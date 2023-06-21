2023/06/21,
政治

香港民研所不再公開部分「敏感議題」調查結果，未解釋原因

香港民研所不再公開部分「敏感議題」調查結果，未解釋原因
圖片來源：香港民意研究所網頁

我們想讓你知道的是

香港民意研究所表示，回歸系列、身分認同、兩岸問題、 世界視野、「六四事件」、議員評分、部隊民望和部分社會指標等課題調查結果不會公開發表，但相關詳情7月才會公布。

（中央社）過去常被親中陣營攻擊的香港民意研究所公布，將會取消約1/4的定期調查題目，餘下部分題目也會轉作內部參考、學術研究和付費服務之用，不公開發表。

民研所昨天公布了上述決定，並指有關課題初步包括回歸系列、身分認同、兩岸問題、 世界視野、「六四事件」、議員評分、部隊民望和部分社會指標等，但詳情7月才會公布。

民研所沒有解釋原因，但《明報》今天在報導中引述該所總監鍾庭耀說，這是對民意數據需求、民研角色及「所有風險評估」等因素的整體考慮。

民研所前身是香港民意研究計畫，早年隸屬於香港大學，於1991年由當時在港大任職的鍾庭耀創立。

在巨大的政治壓力之下，港大民研於2019年中脫離港大社會科學學院，成為一所獨立機構，改稱香港民意研究所。

無論民研所或其前身一直定期調查及公布民眾對各項議題的看法，包括「六四事件」、身分認同和兩岸問題，這些議題多涉及政治，經常受到建制派或親中媒體攻擊。

而民研所及鍾庭耀等人也向來被標籤為親泛民主派的民意組織。

去年4月，時任民研所副行政總裁鍾劍華離港遠赴英國；他曾在社交平台留言，表示曾被警方根據香港國安法約談，離港是要「避秦」。

新聞來源：香港民研所不再公開部分敏感議題調查結果

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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