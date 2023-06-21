【耀樂Metoo記者會逐字稿】炎亞綸突現身道歉，耀樂：2018年違反意願強制性交，還違背承諾偷錄私密影片
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網紅耀樂與藝人炎亞綸昨日在臉書隔空「MeToo」，耀樂指控炎亞綸曾在他未成年時進行「未成年拍攝性愛影像」以及「未經允許執意性交」，而炎亞綸也道歉說明，但被指出避重就輕。今日耀樂召開記者會說明事件始末，席間針對許多疑點做出說明，而本文為此記者會的全文逐字稿。
台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而日前遭爆性騷擾的藝人有許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼等人，而昨（20）日，則是炎亞綸遭致影射指控。
小網紅耀樂在個人臉書粉專寫下自己的遭遇過程，且文中涉及「未成年拍攝性愛影像」、「未經允許執意性交」的部分，這當中有沒有權勢或是引誘，乃至於性侵等狀況，都引起熱議。
而對於此影射指控，炎亞綸也立即在昨日晚間發出聲明並道歉，此聲明也在第一時間被部分網友支持，認為炎亞綸有誠意地道歉；不過也有反對聲音，認為炎亞綸的聲明稿是避重就輕。
在炎亞綸的聲明過後，耀樂也同步在昨晚發出記者會通知，在今（21）日中午12點回應說明。
記者會一開始，正當耀樂準備說明事件始末之際，炎亞綸突然現身記者會現場，也幾乎打斷了耀樂的說明，炎亞綸對著耀樂二度鞠躬道歉，並說：「在這邊慎重地跟你說對不起，讓你的人生承受了不應該承受的事情，真的很抱歉。今天是你的記者會，我想你有很多事情要說，我就把時間留給你慢慢地說，如果之後還有什麼問題我還會回應，或是你想要聯絡我都可以，謝謝。」
在炎亞綸突發現身之後，記者會也中斷10分鐘，待耀樂稍作休息後再度展開。
耀樂接著說明：「我跟吳庚霖先生是在2017年年中認識，並且在一起交往，那年我才16歲，一個人來台北，因為我嚮往演藝圈工作，就讀表演藝術科系的學校，那時我非常景仰他，也非常相信他。但也因為這份相信和信任，才有後續的事件發生。
他第一次違反我意願的性行為，是在2018年的橫店，當時他有拍攝工作在橫店，他都比我早起床去做拍攝準備，他那天一樣早起，但沒有做工作準備，反而轉過身來掀開棉被，把他的生殖器放入到我的身體裡，當時我整個人很慌恐受驚，我驚醒，堅定地跟他說不要這樣的行為，但是礙於體型、身材、力量，就有後續的行為發生。
事後我只能催眠自己，這一切都可能只是成年人，18歲長大的大人們，在交往期間自然的過程，只是我當時還小不懂，所以我一直催眠自己，嘗試把這個行為合理化。我那時的心情很複雜，我到橫店隻身一人才16歲，我在那只認識他一個人，我沒有選擇，在發生這件事之後，也無法逃離那裡。」
談完「違反意願的強制性交」之後，耀樂接著談「私密影片的盜錄」。
耀樂說：「關於私密影片，第一次發生在他家天母家的床上，燈是關著的，他拿手機錄影，我很堅定地說不要這樣，他事後才放下手機，那時我也和他打過勾勾，因為我覺得打勾勾一定要做到，說之後不能這樣了，我很不喜歡，他也說願意做到，給予了我這個承諾。
這個謊言在2018年9月份，中秋節的前夕被戳破，當時我收到無數條網友的私訊，在那一天，我的私密影片跟他的在網路上被流傳開來，我整個人很無助，不知道該怎麼辦。首先我根本不知道這影片的產生，怎麼來的我都不知道，雖然那時我們分手了，但那時我也只有和他發生性行為，所以我去私訊他，是不是你，你什麼時候偷拍、錄影的，以及為什麼拍完後，這些東西會在這個時間點曝光在網路。
他當時回答不知道怎麼發生的，不知道手機影片怎麼外流的，他只回答手機送修時，被有心人士盜取資料。但這個行為和理由我到現在還是不能接受，就是在敷衍、逃避責任。至於他昨天的回覆，提到經過多方調查，求證手機和外流，我想問他，這五年到底調查到了什麼資料，請你說明，還是這個影片就是你這個拍攝者流出的？
最後我想說的是，這件事情不管怎樣，拍攝未成年的私密影片等等，就是違法的，這是不變的，請炎先生針對以上幾點做正面回覆，不要再試圖混淆視聽。」
而之後，面對記者群的提問，耀樂也做了相關的補充說明。
耀樂先說：「外流影片這件事情，我當時私訊他的內容，我有截圖打馬賽克放在我的IG，因為我當時年紀還小不知道該怎麼處理，唯一想到的只能這樣處理自證清白。當時對話記錄很明顯地說，我只有和你發生性行為，而且沒有允許拍攝，這些都有紀錄，所以對於炎亞綸說的沒有強迫這件事情，是無稽之談，它確實是有發生的，我認為不管是情侶、兩性、交往期間，每個人都有性自主權，無論對方是伴侶還是另一半，每個人都應該好好保護自己的身體，不是另一半說想要就必須給。我想他能希望以上幾點做回覆。」
當被問及為何在這時間點出面指控？耀樂說：「這五年我滿煎熬的，我原本在校園生活，但同儕間的異樣眼光讓我選擇休學，事件讓我沉寂了很久，這段時間我一直在調適沈澱，不斷說服自己這件事情沒什麼，但很多事情是經過時間無法好的，有些事情無法經過時間沈澱、歲月累積，它就可以慢慢的，那個疤痕就能不見。
而我高中也畢業完之後，我人生也步上軌道之後，有一步步好轉，傷害造成的當下我真的無法去處理，第一個是年紀太小，第二個是當時很少人願意幫助我，我那時候很徬徨無助，所以直到近期我才有勇氣，而我也覺得必須站出來，我不知道有沒有更多的受害者被他做這樣的事，我覺得我都不站出來的話，那些人是否更無法站出來。」
耀樂也說：「他的這些道歉，不應該是爆料之後才跟我道歉，這是非常令人難過的點，他的文章中有提到，這幾年他有調整跟改變，但是在哪邊？是針對其他受害者嗎？還是我不重要？還是等等，今天整件事情等爆料才做道歉，這個道歉是很沒誠意的，我覺得也沒必要。」
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！