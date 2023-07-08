【小說】《永遠的青梅樹》選摘：少年政治犯幸運地獲得伊瑪目赦罪，條件是要對罪犯開最後一槍
我們想讓你知道的是
小說融合了作家親身走過的歷史傷痕與一則則古老瑰麗的波斯神話與傳說，以抒情魔幻寫實的風格展現出伊朗文明受到政治與宗教衝擊，在生與死、歡愉與悲傷之間不斷擺盪，字裡行間不僅顯示出阿札爾高超的故事功力，更表明了無論距離多遠，永不磨滅的、對於故鄉的深情。
文：夏庫菲・阿札爾（Shokoofeh Azar）
第一章
碧塔說，一九八八年八月十八日下午兩點三十五分正，媽媽在山丘樹林裡最高的一棵青梅樹上頓悟了。那座山丘腳下共有五十三間村屋，當時家家戶戶正熱鬧地刷洗鍋碗瓢盆，每天下午樹林總會被這番響動吵得睡意全消。而就在同一時刻，蒙著眼睛、雙手反綁的蘇赫拉布被吊死了。他被吊死前沒有受到審判，也不知道自己隔天一大早會和其他數百名政治犯，集體埋在德黑蘭南邊沙漠的一個長坑裡，沒有留下任何記號或標示，以免多年後有某個親戚前來，用小石頭敲著墓碑低聲誦念：「萬物非主，唯有真主。」
碧塔說媽媽從最高的青梅樹上下來，看也沒看正在用裙子裝酸青梅的她，就直接走向樹林，嘴裡說著：「這些事全都跟我想的不一樣。」碧塔要媽媽解釋，但是媽媽好像得了樹林熱症似的（我稱之為樹林憂鬱症），怔怔地踩著穩定步伐，眼神空洞地走進樹林，爬上最高的橡樹，坐在那最高枝頭上，在太陽、雨水、月光與霧中待了三天三夜，迷惑地注視著她生平第一次看到的生命。
媽媽歇棲在最高枝頭，觀看自己的人生，觀看親人（無論親疏）的複雜生活，觀看那棟位在五公頃樹林裡的五房大屋發生的事件——拉贊、德黑蘭、伊朗，然後忽然間，視角上升至地球與宇宙發生的事件。就在此時，碧塔跑進屋裡宣告說，媽媽雖然仍對螢火蟲懷抱狂熱，現在也對高度有了狂熱！起初，我們誰也沒把她新著迷的事物當一回事，但眼看午夜往復，仍不見她的蹤影，我、爸爸、碧塔便先後提著燈籠去坐在樹下。我們燃起了火，在火上放一只鋅茶壺，好讓這片侏儸紀世代（最後僅剩）的希爾卡尼亞樹林瀰漫著我們的熏茶香氣，引誘媽媽下來。
北方熏茶的香氣飄進媽媽鼻孔時，她正在穿越銀河，看著星辰與星球以不可思議的秩序旋轉繞行，每運轉一周就會裂開一個空間，科學家總是徒勞地在那個空間裡尋找神的形跡。棲息於星塵之上，從高處俯望著猶如一個小點的地球，她得到的結論仍和那一天下午兩點三十五分正相同：不值得，人生和她想的不同。人生即是她與其他人毫不吝惜糟蹋的東西：當下。源自當下的內在，蘊含著過去與未來，一如手上的掌紋、樹葉的紋理，或是她丈夫胡山眼裡的血絲。
次日清晨五點左右，爸爸、碧塔和我在濃濃的晨霧中醒來，看見狐狸捕食完拉贊的母雞、公雞後正要返回巢穴，並可以感覺到戴勝鳥的翅膀就近在咫尺。媽媽在星球與城市、村落、島嶼和部落間遊歷過後，又再次回到最高枝頭，剛好聽見成千上萬的麻雀鳴啼，並看到一隻刺蝟因為爸爸移動而蜷起身體滾下樹林山坡。我們全都在同一時間各就定位：我們圍在火邊，媽媽棲在高枝，蘇赫拉布和其他數百具屍體躺在坑裡。到頭來，行刑者畢竟承受不了壓力，無法依既定時間埋葬屍體。不過先被殺的人反而幸運。
接下來的幾天當中，遭處決的人數增加太多，屍體高高堆在埃文監獄後院開始發臭，而自從監獄蓋好以後就未曾飽餐過的螞蟻、蒼蠅、烏鴉和貓，無不貪婪地對屍體又舔，又吸，又啄。少年政治犯幸運地獲得伊瑪目赦罪，條件是要對罪犯開最後一槍，結束他們的痛苦。於是數百名十三四歲的少年——他們唯一犯的罪若非參與集會、閱讀被禁的小冊，就是在街頭發傳單——對著一張張面孔射出最後一槍，而其中有些面孔還用抽搐的瞳孔注視他們。
