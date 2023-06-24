【國際新聞圖輯】武裝份子進入烏干達中學大屠殺、瑞典環保少女的「世界末日」到了

過去這一週，國際上兩場最大的衝突都發生了大事。

第一個是美中競爭，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）於6月18至19日訪問中國，與中國外交部長秦剛、中國國家主席習近平會談。外界視此為美中關係和緩的跡象，不過美國總統拜登（Joe Biden）6月20日在一場募款餐會上公開稱習近平為獨裁者，引發北京當局憤怒回應，而布林肯對於台灣議題的發言，也讓中國官員大為不滿。

第二個是俄烏戰爭。非洲各國為了調停俄烏戰爭，組成了七國領導人代表團於6月16至17造訪了烏克蘭和俄羅斯。不過調停最後以失敗告終，此外，俄國在代表團抵達基輔時，對當地發動空襲，使得非洲七國領袖不得不尋找建築物避難，所幸最後沒有人員傷亡。

本週國際上還有發生哪些事呢？用這些精彩照片，一起回顧國際大小事。

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6月18日，眾人為烏干達的兩名學生馬西卡（Florence Masika）和馬塞雷卡（Zakayo Masereka）舉行了葬禮，一名親屬被攙扶離場。

烏干達西部地區姆蓬杜（Mpondwe）的魯比里哈中學（Lhubiriha SecondarySchool）6月16日晚間發生駭人的攻擊事件，一群武裝份子進入該校進行屠殺、燒毀一棟宿舍並洗劫糧食，造成42人死亡，其中有37人是學生，另有六人受傷。

目前仍在醫院接受治療犯案的組織民主同盟軍（Allied DemocraticForces，ADF），是一個駐紮在剛果民主共和國，宣示效忠伊斯蘭國（ISIS）的烏干達民兵組織。涉案的20人已於6月20日遭到警方逮捕。

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6月19日，瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），為呼籲政府減少化石燃料的使用，與環保組織「奪回未來」（a Tillbaka Framtiden）連續第五天封鎖了瑞典的馬爾默港（Malmo harbour），阻止油輪進入瑞典，他們也在隨後遭到警方逮捕離場。

童貝里曾在2018年6月21日於推特上表示：「一名頂級氣候科學家警告說，除非我們停止使用化石燃料，否則氣候變化將在五年後消滅全人類。」本週三（6月21日）是童貝里預測的「世界末日」。

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6月20日，中國武漢大學舉行畢業典禮，小米集團創辦人雷軍在典禮上，向1萬7000名畢業生致詞表示：「毫無疑問，這是一個全新的時代，更是屬於你們的時代。同學們，江湖再見！」

中國正面臨嚴重的青年失業潮，16歲至24歲的失業率已超過20％，而今（2023）年夏天預計超過1100萬名的大學畢業生，在進入就業市場後，青年失業率預計會進一步飆升。除了青年，中國工人今年的收入也連帶減少，1月至5月，中國各地已傳出至少140次抗議和罷工活動，達到近七年來新高。

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6月20日，阿爾巴尼亞警察突襲了伊朗流亡反對派組織，伊朗人民聖戰組織（PMOI）位於阿爾巴尼亞的營地。伊朗人民聖戰組織表示，警方使用催淚瓦斯和胡椒噴霧襲擊營地，造成一名成員死亡，100多人受傷，其中一些人因傷勢嚴重正在醫院治療，他們也怒指此次襲擊是由伊朗政府煽動。

阿爾巴尼亞政府則回應，襲擊沒有造成任何人員傷亡，並表示該事件，是因為該組織拒絕與警方合作才發生的。

反LGBTQ+抗議民眾｜Photo Credit: GettyImages

6月22日，《ABC News》確認有一名美國男性，因參加反LGBTQ+抗議而被警方逮捕。美國加州格倫代爾（Glendale）市聯合學區教育委員會，於6月6日通過決議要求學校承認6月為LGBTQ+驕傲月，引發保守派家長不滿。6月20日，他們走上街頭抗議，多名抗議者與警方發生衝突，其中一名男性遭到警方逮捕。

抗議家長認為，學校承認LGBTQ+驕傲月，並教育孩童相關議題，是在洗腦並強迫孩童接受LGBTQ+價值，也剝奪了家長教導孩童的權利。抗議者阿爾德格爾（Elsa Aldeguer）表示：「成年人可以做他們想做的事，但孩子需要被保護。他們還沒有準備好在性方面做出正確的選擇。」

全國人民代表黨支持者｜Photo Credit: GettyImages

6月24日，象牙海岸迎來總統、議會及地方選舉。在野黨全國人民代表黨（APC）因質疑選舉委員會偏袒執政黨人民黨（SLPP），因此號召民眾於6月21日上街抗議，要求選委會主席科內（Mohamed Konneh）負責。全國人民代表黨及其支持者認為，選委會公佈的選舉登記冊資訊不夠詳細，呼籲科內公佈更詳細的資訊，否則就應該下台。

抗議者表示：「我們來這裡抗議，是因為我們想要一場可信的選舉。我們沒有針對執政黨，只是想要一場公正的選舉。」在6月24日的投票中，候選人需要獲得55％的選票才能勝選，若無人得票率超過55％，則將在兩週內進行決選。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航