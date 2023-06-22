PUA是從哪裡開始「壞掉」的？比起不屑和鄙視，我們更需要的是理解

因為這幾天有些事件，然後很多講別人PUA的又出現了。所以這篇主要是說說我對PUA的一些理解。

先自爆一下，小時候學過很多怎麼把妹，交女朋友的一些方式。我自己覺得有很多概念可能可以做個澄清。

我的立場是，很多技術一開始都不是壞的，只是很多人後來把他用壞了。就像我自己教NLP（身心語言程式學），但有很多人說NLP是邪派，我覺得這大概就跟刀子一樣，有些人拿來殺人，有些人能拿來做菜，讓人獲得幸福。

所以前幾天還有人一直說，我當時怎麼會推奧客的兩本書，而我覺得那兩本書講的內容其實是某方面的現實，很多現實不是不討論就不存在，我們要做的是理解，並且學習有用的東西，也讓自己不要陷入危機。

當然這是我的想法，你可以不同意。如果是來討論道德或價值觀的，歡迎留言，只是請容我可能就不做太多回應，因為我不是想說服你，我只是想分享我覺得對有緣人有幫助的資訊。

然而這篇真的是驚世駭俗，如果你是道德價值觀比較高的朋友，真心建議略過這篇。裡面有很多讓你會不開心的內容，請斟酌觀看。

好預防針打完了，因為昨天在私人臉書何則文的事情，由於事情不明朗，我不想多做評論。只是大家不斷講各種PUA，看了覺得有點頭痛，想說一下我的個人認知，先說我也不是教這個，就是用我的方式來做說明。

主要分享我學習的歷程，以及我的了解，我把他大概分成三個脈絡，當然這是我的分類，不是什麼學術。

PUA從哪裡開始「壞掉」？

第一個階段大概就是只想要認識，甚至是發展性關係，這時候的概念是搭訕，吸引，建立關係這三件簡單的事。所以一開始的PUA大概都在研究開場白，如何建立起好的人設，並且如何讓對方感受著迷。

特別講這個是因為，本來PUA的概念就是搭訕的藝術，所以其實一開始大家只是在想，我如何可以在開頭就能跟妹子搭上話，根本跟什麼操縱之類的無關。

但在第二階段時，這有了一些不同，也是我覺得比較重要的階段。

第二階段的PUA，強調的比較是GAME，也就是所有的互動都是一場遊戲，或我覺得應該說是一個框架。這階段我覺得最棒的概念是inner game，也就是所有我們跟對方關係上的障礙，都來自於我們的心魔。

當你覺得害怕、恐懼，或是配不上對方時，對方當然能夠感受到這樣的你。所以我們要做的，是加強自己，喜歡自己，讓自己有自信。

所以坊間很多感情工作坊會先對你進行改造，或是讓你換不同的衣服，都是要先讓你喜歡這樣的自己，讓自信由內而外的散發。

我自己的意見是，這兩種的PUA其實是不構成威脅的，而是你如何運用言語或是由內而外的吸引力，達到跟對方互動的方法，也就是讓你的價值提高，也就是很多PUA會說一個詞：DHV（高價值）。

既然PUA是一個初期高濃度輸出的互動方式。然而當對方已經對你很了解，沒有太多好奇時，就會掉價。舉個直觀又糟糕的例子，就很多人說正妹帥哥在一起久了也會看膩，就是這個意思。而當你的價值可能無法延續時，你可以做些甚麼呢？

好吧，既然我的價值無法延續，那麼我只要讓對方感受到低價值，那不就能夠繼續和對方互動了嗎。大概就是後面我覺得PUA整個壞掉的理由。

五步陷阱法

有個很著名的方式叫做五步陷阱法，他的五步驟就是：吸引>探索>著迷>摧毀>虐待，大概的概念是這樣的。

1. 吸引：讓對方感受到不同人設的魅力，這個我就不講太多，大概有些朋友有跟我聊過天，有印象我對於其他人的判別方式。

例如沒自信的就先給對方特別感，並且讓對方感受到自己的強大。有自信的就看見對方的才華，並且讓對方感覺到我們有相同的氣息。

2. 探索：除了以上說的部份，會讓對方看見只有他才能看見的一部分。例如你本來開局是霸道總裁，那麼這時候就要展現脆弱跟痛苦，並且讓他覺得只有他能夠碰觸你這塊，並且治癒。

這邊最重要的，依然是讓對方感受到自己很特別，然後產生其它的情愫，可能是想保護，或是想跟隨，但無論如何，還是讓對方感受到『只有我才能碰到這個人的這一塊』

所以遇到一個人忽然跟你分享他的創傷，或是分享他的脆弱時，請小心對方對你的意圖，無論男生女生都是。畢竟雖然以上兩步沒問題，但卻是最重要讓你踏入的起手式。

3. 著迷：以上兩步看起來沒什麼問題，但這邊用的好就是壞掉的開始了，這邊要想盡辦法讓對方感受到是對方喜歡自己，舉例來說，就是不斷告訴對方：我覺得你真的對我很好，你為什麼要這樣做呢，我值得嗎？或是——你是不是真心待我的，我過去受過很多傷，不能再被騙了，我只相信你了。

這時候你有沒有一種心疼感，或是想要擁抱對方的衝動？如果有，那就踏入最麻煩的那一步。

這邊最重要的，就是不斷告訴你很多負面的連結，例如我不想被背叛、被欺騙、被束縛，被......不管是什麼，這邊就是未來控制的情緒點。

4. 摧毀：這邊就是一步一步摧毀對方價值觀了，當對方跟別人講電話時，就跟他說你不是說你愛我嗎？你為什麼要這樣對我？或是善用煤氣燈效應，簡單來說就是讓對方對現實產生扭曲。

例如你那天明明就跟我說你要跟我去......好啊，你就是欺騙我啊。而這時無論對方怎麼否認，最後都會在這邊變成妥協，因為他把你的行為，和他最討厭的價值觀做連結。