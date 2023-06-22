【國際大風吹】「比川普還川普」的民粹領袖祖師爺：前義大利總理貝魯斯柯尼的四件事
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義大利戰後任期最長的總理貝魯斯柯尼本週逝世，享壽86歲。總是爭議不斷的他，個人形象幾乎比政治遺產更搶眼，但過去30年來，他確實對義大利的文化和政治留下深遠影響。
說到川普，你會想到什麼？重視外表形象、風流好色、口無遮攔、爭議不斷、自信心源源不絕、充滿群眾魅力、明明事業有成卻選擇從政，最終當上國家領導人，而且對國家走向有深遠影響？
其實以上這些特質，6月中剛剛過世、享壽86歲的義大利前總理貝魯斯柯尼，通通都有，而且跟川普比起來，他可是每一項都有過之而無不及。法新社就封他為現代民粹領袖的開山始祖。
到底貝魯斯柯尼是誰？有什麼樣的豐功偉業？讓我們用四件事，帶你來認識這位義大利史上任期最久的總理。
從政前，他已是商業巨頭
貝魯斯柯尼一直到了55歲才踏入政壇。從政之前，他更有名的身份是商業巨頭。
隨著義大利在1960年前後，創造二戰後經濟起飛的奇蹟，大學畢業後的貝魯斯柯尼，在房地產創業成功，接連推出許多受歡迎的建案。到了70年代，又跨足到媒體圈。當時義大利雖然不開放全國性的民營電視台，但他先後買下三家地方電視台，再整合所有節目和廣告業務，依然把影響力擴大到全國。
根據前員工的說法，在那個沒有網路和衛星轉播的時代，他派私人飛機把節目的錄影帶空運到全國各地，才能確保每一家電視台同步播出相同內容和廣告。結果不只成功攻佔了義大利人的眼球，定義了整個世代的大眾文化，也為他賺進大把廣告收益，讓貝魯斯柯尼成為家喻戶曉的名字。
貝魯斯柯尼還有另一項事業，就是在1986年買下老家米蘭的職業足球隊、AC米蘭，而且當了30年的球團老闆。這段期間，AC米蘭從甲級聯賽的邊緣球隊，變成歐洲足壇常勝軍，總共拿下五次歐冠盃冠軍，還有八座義甲聯賽冠軍。義大利人很難不認同貝魯斯柯尼對足球的熱情和投入。
在1994年第一次出馬競選議員之前，他的事業版圖已經不只是地產、媒體，更包含銀行、保險、運動，甚至是超級市場。在90年代踏入政壇的時候，他所成立的集團控股公司Fininvest，以營業額來說，已經是義大利第八大公司。2023年過世的時候，他在富比世排行榜上以68億美金身價，名列義大利第三富豪。
他總是遊走在法律邊緣
貝魯斯柯尼1993年成立義大利力量黨，隔年第一次投入選戰就大獲成功，率領中右派政黨聯盟拿下國會多數席次，直接從政治素人變成總理。後來在2001和2008年又兩度當上總理，總共領導過四屆政府，累積九年任期，是義大利戰後任期最久的總理。
他曾經聲稱，政治從來不是他的熱情所在，搞政治既耗時又費力，他之所以從政，只是為了阻止左派和共產黨治國，所以主張改革政府，開放市場。
不過對支持者來說，他充滿信心，語出驚人，雖然超級有錢，卻又能理解老百姓的處境，而且風趣幽默，不怕開自己的玩笑。
他一直都保留跟所有人來往的空間，而且對所有人都有同理心，從國家元首到普通老百姓——儘管他是全世界最成功人士之一、義大利最有錢的富豪之一。
義大利兄弟黨參議員 馬蘭（Lucio Malan）
然而，批評者經常指出，貝魯斯柯尼從政，根本只是要維護商業利益，還有利用執政優勢修改法律，以免自己被抓去關而已。
