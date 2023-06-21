Johnnie Walker聯乘台灣塗鴉藝術家BLACKZAO，以創新AIR-INKTM 墨水轉化空汙微塵為藝術塗料，潮黑碰撞、顛覆想像

全球最具代表性的威士忌領導品牌Johnnie Walker 發布Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶，由台灣知名塗鴉藝術家 BlackZao所創作，融入龍騰、松竹梅等東方元素，加上台北101和台北捷運等地標建築，展現台北城市之美。

當全世界都引頸期待Johnnie Walker Keep Walking City Collection限量版的下一站時，Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶如同一件訂製的藝術品酷炫登場，藝術家使用AIR-INKTM技術將污染轉化為墨水，以台北的市景快寫，將台北的生命力展示於瓶身之上。Johnnie Walker與Graviky Labs的合作即是在創新的層面上開啟全新維度，引領時代的革命先驅。

Johnnie Walker 全球品牌總監 Julie Bramham 表示：「Johnnie Walker 秉持積極、正向及創新的品牌精神，也希望所有合作的藝術家都能在作品中以同樣的氣氛展現各自演繹的城市，帶有正面力量的鼓勵所有人能夠Keep Walking。與AIR-INKTM的合作不僅是為世界盡一份心力，更多是讓我們用一個嶄新的方式展示了藝術與創新的完美結合。Keep Walking 城市限量版系列的作品非常精彩，絕對是極具收藏價值的藝術珍品。

Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶由台灣知名塗鴉藝術家 BlackZao所創作，曾獲全美獨立音樂獎最佳專輯包裝設計殊榮的BlackZao，於2002 年開始接觸街頭塗鴉，擅長整合塗鴉插畫與平面設計。喜愛東方元素的BlackZao，在作品中常可見到臺灣廟宇、山水奇石、城市景觀等元素，這次所創作的Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶保留了他最具指標的傳統元素：松竹梅和雲海的綻放、傳統建築元素，全幅創作由一條飛龍貫穿視覺，穿越現代化繁榮的街景，包含視覺中央的台北101大樓和台北捷運完美點睛台北的地標所在。BlackZao表示：「我很幸運有這個機會，透過多元文化和想像力將我所認知的台北展現出來，也希望我的作品能讓大家看見一個不一樣的台北！」

Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定台北瓶限量2,500瓶，2023年6月28日起於7-11 I-BON、愛買、大潤發與家樂福預購通路限量販售，售完為止。建議售價NT$2,359，700ML，40%ABV。

全球限定AIR-INKTM城市限量系列，瓶身設計以城市為靈感，用塗鴉賦予全新設計，同時經典黑牌風味不變，豐富醇厚的口感，除了濃郁的香草甜味，接連感受到的還有柳橙氣息以及香料和葡萄乾的香味；不可思議的滑順，豐富層次餘韻帶有濃厚煙燻、泥煤與麥芽風味。Johnnie Walker 黑牌AIR-INKTM全球限定城市系列，由以下11位來自全球各城市的藝術家，共同呈現不同城市之美：