小紅老師指控藝人NONO性侵，NONO回應：「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省」

台灣「MeToo」運動持續延燒，擴及層面從政治圈延伸至影視圈、音樂圈、藝文圈等，而目前遭爆性騷擾的知名藝人就包含許傑輝、宥勝、邱晨、黃連煜、黃子佼、炎亞綸等人，事實上，知名綜藝人NONO，也爆出性醜聞，而NONO本人也在今（21）日回應：「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省。」

Photo Credit: 中央社 藝人NONO

6月19日下午3點18分，臉書帳號「Amber Chang」發文指出，「這幾年，只要在電視上看到『他』，就會回想起當時他那恐怖掙獰的臉。」

而後敘述遭到侵犯的過程，描述在一次工作收工之後，上了這名前輩的車，「他突然下車走到副駕開門請我下車，我當時沒多想，一下車後，沒經過我同意先是抱了我一下，後來突然開啟後座車門把我拉了進去，我還沒來的及反應，已經被他整個魁梧的身體壓在後座 我開始反抗，他一陣瘋狂親吻，手也不停的伸進去開始拉扯我內衣揉胸，甚至伸進去我裙子裡企圖想要將我底褲扯下，他解開褲頭將我熊抱坐在他大腿上用力磨蹭，當時我使出最大的反抗力量， 只一直不停的求饒、拜託。」

文中也指出，「他還一副輕鬆樣邊開車邊上下其手摸著我大腿笑著說，『不要緊張！一回生二回熟』他，一句道歉的話都沒有！」

而文中也寫道：「他是知名搞笑藝人，老婆是個很棒的台語歌手，副業雞排做的非常成功！」此句話也讓不少人猜測文中所指就是知名綜藝人NONO。

至於網紅「小紅老師」則是在6月20日上午1點09分，發文也指控了許傑輝以及黃子佼的行為，此外，同時指控了N哥以及某職棒球員的經紀人，至於文中的N哥，許多網友猜測就是NONO。

小紅老師指出，某次的錄影收工之後，某職棒球員的經紀人帶她到士林的飯店休息，而在飯店中，「他自己衣服脫掉，叫我過去床上，他強壓我，當時眼淚已經在眼眶打轉，覺得這些不是電影上演的嗎？對話中他提到的藝人，有幾個我都認識，他也有提到N哥，我下意識就想到跟他求救，後來我逃出來了，邊跑邊哭跳上計程車，我感謝當時幫我出面的每位藝人，也感謝N哥。」

但這名N哥，日後也成為性暴力的加害者。

小紅老師的故事繼續寫，「他跟我說『那經紀人也不看看他的地位，我都還沒吃到，他怎麼可以先吃。』我聽的出來這是個暗示玩笑。我不知道要接什麼，我心裡想說，這個人真的是我印象中的那個人嗎？」

而N哥在車上時也將手伸到小紅老師的大腿，甚至滑進內褲，「我請他不要開玩笑，停紅燈時他舌頭湊過來親我，我往窗撞，發生太快，我完全沒反應過來，他還笑著問我喜不喜歡？我不知道作何反應，我知道當時如果跳車，就不會有後續的事。但我當下真的腦袋一片。之後被載到一個很暗很暗的公園，旁邊有河，說要下車走走，之後一把抱住我，強抱我坐在他腿上，從衣服下面往上揉我的胸部、屁股、腿…沒有理我的回應，似乎他自己決定一切。」

在這兩起爆料指控後，NONO一直保持沈默並且直言「沒有印象」。直到今日，小紅老師召開記者會以及公開聲明稿，證實N哥就是NONO，並說明所言全無虛假，而自從MeToo運動開始，幾乎所有加害者都出面承認，只有NONO至此還在否認，因為他一直想不起任何事情，而後NONO才有了回應。

小紅老師也提到，自從自己發文之後，就收到非常的受害者的私訊，共同表述NONO的犯行。

小紅老師也在記者會，宣讀另一位受害者遭受性侵的故事，表示：「一上車就把手伸到我的大腿，NONO開車到市民大道停車場，把我拉進身障廁所，就在裡面進行了一切，當時的我真的嚇壞了。那時候他的女兒剛出生，我覺得我很對不起他的老婆和女兒，事情是在2015年發生的。」

小紅老師也說明了另一個受害者故事：「當初NONO也在車上強行進入，甚至講說『只要沒射出來就不算』，NONO甚至還問『你有看過我這麼大的嗎』。沒射就不算性侵，我只希望不要再有人受到傷害。」

記者會後，小紅老師也貼出公開聲明，表示希望NONO能為所作所為道歉並且承認，「我無意傷害任何人，包含受害者與加害者，以及陳先生美好的家庭，我只是做我該做的。希望不管是演藝圈、身邊、生活上，不再有人成為下一個小紅老師、Amber，或許所有我收到私訊中的女孩子。」

而在今日下午2點23分，NONO便在個人臉書粉專表示：「本人即刻起停止演藝工作誠心深刻反省。」

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核稿編輯：羅元祺