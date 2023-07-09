《孩子盧，你要比他更盧》：孩子說謊與其馬上生氣或戳破，您更應該這麼做
我們想讓你知道的是
當孩子說謊時，會非常令人氣憤，但這時不須急著動怒，而是先找到孩子說謊的原因。因為，有時孩子不是故意說謊，甚至不曉得自己為什麼要說謊，可能只是為了掩飾不安，或是想引起大人的關注，甚或是滿足自己的幻想。
文：蘇文清
說謊的孩子
營造信任的氛圍，累積孩子說實話可解決問題的正向經驗
實際案例
一位家長氣沖沖的拉著讀大班的阿賢進到治療所，一進門就大吼：「我要跟治療師講你今天做了什麼事！」阿賢緊張得要命，放聲大喊不要。治療師詢問發生什麼事，家長很火大的對阿賢說：「你自己說你怎麼了？」
「我沒有喝啊！」阿賢既緊張又委屈的說。
家長瞪著他：「還說沒有？你再說謊試試看啊！」並舉手作勢要打下去。
治療師趕緊阻止家長：「等一下！是發生什麼事？」
家長氣憤不已，表示剛剛在路上買了一杯飲料，要阿賢上完課才可以喝，結果阿賢趁自己在開車時就打開了，問他他還否認。
阿賢連忙反駁：「真的不是我喝的。」
家長聽了更是一股無名火湧上心頭：「不然是鬼喝的喔？吸管自己會插上去嗎？」
只見阿賢滿腹委屈，再次強調自己真的沒喝。
知道緣由後的治療師看著阿賢，語調平和的問：「那你有沒有喝飲料？」
「我沒有。」阿賢語氣緊張，雙手不停來回搓動。
治療師瞇眼看著阿賢：「我再問一次，只要說實話，我不會處罰你。你有沒有喝飲料？」
這時，阿賢眼神飄移，含糊迴避的說：「我真的沒有喝。」
治療師皺眉：「是喔！那可能真的是鬼喝的喔！」
家長不耐煩的大罵：「別鬧了啦！大白天的怎麼可能？明明就是他喝的！」
治療師不理會家長，繼續說：「我本來想說如果是你喝的，我先幫你保留，下課後還可以繼續喝。但如果不是你，可能就是鬼喝的，等會下課飲料應該會被喝完了。」
聽到治療師的話，阿賢眼神突然閃爍，雖然只有短短一下，但治療師仍捕捉到他的神情。
治療師直視阿賢：「我問你喔，那吸管是誰插的？我喜歡說實話的小朋友，只要說實話，我真的不會處罰你。但如果發現小朋友騙我，我會很生氣，然後就……」治療師的表情突然變得猙獰，雙手故意做出搓揉的動作。
阿賢看著治療師，緊張的說：「你真的不會處罰我嗎？」
治療師點頭笑著說：「只要說實話，我就不會處罰小朋友，相信我。」
「是我插的。」阿賢小小聲的說完，低頭不敢注視治療師。
治療師很滿意的說：「很好啊，你看，只要說實話我就不會處罰你。」
阿賢鬆了一口氣，笑逐顏開。
不過治療師並沒有因此停止追問，再次直視阿賢：「那你有沒有偷喝飲料？老實告訴我，一樣不會處罰你。」
阿賢眼神再次閃爍，支支吾吾回答：「我……我沒有喝，我……只是含著。」
「含著？」治療師裝作驚訝。
家長同時生氣的說：「含著？含著飲料就會變這麼少？你在騙誰啊？」
阿賢被治療師與家長的態度嚇了一跳，緊張的搬出「你說好不會處罰我」這句話。
治療師一邊制止家長的怒火，一邊擺出笑臉面對阿賢：「我有說我要處罰你嗎？我只是很好奇為什麼是含著？」
阿賢吞吞吐吐的解釋：「我正要喝的時候，媽媽頭就轉過來了。」
治療師笑著說：「你反應還蠻快的嘛！這麼厲害！」
沒想到一笑完之後，治療師立刻轉以正經的表情追問：「那你含著時有沒有碰到飲料？說實話，我一樣不會處罰你。」
阿賢再次低下頭：「有。」
「齁——那就是有喝！」治療師突然提高音量。
嚇得阿賢急忙揮手，焦急的說：「你說不會處罰我耶！」
治療師故作疑惑：「我有說要處罰你嗎？我只是要說，不能喝飲料代表你不能碰到杯子裡的東西。」
阿賢點點頭，沉默不語。
「那你喝了幾口？」治療師試探的問。
阿賢緊張兮兮的比出了「1」。
「才一口？你說實話，我真的不會處罰你。你看剛剛我是不是都沒有處罰你？」
阿賢點點頭：「兩口。」
