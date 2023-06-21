航運業面臨「特斯拉時刻」，全球首艘電動貨船每年可減少1000噸碳排放

全球航運業正在面臨「特斯拉時刻」。《金融時報》報導指出，幫助貨船、公共設施進行數位轉型的跨國大廠康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle認為，目前航運業受陸路運具影響，開始運用新能源、進行數位轉型，未來船運公司、船東，貨主甚至港口都有巨大變動。

全球航運業正在面臨轉型

全球遇到的氣候變遷的挑戰，紛紛制定2030碳中和的目標，將溫室氣體排放量減少至零，或者將其排放量與從大氣中移除的溫室氣體量相等。

要實現碳中和，需要採取一系列措施，包括但不限於減少化石燃料的使用、提高能源效率、推動可再生能源的發展、改善工業和農業生產方式、增加森林覆蓋和碳捕獲技術的應用等。

然而，陸路運具已經開始積極轉型，包含美國電動車巨擘特斯拉（Tesla）、中國比亞迪（BYD）等業者出貨量也跟著提高，逐漸改變由燃油為主的產業結構。

而這股碳中和趨勢，也在全球航運業發生變化。《金融時報》訪談康士伯數位（Kongsberg Digital）全球執行長Shane McArdle指出，氣候變遷引起全球關注，能源轉型在各行各業中發生，當然航運業也不例外，據數據顯示，航運業佔全球碳排3%，佔全球燃料消耗量的4%，是需要關注的產業。

為了使讓航運業進行節能減碳轉型，Shane McArdle認為，由兩個部分下手，首先是技術創新，像是新型燃料運用，也包含了離岸風電、氫能及碳捕捉等；其次是進行數位轉型，讓船公司得更好獲得數據，才可以進行降低成本、節能減碳的政策。

他特別提到，數據需要串連，而不是單獨存在，假如，只有一艘船進行數新能源、數位轉型並無法帶來產業的大改變，必須鼓勵產業數據開放，讓船運公司、船東、貨主甚至是港口城市等都參與進來。

事實上，全球首艘電動貨櫃船已經於2021年下水運作。這艘船是全電動自駕貨船——比克藍號（Yara Birkeland）當時於挪威亮相，完成抵達奧斯陸港的初航，2022年投入商業營運，在挪威南部海航行運送肥料。

全球首艘電動貨船進行商用

2017年，比克藍號是由亞拉國際公司（Yara）與KONGSBERG 海事技術公司開始合作開發，目標是打造零碳排放，無船員的全電動自駕貨船，全長達80公尺、載貨量120TEU（載重量3200公噸），每年可減少1000 噸碳排放，相當於4萬趟柴油卡車運輸。

根據當初曝光的資料顯示，規格方面，比克藍號上8個電池由瑞士鋰離子電池公司Leclanche提供，電池容量7MWh，相當於100輛特斯拉電動車。

不過另一方面，Shane McArdle也指出，中國企業對於數位化有相當高的需求，康士伯數位有50%的新增訂單都是來自中國，顯示出中國數位轉型的企圖心，還有中國海事服務中心（China Maritime Service Center）要替其國內180萬海船海員進行數位化的培訓。

他強調，這個數字是很驚人的，這些培訓可以在很大程度上提升海洋人才隊伍的建設，將非常有助於海洋企業的發展，可以預期中國在未來的產業中更具有戰鬥力，而中國作為全球的造船大國，每年的訂單全球居冠，都是倚賴規模取勝。

至於在更高階的船隻，或者是特殊船隻等製造上，中國目前還不是全球最好，但未來恐藉助數位化的技術，可以在這些領域有所突破。最後，毫無疑問的新能源、人工智慧（AI）正改變空中運具也改變了海上運具的模式，正在面臨所謂的「特斯拉」時刻。

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核稿編輯：翁世航