航運業面臨「特斯拉時刻」，全球首艘電動貨船每年可減少1000噸碳排放
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事實上，全球首艘電動貨櫃船已經於2021年下水運作。這艘船是全電動自駕貨船——比克藍號（Yara Birkeland）當時於挪威亮相，完成抵達奧斯陸港的初航，2022年投入商業營運，在挪威南部海航行運送肥料。
全球航運業正在面臨「特斯拉時刻」。《金融時報》報導指出，幫助貨船、公共設施進行數位轉型的跨國大廠康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle認為，目前航運業受陸路運具影響，開始運用新能源、進行數位轉型，未來船運公司、船東，貨主甚至港口都有巨大變動。
全球航運業正在面臨轉型
全球遇到的氣候變遷的挑戰，紛紛制定2030碳中和的目標，將溫室氣體排放量減少至零，或者將其排放量與從大氣中移除的溫室氣體量相等。
要實現碳中和，需要採取一系列措施，包括但不限於減少化石燃料的使用、提高能源效率、推動可再生能源的發展、改善工業和農業生產方式、增加森林覆蓋和碳捕獲技術的應用等。
然而，陸路運具已經開始積極轉型，包含美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）、中國比亞迪（BYD）等業者出貨量也跟著提高，逐漸改變由燃油為主的產業結構。
而這股碳中和趨勢，也在全球航運業發生變化。《金融時報》訪談康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle指出，氣候變遷引起全球關注，能源轉型在各行各業中發生，當然航運業也不例外，據數據顯示，航運業佔全球碳排3%，佔全球燃料消耗量的4%，是需要關注的產業。
為了使讓航運業進行節能減碳轉型，Shane McArdle認為，由兩個部分下手，首先是技術創新，像是新型燃料運用，也包含了離岸風電、氫能及碳捕捉等；其次是進行數位轉型，讓船公司得更好獲得數據，才可以進行降低成本、節能減碳的政策。
他特別提到，數據需要串連，而不是單獨存在，假如，只有一艘船進行數新能源、數位轉型並無法帶來產業的大改變，必須鼓勵產業數據開放，讓船運公司、船東、貨主甚至是港口城市等都參與進來。
事實上，全球首艘電動貨櫃船已經於2021年下水運作。這艘船是全電動自駕貨船——比克藍號（Yara Birkeland）當時於挪威亮相，完成抵達奧斯陸港的初航，2022年投入商業營運，在挪威南部海航行運送肥料。
全球首艘電動貨船進行商用
2017年，比克藍號是由亞拉國際公司（Yara）與KONGSBERG 海事技術公司開始合作開發，目標是打造零碳排放，無船員的全電動自駕貨船，全長達80公尺、載貨量120TEU（載重量3200公噸），每年可減少1000 噸碳排放，相當於4萬趟柴油卡車運輸。
根據當初曝光的資料顯示，規格方面，比克藍號上8個電池由瑞士鋰離子電池公司Leclanche提供，電池容量7MWh，相當於100輛特斯拉電動車。
不過另一方面，Shane McArdle也指出，中國企業對於數位化有相當高的需求，康士伯數位有50%的新增訂單都是來自中國，顯示出中國數位轉型的企圖心，還有中國海事服務中心（China Maritime Service Center）要替其國內180萬海船海員進行數位化的培訓。
他強調，這個數字是很驚人的，這些培訓可以在很大程度上提升海洋人才隊伍的建設，將非常有助於海洋企業的發展，可以預期中國在未來的產業中更具有戰鬥力，而中國作為全球的造船大國，每年的訂單全球居冠，都是倚賴規模取勝。
至於在更高階的船隻，或者是特殊船隻等製造上，中國目前還不是全球最好，但未來恐藉助數位化的技術，可以在這些領域有所突破。最後，毫無疑問的新能源、人工智慧（AI）正改變空中運具也改變了海上運具的模式，正在面臨所謂的「特斯拉」時刻。
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核稿編輯：翁世航
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
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2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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