「兩口而已嗎？你沒有騙我對吧？我不喜歡小朋友騙我喔，我喜歡說實話的小朋友，騙我的人就會……」治療師說話的同時，故意做出磨刀霍霍的樣子。
阿賢看著治療師，小聲說自己喝了很多口。
「所以這一半都是你喝的囉？」
阿賢點點頭。
治療師沒好氣的說：「那你剛剛還騙我只有含著？」
阿賢焦慮且大聲的說：「我……我不敢了啦，我真的不會再騙你了啦。」
治療師瞬間又轉為一臉正經：「我又沒說要處罰你，你剛剛已經說實話了，我覺得很好。所以，下次請你不可以做什麼？」
阿賢頭低低看著治療師：「不可以偷喝飲料。」
治療師點點頭。「對！所以你要忍住。還有不可以做什麼？」
阿賢想了想，聳聳肩說：「不知道。」
於是，治療師用堅定的口吻告訴他：「不可以說謊！只要說實話！」
您看出端倪了嗎？
❶孩子為什麼會說謊？
在兒童發展過程中，說謊是一種自然而成的行為模式，原因很多，可能是想掩蓋自己的過錯、吸引大人注意力、陷入假想的幻想中、為了獲得某項利益，或是操控別人等。但不管是哪一種，建議您先靜下心來，認真觀察，孩子就會不小心把說謊的原因暴露出來。
❷孩子高超的說謊技巧，會不會也是您不小心造成的結果呢？
說謊是一種保護自己的手段，有太多孩子是因為擔心被處罰而說謊。假如這時大人不分青紅皂白就急著修理孩子，反而會讓他更急著利用說謊來保護自己，變得越說越高竿，越說越自然，漸漸養成不好的習慣。
當下的教學策略：您可以這麼做！
❶不急著戳破孩子的謊言，避免孩子更武裝
只要耐心觀察，就會發現孩子說謊時的行為舉止是不會騙人的，您只要等著他自己慢慢暴露出來。
❷不急著修理孩子，降低其依賴說謊的方式
若第一時間只想著修理孩子，反而會讓孩子為了保護自己不受處罰，繼續編織新的謊言，最後形成一項行為習慣。
Tags：
打破課堂界線，養成高效學習力：康軒學習網，專屬於國中小學生的數位學習
我們想讓你知道的是
教科書出版者康軒，推出以學生為主體的線上學習平台，提供與國中小學全版本教材相對應的教學內容。以有趣、高效率的課程內容，激發學生學習興趣，培養學生的自主學習能力，更特別設計了符合108課綱的素養課程，培養學生對知識的熱愛。
在數位科技迅速發展的推動下，學習的環境已不再侷限於校園中、教室內。一個安全、具有引導和啟發性的網路學習平台，能夠提供多元靈活的學習方式，讓學生們可以按照需求，隨時隨地自主進行預習、複習，或補充加強，才能真正實現有效率、條理化的學習可能。
讓學習更貼身、更懂你
「在九零年代，政府開始鼓勵將資訊科技融入各科教學，而作為教科書出版者的康軒，也是從那個時期開始，就致力於開發數位化教材。」康軒數位事業部協理何冠慧娓娓道來。一直以來，康軒的目標，就是希望能夠幫助老師們更好地在他們的領域課程中，運用數位化的教學資源。因此康軒數位部致力於開發易於使用、有效的數位化教學工具，包括教學軟體、互動教材、學習平台等，以幫助老師們更輕鬆地掌握和應用數位資源。
康軒希望透過這些努力，能夠成為老師們在數位教學上的夥伴和支持者，幫助他們更好地應對教學挑戰，提升教學效果，並培養學生的數位素養和創新思維。隨著時間過去以及經驗的累積，康軒深入思考學生自主學習的可能性，同時應世界的數位化潮流，推出康軒學習網。而在2020年左右，更因為看見疫情讓學生們陷入學習上的困境，加速線上課程的發展。
「我們的數位部門有一群資深的夥伴，他們非常熟悉教材的內容，以及老師們在教學現場的需求。同時，我們也有一群年輕的夥伴，對於學生時期所遭遇到的問題還記憶猶新，也很能夠以新世代的觀點，找出有趣、活潑的切入角度，來製作出讓學生們感興趣的內容。」在這樣的優勢下，更順應數位化學習的潮流，康軒學習網就這樣成立了。
高效率有感學習，進度輕鬆掌握
康軒學習網以學生為主體，提供了貼合國中小全版本教材的教學內容，全方位對應老師和學生在教學和學習上的各種情境。「這一代的學生，學習時間是有限的——安親班、補習班、才藝班⋯⋯種種因素，讓他們可以複習學科的時間變得非常零碎。因此康軒學習網設計出知識節點的概念，要幫助學生在最有限的時間內，把知識含量做最有效的展現。」何協理說明道。
