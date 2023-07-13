《新陳代謝，所有你必須知道的事》：分解蛋白質其實相當耗能，這就是為什麼攝取大量蛋白質能幫助減肥

文：英格・弗洛伯斯教授（Prof. Dr. Ingo Froböse）

分解胺基酸：能量寥寥無幾但建材豐富

消化道在分解蛋白質時將釋放出許多特殊的酶素，例如所謂的蛋白酶，蛋白酶能夠將蛋白質分解成更小的組成分子，例如胺基酸。這個過程堪稱複雜無比，原因是要從蛋白質裡分解出各式各類的胺基酸，只有透過特定的相應酶素才能夠辦到。這整套分拆蛋白質的過程，就稱為蛋白酶解（Proteolyse）。而分解出來的胺基酸，就會透過被小腸再次消化吸收而重新恢復功能。

其實分解蛋白質這整套過程對身體來說，是個相當耗費能量的程序。分解一百公克的蛋白質，最後只能得到約百分之八十的能量而已——其餘的能量都在處理程序中消耗掉了。正因如此，當身體新陳代謝過程中必須使用蛋白質時，會遠比同樣的程序去轉換碳水化合物或脂肪來得更耗能許多：在消化分解這兩類庫存材料時，處理過程最高只會消耗掉百分之四到五的能量部分。

這就是為什麼攝取大量蛋白質能夠幫助大家減肥的原因：畢竟若吃了一塊有一百大卡的牛排，但其中就有二十大卡會被身體在處理分解過程中消耗掉的話，那最後只會有八十大卡剩下來，進入到大家的臀部堆積起來，而這還是當你沒有機會把這八十大卡用掉的時候。但如果這時吃的是麵包的話，身體就可以很快速地分解消化，處理完後，大約還有九十五到九十六大卡的熱量能夠使用或是必須被身體儲存起來。

胰臟內所分泌的各樣酶素能夠將人體攝取的蛋白質，從分子的各個不同部位直接分拆成各類胺基酸鏈（又稱為縮胺酸），同時也能夠直接分拆成各類單一的胺基酸。為了要能夠將各種蛋白質分拆成各類胺基酸好供人體使用，我們的身體組織對此發展出各式不同的反應方式：

在去羧反應中存在著一種稱為胺基酸脫羧酶的特殊酶素，這是一種存在於二氧化碳中的胺基酸，被稱為所謂的一級胺，這類胺基酸的特徵完全取決於被分拆的胺基酸是哪一種而定。組織胺與血清素這兩種荷爾蒙就是如此形成的，這兩種荷爾蒙都在身體內負責相當重要的功能。

轉胺酶則專門為了轉胺基作用而存在，同時也是一種相當特殊的酶素，是胺基酸裡的其中一種胺基（NH2），它能轉移到另一個碳物質鏈，並且藉此形成另一種胺基酸。這個轉移的過程甚至是可逆的，也因此在分解與改造胺基酸時扮演相當重要的角色：正是因為有這個功能，身體器官組織才能自行製造非必需胺基酸。所謂的必需胺基酸，就是身體無法透過轉胺基作用來合成生成的胺基酸，我們必須透過每日的飲食來攝取這些胺基酸。

在脫胺基作用運作以及尿素形成的同時，有某個特殊的酶素，稱為去氫酶，會將過程之中的胺基酸與水物質抽取出來，並在抽取出來後將之與水混合。這時便會形成氨與酮酸。由於氨其實是一個會傷害人體細胞的物質，但卻又是身體進行蛋白質物質循環時經常會出現的過渡產品，或是最終的終端剩餘物質，所以我們的身體組織器官便會將其轉換成一個無害的型態，也就是尿素。以這個型態出現的氨，身體就可以毫無問題地透過腎臟排出。經常大量攝取蛋白質的人們，例如運動員，就時常發生身體器官過度勞累的現象，這是因為這個循環過程會消耗身體大量能量的緣故。

不論身體裡的各種胺基酸是透過何種方式形成，最終它們都會被各種專門的運輸載體接收並運輸到血液裡作為其他的用途。

蛋白質能量：儲備糧食！

少部分的胺基酸在整個蛋白質物質代謝過程中，同時具有重要的物理功能。例如肝臟中的丙胺酸與甘胺酸，就會轉化成葡萄糖供身體使用。而這些葡萄糖當然就在身體運行時又再次成為肌肉的能量來源，在肌肉中再次分解成為丙酮酸。而在新的胺基酸又傳播進來之後，這批丙酮酸便可以再次被分解成丙胺酸或乳酸的型態，重新進入血液裡。這麼一來，在肌肉與肝臟之間就形成了一個自然的物質循環，我們稱之為葡萄糖——乳酸循環（科里循環）。這項循環作用能夠幫助身體在極度疲憊及壓力巨大之下，例如參與馬拉松賽事的長跑跑者，依舊能取得源源不絕的能量供給。

