後我只能催眠自己，這一切都可能只是成年人，18歲長大的大人們，在交往期間自然的過程，只是我當時還小不懂，所以我一直催眠自己，嘗試把這個行為合理化。我那時的心情很複雜，我到橫店隻身一人才16歲，我在那只認識他一個人，我沒有選擇，在發生這件事之後，也無法逃離那裡。」

談完「違反意願的強制性交」之後，耀樂接著談「私密影片的盜錄」。

耀樂說：「關於私密影片，第一次發生在他家天母家的床上，燈是關著的，他拿手機錄影，我很堅定地說不要這樣，他事後才放下手機，那時我也和他打過勾勾，因為我覺得打勾勾一定要做到，說之後不能這樣了，我很不喜歡，他也說願意做到，給予了我這個承諾。

這個謊言在2018年9月份，中秋節的前夕被戳破，當時我收到無數條網友的私訊，在那一天，我的私密影片跟他的在網路上被流傳開來，我整個人很無助，不知道該怎麼辦。首先我根本不知道這影片的產生，怎麼來的我都不知道，雖然那時我們分手了，但那時我也只有和他發生性行為，所以我去私訊他，是不是你，你什麼時候偷拍、錄影的，以及為什麼拍完後，這些東西會在這個時間點曝光在網路。

他當時回答不知道怎麼發生的，不知道手機影片怎麼外流的，他只回答手機送修時，被有心人士盜取資料。但這個行為和理由我到現在還是不能接受，就是在敷衍、逃避責任。至於他昨天的回覆，提到經過多方調查，求證手機和外流，我想問他，這五年到底調查到了什麼資料，請你說明，還是這個影片就是你這個拍攝者流出的？

最後我想說的是，這件事情不管怎樣，拍攝未成年的私密影片等等，就是違法的，這是不變的，請炎先生針對以上幾點做正面回覆，不要再試圖混淆視聽。」

而之後，面對記者群的提問，耀樂也做了相關的補充說明。

耀樂先說：「外流影片這件事情，我當時私訊他的內容，我有截圖打馬賽克放在我的IG，因為我當時年紀還小不知道該怎麼處理，唯一想到的只能這樣處理自證清白。當時對話記錄很明顯地說，我只有和你發生性行為，而且沒有允許拍攝，這些都有紀錄，所以對於炎亞綸說的沒有強迫這件事情，是無稽之談，它確實是有發生的，我認為不管是情侶、兩性、交往期間，每個人都有性自主權，無論對方是伴侶還是另一半，每個人都應該好好保護自己的身體，不是另一半說想要就必須給。我想他能希望以上幾點做回覆。」

當被問及為何在這時間點出面指控？耀樂說：「這五年我滿煎熬的，我原本在校園生活，但同儕間的異樣眼光讓我選擇休學，事件讓我沉寂了很久，這段時間我一直在調適沈澱，不斷說服自己這件事情沒什麼，但很多事情是經過時間無法好的，有些事情無法經過時間沈澱、歲月累積，它就可以慢慢的，那個疤痕就能不見。

而我高中也畢業完之後，我人生也步上軌道之後，有一步步好轉，傷害造成的當下我真的無法去處理，第一個是年紀太小，第二個是當時很少人願意幫助我，我那時候很徬徨無助，所以直到近期我才有勇氣，而我也覺得必須站出來，我不知道有沒有更多的受害者被他做這樣的事，我覺得我都不站出來的話，那些人是否更無法站出來。」

耀樂也說：「他的這些道歉，不應該是爆料之後才跟我道歉，這是非常令人難過的點，他的文章中有提到，這幾年他有調整跟改變，但是在哪邊？是針對其他受害者嗎？還是我不重要？還是等等，今天整件事情等爆料才做道歉，這個道歉是很沒誠意的，我覺得也沒必要。」