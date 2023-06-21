鴻海與全球知名車廠Stellantis合資成立SiliconAuto，發展先進車用半導體

鴻海（Foxconn）的全球佈局正在形成，先前和全球車用半導體領導廠商英飛凌（Infineon）共同研發車用電子材料；近日再宣布與全球知名車廠Stellantis，成立合資公司SiliconAuto，各自持股50%，發展先進車用半導體的設計，並已將先進輔助駕駛系統（ADAS）用於納智捷（LUXGEN）。

鴻海和知名車廠Stellantis成立合資公司SiliconAuto

鴻海與車廠Stellantis今（20）日共同宣佈，雙方成立合資公司SiliconAuto，各自持股50%。SiliconAuto預計自2026年起，將提供一系列先進車用半導體的設計與銷售服務，給予包含Stellantis在內的車用產業客戶。

這個合作，同時呼應鴻海日前和英飛凌，共同研發碳化矽（SiC）技術在電動車大功率應用的導入，例如：牽引逆變器（traction inverters）、車載充電器 （OBC）以及直流轉換器（DC-DC converters）等。

事實上，Stellantis是一家全球知名的汽車製造集團，成立於2021年。Stellantis 是由兩個歷史悠久的汽車製造商，法國的PSA集團（Peugeot-Citroën）和意大利的FCA集團（Fiat Chrysler Automobiles）合併而成。

Stellantis在全球擁有多個品牌，包括雪鐵龍（Citroën）、雪佛蘭（Chevrolet）、菲亞特（Fiat）、克萊斯勒（Chrysler）、道奇（Dodge）、標致（Peugeot）、雪鐵龍（DS Automobiles）、RAM、Jeep、阿爾法羅密歐（Alfa Romeo）、Maserati 等。

這些品牌在不同的市場和汽車產業有巨大的影響力和市場市占率。

本次鴻海將以資通訊產業的專業知識和開發能力，結合Stellantis一起進攻全球汽車產業。SiliconAuto 將為客戶提供專業車用半導體產品，尤以電動車所需的大量電腦控制功能及相關模組產品為主。

SiliconAuto將進行垂直整合

SiliconAuto未來將供應Stellantis、鴻海以及第三方客戶半導體需求，包含STLA Brain－Stellantis 新推出、具備完整OTA（Over-the-air）無線更新功能的電子電氣和軟體架構。

Stellantis技術長Ned Curic表示：「掌握供應穩定的關鍵零組件，將讓Stellantis受惠良多，這對我們推動自家產品快速朝向軟體定義轉型至關重要。」

他進一步說：「我們的目標是為客戶打造出能與日常生活完美結合，即使出廠多年仍維持優異性能的車輛。合資公司將有助於雙方的高效合作關係，建立明確目標導向型的創新成果。」

鴻海產品長蕭才祐表示：「鴻海期待SiliconAuto透過運用兩家母公司的資源與垂直整合能力，為合作夥伴提供服務，進而成為電動車產業蓬勃發展的基石。透過此次合作發揮的綜效，將幫助客戶提高競爭力。」

SiliconAuto公司總部將設立於荷蘭，由鴻海與Stellantis雙方共組經營團隊。Stellantis將參與 SiliconAuto 零組件設計工作，提供電動車及各類新能源車未來所需的平台功能。

此次合作是繼鴻海與Stellantis，在2021年12月宣布於車用半導體領域正式建立策略夥伴關係後的一大進展。鴻海與Stellantis亦合資成立MobileDrive，結合消費電子功能主攻智能座艙、人機互動界面與相關服務。

至於鴻海在先進輔助駕駛系統的發展。目前鴻海旗下富智捷（MobileDrive）宣布，ADAS系統已實現量產出貨，作為首套台灣團隊全自主研發的ADAS產品，目前已配備於台灣合作夥伴裕隆的汽車品牌之上，例如，納智捷（LUXGEN）的多功能旗艦休旅URX NEO車系。

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核稿編輯：翁世航