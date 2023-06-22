陳奕迅廣州演唱會歌單作詞人「林夕」被竄改，只是北京封殺香港藝人的其中一例
我們想讓你知道的是
近日，網上流傳陳奕迅廣州演唱會送審歌單，數首歌曲的作詞人本為香港作詞家林夕，但卻換成了他人的名字，引起輿論發酵。該活動廣州主辦公司現出面道歉，但仍不提林夕的名字。因公開支持香港雨傘運動和反送中運動，林夕在中國遭到越來越嚴厲的封殺。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
《K歌之王》、《任我行》、《想哭》、《當這地球沒有花》、《十年》、《開不了心》、《愛情轉移》、《你給我聽好》——以上這些由香港歌星陳奕迅主唱的流行歌曲都有什麼共同點？
沒錯。它們都是人們並不陌生的老歌，在粵語及國語歌壇流行已久。它們還都出自同一位填詞人之手，一位作品超過3800多首、獲獎無數、有詞神美譽的「殿堂級」作詞家。他的名字叫林夕。
香港歌壇幾乎所有的歌手都唱過林夕作詞的歌曲，曾因演唱林夕的歌曲走紅的陳奕迅更是說，「沒有林夕就沒有我。」不過，在廣州市文化廣電旅遊局官網6月12日公佈的「陳奕迅Fear and Dreams巡迴演唱會－廣州站」送審申報資料的演出節目單上，以上這些歌曲的作詞人都寫上了黃偉文、林寶等港台其他作詞人的名字。林夕的名字消失了。
相關文件在微博等社群網站上瘋傳，引起網友熱議和海內外輿論關注。6月15日，廣州市文化廣電旅遊局官網刪除了上述演出節目單，只留下陳奕迅演唱會的基本申報簡介。
6月18日，作為廣州主辦單位的「廣州新輝文化發展有限公司」在官方微博聲明道歉，宣佈正在申請取消這次的「文化批文」，並稱自己「操作不嚴謹，發生重大失誤」，「對詞曲作者表示誠懇道歉」，「對詞曲版權公司誠懇道歉」，但全文不提林夕的名字。
6月19日，廣州當局官網完全移除整份批文。同日，陳奕迅經理人甘菁菁向傳媒表示，「審批文件上出現錯誤，是不能容許的，我方已與該主辦單位即時終止合作。」有消息指，「廣州新輝文化」只屬其中一個主辦單位，受影響的只是文件手續問題，陳奕迅廣州站的演唱會仍會如期舉行。
支持香港抗爭運動
林夕本名梁偉文，1961年12月7日生於香港，是香港樂壇元老級的填詞人，曾十幾次獲得叱咤樂壇填詞人大獎，兩度榮獲台灣金曲獎的流行類最佳作詞人獎，並榮獲香港電台《十大中文金曲頒獎音樂會》「金針獎」等獎項。
2014年，香港發生一系列爭取真普選的公民抗命運動，俗稱「雨傘運動」。林夕和作詞人Pan一起為香港雨傘運動主題歌《撐起雨傘》作詞。歌詞寫道，「靜坐人海／你我非不怕／會畏懼這樣下去怎辦／但是人生／到了這一晚／更怕未表白內心呼喊」，「雨傘是一朵朵的花／不枯也不散／為著明天／要記得今晚／你我用鎮定面對憂患／若是人生／錯過這一晚 怕再沒機會任意呼喊」。
當示威者的全部訴求被當局拒絕後，林夕用腳投票，開始往返於香港和台灣，逐漸在台灣長居。2019年，林夕多次公開聲援香港的「反送中」運動，並與台灣樂團「滅火器」合作創作反映該運動中抗議者心聲的歌曲《雙城記》。2020年，林夕改寫自己為歌手王菲填詞的《約定》，贈予「香港眾志」前主席羅冠聰。
由於公開支持香港反送中運動，林夕在中國遭到封殺，許多作品被下架。很多由他填詞的作品在中國播放時，作詞人變成了「佚名」2020年8月，中國央視發表文章，點名批評林夕，稱「為北京奧運寫下『我家大門常打開』的香港作詞人林夕，最近又跟『港獨』搞到一塊兒。」文章提到，林夕在接受採訪時曾表示，自己被內地下架音樂、被節目除名「是一種光榮」，而為《北京歡迎你》填詞做了一趟官方喉舌，是其「人生污點」。
香港實施「國安法」後，林夕取得中華民國國民身份證，正式定居台灣。他表示，不敢返回香港，擔心被迫害，但會繼續為香港發聲，「追求自由無罪」。
林夕作品多達3800多首，許多歌曲膾炙人口，深受歌手和歌迷們的喜愛，他被北京方面封殺，令香港及內地藝人在大陸演唱其歌曲時碰到一個共同的難題。陳奕迅廣州演唱會節目單風波只是其中的一例而已。
香港歌手楊千嬅今年4月在廣州的一次演唱會上唱的歌曲大多由林夕作詞，但送審歌單只列出了歌名，作詞人被留白。在陳奕迅廣州演唱會拙劣的篡改作詞人名字的風波之後，相關的送審歌單或同樣會將作詞人留白或做「佚名」處理。
批評者認為，如果香港藝人為進駐內地市場而允許將創作者改名或從其作品中除名，那即是篡改事實，變相成為當權者打擊言論和創作自由的「幫兇」。從2014年以來，中國大陸不斷通過封殺藝人整肅娛樂圈，對持不同政治主張的藝人更是執行尤為嚴格的封殺令。
