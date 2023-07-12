《到不自由之路》：俄羅斯運用否認事實、聲稱自己無辜的宣傳策略，成功入侵烏克蘭
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迴圈政治中的政治人物，操弄情緒、製造危機，用謊言混淆事實，讓公民交替體驗著暴怒與狂喜，以現在淹沒未來。2012年的俄羅斯選舉舞弊，普亭贏得大選，卻摧毀了法治。2014年俄國入侵烏克蘭，普亭卻宣稱這是西方意圖分裂偉大的俄羅斯文明。「讓事實畫下終點，就是永恆的開始。」而現在，普亭要將這套迴圈政治出口到全世界。
文：提摩希．史奈德（Timothy Snyder）
真相或謊言（2015年）
俄羅斯先達成的是迴圈政治。而在形成盜賊統治之後，承繼接班、統合與創新等等政治美德已不可能發生，接著必須透過虛構的政治故事，讓人連想都別想。
伊林的想法讓迴圈政治成形：一個俄羅斯民族，沉浸在以為自己純真無辜的非事實當中，就能學會完全的自愛自戀。蘇爾科夫讓我們看到，永恆可以怎樣推動現代媒體。他在為普亭工作期間，撰寫並出版一部小說《幾近於零》（Almost Zero，二○○九年），有點算是一種政治告解。在這個故事中，唯一的真相是我們需要謊言，而我們唯一的自由，就是要接受這項想法。故事裡的一個小情節中，有個公寓室友整天都在睡，令主角有些困擾。但一位專家發表報告指出：「在他睜眼的那一瞬間，我們都會死。整個社會的責任，特別是你的責任，就是繼續讓他做夢。」而繼續讓人做夢，也正是蘇爾科夫所負責的工作。如果唯一的真相就是沒有真相，說謊者也就是俄羅斯高尚的僕役。
讓事實畫下終點，就是永恆的開始。如果公民對一切都抱持懷疑，就不會看到俄羅斯境外還有其他模式，不會進行關於改革的合理討論，也不會互相信任到足以組織政治改革。要有一個有可能的未來，就需要有一個重視事實的現在。根據伊林的理論，蘇爾科夫談到「整體的思索」，能夠推動一種「地緣政治現實」的幻象，認為外國人總是在規模發動攻擊，要讓俄羅斯人遠離他們與生俱來的純真無辜。俄羅斯人應該因為其無知而受到喜愛；愛俄羅斯人，就是要愛完美這份無知。所謂的未來，只會對更遙遠的未來更加無知。正如他在《幾近於零》中所寫的：「知識只能提供知識，但不確定性能夠提供希望。」
正如先前的伊林，蘇爾科夫將基督教視為一道門戶，目的是導向自己更卓越的創造物。蘇爾科夫的上帝就像是個有其局限而隱居著的同事，就像自己的平輩，該給祂幾個充滿男子氣概的巴掌，讓祂振作一點。蘇爾科夫一如伊林的做法，引用著眾人所熟悉的聖經段落，但目的是顛倒其意。他的小說裡有一位修女，引用《哥林多前書》13:13，提到「不確定性帶來信、望、愛。」只要能夠定期製造危機，讓公民維持一種不確定性的狀態，就能管理、引導公民的情緒。
然而，蘇爾科夫所引用的這段聖經經文意義其實正好相反：經文實際說的是信望愛是美德的三位一體，只要我們學會欣賞世界本來的樣貌，就會表現出來。這段前面其實就是另一段著名的經文，講到長大成熟就是要從他人的觀點來看事情：「如今我們對著鏡子觀看，模糊不清，但那時候就要面對面了；如今我所知道的有限，但那時候就要完全知道了，就像我已經被完全知道那樣。」只要學會從他人的觀點來看，就會立刻發現自己絕非純真無辜，但蘇爾科夫打算讓這面鏡子繼續維持模糊。
在二○一○年代的俄羅斯，這面深色鏡子就是電視螢幕。有九○％的俄羅斯人都是從電視取得新聞。在成為第一頻道（俄國最重要的電視頻道）公關主管之前，蘇爾科夫曾擔任葉爾欽與普亭的媒體負責人，親自監督俄羅斯電視如何從代表不同利益的真多元，轉變成雖然樣貌各有不同，但訊息相同的假多元。在二○一○年代中期，第一頻道的國家預算約為每年八億五千萬美元，該頻道與其他俄羅斯國營電視網的員工被教導有方，知道權力是真實的，但世界上的事實卻沒那麼真實。
俄羅斯通訊部副部長阿列克謝．沃林（Alexei Volin）談到這些員工的職涯：「他們要為老大（The Man）工作，老大會告訴他們該寫什麼、不該寫什麼，以及這個或那個該寫成怎樣。而且老大有權這麼做，因為他付了這些人薪水。」至於是否為事實並不是問題：頂尖政治技術專家格列布．巴弗洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）解釋道：「你什麼都可以說，創造出各種現實。」地區和地方新聞幾乎從電視上消失，全由國際新聞取代，而所謂的外國報導，就是每天永恆地向民眾灌輸報導著西方的貪腐、虛偽和敵意。歐洲或美國的一切都不值得效法，一切都不可能有真正的改變：這就是電視上想傳達的訊息。
至於RT電視台這個俄羅斯向國際觀眾進行宣傳的管道，也有同樣的目的：抑制各種可能激發行動的知識，將情緒哄騙安撫成各種的無作為。RT表情一派嚴肅地擁抱著巴洛克式矛盾，徹底顛覆新聞的形式：請來否認納粹大屠殺的人發表看法，說他是人權運動人士；邀請新納粹主義者，說他是中東議題專家。以普亭的話來說，RT是「由政府出資，所以必須反映俄羅斯政府的官方立場。」於是真實的世界就此缺席消失，而這裡所稱的出資是每年大約四億美元。對歐美民眾來說，這個頻道會放大他們既有的懷疑（有時候這些懷疑也確有道理），懷疑歐美領導者是否真誠，也懷疑歐美媒體是否真有好好做事。
RT的口號是「更勇於提問」（Question More），激發觀眾對更多不確定性的興趣。而光是質疑RT的內容是否屬實，並沒有意義，因為RT所傳達的內容就是要否定事實。正如其台長所言：「並沒有客觀報導這種東西。」RT想傳達的訊息是：所有媒體都在撒謊，但只有RT肯大方承認自己就是在撒謊，也就可說是一種誠實。
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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