《孩子盧，你要比他更盧》：孩子說謊與其馬上生氣或戳破，您更應該這麼做

文：蘇文清

說謊的孩子

營造信任的氛圍，累積孩子說實話可解決問題的正向經驗

實際案例

一位家長氣沖沖的拉著讀大班的阿賢進到治療所，一進門就大吼：「我要跟治療師講你今天做了什麼事！」阿賢緊張得要命，放聲大喊不要。治療師詢問發生什麼事，家長很火大的對阿賢說：「你自己說你怎麼了？」

「我沒有喝啊！」阿賢既緊張又委屈的說。

家長瞪著他：「還說沒有？你再說謊試試看啊！」並舉手作勢要打下去。

治療師趕緊阻止家長：「等一下！是發生什麼事？」

家長氣憤不已，表示剛剛在路上買了一杯飲料，要阿賢上完課才可以喝，結果阿賢趁自己在開車時就打開了，問他他還否認。

阿賢連忙反駁：「真的不是我喝的。」

家長聽了更是一股無名火湧上心頭：「不然是鬼喝的喔？吸管自己會插上去嗎？」

只見阿賢滿腹委屈，再次強調自己真的沒喝。

知道緣由後的治療師看著阿賢，語調平和的問：「那你有沒有喝飲料？」

「我沒有。」阿賢語氣緊張，雙手不停來回搓動。

治療師瞇眼看著阿賢：「我再問一次，只要說實話，我不會處罰你。你有沒有喝飲料？」

這時，阿賢眼神飄移，含糊迴避的說：「我真的沒有喝。」

治療師皺眉：「是喔！那可能真的是鬼喝的喔！」

家長不耐煩的大罵：「別鬧了啦！大白天的怎麼可能？明明就是他喝的！」

治療師不理會家長，繼續說：「我本來想說如果是你喝的，我先幫你保留，下課後還可以繼續喝。但如果不是你，可能就是鬼喝的，等會下課飲料應該會被喝完了。」

聽到治療師的話，阿賢眼神突然閃爍，雖然只有短短一下，但治療師仍捕捉到他的神情。

治療師直視阿賢：「我問你喔，那吸管是誰插的？我喜歡說實話的小朋友，只要說實話，我真的不會處罰你。但如果發現小朋友騙我，我會很生氣，然後就……」治療師的表情突然變得猙獰，雙手故意做出搓揉的動作。

阿賢看著治療師，緊張的說：「你真的不會處罰我嗎？」

治療師點頭笑著說：「只要說實話，我就不會處罰小朋友，相信我。」

「是我插的。」阿賢小小聲的說完，低頭不敢注視治療師。

治療師很滿意的說：「很好啊，你看，只要說實話我就不會處罰你。」

阿賢鬆了一口氣，笑逐顏開。

不過治療師並沒有因此停止追問，再次直視阿賢：「那你有沒有偷喝飲料？老實告訴我，一樣不會處罰你。」

阿賢眼神再次閃爍，支支吾吾回答：「我……我沒有喝，我……只是含著。」

「含著？」治療師裝作驚訝。

家長同時生氣的說：「含著？含著飲料就會變這麼少？你在騙誰啊？」

阿賢被治療師與家長的態度嚇了一跳，緊張的搬出「你說好不會處罰我」這句話。

治療師一邊制止家長的怒火，一邊擺出笑臉面對阿賢：「我有說我要處罰你嗎？我只是很好奇為什麼是含著？」

阿賢吞吞吐吐的解釋：「我正要喝的時候，媽媽頭就轉過來了。」

治療師笑著說：「你反應還蠻快的嘛！這麼厲害！」

沒想到一笑完之後，治療師立刻轉以正經的表情追問：「那你含著時有沒有碰到飲料？說實話，我一樣不會處罰你。」

阿賢再次低下頭：「有。」

「齁——那就是有喝！」治療師突然提高音量。

嚇得阿賢急忙揮手，焦急的說：「你說不會處罰我耶！」

治療師故作疑惑：「我有說要處罰你嗎？我只是要說，不能喝飲料代表你不能碰到杯子裡的東西。」

阿賢點點頭，沉默不語。

「那你喝了幾口？」治療師試探的問。

阿賢緊張兮兮的比出了「1」。

「才一口？你說實話，我真的不會處罰你。你看剛剛我是不是都沒有處罰你？」

阿賢點點頭：「兩口。」

「兩口而已嗎？你沒有騙我對吧？我不喜歡小朋友騙我喔，我喜歡說實話的小朋友，騙我的人就會……」治療師說話的同時，故意做出磨刀霍霍的樣子。

阿賢看著治療師，小聲說自己喝了很多口。

「所以這一半都是你喝的囉？」

阿賢點點頭。

治療師沒好氣的說：「那你剛剛還騙我只有含著？」

阿賢焦慮且大聲的說：「我……我不敢了啦，我真的不會再騙你了啦。」

治療師瞬間又轉為一臉正經：「我又沒說要處罰你，你剛剛已經說實話了，我覺得很好。所以，下次請你不可以做什麼？」

阿賢頭低低看著治療師：「不可以偷喝飲料。」

治療師點點頭。「對！所以你要忍住。還有不可以做什麼？」

阿賢想了想，聳聳肩說：「不知道。」

於是，治療師用堅定的口吻告訴他：「不可以說謊！只要說實話！」

您看出端倪了嗎？

❶孩子為什麼會說謊？

在兒童發展過程中，說謊是一種自然而成的行為模式，原因很多，可能是想掩蓋自己的過錯、吸引大人注意力、陷入假想的幻想中、為了獲得某項利益，或是操控別人等。但不管是哪一種，建議您先靜下心來，認真觀察，孩子就會不小心把說謊的原因暴露出來。

❷孩子高超的說謊技巧，會不會也是您不小心造成的結果呢？

說謊是一種保護自己的手段，有太多孩子是因為擔心被處罰而說謊。假如這時大人不分青紅皂白就急著修理孩子，反而會讓他更急著利用說謊來保護自己，變得越說越高竿，越說越自然，漸漸養成不好的習慣。

當下的教學策略：您可以這麼做！

❶不急著戳破孩子的謊言，避免孩子更武裝

只要耐心觀察，就會發現孩子說謊時的行為舉止是不會騙人的，您只要等著他自己慢慢暴露出來。

❷不急著修理孩子，降低其依賴說謊的方式

若第一時間只想著修理孩子，反而會讓孩子為了保護自己不受處罰，繼續編織新的謊言，最後形成一項行為習慣。