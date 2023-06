我駐斐濟代表處二度被改名「台北」，中國駐斐大使：中斐關係的巨大政治障礙已經掃除

外交部今(21)日表示,近期斐濟政府迫於中國蠻橫壓力,再次將我國駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji),對於中國再度於國際場域打壓台灣、貶抑我國主權地位的行徑,外交部予以最嚴厲譴責,相信國際社會自有公斷。

太平洋島國斐濟前政府幾年前受到中國壓力,於2019年7月總統蔡英文訪問加勒比海友邦時,片面宣布將我駐斐濟代表處從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」,限期將包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書完成更名。

不過2022年底斐濟大選政黨輪替後,斐濟新政府於今年3月24日正式知會我國駐斐濟代表處,自今年3月15日起恢復該處名稱為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」(Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji),並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》之外交特權,當時被視為我國外交一大突破,不過僅有官方網站名稱更改,遲遲未傳來外館招牌更名的消息。

Photo Credit: 駐斐濟代表處 截至21日,我國駐斐濟代表處官網名稱仍為「中華民國(台灣)駐斐濟商務代表團」。

外交部今日發出聲明,表示斐濟政府今年3月決定提升我國駐處名稱後,中國駐斐濟大使館即向斐濟政府提出抗議,並且施壓揚言採取報復手段,中國外交部副部長馬朝旭更於4月13日訪問斐濟,再度強力蠻橫施壓。

外交部表示,斐濟政府雖經多次內閣會議討論,最終仍屈於中國壓力,決定將我國駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」(Taipei Trade Office in Fiji),外交部對於斐濟政府未能堅持立場,表示遺憾。

外交部補充,我國自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來,以台灣模式在斐濟推動農漁業、醫療、教育及人才培育等領域交流合作,並以實質有利當地之計畫造福斐濟人民,去年獲得斐濟新政府肯定,並提升我國駐處名稱與待遇。

至於我國外交人員所享的外交特權是否也受影響,至截稿之前外交部尚無回覆。

阻止更名成功,中國駐 斐濟大使:中斐關係的巨大政治障礙得以掃除

而 中國駐斐濟使館微信公眾號指出,中國駐斐濟大使周劍6月20日在使館舉行媒體學者吹風會上表示,「中斐關係面臨的巨大政治障礙得以掃除。」

周劍表示,「不久前,斐新政府做出恪守一個中國原則的重要決定,將台灣駐斐濟機構名稱糾正為『台北商務辦事處』,取消其外交特權,為中斐全方位務實合作築牢了根基,打開了閘門。」

他稱,中方願在「一個中國」原則的基礎上,與斐濟各界加強務實合作,把兩國關係提升到更高水平,惠及更多斐濟百姓。

