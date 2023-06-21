跨國音樂盛事！2023世界音樂節@臺灣打造全球音樂新視野

「2023世界音樂節@臺灣」即將於10月12日至15日在臺北流行音樂中心南基地盛大登場。邁入第七年舉辦的音樂節，以「無框X多元文化=你+未來（Make Your Frameless World.）」為主題，強調複文化與無框架的多元跨國音樂、藝術體驗。今也釋出第一波卡司名單，包含韓國薩滿靈魂創作團體 ADG7、烏克蘭實驗創作團體 Balaklava Blues 兩組重量級國際藝人將首度來臺，臺灣的空靈女聲葉穎與韓國創作女聲Ohelen也會帶來首次攜手的跨國共製演出。

Photo Credit：世界音樂節@臺灣 風靡全球的南韓薩滿靈魂創作樂團Ak Dan Gwang Chil（ADG7）將首度來台開唱。

2023世界音樂節@臺灣首兩天將舉行「Going Global全球音樂產業大會」，安排國際產業講座、Showcase徵選團隊演出、快速媒合會等活動，提供音樂產業人士之間的交流與展示，相關演出活動均免費開放樂迷參加。10月14及15日周末兩天則規劃「無框世界・無框音樂」售票音樂節活動，歷年大受歡迎的地球市集也將首次免費開放，讓大家體驗異國文化更直接。

今年活動首度移師臺北流行音樂中心南基地，主舞臺「地球舞臺」將帶來跨國共製節目和樂團演出，「無框舞臺」將規劃一系列室內展演、講座與國際工作坊，另特別企劃「逍遙舞臺」，主打跨界、沉浸式體驗活動，推出包含「音樂香氛派對」、由DJ採樣大自然聲音揉合燈光與音樂設計的「無聲音樂派對」、音律與視覺藝術結合的光影詩篇等不同主題。不只如此，還有移工樂團、室內野餐和脫口秀等互動式活動，透過跨國、跨界的文化展演及沉浸式體驗，打造觀眾同樂的遊戲場，讓所有樂迷盡情享受獨特新穎的感官體驗。

「2023世界音樂節@臺灣」早鳥票將於6月19日啟售，預售期間可享8折優惠，邀請所有喜愛多元音樂與文化體驗的民眾，前來這場引領音樂未來的盛事！購票詳情請洽KLOOK，更多活動詳情和市集招募資訊，敬請前往「世界音樂節@臺灣」官方網站。