© 2023 年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：陳奕迅廣州演唱會歌單風波與被封殺的林夕
延伸閱讀
- 【專訪】《未竟的快樂時代》作者徐承恩：面對中共威權，香港各世代間的矛盾與衝突有可能和解嗎？
- 陳奕迅的故事最後如何，仍留待時代來編寫
- 鍾耀華《時間也許從不站在我們這邊》：某些陳奕迅的歌沒有作詞人
- 姚謙《我們都是有歌的人》：林夕〈打錯了〉——令人未知無措的愛情
- 每個人心中都有一首「林夕」：這10大詞神近期作品，哪首最得你心？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
Tags：
雲想無限，重塑新局——AWS Startup Day 將於 7 月 4 日登場，解密雲端技術趨勢與挑戰
我們想讓你知道的是
AWS 年度新創大會在闊別數年後，今年將於 7 月 4 日 （二）重回線下，這次邀請了國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊、以及擁有新創資源的國際企業創投等，分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
雲端服務的數據運算、資料儲存、安全性提升等優勢，早已成為企業提高生產力、降低成本、營造優質客戶體驗的必備基礎，更甚至以此發展出如 AI 人工智慧、大數據應用等雲端運算技術。有鑑於此，如何運用雲端技術並洞察後續發展趨勢，進而結合在地產業需求發展創新服務，也成為當今企業最重要的課題之一。
2023 年 AWS 年度新創大會，闊別數年即將再次重回線下，於 7 月 4 日 （二）邀請更多擁有國際視野的新創專家、擅用雲端技術實現創新想法的新創團隊在此舞台上分享新創界專屬的技術挑戰、經營心法與成功秘訣。
歡迎每個對雲端充滿興趣的「你」親臨現場
誰適合參加？
- 構建者、開發者和 IT 架構師
- 執行長、技術長
- 企業新事業主管
- 新創業務 BD、合作關係開發者
- 創投、孵化器和加速器投資者
- 新創社群參與者及社群管理者
AWS Startup Day Taiwan 面向雲端原生新創團隊，透過精選主題議程，對早期（後 MVP）到中期/成長階段新創內的特定角色提供更多交流與成長的可能，本次活動並不限需要具備雲端技術才能參加，不管你是相關職務科系、或是純粹想了解雲端產業的更多發展與未來，都歡迎親臨現場！
雲端原生新創如何攻克國際市場？敬請期待乾貨滿滿的活動內容
今年活動主軸將聚焦在 Web3 、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )、攻克國際市場 ( Go global ) 等熱門新創主題，並提供 AWS 培訓與認證折扣、AWS Startup Loft 諮詢專區；更重要的是，無需支付任何費用，即可獲得實踐雲技術、提問和向專家學習的機會。
上午活動議程除了有 AWS 專家針對生成式 AI 技術的相關交流與分享之外，還會邀請 Polygon Labs 分享 Web3 世界如何運用 AWS 解決方案搭建生態系與架構，更有知名的 Tomofun 會從AI/ML 與微服務做切入，分享如何打造面向國際的全球性服務。
下午議程則更加多元，涵蓋電商、內容產業以及旅宿業智能科技服務等，分別邀請全球電商行銷專家 Rosetta.ai 、方格子以及 Aiello 犀動智能科技三家重量級合作夥伴，不管是產品面的議題例如雲端技術、Web3、生成式 AI ( GenAI )、軟體即服務 ( SaaS )，或者是市場面的佈局思維，例如行銷科技( MarTech )、資訊安全( Security )、國際市場 ( Global Market )等，都能在本次活動中一網打盡！
活動內容包含構建者和開發人員如何在車間環境中探索設計決策，以創建生產就緒、安全且可擴展的無服務器應用程序，選擇分組會議，了解如何選擇合適的數據庫、實現數據倉庫現代化、部署容器以及使用 AI 推動轉型。如果你是新創企業的領導決策者，也能透過此次活動了解公司如何通過戰略性地使用雲服務來吸引投資和解決業務挑戰。
AWS Startup Day Taiwan 2023：雲想無限 重塑新局
活動時間：2023 年 7 月 4 日 | 9:30 AM - 3:30 PM
活動地點：Taipei 101 獨一文創（台北市信義區信義路五段 7 號 4 樓）
立即報名 : 點此填寫資料後即可完成報名
活動議程： 議程待公開，最新資訊請見活動官網