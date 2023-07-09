「夜店殺警案」受刑人申請到外役監服刑，基層員警不滿「學長白死」，法務部聲明：已提出修法

位於台北市信義區的「SPARK」夜店在2014年發生一起「夜店殺警案」，當時有對情侶在狂歡時與夜店保安人員起衝突被驅離，2人心聲不滿，透過黑幫找人討公道；隔天數10名黑幫在夜店，群起圍毆前來排解衝突的信義分局刑警薛貞國，導致薛貞國最後重傷不治身亡。此案最終有超過60人都被判刑，刑期分別為7個月到13年不等；其中知名女星的兒子易寶宏則被判刑9年，由於近日被調到外役監服刑，引發熱議。

基層員警、郭台銘等不滿：學長白死

前立委黃國昌日前在臉書直播時，有名網友留言表示自己是一位公務員，一定會參加司法改革的716遊行，並提到「如果大家還記得台南殺警案，兩位警察被外役監嫌犯殺害的殉職的話，那時我警專的學長就是當事人之一」。

另外他又說，當下政府都說要挺警察，但後來得知，曾經轟動社會的2014年的「夜店殺警案」之一的兇嫌易寶宏，目前在服外役監，「我真的覺得我那學長白死了，政府根本都在打假球，到底矯正署用什麼標準能讓『夜店殺警案』的兇嫌服外役監？到底為什麼要把警察的尊嚴放在地上踩還騙我們」。

郭台銘昨天深夜在臉書貼文指出，面對官員一連串的失職，害警察家庭永遠無法團聚，殉職家屬最簡單的嚮往就此被剝奪，郭台銘向法務部長蔡清祥喊話，「你到底做了什麼？政府曾經承諾的司法改革，又到底改變了什麼？」自己身為警眷，完全理解基層員警的憤怒，7月16日他將站出來表達憤怒。

法務部聲明：修法草案已提出還在立法院審查中

法務部今日凌晨發出三點聲明澄清回應。首先，易寶宏因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於2019年6月入監服刑，在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。

不過眾所注目的台南殺警案，發生於2022年8月22日，因此外傳於「殺警案發生1年後，仍遴選易員至外役監服刑」是誤會。

法務部也表示，在台南殺警案發生後，2022年8月24日就開始積極推動《外役監條例》修法，由部長蔡清祥親自主持修法會議，召集矯正署及本部相關單位，並邀請專家學者、民間團體及相關單位，密集召開共計11場次會議，於111年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，依照修正條文，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。

行政院於2022年9月22日審查通過函請立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於2022年10月6日、12月29日召開審查會議，另於2022年12月14日召開公聽會，可惜尚未完成立法程序。

法務部也表示，為回應民眾期許，於新法完成修正前，目前本部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。本部亦將持續配合立法院審議進度，與各朝野黨團積極溝通，力求早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。

日前法務部提出的修法草案在在遴選消極要件方面，已經排除惡性重大、易生公共秩序、社會安全危害的犯罪。包括新增了故意犯罪致死、犯10年以上重罪、妨害公務致重傷（殺警案就算是妨害公務）、強盜罪、加重詐欺、擄人勒贖、犯《組織犯罪防制條例》發起操縱犯罪組織、犯《槍砲彈藥刀械管制條例》、犯《兒童及少年性剝削防制條例》、犯《人口販運防制法》。

不過當時公聽會上，有不少專家學者擔心，這次的修法大幅提高遴選標準，增加許多「不准申請外役監」的特定條件，會讓許多受刑人不只失去復歸社會機會，還可能引發監獄暴動，而且一般人在質疑的申請外役監要靠關係，恐怕會更加嚴重。

長期在監所服務的管理人員則指出，禁止特定犯罪申請，恐怕外役監將來會淪為「白領經濟犯罪受刑人」或「公務員貪瀆」的專門監獄。由於各方意見仍待整合，因此立法院目前也還沒有進一步的審查時程。

郭台銘不買單，侯友宜稱應付出「大家覺得公道的代價」

針對法務部三點聲明，郭台銘則在臉書發文表示，「法務部的回應，阿銘看到了。」但他質疑，為何《外役監條例》2022年12月14日才召開公聽會，而到今日還尚未完成立法程序？為何沒有完成立法程序，會用「惜」字，到底可惜什麼呢？「民進黨不是立法院占有絕對多數嗎？難道連法務部長都對民進黨政府感到可惜嗎？」

郭台銘不滿痛批，民進黨政府就憑著這紙聲明，就想要說服「不幸事件發生的時候，政府是站在他們這一邊」嗎？大家可以自己看法務部的深夜聲明，「我們豈能不憤怒！」

侯友宜則表示，最近幾年，好幾位警察弟兄執勤時遇害，卻從不見犯嫌付出符合社會期待的代價，「曾經身為一份子，我極度不捨，更是憤怒」。侯友宜認為，大半輩子的警察生活，讓他清楚體會安居樂業是所有人民心中最深切的期待。他自己說過「這個社會，總要有些基本的底限，有些事情，就是不能做，做了就要付出代價，付出大家覺得公道的代價」。

賴清德在出席公開活動，接受媒體聯訪時，被媒體問及此事表示，外役監1年多前才有逃犯殺死警察，矯正署又把9年多前殺死警察的罪犯放到外役監，社會當然是沒有辦法接受。他呼籲法務部、矯正署對外清楚說明，該停止就停止，該修法杜絕就該修法，要重罪犯實實在在服完徒刑，不能走旁門左道。

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核稿編輯：翁世航