總體來說，蛋白質分解通常只能滿足少部分的身體能源需求而已。身體能夠自行從肝臟、脾臟及肌肉組織中透過所謂的蛋白酶解作用轉化出更多的丙酮酸。有了丙酮酸之後，身體就可以自由決定是要將這些物質直接送去進行肝醣異生作用，或是要直接用來投入能量生產之中。而這中間形成的氨素就會轉換成無毒的尿素，透過尿液排出人體。

在碳水化合物與脂肪的細胞循環過程當中，一般只會分解出完全的二氧化碳與水分而已，但是當身體使用蛋白質當作能源並分解蛋白質時，過程中卻會產生氮氣類的物質以及某些物質循環的終端產品，例如尿素、尿酸及肌酐。除此之外，為了要去除氮氣對身體的毒性，必須透過來自蛋白質的尿素合成作用，以及更多的能量（每公克約消耗三．七六大卡），才能中和氮氣對身體的影響。這種種的一切都告訴我們，蛋白質的燃燒熱量明顯遠低於脂肪或碳水化合物的燃燒熱量。

合成代謝：蛋白質塑造我們的身體

人體內最大部位的蛋白質就儲存在肌肉組織裡，這部分的蛋白質占了全部的百分之四十三，其餘的部分分別儲存在血液與皮膚裡，各占全部的百分之十五。人體內的蛋白質庫存量終其一生都不會有太大的變化，顯得相當穩定，這是因為人體內的胺基酸永遠都處在不停歇的分解與重新組合的循環程序裡的緣故。人體內有著各式各樣不同的蛋白質分子，而其生命週期長短也各自不同：有些只有幾分鐘長的壽命，有些卻能達到甚至幾個月的壽命，蛋白質在人體內生命週期的長短，端看它在身體器官組織中的功用是什麼而定。

胺基酸於各種身體器官內的功用 腸道：

麩胺、天門冬胺、麩醯胺酸：用以形成三磷酸腺苷以獲得能量

麩胺、天門冬胺、甘胺酸：用以形成核酸來進行細胞增殖（細胞增長及細胞新生分裂） 肌肉：

甘胺酸、精胺酸、甲硫胺酸：用以形成肌酸以產生能量供身體使用 神經系統：

酪胺酸、苯丙胺酸：生產腎上腺素的原料

色胺酸：形成血清素以提供傳導物質 免疫系統：

麩胺、天門冬胺、精胺酸：提供細胞增殖的原始材料 心血管系統：

精胺酸：促進一氧化氮生成，用以調節血壓 整理自Speckmann et al. 2019, S. 616

每個人每天平均所攝取的蛋白質量約為七十到八十公克。其中百分之二十會在能量轉換中氧化，也就是當成能量使用掉。其餘的部分則會透過蛋白質合成或是蛋白質生物合成作用改造重組成為細胞組織、荷爾蒙以及其他身體各處所需的材料，因此每天在身體內新形成的蛋白質大約就有三百克這麼多。在這三百克形成的同時，也有大約三百克舊有的蛋白質會重新（從荷爾蒙、組織細胞中）被分解拆離，因此透過新增組成與分解拆離、蛋白質合成與細胞自噬，身體內形成一個蛋白質數量相當平衡的狀態。

透過這套機制，人體內的所有細胞整體而言都能保持在超級新鮮完美的狀態，並因此運行良好（請參閱《從細胞的生命及死亡說起》（Vom Leben und Sterben der Zellen），頁九十）。介於二十與四十歲之間的成人，其人體蛋白質狀態大約是如此。至於兒童及青少年則因為仍然處在發育期的階段，主要的蛋白質作用都是在進行蛋白質新增及細胞增殖，相比之下，進入熟齡或老齡的時候，人體內蛋白質作用就會越來越著重在分解拆離上。

人體內主要的蛋白質合成作用（幾乎百分之九十）都是發生在小腸、肝臟之中，尤其更是集中在骨骼肌肉組織裡。與其他身體區域相比，這些身體區域都是高度遍布蛋白質合成的地方，它們同時也是細胞分裂進行最快速的身體部位。最好的例子就是我們腸道中的細胞或免疫系統細胞。在骨骼肌肉組織中，每天大約進行著一百二十公克的蛋白質合成作用，在肝臟中則有八十克，相較之下，腎臟每天則只會進行三克的蛋白質合成，而心臟更是每天只有一公克而已。