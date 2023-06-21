2023/06/21,
政治

我駐斐濟代表處二度被改名「台北」，中國駐斐大使：中斐關係的巨大政治障礙已經掃除

我駐斐濟代表處二度被改名「台北」，中國駐斐大使：中斐關係的巨大政治障礙已經掃除
斐濟與中國國旗示意圖。Photo Credit: shutterstock_

我們想讓你知道的是

太平洋島國斐濟前政府幾年前受到中國壓力，於2019年片面宣布將我駐斐濟代表處更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，不過2022年底斐濟大選政黨輪替後，斐濟新政府於今年3月恢復我代表處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但中國外交部副部長馬朝旭於4月訪問斐濟，再度強力施壓，並揚言報復。

外交部今（21）日表示，近期斐濟政府迫於中國蠻橫壓力，再次將我國駐斐濟代表處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），對於中國再度於國際場域打壓台灣、貶抑我國主權地位的行徑，外交部予以最嚴厲譴責，相信國際社會自有公斷。

太平洋島國斐濟前政府幾年前受到中國壓力，於2019年7月總統蔡英文訪問加勒比海友邦時，片面宣布將我駐斐濟代表處從「中華民國駐斐濟商務代表團」更名為「駐斐濟台北商務辦事處」，限期將包括駐處館牌、對外網站名稱及相關文書完成更名。

不過2022年底斐濟大選政黨輪替後，斐濟新政府於今年3月24日正式知會我國駐斐濟代表處，自今年3月15日起恢復該處名稱為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」（Trade Mission of the Republic of China (Taiwan) to the Republic of Fiji），並享有依據1971年《斐濟外交特權及豁免法》之外交特權，當時被視為我國外交一大突破，不過僅有官方網站名稱更改，遲遲未傳來外館招牌更名的消息。

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Photo Credit: 駐斐濟代表處
截至21日，我國駐斐濟代表處官網名稱仍為「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」。

外交部今日發出聲明，表示斐濟政府今年3月決定提升我國駐處名稱後，中國駐斐濟大使館即向斐濟政府提出抗議，並且施壓揚言採取報復手段，中國外交部副部長馬朝旭更於4月13日訪問斐濟，再度強力蠻橫施壓。

外交部表示，斐濟政府雖經多次內閣會議討論，最終仍屈於中國壓力，決定將我國駐處名稱改回「駐斐濟台北商務辦事處」（Taipei Trade Office in Fiji），外交部對於斐濟政府未能堅持立場，表示遺憾。

外交部補充，我國自1971年起在斐濟共和國設立代表機構以來，以台灣模式在斐濟推動農漁業、醫療、教育及人才培育等領域交流合作，並以實質有利當地之計畫造福斐濟人民，去年獲得斐濟新政府肯定，並提升我國駐處名稱與待遇。

至於我國外交人員所享的外交特權是否也受影響，至截稿之前外交部尚無回覆。

阻止更名成功，中國駐斐濟大使：中斐關係的巨大政治障礙得以掃除

中國駐斐濟使館微信公眾號指出，中國駐斐濟大使周劍6月20日在使館舉行媒體學者吹風會上表示，「中斐關係面臨的巨大政治障礙得以掃除。」

周劍表示，「不久前，斐新政府做出恪守一個中國原則的重要決定，將台灣駐斐濟機構名稱糾正為『台北商務辦事處』，取消其外交特權，為中斐全方位務實合作築牢了根基，打開了閘門。」

他稱，中方願在「一個中國」原則的基礎上，與斐濟各界加強務實合作，把兩國關係提升到更高水平，惠及更多斐濟百姓。

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核稿編輯：羅元祺


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