《相信自己，才是完整的你》：兩名情婦的聊天內容終歸是抱團取暖，無法像卡蜜拉家族以做情婦為傲
我們想讓你知道的是
每次講到當代知名情婦，我都喜歡以卡蜜拉家族為例，卡蜜拉家族不是第一次當情婦，且她們對自己「當情婦」這件事有一套脈絡完整的世界觀，她們絲毫不在乎會不會被扶正，她們可以發展自身成就，但也一邊服膺父權體系的對價關係，兩邊悠遊自如，她們很是清醒。
文：高瑞希（奶媽Naima）
寧願清醒沉淪，都勝過閉眼裝死
心血來潮，到信義區貴婦百貨的咖啡廳工作，旁邊坐著兩個打扮時髦、妝容精緻的婦人，年紀目測約四十歲多。
聽著她們交流買名牌包的心得，偶爾穿插抱怨伴侶，因為當天是平日上班時間，我心想這應該就是所謂十指不沾陽春水的貴婦太太，腦補她們應是趁著丈夫工作、孩子交給保姆的期間，跑出來和姊妹忙裡偷閒。
直到後面，她們再度認真討論自己的「伴侶」，我就被對話震驚了，一邊認真偷聽，一邊在電腦做筆記，因為我曉得，這是我平常難以觸及的世界。
她們是兩名情婦。
情婦A表示，去年男人買一棟房子送她，最近剛好對方生日，她就在思考要買什麼回禮，言及於此，情婦A還笑著和姊妹說玩笑：「用他給的錢買禮物送給他，不曉得他會不會覺得很奇怪，反而不收呢。」
另一個女人B回應，這有什麼好不收？男人當初願意送妳錢，這筆錢就已經是妳的了，妳要怎麼用，他向來管不著。「反而難得見到妳用在他身上，他一定很開心。」她說。
「我有時候都這樣對我家那個，去年他生日，我也是用他的錢買一台特斯拉給他，他老婆也做不到像我這樣。」
只是聽完情婦B的話，情婦A的笑容卻有些黯淡：「我是想讓他知道我有感恩的心，我不想讓他覺得他一直對我付出，我卻什麼都無法給他。」
情婦B再度給予安慰：「沒有關係，我們能給的東西，是他們老婆給不了的，他們的太太都是無聊的人。」
「不像我們，我們能夠讓他們開心快樂，覺得來到我們身邊就很放鬆、跟我們也比較有話題。我們就繼續這樣就好。」
天吶，這段對話我以為只有在韓劇《夫婦的世界》或《黑暗榮耀》才聽得到，如果不是親耳親眼所聞，每每聽到這些韓劇台詞，我都想說是編劇瞎掰，足見人生如戲，甚至比戲荒誕，我真是巴不得她們多講一些。
然而，正因現實人生通常比戲劇荒謬，多半毫無邏輯可言，我本來以為兩名情婦將繼續交流偷情的逍遙愉悅，能讓我多蒐集一點有關情婦的素材，豈知兩女話題急轉直下。
因為情婦A嘆息：「可是妳想，我們跟他們的狀態都繼續六年了，他們好像都沒有要跟太太離婚的意思。」
我心裡悚然。兩名情婦，她們和男人的婚外情都是長達六年以上，男方沒有想要把她們扶正的意思，說詞皆是卡在孩子還小和工作繁忙。
情婦B的狀況更加棘手，男人原配長期有憂鬱症病史，男方直接向她挑明，說心裡就是放不下原配，不可能離婚，自己願意在物質和情感上對情婦B負責，但她也只能藏於地下，名分是不可能了。即便如此，情婦們都沒有想放棄的意思。
我聽到她們開始聊起媽祖，人們多數在萬念俱灰或迷茫的狀況下，就會想要一直依賴神仙。
「我去年跟今年一直都有拜媽祖，媽祖都要我順其自然，要我等待，等到後面就會有真相了。」
情婦A說完，情婦B積極插嘴，說自己也在拜媽祖，因為拜月老沒有用，我心裡嘆息，妳們拜月老當然沒用啊，妳們是介入別人的業力關係耶，婚姻之神不會干預，可是即便改成拜媽祖，媽祖要她們等待，但倘若她們這麼焦慮，最終也是等到一片蒼茫。
只是聽到這邊，我的內心有了一份憐憫的心。
兩名情婦的聊天內容，終歸是抱團取暖，話語呈現的是反反覆覆的焦慮，所有用男方金錢買來的名牌包、華服和高級下午茶，對她們不像享受，更像是一種情緒補償，以此來證明自己是被男方偏愛的。
她們依然無法甘於現狀，她們不想要自己永遠見不得光；她們想從假貴婦，變成真貴婦。甚至，情婦B還對情婦A說：「這些話我只敢和妳講，我知道只有妳能夠理解。」
她們清楚她們做的行為，是無法誠實且光明正大地對別人講出口，她們沒辦法做到像英國卡蜜拉家族一樣，生生世世以做情婦為傲，甚至，卡蜜拉最終還扶正成為皇后，她擁有等待近二十年的耐性。但是這兩名情婦，她們的以為，並不是她們靈魂的以為。
爭輸贏、被需要，大多反映出自我價值不足
上一篇談論「出軌者」的文章內提到，當我們無法對他人和自己誠實時，就必須往下探尋自己更深，因為你為自己找的理由，通常不是你的靈魂這麼認為，這個概念放到「第三者」身上也是如此。
許多第三者會說，沒有，我是真心深愛對方，當對方小三不以為苦。但是，既然你是全然抱著這種「歡喜做甘願受」心態，這件事情根本不會成為你的苦惱，你就開開心心當暗不見光的小三，到底找我抱怨幹嘛？
今天一個人會來看關於第三者的相關文章，代表他確實在「當第三者」這個狀態裡產生恐慌，一件事情已經在你的心中萌生不平靜的情緒，其後必然存在一個你想達到的目的，只是現階段期待落空，要不然就是這個期待時有時無，讓你掌控不住。
與其閱讀各種攻心獵男獵女術，我更希望你研究的，是自己到底為什麼這麼想要這段關係？這個人為你帶來怎樣的感受？你是真心愛他整個人？還是深愛和他相處時所帶給你的感覺？既然是一種感覺，享受這份感覺的後端，有沒有可能反映你內在的某些缺乏？
還是你喜歡的是一種掠奪感，那你也必須釐清這個搶奪心理的源頭，畢竟人生很多時候就這樣，今天你搶到東跟西，心裡開心，未來搶不到南跟北，然後你就不開心，陷入輪迴般的自棄。
這邊排除掉快快樂樂當一輩子小三的男女（都快快樂樂了有什麼好說），一個人在當第三者的情況之中產生矛盾心理，其遭遇處境千萬種，相關文史哲故事也是數以萬計。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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2.美股：
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