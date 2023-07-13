《新陳代謝，所有你必須知道的事》：分解蛋白質其實相當耗能，這就是為什麼攝取大量蛋白質能幫助減肥
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透過全面的解說與親切的叮嚀，德國健康專家弗洛伯斯教授邀請你探索新陳代謝的奧妙。你將會發現，新陳代謝是個懂得自我調適的系統。透過均衡的飲食及耐力與重量訓練，你可以擺脫你的健康困擾，逆轉過去對身體做的錯事，在人生下半場享瘦又健康。
文：英格・弗洛伯斯教授（Prof. Dr. Ingo Froböse）
分解胺基酸：能量寥寥無幾但建材豐富
消化道在分解蛋白質時將釋放出許多特殊的酶素，例如所謂的蛋白酶，蛋白酶能夠將蛋白質分解成更小的組成分子，例如胺基酸。這個過程堪稱複雜無比，原因是要從蛋白質裡分解出各式各類的胺基酸，只有透過特定的相應酶素才能夠辦到。這整套分拆蛋白質的過程，就稱為蛋白酶解（Proteolyse）。而分解出來的胺基酸，就會透過被小腸再次消化吸收而重新恢復功能。
其實分解蛋白質這整套過程對身體來說，是個相當耗費能量的程序。分解一百公克的蛋白質，最後只能得到約百分之八十的能量而已——其餘的能量都在處理程序中消耗掉了。正因如此，當身體新陳代謝過程中必須使用蛋白質時，會遠比同樣的程序去轉換碳水化合物或脂肪來得更耗能許多：在消化分解這兩類庫存材料時，處理過程最高只會消耗掉百分之四到五的能量部分。
這就是為什麼攝取大量蛋白質能夠幫助大家減肥的原因：畢竟若吃了一塊有一百大卡的牛排，但其中就有二十大卡會被身體在處理分解過程中消耗掉的話，那最後只會有八十大卡剩下來，進入到大家的臀部堆積起來，而這還是當你沒有機會把這八十大卡用掉的時候。但如果這時吃的是麵包的話，身體就可以很快速地分解消化，處理完後，大約還有九十五到九十六大卡的熱量能夠使用或是必須被身體儲存起來。
胰臟內所分泌的各樣酶素能夠將人體攝取的蛋白質，從分子的各個不同部位直接分拆成各類胺基酸鏈（又稱為縮胺酸），同時也能夠直接分拆成各類單一的胺基酸。為了要能夠將各種蛋白質分拆成各類胺基酸好供人體使用，我們的身體組織對此發展出各式不同的反應方式：
- 在去羧反應中存在著一種稱為胺基酸脫羧酶的特殊酶素，這是一種存在於二氧化碳中的胺基酸，被稱為所謂的一級胺，這類胺基酸的特徵完全取決於被分拆的胺基酸是哪一種而定。組織胺與血清素這兩種荷爾蒙就是如此形成的，這兩種荷爾蒙都在身體內負責相當重要的功能。
- 轉胺酶則專門為了轉胺基作用而存在，同時也是一種相當特殊的酶素，是胺基酸裡的其中一種胺基（NH2），它能轉移到另一個碳物質鏈，並且藉此形成另一種胺基酸。這個轉移的過程甚至是可逆的，也因此在分解與改造胺基酸時扮演相當重要的角色：正是因為有這個功能，身體器官組織才能自行製造非必需胺基酸。所謂的必需胺基酸，就是身體無法透過轉胺基作用來合成生成的胺基酸，我們必須透過每日的飲食來攝取這些胺基酸。
- 在脫胺基作用運作以及尿素形成的同時，有某個特殊的酶素，稱為去氫酶，會將過程之中的胺基酸與水物質抽取出來，並在抽取出來後將之與水混合。這時便會形成氨與酮酸。由於氨其實是一個會傷害人體細胞的物質，但卻又是身體進行蛋白質物質循環時經常會出現的過渡產品，或是最終的終端剩餘物質，所以我們的身體組織器官便會將其轉換成一個無害的型態，也就是尿素。以這個型態出現的氨，身體就可以毫無問題地透過腎臟排出。經常大量攝取蛋白質的人們，例如運動員，就時常發生身體器官過度勞累的現象，這是因為這個循環過程會消耗身體大量能量的緣故。
不論身體裡的各種胺基酸是透過何種方式形成，最終它們都會被各種專門的運輸載體接收並運輸到血液裡作為其他的用途。
蛋白質能量：儲備糧食！
少部分的胺基酸在整個蛋白質物質代謝過程中，同時具有重要的物理功能。例如肝臟中的丙胺酸與甘胺酸，就會轉化成葡萄糖供身體使用。而這些葡萄糖當然就在身體運行時又再次成為肌肉的能量來源，在肌肉中再次分解成為丙酮酸。而在新的胺基酸又傳播進來之後，這批丙酮酸便可以再次被分解成丙胺酸或乳酸的型態，重新進入血液裡。這麼一來，在肌肉與肝臟之間就形成了一個自然的物質循環，我們稱之為葡萄糖——乳酸循環（科里循環）。這項循環作用能夠幫助身體在極度疲憊及壓力巨大之下，例如參與馬拉松賽事的長跑跑者，依舊能取得源源不絕的能量供給。
