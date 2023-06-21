2023/06/21,
歐洲

巴黎奧運組委會涉嫌貪腐遭警方突襲搜查，馬克宏、奧委會恐再次面臨危機

巴黎奧運組委會涉嫌貪腐遭警方突襲搜查，馬克宏、奧委會恐再次面臨危機
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我們想讓你知道的是

第一項調查案是在2017年，由法國警察反貪腐部門，針對奧運組委會展開，其遭指控的罪名為，未遵守利益迴避原則、挪用公款、偏袒以及隱瞞合約內容。第二項調查則是在2022年，由法國警察金融小組，針對組委會以及Solideo展開，指控這兩個組織未遵守利益迴避原則，以及隱瞞合約內容。

綜合《華盛頓郵報》《CNN》報導，2024巴黎奧運組委會（organizing committee）總部於昨（20）日上午，因涉嫌濫用、挪用公款、徇私舞弊、隱藏合約內容等罪名，遭到法國警方突襲搜查。組委會在搜查後回應，他們正積極配合警方搜查，以便警方盡快結束調查。

案件細節

法國巴黎將於7月26日至8月11日舉行奧運，開放購買的，共680萬張門票也已在先前迅速完售。然而，巴黎奧運組委會卻面臨貪腐、濫用公款的調查。

法國國家金融檢察官在一份聲明中表示，警方對多個地點進行了搜查，包括奧運組委會位於巴黎北部聖德尼（Saint-Denis）的主要辦公室，以及負責巴黎奧運體育場、基礎設施建設的機構Solideo的總部。

檢察官表示，昨日的突襲搜查是基於兩項獨立調查而進行。第一項調查案是在2017年，由法國警察反貪腐部門，針對奧運組委會展開，組委會遭指控的罪名為，未遵守利益迴避原則（illegal conflict of interest）、挪用公款、偏袒以及隱瞞合約內容。

第二項調查則是在2022年，由法國警察金融小組，針對組委會以及Solideo展開，指控這兩個組織未遵守利益迴避原則，以及隱瞞合約內容。

奧運主辦方的回應

組委會於6月20日晚間回應：「2024巴黎奧運主辦方正在積極與調查人員合作，以便他們調查，並儘快為案件的所有問題提供答案。」

國際奧委會（IOC）執行主任杜比（Christophe Dubi）也稱讚了組委會，表示巴黎奧運主辦方，在面對調查上充分展現的「透明度」與「合作的誠意」，並補充，他們在處理突襲搜查的問題上，「採取了正確的回應態度。」

杜比表示：「不管是針對法國警方的調查，還是針對奧運委員會舉辦奧運的能力，我們都有十分充分的理由充滿信心。」

這已經不是奧運主辦方第一次遭遇貪腐醜聞，2020年日本東京奧運也爆出貪腐案，多名公司主管、奧運主辦方高層因為賄賂、競標舞弊案遭到逮捕。

馬克宏恐再次陷入挑戰

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）一直十分積極主辦奧運，並且高調給予巴黎奧運支持。馬克宏今（2023）年由於國內退休制度的改革，以及訪問中國後針對台海議題發布爭議性言論，引發其他歐洲國家批評。導致馬克宏無論是在內政、外交，皆面臨重大打擊。

因此，馬克宏將許多政治資本投注在舉辦奧運上，希望能透過奧運的成功翻轉民意及各國對他的看法。馬克宏在3月14日發布「奧運倒數500天計畫」，預計斥資14億歐元清理塞納河及馬恩河，讓奧運的開幕儀式及游泳比賽，可以在塞納河上舉辦。

馬克宏目前尚未對2024巴黎奧運組委會總部遭搜查一事發表回應。

新聞來源

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責任編輯：張博丞
核稿編輯：羅元祺


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