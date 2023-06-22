TNL+ 2023/06/22,
中國

習近平搞小動作讓布林肯「來朝晉見」，這正是中共心虛自卑的展現

習近平搞小動作讓布林肯「來朝晉見」，這正是中共心虛自卑的展現
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

這次中共違反國際慣例，安排了一張長長的桌子，讓習近平在桌子頂端中央就坐，而兩國的官員則排排坐在兩旁，猶如他的下屬一般。這種安排，顯然是讓習近平像皇帝一樣，而美國使臣來朝晉見。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）到中國訪問，見到了中共最高領袖習近平。關於這場訪問的評論多如牛毛，我在這裡就不再評論訪問的結果了。我只想僅就這次訪問的形式評論幾句。一個是兩國會見座位安排形式，另一個是中國發布的一張照片中布林肯和習近平的姿勢。

按照國際慣例，兩國會見的時候應該是平等的安排座位。但這次中共違反國際慣例，安排了一張長長的桌子，讓習近平在桌子頂端中央就坐，而兩國的官員則排排坐在兩旁，猶如他的下屬一般。這種安排，顯然是讓習近平像皇帝一樣，而美國使臣來朝晉見。

另一個是中共發布的一張布林肯鞠躬屈膝和習近平握手，而習近平巍然不動，又是像皇帝接受下屬拜見的樣子。這張照片的真實性無法證實：究竟是布林肯確實鞠躬屈膝的去見習近平，還是被偶然抓住了一個正在調整姿勢的鏡頭，還是Photoshop的照片？我們無從知道。因為即使美方記者沒有拍到這個姿勢，也不能證明這個姿勢沒有存在。

如果布林肯真的是鞠躬屈膝，給美國丟臉，那是另當別論。但這不是我這篇文章的重點。我想說的是，中共如此處心積慮地把自己打扮成「萬邦來朝」的樣子、處處貶低外國、尤其是貶低他們認為是頭號霸權的美國，這樣做是否表現出中共強大？

第一，在現代文明社會中，國與國相交最重要的是互相尊重和平等。這一點，連中共自己也不斷地宣傳它最講平等，「平等互利、不干涉他國內政」是他們常喊的口號。但是從這兩個小動作看，中共恰恰根本不遵守互相尊重和平等這個原則。嘴上說的好聽，實際上腳底下使絆子，十分下作。說一套、做一套，是中共一貫的原則，而在這個事件中，表露無遺，說明中共是確確實實的兩面派。

第二，中共這樣做，就是要表現我就可以不守規矩，你能把我怎麼樣？這種蠻橫不講理的態度，和文化大革命中街頭的小流氓沒有區別，那些小流氓，蠻不講理，尤其是在他們家門口，更是窩裡咋，正是因為他們不敢跟比他們強的人動真格的，所以才發揮阿Q精神，在他們眼裡，如果能占對方點小便宜，這就說明自己很強大了。

第三，中共這樣做，更主要的是給中國人自己看，讓中國的小粉紅們像打了雞血一樣更加興奮，覺得中國非常強大，連美帝國主義都敢耍。但是在全世界、特別是文明國家眼裡，這樣做並不能使別國更加尊重中共。而恰恰相反，這種搞下三濫的小心眼，使得全世界更加瞧不起中共，暴露了中共心虛、沒底氣。

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