總體來說，蛋白質分解通常只能滿足少部分的身體能源需求而已。身體能夠自行從肝臟、脾臟及肌肉組織中透過所謂的蛋白酶解作用轉化出更多的丙酮酸。有了丙酮酸之後，身體就可以自由決定是要將這些物質直接送去進行肝醣異生作用，或是要直接用來投入能量生產之中。而這中間形成的氨素就會轉換成無毒的尿素，透過尿液排出人體。
在碳水化合物與脂肪的細胞循環過程當中，一般只會分解出完全的二氧化碳與水分而已，但是當身體使用蛋白質當作能源並分解蛋白質時，過程中卻會產生氮氣類的物質以及某些物質循環的終端產品，例如尿素、尿酸及肌酐。除此之外，為了要去除氮氣對身體的毒性，必須透過來自蛋白質的尿素合成作用，以及更多的能量（每公克約消耗三．七六大卡），才能中和氮氣對身體的影響。這種種的一切都告訴我們，蛋白質的燃燒熱量明顯遠低於脂肪或碳水化合物的燃燒熱量。
合成代謝：蛋白質塑造我們的身體
人體內最大部位的蛋白質就儲存在肌肉組織裡，這部分的蛋白質占了全部的百分之四十三，其餘的部分分別儲存在血液與皮膚裡，各占全部的百分之十五。人體內的蛋白質庫存量終其一生都不會有太大的變化，顯得相當穩定，這是因為人體內的胺基酸永遠都處在不停歇的分解與重新組合的循環程序裡的緣故。人體內有著各式各樣不同的蛋白質分子，而其生命週期長短也各自不同：有些只有幾分鐘長的壽命，有些卻能達到甚至幾個月的壽命，蛋白質在人體內生命週期的長短，端看它在身體器官組織中的功用是什麼而定。
胺基酸於各種身體器官內的功用
腸道：
麩胺、天門冬胺、麩醯胺酸：用以形成三磷酸腺苷以獲得能量
麩胺、天門冬胺、甘胺酸：用以形成核酸來進行細胞增殖（細胞增長及細胞新生分裂）
肌肉：
甘胺酸、精胺酸、甲硫胺酸：用以形成肌酸以產生能量供身體使用
神經系統：
酪胺酸、苯丙胺酸：生產腎上腺素的原料
色胺酸：形成血清素以提供傳導物質
免疫系統：
麩胺、天門冬胺、精胺酸：提供細胞增殖的原始材料
心血管系統：
精胺酸：促進一氧化氮生成，用以調節血壓
整理自Speckmann et al. 2019, S. 616
每個人每天平均所攝取的蛋白質量約為七十到八十公克。其中百分之二十會在能量轉換中氧化，也就是當成能量使用掉。其餘的部分則會透過蛋白質合成或是蛋白質生物合成作用改造重組成為細胞組織、荷爾蒙以及其他身體各處所需的材料，因此每天在身體內新形成的蛋白質大約就有三百克這麼多。在這三百克形成的同時，也有大約三百克舊有的蛋白質會重新（從荷爾蒙、組織細胞中）被分解拆離，因此透過新增組成與分解拆離、蛋白質合成與細胞自噬，身體內形成一個蛋白質數量相當平衡的狀態。
透過這套機制，人體內的所有細胞整體而言都能保持在超級新鮮完美的狀態，並因此運行良好（請參閱《從細胞的生命及死亡說起》（Vom Leben und Sterben der Zellen），頁九十）。介於二十與四十歲之間的成人，其人體蛋白質狀態大約是如此。至於兒童及青少年則因為仍然處在發育期的階段，主要的蛋白質作用都是在進行蛋白質新增及細胞增殖，相比之下，進入熟齡或老齡的時候，人體內蛋白質作用就會越來越著重在分解拆離上。
人體內主要的蛋白質合成作用（幾乎百分之九十）都是發生在小腸、肝臟之中，尤其更是集中在骨骼肌肉組織裡。與其他身體區域相比，這些身體區域都是高度遍布蛋白質合成的地方，它們同時也是細胞分裂進行最快速的身體部位。最好的例子就是我們腸道中的細胞或免疫系統細胞。在骨骼肌肉組織中，每天大約進行著一百二十公克的蛋白質合成作用，在肝臟中則有八十克，相較之下，腎臟每天則只會進行三克的蛋白質合成，而心臟更是每天只有一公克而已。
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
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台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。