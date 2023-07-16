《相信自己，才是完整的你》：兩名情婦的聊天內容終歸是抱團取暖，無法像卡蜜拉家族以做情婦為傲

文：高瑞希（奶媽Naima）

寧願清醒沉淪，都勝過閉眼裝死

心血來潮，到信義區貴婦百貨的咖啡廳工作，旁邊坐著兩個打扮時髦、妝容精緻的婦人，年紀目測約四十歲多。

聽著她們交流買名牌包的心得，偶爾穿插抱怨伴侶，因為當天是平日上班時間，我心想這應該就是所謂十指不沾陽春水的貴婦太太，腦補她們應是趁著丈夫工作、孩子交給保姆的期間，跑出來和姊妹忙裡偷閒。

直到後面，她們再度認真討論自己的「伴侶」，我就被對話震驚了，一邊認真偷聽，一邊在電腦做筆記，因為我曉得，這是我平常難以觸及的世界。

她們是兩名情婦。

情婦A表示，去年男人買一棟房子送她，最近剛好對方生日，她就在思考要買什麼回禮，言及於此，情婦A還笑著和姊妹說玩笑：「用他給的錢買禮物送給他，不曉得他會不會覺得很奇怪，反而不收呢。」

另一個女人B回應，這有什麼好不收？男人當初願意送妳錢，這筆錢就已經是妳的了，妳要怎麼用，他向來管不著。「反而難得見到妳用在他身上，他一定很開心。」她說。

「我有時候都這樣對我家那個，去年他生日，我也是用他的錢買一台特斯拉給他，他老婆也做不到像我這樣。」

只是聽完情婦B的話，情婦A的笑容卻有些黯淡：「我是想讓他知道我有感恩的心，我不想讓他覺得他一直對我付出，我卻什麼都無法給他。」

情婦B再度給予安慰：「沒有關係，我們能給的東西，是他們老婆給不了的，他們的太太都是無聊的人。」

「不像我們，我們能夠讓他們開心快樂，覺得來到我們身邊就很放鬆、跟我們也比較有話題。我們就繼續這樣就好。」

天吶，這段對話我以為只有在韓劇《夫婦的世界》或《黑暗榮耀》才聽得到，如果不是親耳親眼所聞，每每聽到這些韓劇台詞，我都想說是編劇瞎掰，足見人生如戲，甚至比戲荒誕，我真是巴不得她們多講一些。

然而，正因現實人生通常比戲劇荒謬，多半毫無邏輯可言，我本來以為兩名情婦將繼續交流偷情的逍遙愉悅，能讓我多蒐集一點有關情婦的素材，豈知兩女話題急轉直下。

因為情婦A嘆息：「可是妳想，我們跟他們的狀態都繼續六年了，他們好像都沒有要跟太太離婚的意思。」

我心裡悚然。兩名情婦，她們和男人的婚外情都是長達六年以上，男方沒有想要把她們扶正的意思，說詞皆是卡在孩子還小和工作繁忙。

情婦B的狀況更加棘手，男人原配長期有憂鬱症病史，男方直接向她挑明，說心裡就是放不下原配，不可能離婚，自己願意在物質和情感上對情婦B負責，但她也只能藏於地下，名分是不可能了。即便如此，情婦們都沒有想放棄的意思。

我聽到她們開始聊起媽祖，人們多數在萬念俱灰或迷茫的狀況下，就會想要一直依賴神仙。

「我去年跟今年一直都有拜媽祖，媽祖都要我順其自然，要我等待，等到後面就會有真相了。」

情婦A說完，情婦B積極插嘴，說自己也在拜媽祖，因為拜月老沒有用，我心裡嘆息，妳們拜月老當然沒用啊，妳們是介入別人的業力關係耶，婚姻之神不會干預，可是即便改成拜媽祖，媽祖要她們等待，但倘若她們這麼焦慮，最終也是等到一片蒼茫。

只是聽到這邊，我的內心有了一份憐憫的心。

兩名情婦的聊天內容，終歸是抱團取暖，話語呈現的是反反覆覆的焦慮，所有用男方金錢買來的名牌包、華服和高級下午茶，對她們不像享受，更像是一種情緒補償，以此來證明自己是被男方偏愛的。

她們依然無法甘於現狀，她們不想要自己永遠見不得光；她們想從假貴婦，變成真貴婦。甚至，情婦B還對情婦A說：「這些話我只敢和妳講，我知道只有妳能夠理解。」

她們清楚她們做的行為，是無法誠實且光明正大地對別人講出口，她們沒辦法做到像英國卡蜜拉家族一樣，生生世世以做情婦為傲，甚至，卡蜜拉最終還扶正成為皇后，她擁有等待近二十年的耐性。但是這兩名情婦，她們的以為，並不是她們靈魂的以為。

爭輸贏、被需要，大多反映出自我價值不足

上一篇談論「出軌者」的文章內提到，當我們無法對他人和自己誠實時，就必須往下探尋自己更深，因為你為自己找的理由，通常不是你的靈魂這麼認為，這個概念放到「第三者」身上也是如此。

許多第三者會說，沒有，我是真心深愛對方，當對方小三不以為苦。但是，既然你是全然抱著這種「歡喜做甘願受」心態，這件事情根本不會成為你的苦惱，你就開開心心當暗不見光的小三，到底找我抱怨幹嘛？

今天一個人會來看關於第三者的相關文章，代表他確實在「當第三者」這個狀態裡產生恐慌，一件事情已經在你的心中萌生不平靜的情緒，其後必然存在一個你想達到的目的，只是現階段期待落空，要不然就是這個期待時有時無，讓你掌控不住。

與其閱讀各種攻心獵男獵女術，我更希望你研究的，是自己到底為什麼這麼想要這段關係？這個人為你帶來怎樣的感受？你是真心愛他整個人？還是深愛和他相處時所帶給你的感覺？既然是一種感覺，享受這份感覺的後端，有沒有可能反映你內在的某些缺乏？

還是你喜歡的是一種掠奪感，那你也必須釐清這個搶奪心理的源頭，畢竟人生很多時候就這樣，今天你搶到東跟西，心裡開心，未來搶不到南跟北，然後你就不開心，陷入輪迴般的自棄。

這邊排除掉快快樂樂當一輩子小三的男女（都快快樂樂了有什麼好說），一個人在當第三者的情況之中產生矛盾心理，其遭遇處境千萬種，相關文史哲故事也是數以萬計。