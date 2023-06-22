PUA是從哪裡開始「壞掉」的？比起不屑和鄙視，我們更需要的是理解
我們想讓你知道的是
PUA概念就是搭訕的藝術，在最一開始大多是建立人設、研究開場白，和操作並無關聯，但在接下來的階段便開始有些不同，例如有個很著名的方式叫做「五步陷阱法」，我認為與其假裝這些事沒有就不會發生，更應該展現這些骯髒齷齪的事，讓人避開風險。更別忘記：永遠要讓自己能夠選擇。
因為這幾天有些事件，然後很多講別人PUA的又出現了。所以這篇主要是說說我對PUA的一些理解。
先自爆一下，小時候學過很多怎麼把妹，交女朋友的一些方式。我自己覺得有很多概念可能可以做個澄清。
我的立場是，很多技術一開始都不是壞的，只是很多人後來把他用壞了。就像我自己教NLP（身心語言程式學），但有很多人說NLP是邪派，我覺得這大概就跟刀子一樣，有些人拿來殺人，有些人能拿來做菜，讓人獲得幸福。
所以前幾天還有人一直說，我當時怎麼會推奧客的兩本書，而我覺得那兩本書講的內容其實是某方面的現實，很多現實不是不討論就不存在，我們要做的是理解，並且學習有用的東西，也讓自己不要陷入危機。
當然這是我的想法，你可以不同意。如果是來討論道德或價值觀的，歡迎留言，只是請容我可能就不做太多回應，因為我不是想說服你，我只是想分享我覺得對有緣人有幫助的資訊。
然而這篇真的是驚世駭俗，如果你是道德價值觀比較高的朋友，真心建議略過這篇。裡面有很多讓你會不開心的內容，請斟酌觀看。
好預防針打完了，因為昨天在私人臉書何則文的事情，由於事情不明朗，我不想多做評論。只是大家不斷講各種PUA，看了覺得有點頭痛，想說一下我的個人認知，先說我也不是教這個，就是用我的方式來做說明。
主要分享我學習的歷程，以及我的了解，我把他大概分成三個脈絡，當然這是我的分類，不是什麼學術。
PUA從哪裡開始「壞掉」？
第一個階段大概就是只想要認識，甚至是發展性關係，這時候的概念是搭訕，吸引，建立關係這三件簡單的事。所以一開始的PUA大概都在研究開場白，如何建立起好的人設，並且如何讓對方感受著迷。
特別講這個是因為，本來PUA的概念就是搭訕的藝術，所以其實一開始大家只是在想，我如何可以在開頭就能跟妹子搭上話，根本跟什麼操縱之類的無關。
但在第二階段時，這有了一些不同，也是我覺得比較重要的階段。
第二階段的PUA，強調的比較是GAME，也就是所有的互動都是一場遊戲，或我覺得應該說是一個框架。這階段我覺得最棒的概念是inner game，也就是所有我們跟對方關係上的障礙，都來自於我們的心魔。
當你覺得害怕、恐懼，或是配不上對方時，對方當然能夠感受到這樣的你。所以我們要做的，是加強自己，喜歡自己，讓自己有自信。
所以坊間很多感情工作坊會先對你進行改造，或是讓你換不同的衣服，都是要先讓你喜歡這樣的自己，讓自信由內而外的散發。
我自己的意見是，這兩種的PUA其實是不構成威脅的，而是你如何運用言語或是由內而外的吸引力，達到跟對方互動的方法，也就是讓你的價值提高，也就是很多PUA會說一個詞：DHV（高價值）。
既然PUA是一個初期高濃度輸出的互動方式。然而當對方已經對你很了解，沒有太多好奇時，就會掉價。舉個直觀又糟糕的例子，就很多人說正妹帥哥在一起久了也會看膩，就是這個意思。而當你的價值可能無法延續時，你可以做些甚麼呢？
好吧，既然我的價值無法延續，那麼我只要讓對方感受到低價值，那不就能夠繼續和對方互動了嗎。大概就是後面我覺得PUA整個壞掉的理由。
五步陷阱法
有個很著名的方式叫做五步陷阱法，他的五步驟就是：吸引>探索>著迷>摧毀>虐待，大概的概念是這樣的。
1. 吸引：讓對方感受到不同人設的魅力，這個我就不講太多，大概有些朋友有跟我聊過天，有印象我對於其他人的判別方式。
例如沒自信的就先給對方特別感，並且讓對方感受到自己的強大。有自信的就看見對方的才華，並且讓對方感覺到我們有相同的氣息。
2. 探索：除了以上說的部份，會讓對方看見只有他才能看見的一部分。例如你本來開局是霸道總裁，那麼這時候就要展現脆弱跟痛苦，並且讓他覺得只有他能夠碰觸你這塊，並且治癒。
這邊最重要的，依然是讓對方感受到自己很特別，然後產生其它的情愫，可能是想保護，或是想跟隨，但無論如何，還是讓對方感受到『只有我才能碰到這個人的這一塊』
所以遇到一個人忽然跟你分享他的創傷，或是分享他的脆弱時，請小心對方對你的意圖，無論男生女生都是。畢竟雖然以上兩步沒問題，但卻是最重要讓你踏入的起手式。
3. 著迷：以上兩步看起來沒什麼問題，但這邊用的好就是壞掉的開始了，這邊要想盡辦法讓對方感受到是對方喜歡自己，舉例來說，就是不斷告訴對方：我覺得你真的對我很好，你為什麼要這樣做呢，我值得嗎？或是——你是不是真心待我的，我過去受過很多傷，不能再被騙了，我只相信你了。
這時候你有沒有一種心疼感，或是想要擁抱對方的衝動？如果有，那就踏入最麻煩的那一步。
這邊最重要的，就是不斷告訴你很多負面的連結，例如我不想被背叛、被欺騙、被束縛，被......不管是什麼，這邊就是未來控制的情緒點。
4. 摧毀：這邊就是一步一步摧毀對方價值觀了，當對方跟別人講電話時，就跟他說你不是說你愛我嗎？你為什麼要這樣對我？或是善用煤氣燈效應，簡單來說就是讓對方對現實產生扭曲。
例如你那天明明就跟我說你要跟我去......好啊，你就是欺騙我啊。而這時無論對方怎麼否認，最後都會在這邊變成妥協，因為他把你的行為，和他最討厭的價值觀做連結。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
我們想讓你知道的是
你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！