陳奕迅廣州演唱會歌單作詞人「林夕」被竄改，只是北京封殺香港藝人的其中一例

文：德國之聲中文網（綜合報導）

《K歌之王》、《任我行》、《想哭》、《當這地球沒有花》、《十年》、《開不了心》、《愛情轉移》、《你給我聽好》——以上這些由香港歌星陳奕迅主唱的流行歌曲都有什麼共同點？

沒錯。它們都是人們並不陌生的老歌，在粵語及國語歌壇流行已久。它們還都出自同一位填詞人之手，一位作品超過3800多首、獲獎無數、有詞神美譽的「殿堂級」作詞家。他的名字叫林夕。

香港歌壇幾乎所有的歌手都唱過林夕作詞的歌曲，曾因演唱林夕的歌曲走紅的陳奕迅更是說，「沒有林夕就沒有我。」不過，在廣州市文化廣電旅遊局官網6月12日公佈的「陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會－廣州站」送審申報資料的演出節目單上，以上這些歌曲的作詞人都寫上了黃偉文、林寶等港台其他作詞人的名字。林夕的名字消失了。

相關文件在微博等社群網站上瘋傳，引起網友熱議和海內外輿論關注。6月15日，廣州市文化廣電旅遊局官網刪除了上述演出節目單，只留下陳奕迅演唱會的基本申報簡介。

6月18日，作為廣州主辦單位的「廣州新輝文化發展有限公司」在官方微博聲明道歉，宣佈正在申請取消這次的「文化批文」，並稱自己「操作不嚴謹，發生重大失誤」，「對詞曲作者表示誠懇道歉」，「對詞曲版權公司誠懇道歉」，但全文不提林夕的名字。

6月19日，廣州當局官網完全移除整份批文。同日，陳奕迅經理人甘菁菁向傳媒表示，「審批文件上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦單位即時終止合作。」有消息指，「廣州新輝文化」只屬其中一個主辦單位，受影響的只是文件手續問題，陳奕迅廣州站的演唱會仍會如期舉行。

支持香港抗爭運動

林夕本名梁偉文，1961年12月7日生於香港，是香港樂壇元老級的填詞人，曾十幾次獲得叱咤樂壇填詞人大獎，兩度榮獲台灣金曲獎的流行類最佳作詞人獎，並榮獲香港電台《十大中文金曲頒獎音樂會》「金針獎」等獎項。

2014年，香港發生一系列爭取真普選的公民抗命運動，俗稱「雨傘運動」。林夕和作詞人Pan一起為香港雨傘運動主題歌《撐起雨傘》作詞。歌詞寫道，「靜坐人海／你我非不怕／會畏懼這樣下去怎辦／但是人生／到了這一晚／更怕未表白內心呼喊」，「雨傘是一朵朵的花／不枯也不散／為著明天／要記得今晚／你我用鎮定面對憂患／若是人生／錯過這一晚 怕再沒機會任意呼喊」。

當示威者的全部訴求被當局拒絕後，林夕用腳投票，開始往返於香港和台灣，逐漸在台灣長居。2019年，林夕多次公開聲援香港的「反送中」運動，並與台灣樂團「滅火器」合作創作反映該運動中抗議者心聲的歌曲《雙城記》。2020年，林夕改寫自己為歌手王菲填詞的《約定》，贈予「香港眾志」前主席羅冠聰。

由於公開支持香港反送中運動，林夕在中國遭到封殺，許多作品被下架。很多由他填詞的作品在中國播放時，作詞人變成了「佚名」2020年8月，中國央視發表文章，點名批評林夕，稱「為北京奧運寫下『我家大門常打開』的香港作詞人林夕，最近又跟『港獨』搞到一塊兒。」文章提到，林夕在接受採訪時曾表示，自己被內地下架音樂、被節目除名「是一種光榮」，而為《北京歡迎你》填詞做了一趟官方喉舌，是其「人生污點」。

香港實施「國安法」後，林夕取得中華民國國民身份證，正式定居台灣。他表示，不敢返回香港，擔心被迫害，但會繼續為香港發聲，「追求自由無罪」。

林夕作品多達3800多首，許多歌曲膾炙人口，深受歌手和歌迷們的喜愛，他被北京方面封殺，令香港及內地藝人在大陸演唱其歌曲時碰到一個共同的難題。陳奕迅廣州演唱會節目單風波只是其中的一例而已。

香港歌手楊千嬅今年4月在廣州的一次演唱會上唱的歌曲大多由林夕作詞，但送審歌單只列出了歌名，作詞人被留白。在陳奕迅廣州演唱會拙劣的篡改作詞人名字的風波之後，相關的送審歌單或同樣會將作詞人留白或做「佚名」處理。

批評者認為，如果香港藝人為進駐內地市場而允許將創作者改名或從其作品中除名，那即是篡改事實，變相成為當權者打擊言論和創作自由的「幫兇」。從2014年以來，中國大陸不斷通過封殺藝人整肅娛樂圈，對持不同政治主張的藝人更是執行尤為嚴格的封殺令。

© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：陳奕迅廣州演唱會歌單風波與被封殺的林夕

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九