情勢一片混亂，令人作嘔的死亡惡臭充斥於牢獄中，使得行刑者不堪負荷，不時有人因此發瘋而直接送往軍方精神病院，幾個月後就無端失蹤或被殺。從一九八八年七月二十九日，開始處決第一批人民聖戰士與共產黨俘虜，直到同年九月中，在德黑蘭、卡拉吉與其他城市，有超過五千人被吊死或被槍決小隊射殺為止；期間只有三名省區部隊軍人不遵守開槍命令，而他們的身體也和其他受刑者一樣，成了三顆鉛彈的永恆寄生處。到了下一個月中旬，數十名負責將屍體運送到城外偏遠沙漠區的半掛式冷藏運輸車駕駛當中，有四人最後也進了精神病院。腐敗的屍臭味牢牢地黏在他們的鼻腔，無論走到何處，他們都覺得是自己身上發出的味道，暴露了他們的身分。他們懷疑自己的妻子也聞得到，只是出於同情或害怕而沒有顯露出來。
排在長長隊伍中等著領糧食配給票、麵包或殺菌乳時，他們深怕別人投來的憂懼眼神。有一個人甚至覺得堆滿屍體的壕溝四周聚集了愈來愈多烏鴉，都是跟蹤他而來。他認為是自己身體的臭味吸引了烏鴉來毀滅他：如今鳥群就歇在屋牆上，棲在電線桿上，飛翔在城市上空。在較小的城市裡，有兩名負責在城郊沙漠處決政治犯的槍決小隊隊員，因為逃離職守而背後中槍。與此同時，有數百名行刑者與腐屍運送者由於「執行勤務表現傑出」，而升級為革命衛隊戰士、審問官、市長、處罰執行官與典獄長。
當爸爸用愉快的晨間聲音高喊，可以來吃「康達克」烤餅配茶了，他深信媽媽不會忘記她最近迷戀的東西。正因如此他才又匆匆補上一句：「我們要是有從祖先那裡遺傳到什麼，就是這份狂熱，這份對新事物、對不可思議的事物的狂熱。」接著，晨霧愈來愈濃，遮蔽了我們三人，以及我們的燈籠、火與茶壺，也給媽媽再一次遊歷世界的機會。這個世界裡涵蓋了一個星球，儘管星球上幅員遼闊，擁有無數國家、宗教、書籍、戰爭、革命、處決、新生還有這棵橡樹，媽媽卻剛剛才發覺，在宇宙間，它只不過是一顆細小微粒。
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房市利空出盡，下半年可望軟著陸！遞延性剛需買盤成主力
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Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，素有「板橋最美重劃區」美譽，整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名。全新落成的「遠揚之森」是Tpark裡珍貴的住宅建築，坐擁大街廓、高綠覆與低密度環境，是極為宜居的優質城區。
受全球嚴峻通膨影響，2022年起歐美央行凌厲祭出連續升息的貨幣緊縮政策，台灣也踏上美國聯準會（FED）步伐，自去年3月至今年6月間五度升息，累積共3碼（0.75個百分點）。強勢升息下，2023年上半國際通膨率已顯著從高峰回跌，升息週期可望進入尾聲。至於中央銀行在6月15日召開的第二季理監事會議也表示，鑒於國內通膨情勢趨緩，預估第4季通膨率可望降至約2％，決議維持利率不變，終止五連升。外界評估，隨升息邁入最後階段，搭配各種緊縮房地產投資的新政策，房市利空出盡後有機會在2023年提前軟著陸。
政策打房重手後 自住置產更講抗跌保值
目前國內五大銀行新承作房貸利率已衝上2.1%，創14年來新高，央行此回升息踩剎車，不啻讓廣大房貸族稍微喘口氣，也有助房市慢慢回溫。暫止升息外，央行另一項攸關房市的措施則是6月16日生效的「第五波選擇性信用管制」，除了新增自然人特定地區第2戶購屋貸限貸7成，特定區也從原先六都再增加新竹縣市。從央行緊縮銀根，再到7月上路的《平均地權條例》，都顯示政府遏阻房價炒作、敦促房市正常化的霹靂手段。
