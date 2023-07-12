《到不自由之路》：俄羅斯運用否認事實、聲稱自己無辜的宣傳策略，成功入侵烏克蘭

文：提摩希．史奈德（Timothy Snyder）

真相或謊言（2015年）

俄羅斯先達成的是迴圈政治。而在形成盜賊統治之後，承繼接班、統合與創新等等政治美德已不可能發生，接著必須透過虛構的政治故事，讓人連想都別想。

伊林的想法讓迴圈政治成形：一個俄羅斯民族，沉浸在以為自己純真無辜的非事實當中，就能學會完全的自愛自戀。蘇爾科夫讓我們看到，永恆可以怎樣推動現代媒體。他在為普亭工作期間，撰寫並出版一部小說《幾近於零》（Almost Zero，二○○九年），有點算是一種政治告解。在這個故事中，唯一的真相是我們需要謊言，而我們唯一的自由，就是要接受這項想法。故事裡的一個小情節中，有個公寓室友整天都在睡，令主角有些困擾。但一位專家發表報告指出：「在他睜眼的那一瞬間，我們都會死。整個社會的責任，特別是你的責任，就是繼續讓他做夢。」而繼續讓人做夢，也正是蘇爾科夫所負責的工作。如果唯一的真相就是沒有真相，說謊者也就是俄羅斯高尚的僕役。

讓事實畫下終點，就是永恆的開始。如果公民對一切都抱持懷疑，就不會看到俄羅斯境外還有其他模式，不會進行關於改革的合理討論，也不會互相信任到足以組織政治改革。要有一個有可能的未來，就需要有一個重視事實的現在。根據伊林的理論，蘇爾科夫談到「整體的思索」，能夠推動一種「地緣政治現實」的幻象，認為外國人總是在規模發動攻擊，要讓俄羅斯人遠離他們與生俱來的純真無辜。俄羅斯人應該因為其無知而受到喜愛；愛俄羅斯人，就是要愛完美這份無知。所謂的未來，只會對更遙遠的未來更加無知。正如他在《幾近於零》中所寫的：「知識只能提供知識，但不確定性能夠提供希望。」

正如先前的伊林，蘇爾科夫將基督教視為一道門戶，目的是導向自己更卓越的創造物。蘇爾科夫的上帝就像是個有其局限而隱居著的同事，就像自己的平輩，該給祂幾個充滿男子氣概的巴掌，讓祂振作一點。蘇爾科夫一如伊林的做法，引用著眾人所熟悉的聖經段落，但目的是顛倒其意。他的小說裡有一位修女，引用《哥林多前書》13:13，提到「不確定性帶來信、望、愛。」只要能夠定期製造危機，讓公民維持一種不確定性的狀態，就能管理、引導公民的情緒。

然而，蘇爾科夫所引用的這段聖經經文意義其實正好相反：經文實際說的是信望愛是美德的三位一體，只要我們學會欣賞世界本來的樣貌，就會表現出來。這段前面其實就是另一段著名的經文，講到長大成熟就是要從他人的觀點來看事情：「如今我們對著鏡子觀看，模糊不清，但那時候就要面對面了；如今我所知道的有限，但那時候就要完全知道了，就像我已經被完全知道那樣。」只要學會從他人的觀點來看，就會立刻發現自己絕非純真無辜，但蘇爾科夫打算讓這面鏡子繼續維持模糊。

在二○一○年代的俄羅斯，這面深色鏡子就是電視螢幕。有九○％的俄羅斯人都是從電視取得新聞。在成為第一頻道（俄國最重要的電視頻道）公關主管之前，蘇爾科夫曾擔任葉爾欽與普亭的媒體負責人，親自監督俄羅斯電視如何從代表不同利益的真多元，轉變成雖然樣貌各有不同，但訊息相同的假多元。在二○一○年代中期，第一頻道的國家預算約為每年八億五千萬美元，該頻道與其他俄羅斯國營電視網的員工被教導有方，知道權力是真實的，但世界上的事實卻沒那麼真實。

俄羅斯通訊部副部長阿列克謝．沃林（Alexei Volin）談到這些員工的職涯：「他們要為老大（The Man）工作，老大會告訴他們該寫什麼、不該寫什麼，以及這個或那個該寫成怎樣。而且老大有權這麼做，因為他付了這些人薪水。」至於是否為事實並不是問題：頂尖政治技術專家格列布．巴弗洛夫斯基（Gleb Pavlovsky）解釋道：「你什麼都可以說，創造出各種現實。」地區和地方新聞幾乎從電視上消失，全由國際新聞取代，而所謂的外國報導，就是每天永恆地向民眾灌輸報導著西方的貪腐、虛偽和敵意。歐洲或美國的一切都不值得效法，一切都不可能有真正的改變：這就是電視上想傳達的訊息。

至於RT電視台這個俄羅斯向國際觀眾進行宣傳的管道，也有同樣的目的：抑制各種可能激發行動的知識，將情緒哄騙安撫成各種的無作為。RT表情一派嚴肅地擁抱著巴洛克式矛盾，徹底顛覆新聞的形式：請來否認納粹大屠殺的人發表看法，說他是人權運動人士；邀請新納粹主義者，說他是中東議題專家。以普亭的話來說，RT是「由政府出資，所以必須反映俄羅斯政府的官方立場。」於是真實的世界就此缺席消失，而這裡所稱的出資是每年大約四億美元。對歐美民眾來說，這個頻道會放大他們既有的懷疑（有時候這些懷疑也確有道理），懷疑歐美領導者是否真誠，也懷疑歐美媒體是否真有好好做事。

RT的口號是「更勇於提問」（Question More），激發觀眾對更多不確定性的興趣。而光是質疑RT的內容是否屬實，並沒有意義，因為RT所傳達的內容就是要否定事實。正如其台長所言：「並沒有客觀報導這種東西。」RT想傳達的訊息是：所有媒體都在撒謊，但只有RT肯大方承認自己就是在撒謊，也就可說是一種誠實。