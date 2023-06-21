2023/06/21,
國際

拜登公開稱習近平為「獨裁者」，學者：「布習會」取得成果恐難彌補拜登的大嘴巴

拜登公開稱習近平為「獨裁者」，學者：「布習會」取得成果恐難彌補拜登的大嘴巴
美國總統拜登20日於加州出席活動。Photo Credit: GettyImages

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拜登20日出席一場位於美國加州的籌款活動時表示，當美國擊落了中國的間諜氣球時，習近平感到非常不安，因為他不知道氣球在那裡，「這對獨裁者來說非常尷尬，當他們不知道發生了什麼事時。」學者表示，中國一直強調互信，因此拜登的言論極具破壞性和毀滅性，他直言「拜登的大嘴巴是一個鬆脫的大砲」。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）與中國國家主席習近平的「布習會」落幕，外界視此為美中關係和緩的跡象，不過美國總統拜登（Joe Biden）昨（20）日在一場募款餐會上公開稱習近平為獨裁者，引發北京當局憤怒回應，而布林肯對於台灣議題的發言，也讓中國官員大為不滿。

拜登20日出席一場位於美國加州的籌款活動時表示，當美國擊落了中國的間諜氣球時，習近平感到非常不安，因為他不知道氣球在那裡，「這對獨裁者來說非常尷尬，當他們不知道發生了什麼事時。」拜登說中國氣球不該出現在美國領空，它被吹離了原來軌道

這番發言緊接在「布習會」之後，而布林肯在離開北京前才表示，氣球事件應該到此為止了，拜登的發言立刻引來中國憤怒的回應。

中國外交部發言人毛寧今日主持例行發布會，在被問及拜登稱習近平為「獨裁者」時，毛寧表示，「美方有關言論極其荒謬、極不負責，嚴重違背基本事實，嚴重違背外交禮儀，嚴重侵犯中方政治尊嚴，是公開的政治挑釁，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。」

上海復旦大學美國研究中心主任吳心伯告訴《路透社》，中國一直強調互信，因此拜登的言論極具破壞性和毀滅性，甚至可能讓布林肯訪中取得的成果無法完全彌補，他直言「拜登的大嘴巴是一個鬆脫的大砲」。

布林肯在台灣議題上引述《台灣關係法》，中國官員痛批扭曲「一中政策」

另一方面，布林肯在與習近平見面後告訴媒體，重申了美國長期以來的「一中政策」沒有改變，美國不支持台灣獨立、不希望改變台海現狀，但也強調美國將依據《台灣關係法》及六項保證等承諾，確保台灣具備自我防衛能力，這番言論也引來中國官員的責難。

中國外交部北美大洋洲司長楊濤19日在一場媒體吹風會上，指責美國扭曲「一中政策」的核心內容。楊濤表示，台灣問題歷來是中美關係中最重要的問題，美國在一個中國問題上作出過明確承諾，承認世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，「這些承諾清清楚楚體現在中美三個聯合公報之中」。

楊濤痛批，美國的一中政策「本來是乾乾淨淨的，只用了中美三個聯合公報作定語」，但後來又加上了《台灣關係法》、對台六項保證等，楊濤稱這些「都是美方單方面炮製出來的，不是中美雙方共識」，中方從一開始就堅決反對、不予承認，這不是對美方對華政治承諾的重申和堅持，而是「篡改」。

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美國國務卿布林肯（左）19日於中國人民大會堂與習近平（右）見面。

美國一直都有「一中政策」，不過與北京的「一中原則」有所區別，美國長期以來執行的政策，奠基在《台灣關係法》、美中三個聯合公報，以及雷根總統1982年給台灣的六項保證。

《台灣關係法》是美國國會在1979年，因不滿卡特政府在沒有讓國會知道的情形下與北京秘密談判建交，經過參、眾兩院一段長時間的立法辯論過程後通過的法律，並由卡特總統本人在1979年4月10日簽署，將生效日期回溯到當年1月1日的法律，由於它以國內法來規範美國與一個外國政府的關係，在美國立法中被認為是一個性質相當特殊的法律。

「六項保證」則為1982年，美國政府與中華人民共和國政府協商中美第三份聯合公報，為了減少對台灣的衝擊，時任美國總統雷根透過美國在臺協會和中華民國總統蔣經國進行同步協商，進而形成「六項保證」，分別為美國未同意設定終止對台軍售的日期；未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見；不會在台北與北京之間擔任斡旋角色；未同意修訂《台灣關係法》；未改變關於台灣主權的立場；不會對台施壓，要求台灣與中華人民共和國進行談判。

中國網民解讀布習會，暗指「習近平是美國的父親」？

《紐約時報》則分析，對中國抱有民族主義的觀眾對「布習會」有著不同的解讀，特別是在社群媒體上。《紐約時報》指出，對這些人來說，布林肯是在懇求邀請幾個月後才到達中國，甚至有人指出，布林肯是在父親節當天到中國的，這意味著「習近平是美國的父親」。而中國官方控制的新聞媒體刊登的會議摘要，更強調了北京的立場，即布林肯此行是為了安撫中國政府、聽取中國的意見。

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習近平19日接見美國國務卿一行人。

不過華盛頓研究機構詹姆斯敦基金會（Jamestown Foundation）高級研究員、中國政治分析師林和立認為，習近平與布林肯見面的主要動機，是因為「中國經濟處於非常糟糕的狀態」，他指出中國出口明顯下降，越來越多的美國和西方公司正將產地從中國轉移出去。

而在接待布林肯時，中國也試圖為習近平11月訪問美國參加亞太經濟合作峰會（APEC）奠定基礎——此行可能會促成與拜登總統的一對一會談，這種訪問將有助於提升習近平作為全球政治家的形象。

《紐約時報》指出，北京也可能急於要求拜登政府做出更多保證，美國不會在台灣煽動支持獨立的情緒，尤其是在明年美國和台灣舉行總統大選之前。在這兩個地方的政治人物在競選期間都加大了對中共的批評力道，因為他們認為這有助於贏得選票。

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核稿編輯：羅元祺


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