上半年政策性打房的利空消息出盡後，投機性置產行為弱化，籠罩市場的不確定性也解除，因此2023年第三季以降，可望緩步釋出積壓的遞延性剛需買盤，作為支撐後續房市的基礎。其中又以具題材性的剛需產品最為看好，像是主流戶型、周邊醫療和採買等民生機能健全、近捷運出口或快速接軌市中心等，這些產品適宜自住、長期置產或轉手流通，最能凸顯抗跌保值的資產效益。
新北剛需有撐 地緣性買家青睞換屋產品
新北市推案量體大且有毗鄰台北市的地利，自住需求暢旺，除了低單低總的首購產品為主力，高單價的優質換屋類型也有很高市場性。像是新北市住宅與商業雙地王板橋區，年度指標推案「遠揚之森」以單挑新板特區的氣勢衝破南板橋行情天花板，探究箇中原因，正是奠基產品面的強勁優勢。
包括遠東集團的出色品牌力、主流戶型產品策略，以及「台北遠東通訊園區Tpark」首座住宅的珍稀性等等；再搭配生活圈機能臻全、廣闊綠地與醫療資源完備、距捷運亞東醫院站出入口僅200米等多重優勢，讓個案從2022年底潛銷至今，去化表現優於市場。據悉，板橋區域客十分青睞此案，舉凡地段、小環境、交通機能和遠東品牌，均是地緣關係買家出手的關鍵。
高綠覆率科技園區 Tpark成「慢活新矽谷」
橫跨新店溪，與北市僅一橋相隔的板橋，因發展早且挾先天地理優勢，繁榮程度傲居新北29個行政區之冠，歷年新北最貴豪宅揭榜，也都由板橋門牌掄元。板橋房地行情向來以新板特區馬首是瞻，唯近年因高密度開發、城區建設趨向飽和，住宅推案釋出極少，居住品質也因人口稠穰與複雜商業活動大打折扣。放望大板橋，由北向南雖有江翠北側、江翠地區、新埔、埔墘和府中等同步發展，但細數區域房價與支撐性題材，依舊無法與新板特區望其項背。
不過，沿著燙金板南線而下捷運亞東醫院站，就可抵達素有「板橋最美重劃區」美譽的Tpark，它與新板特區僅2站之隔，更是當前房價超越新板的「科技特區」。Tpark在2010年開園，佔地24公頃，是遠東集團醞釀多年的自辦重劃區，規模雖不及新板，但以精緻著稱；像是資通訊（ICT）、數位內容、雲端、綠能研發、智慧科技等五大藍海產業薈萃，包括Google、Ericsson在內等國際龍頭企業都進駐在此，強勢推動區域經濟同時，更確立區域的地段價值與發展性。
歷經十餘年發展，今日Tpark整體生活機能蓬勃且成熟，加上全園區採生態永續性的低密度開發，蓊鬱林蔭的大尺度街廓，以及高達49%綠覆率等環境配置，更樹立其「慢活新矽谷」美名，是極為宜居的優質城區。
Tpark推住宅 正居園區風靡板橋客
Tpark不只打造頂級商辦，園中還囊括新北唯二醫學中心亞東醫院、24小時新北市立圖書館、1.2萬坪生態公園等，愛買、貳樓、星巴克與誠品生活等進駐，大型商場也在籌備中。但近期最受矚目的，莫過於首座園區宅「遠揚之森」，個案正居Tpark精華住宅用地，並訴求「一家擁一園，寬頻生活圈」的豐富感。交通條件上，「遠揚之森」步行2分鐘可達捷運亞東醫院站出入口，4分鐘內抵達新板特區商圈、10分鐘台北車站商圈、20分鐘內接軌市府站信義商圈。此外個案亦緊鄰台65線快速道路，車行3分鐘即抵達交流道，迅速串連雙北生活圈。
全新落成的「遠揚之森」基地面積1,551坪，樓層規劃地上27層、地下3 層，共176戶住家，產品規劃24-55坪2至4房，皆為市面主力房型；建築採耐震強度高出傳統2倍的New RC結構打造，並導入日本最新「雙蓮根梁預鑄工法」，再搭配全球隔震器龍頭品牌OILES隔震墊，可承受6級以上強震而無損
※《遠揚之森》了解更多
> 個案網站：https://ned.tw/C4FSDN
> 貴賓專線：02 8967 5888
> 接待中心：新北市板橋區遠東路72號
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