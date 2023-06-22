TNL+ 2023/06/22,
影劇

【影評】《閃電俠》：一分為二的超級英雄，伊薩米勒有巴布狄倫、琳賽蘿涵、死侍的影子

【影評】《閃電俠》：一分為二的超級英雄，伊薩米勒有巴布狄倫、琳賽蘿涵、死侍的影子
Photo Credit: 華納兄弟

我們想讓你知道的是

伊薩米勒在片中有琳賽蘿涵於《天生一對》分飾兩角的青春活潑（對決氪星毀滅還可一前一後喊出「Come on Barbie Let’s go Party」的分工合作實在大快人心）；也有萊恩雷諾斯《死侍》系列中的不拘小節與輕率私心，分離、分割、分裂的英雄分身與自我本尊。

Come on Barbie Let’s go Party，「人不自私，天誅地滅」。

閃電俠與蝙蝠俠

東漢許慎著《說文解字・人部》中註釋：「俠，俜也。」即抑強扶弱、見義勇為之人。

2016年自DC宇宙《蝙蝠俠對超人：正義曙光》與《自殺突擊隊》首度現身，2017年於《正義聯盟》再度加盟，自幼失怙、聰慧過人卻內向自持的閃電俠貝瑞艾倫，與蝙蝠俠布魯斯偉恩互為鏡像，既振窮救急高譚市，也時時「俠以武犯禁」。

DC宇宙與華納兄弟影業，自2013年首部超級英雄電影《超人：鋼鐵英雄》開展起始至《水行俠》，令觀者們歎為觀止的超能力攝影調度——高速飛行、近身格鬥、行雲游水、力大無窮——總是以旁觀者超然的視角，藉以認知眾家英雄的來龍去脈。

而每回閃電俠瞬間出場，天降神兵之時，以灼熱閃電倏地劃線直線加速，或以極度緩慢的分解動作漂浮於空中，以至於觀眾的觀影時間僅僅一秒，卻近乎永恆。

2023年《閃電俠》開場序幕，閃電俠貝瑞艾倫奮不顧身，秒換閃電裝，超音速穿越沙漠公路、擠身抵達車水馬龍之時，市立醫院東翼因遭受不明攻擊而搖搖欲墜，嬰兒翻滾、毛孩伸舌、護士驚聲，醫療用具廚房餐具失速於地心引力作用的那僅僅數秒，閃電俠卻先自起私心，先微波加熱一會兒墨西哥捲餅，偷吃幾顆糖果，再看看摸摸，「延遲」拯救無辜生命的序列。

這是攸關生死的居民災難，但是以2013年《母侵》以及2017《牠》恐怖片系列，而起家的阿根廷導演安迪馬希提（Andrés Muschietti），卻以「吃飯我最大」以及「以武犯禁」的厚顏無所謂，打破以往超級英雄們，不苟言笑的角色設定禁忌，帶領觀者們近觀體驗身臨其境的超能力視角，再遠觀好比水上芭蕾的慢動作喜劇感，進而探索閃電俠的個人私心與心理黑洞。

2023年《閃電俠》貝瑞艾倫抑強扶弱、見義勇為，脫離正義聯盟的及時雨配角設定，揭開DC多重宇宙序幕。

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