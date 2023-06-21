2023/06/21,
商業

航運業面臨「特斯拉時刻」，全球首艘電動貨船每年可減少1000噸碳排放

航運業面臨「特斯拉時刻」，全球首艘電動貨船每年可減少1000噸碳排放
圖說：2021年11月19日，世界上第一艘自航式電動貨櫃船MV Yara Birkeland停泊在奧斯陸的Langkaia港口｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

事實上，全球首艘電動貨櫃船已經於2021年下水運作。這艘船是全電動自駕貨船——比克藍號（Yara Birkeland）當時於挪威亮相，完成抵達奧斯陸港的初航，2022年投入商業營運，在挪威南部海航行運送肥料。

全球航運業正在面臨「特斯拉時刻」。《金融時報》報導指出，幫助貨船、公共設施進行數位轉型的跨國大廠康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle認為，目前航運業受陸路運具影響，開始運用新能源、進行數位轉型，未來船運公司、船東，貨主甚至港口都有巨大變動。

全球航運業正在面臨轉型

全球遇到的氣候變遷的挑戰，紛紛制定2030碳中和的目標，將溫室氣體排放量減少至零，或者將其排放量與從大氣中移除的溫室氣體量相等。

要實現碳中和，需要採取一系列措施，包括但不限於減少化石燃料的使用、提高能源效率、推動可再生能源的發展、改善工業和農業生產方式、增加森林覆蓋和碳捕獲技術的應用等。

然而，陸路運具已經開始積極轉型，包含美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）、中國比亞迪（BYD）等業者出貨量也跟著提高，逐漸改變由燃油為主的產業結構。

而這股碳中和趨勢，也在全球航運業發生變化。《金融時報》訪談康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle指出，氣候變遷引起全球關注，能源轉型在各行各業中發生，當然航運業也不例外，據數據顯示，航運業佔全球碳排3%，佔全球燃料消耗量的4%，是需要關注的產業。

為了使讓航運業進行節能減碳轉型，Shane McArdle認為，由兩個部分下手，首先是技術創新，像是新型燃料運用，也包含了離岸風電、氫能及碳捕捉等；其次是進行數位轉型，讓船公司得更好獲得數據，才可以進行降低成本、節能減碳的政策。

他特別提到，數據需要串連，而不是單獨存在，假如，只有一艘船進行數新能源、數位轉型並無法帶來產業的大改變，必須鼓勵產業數據開放，讓船運公司、船東、貨主甚至是港口城市等都參與進來。

事實上，全球首艘電動貨櫃船已經於2021年下水運作。這艘船是全電動自駕貨船——比克藍號（Yara Birkeland）當時於挪威亮相，完成抵達奧斯陸港的初航，2022年投入商業營運，在挪威南部海航行運送肥料。

全球首艘電動貨船進行商用

2017年，比克藍號是由亞拉國際公司（Yara）與KONGSBERG 海事技術公司開始合作開發，目標是打造零碳排放，無船員的全電動自駕貨船，全長達80公尺、載貨量120TEU（載重量3200公噸），每年可減少1000 噸碳排放，相當於4萬趟柴油卡車運輸。

根據當初曝光的資料顯示，規格方面，比克藍號上8個電池由瑞士鋰離子電池公司Leclanche提供，電池容量7MWh，相當於100輛特斯拉電動車。

不過另一方面，Shane McArdle也指出，中國企業對於數位化有相當高的需求，康士伯數位有50%的新增訂單都是來自中國，顯示出中國數位轉型的企圖心，還有中國海事服務中心（China Maritime Service Center）要替其國內180萬海船海員進行數位化的培訓。

他強調，這個數字是很驚人的，這些培訓可以在很大程度上提升海洋人才隊伍的建設，將非常有助於海洋企業的發展，可以預期中國在未來的產業中更具有戰鬥力，而中國作為全球的造船大國，每年的訂單全球居冠，都是倚賴規模取勝。

至於在更高階的船隻，或者是特殊船隻等製造上，中國目前還不是全球最好，但未來恐藉助數位化的技術，可以在這些領域有所突破。最後，毫無疑問的新能源、人工智慧（AI）正改變空中運具也改變了海上運具的模式，正在面臨所謂的「特斯拉」時刻。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。