日本核處理水每天增加將無處存放，最快8月入海，全數處理完需耗時約30年
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即使距離核子事故已12年，但目前總量約133萬立方公尺相當於530座奧運標準泳池。「核處理水」貯水槽到2020年時已超過1000座，廠區內已再無空間增設貯水槽；加上目前貯水槽整體貯水量已來到97%，如果再不排放入海的話，預估2024年貯水槽就將面臨滿溢。
（中央社）日本東京電力公司福島第一核電廠「核處理水」排放入海準備已大致底定，面對目前逾千座貯水槽即將在2024年滿溢的時間壓力，日媒推測日本政府最快可能會在今年8月付諸實行。
《日本經濟新聞》、《共同社》等日媒報導，由於日本政府原子力規制委員會（類似台灣的原子能委員會）已發放相當於「合格」的排放設備安全性證明給東京電力公司（簡稱東電），加上聯合國國際原子能總署（IAEA）也認同排放入海計畫「符合國際安全標準」，將「核處理水」排放入海的所有必要條件已大致完備。
因此，日本政府將依過去方針，最快在今年夏天將「核處理水」排放入海；雖然具體時間還不清楚，但多家日媒預估可能會在8月。
福島第一核電廠2011年3月因東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來海嘯發生「爐心熔毀」，為冷卻熔融核燃料團塊又製造出污染水。東電利用淨化裝置去除氚以外多數輻射物質，最後變成「核處理水」（ALPS處理水），並將其貯存在福島第一核電廠腹地內。
廠區綠地不復見 成逾千座貯水槽
從2011年核子事故後福島第一核電廠區空拍照可以看出，原本腹地內的綠地已不復見，至今全數被用來設置「核處理水」的貯水槽。
核子事故發生後，每天產生的污染水雖然已有減少，但到今年4月時每天仍會產生約60立方公尺。經過淨化後的「核處理水」也同樣持續增加，即使距離核子事故已12年，但目前總量約133萬立方公尺相當於530座奧運標準泳池。
「核處理水」貯水槽到2020年時已超過1000座，廠區內已再無空間增設貯水槽；加上目前貯水槽整體貯水量已來到97%，如果再不排放入海的話，預估2024年貯水槽就將面臨滿溢。
「核處理水」在排放入海前，會透過廠區內管路先送到位於海邊的海水稀釋設備中，接著利用海水將「核處理水」稀釋逾百倍，讓每公升氚濃度低於1500貝克。
以飲用水含氚上限值來看，世界衛生組織（WHO）標準是每公升1萬貝克。因此，日本排放入海標準約WHO提出國際標準的1/7。
稀釋後的「核處理水」將進一步送到水槽內，然後經海底管道排放到廠區近海。海底管道位於岩盤內，排放入海的出水口設置在離岸約1公里、水深約12公尺的海底。
目前預想每天最多能排放500立方公尺的「核處理水」，一年排放的氚將控制在22兆貝克以下。設置在海底管道出海口附近的放射性監控點，將會監測海水中含氚濃度。
核處理水全數入海需時約30年
東電2021年曾進行模擬試算，若階段性將「核處理水」排放入海，最快也要到2051年度才可能完全排放完畢，也就是說從開始排放到完成排放需耗時約30年。
東電負責人士說，為了邁向將熔融核燃料團塊取出等的廢爐作業，空出目前用來設置「核處理水」貯水槽用地有其必要。藉由將「核處理水」排放入海，可以將原本的貯水槽用地轉為暫時存放廢爐過程中取出的「用過核燃料」及核燃料團塊之用。
不過，擔心遭到「風評被害」（指受某事影響而引起外界負面觀感）的聲音難被消弭，福島縣漁業協同組合（類似漁業合作社）聯合會負責人士6月說，雖然中央政府跟東電都針對排放入海安全性進行說明，但不認為能讓消費者感到安心。
與福島縣相鄰的茨城縣北茨城市大津漁協組合長鈴木德穗說，「大津漁協跟茨城漁協都反對」，他們跟全國漁業協同組合聯合會立場一致，反對「核處理水」排放入海。
民間團體、非營利組織「原子力資料情報室」秘書長松久保肇強調，排放入海無法獲得地方居民認同，「對居民來說沒有任何好處」。「原水爆禁止日本國民會議」秘書長谷雅志說，不容再度排出核子事故產生的放射性物質，「留下乾淨的大海是我們這一代人的責任」。
廢爐須取出熔融核燃料團塊
福島第一核電廠當年因地震帶來的海嘯全面停電，造成1號機到3號機發生「爐心熔毀」的核子事故，雖然取出熔融核燃料團塊的行動較計畫來得落後，但總算將在2023年度後半年從2號機開始著手。
熔融核燃料團塊堆積在圍阻體內，由於放射線量極高，光是進行短時間作業就能達到人類致死量，因此人類無法靠近，只能利用遠距操控的機器手臂進行。
要完成廢爐作業，取出熔融核燃料團塊不可或缺。據推估，1號機到3號機熔融核燃料團塊總計約880噸，而目前的進度是連1公克都尚未取出，未來仍是漫漫長路。
新聞來源
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。