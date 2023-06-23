中共重施「九二共識」故伎，打算炮製一個美中「峇里島共識」
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在這次美國國務卿布林肯的北京之行，中國極盡「擺譜」之能事，把布林肯營造成「晉京」向中國天朝皇帝「求和」的美國使者。而且，還企圖師法當年炮製「九二共識」的故伎，炮製出一個美中「峇里島共識」的新詞。
文：黃澎孝
在這次美國國務卿布林肯的北京之行，中國極盡「擺譜」之能事，把布林肯營造成「晉京」向中國天朝皇帝「求和」的美國使者。而且，還企圖師法當年炮製「九二共識」的故伎，炮製出一個美中「峇里島共識」的新詞。
中共所謂「峇里島共識」是從何而來的呢？
其實，那是2022年11月中旬，二十大工業國（G20）峰會於印尼峇里島舉行時。美國總統拜登和中國國家主席習近平利用此一機會，於11月14日舉行了一場時間超過三個小時的「場邊對談」。
由於是非正式的會談，因此，會後並未發表聯合公報，從而出現了美中兩國在對外說明時，產生各說各話的歧異現象。然而，中方事後卻強將其所發表的版本，一口咬定，稱之為「峇里島共識」，企圖藉以為未來的美中關係定調。
事實上，當時美中對峇里島對談各自所發表的內容就有許多歧異。例如在台灣問題上，在白宮所發布的新聞通稿上透露：拜登明白警告習近平說：美方「反對任何一方單方面改變現狀」。拜登還警告說，美國也反對中共對台灣的「脅迫性和日益侵略性」的行動，這些行動破壞了台灣海峽兩岸和更廣泛地區的和平與穩定，並危及全球繁榮。
但是，中國方面的新聞稿卻掐頭去尾，避重就輕，還加油添醋，在中國外交部發布的通稿上，絕口不提美方的警告，僅自言自語的強調：台灣問題是「中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線」，是中國的內政。希望美方言行一致，「恪守一個中國政策」。
不僅於此，中方還在通稿上扭曲拜登的講話原文，竟然擴大其詞說：拜登在會上說，不支持「台灣獨立」，也不支持「兩個中國」「一中一台」。但是，事實上，拜登事後親口對記者說：「我明確表示，我們有關台灣的政策沒有任何改變。這和我們之前的立場完全一樣。」
他還說他明確表示：「我們希望看到兩岸問題得到和平解決。因此，它永遠不必走到那一步。」拜登還自信滿滿的說，「我相信，他完全明白我在說什麼。我明白他在說什麼。」但是，拜登顯然低估了中國宣傳部門信口雌黃的功夫。以及「謊話說一萬遍就會讓人信以為真」的法「認知戰」原則。
事實上，中國對台「認知戰」上，一提再提的所謂「九二共識」不就是和「峇里島共識」同樣的一個套路的嗎？
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：中共重施「九二共識」故伎，炮製美中「峇里島共識」
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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