我們從YouTube的統計，知道排名較好的影片大多落在10~16分鐘。研究顯示，過多的資訊容易造成專注力下降，「微課程」（micro-courses）的數位教學型態也為之興起。因此，康軒學習網在設計課程上，也將學習的節奏劃分為每10分鐘一單位，搭配學校的教學進度，讓學生們可以依據自己目前的狀態，選擇相應的知識節點，以「診斷、學習、複習」的流程來幫助自己掌握每一課的知識重點。在課前，可以先進行10分鐘的診斷——不僅是預習，也是找出自己在大段課程中較為不足的地方，預先建立概念；再搭配10分鐘學習——確實吸收課程中的內容；以及最後10分鐘的複習——透過反覆練習，內化課程中的知識。
「我們常常害怕犯錯，對錯誤感到抗拒。但站在康軒的教育立場，我們一再強調，其實犯錯不是壞事，因為它具現化了學生在學習上的盲點。」何協理說明道，現在校園中，教師普遍會採取錯題本的練習方式，也就是學生必須要將試卷、日常練習中錯誤的地方整理起來，方便日後重複練習。雖然是非常良善的立意，但手抄題目不只在製作上較為耗時，而且保存不易，對日常行程已經相當緊湊的學生來說，並不是一個最有效的學習方式。因此，康軒學習網設計了線上錯題區，當學生寫完練習題，只要是有錯誤的地方就會被系統保留，並且全部整理在一起，方便學生日後重複測驗自己，確認掌握每一個知識點。節省時間、一目了然，真的是學生在練習題目時非常強大的幫手。
既然是跳脫傳統課堂學習方式的線上學習平台，康軒也利用數位資訊可以更活潑生動、反覆播放等特性，來設計國小與國中的課程。「我們在國小課程的設計是強調搭配圖像、故事性強等有趣的方式，來引起學習的興趣，並且幫助理解。國中課程則重視知識點的整理和歸納，幫助學生聚焦，有效掌握課程重點、建立完整的知識背景。」何協理說明道。
針對小學生和青少年的學習吸收能力不同，康軒以現代教育的專業，與擁有多年教學經驗的各科老師合作。為了讓學生們專注於學習的內容上，康軒學習網的老師以不出鏡的方式，更特別講究聲音和畫面的相輔相成，確保學生們可以有效率的消化、吸收課程內容，期待這樣的用心，可以讓學生們在學習中感受到老師的專業度，並激發他們對學習的興趣和熱情。
愛上學習的重要性，康軒學習網最清楚了。在這個學生們除了本科學習之外，還有更多、更廣、更新的知識，等著他們去探索的時代，康軒學習網也因應108課綱的調整，推出12年國教最重視的素養課程。「我們第一波推出最熱門的STEAM類課程，希望可以將『因為專題需要而去學習知識』的消極學習，轉變成『因為喜歡這個知識而去發展成專題』的積極學習。」何協理說。
當學習變得自由，成就感讓人充滿動力
「學習真的不應該是讓人焦慮的一件事情，不管是老師、學生，還是家長。」康軒學習網思考到家長在陪伴孩子們學習上，常見的挫折感和焦慮感，提供訂閱孩子的學習歷程作為參考，一方面讓家長可以掌握學習進度，另一方面也可以幫助家長調適自己的腳步：「家長的陪伴很重要，但康軒更期待的是，學生們可以做到自主學習。」何協理說。
「自從我們推出以來，收到很多家長的反饋，不管是時間分配上更靈活，或者是學習效率的提高，都很有幫助。還有家長說，他們家哥哥使用了康軒學習網的課程，妹妹看了覺得很喜歡，也吵著要訂，真的很可愛。其實不只是學生和家長，也有老師會訂閱我們的課程，作為教學上的輔助工具。」何協理又進一步補充說，現在康軒學習網推出從國小三年級，到國中三年級全系列、全版本的線上課程，可以視學生的需求自己選擇有需要的科目，將來也會繼續設計國小低年級的課程，創造一個讓更多學生，都能愉快且有效學習的環境。
專為現代學生設計的康軒學習網，不只完全貼合學校課程，更以創新、專業的教學方式，提供學生高效率、易理解的學習內容，強化自主學習動能。現在就讓我們一起體驗康軒學習網的魅力，開啟一個全新的學習之旅吧！
暸解更多，請上官網： https://yourclass.pse.is/53gjjc