當然（貝魯斯柯尼）的評價是爭議十足，因為他的利益衝突、他的私人利益有時會讓人感到壓過了公眾利益的考量。
義大利晚郵報政治評論員法蘭柯（Massimo Franco）
據統計，貝魯斯柯尼從政以來至少吃上36件官司，包括賄賂法官和議員、公司做假帳等等，然而因為他在執政期間修法，大幅縮短相關法律的追訴期，所以有些案件因為過期無法起訴，有些案件雖然原本判決罪名成立，卻因為修法而判決無效。最終，他只有一次為有罪判決付出代價，就是2013年被判逃漏稅罪名成立，因此六年不得擔任公職。貝魯斯柯尼總是聲稱，這一切都是司法界對他的政治迫害，他會抵抗到底。
另外一項遊走法律邊緣的爭議，就是他一直被指控跟黑手黨有來往，因為他跟前參議員德魯利的關係密切。德魯利由於跟黑手黨勾結，遭到法院重判7年徒刑，但他也是貝魯斯柯尼的長期幕僚、生意夥伴，還一起創辦義大利力量黨，堪稱是他踏入政壇的關鍵人物之一。
對此，貝魯斯柯尼一直堅稱清白，跟犯罪組織沒有任何往來。
他在國家有難時大開性愛派對
實在很難想像，哪一位總理級的政治人物，竟然敢這樣對女交通警察公然性騷擾，但貝魯斯柯尼並不介意。
2010年，當時73歲、正在當總理的貝魯斯柯尼，親自打電話到警察局，請對方釋放一名年僅17歲、因為涉嫌偷東西而遭到拘留的摩洛哥夜店舞者瑪洛，甚至為了叫警方放人，還胡扯瑪洛是埃及前總統的姪女。
由於瑪洛當時還未成年，這通關說電話引起義大利檢方追查。沒想到一查之下才發現，包括瑪洛在內，共有至少33名年輕女性，曾經參加貝魯斯柯尼在自家豪宅舉辦的性愛派對。她們大部分是希望走紅的小明星，而貝魯斯柯尼則是以現金、珠寶等禮物交換一夜春宵。
當時，義大利的經濟正遭受歐洲債務危機的衝擊，利率飆漲、失業率攀升，但總理竟然這麼荒唐，引發民怨。因為這起事件，貝魯斯柯尼遭到起訴，涉嫌濫用職權關說、向未成年少女買春，以及賄賂證人串供，不過最後都獲判無罪，再度全身而退。
他的私生活實在太......太驚人了，太爭議了，所以大家可能會更容易關注這一面，而不是他的政治影響。
但我覺得這樣評價他不一定對，因為貝魯斯柯尼嘗試在冷戰後整合、吸引義大利中間路線的群眾。
義大利晚郵報政治評論員 法蘭柯（Massimo Franco）
他與兩位獨裁領袖是好朋友
貝魯斯柯尼主張要改革義大利，讓這個國家變得更自由開放，但私下卻跟兩位獨裁領袖交情好得不得了。
一位是曾經執政利比亞40多年的已故總統格達費。雖然義大利和利比亞的雙邊關係一向不錯，但貝魯斯柯尼跟格達費的互動特別親密，見面的時候總是熱情擁抱寒暄。貝魯斯柯尼甚至有一次親了格達費的手，引起國內批評，畢竟通常只有見教宗的時候才會這麼做。2011年，當北約軍事介入利比亞內戰，格達費遭到圍剿的時候，貝魯斯柯尼還說他非常心痛。
另一位則是現在在國際上惡名昭彰的俄羅斯總統普亭。
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【一圖看懂】濾淨技術極淨力！經美國水質協會WQA全機檢驗，Coway為你把關最純淨的好水
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你知道淨水器上的認證標章代表什麼嗎？WQA、NSF 又有什麼不一樣呢？就讓獲得 WQA 認證的淨水器品牌「Coway」帶你認識淨水界的奧斯卡──WQA 金質認證是什麼吧！
有話說「人能三日無糧，不可一日缺水」。水是人體不可或缺的一部分，補充足夠水分不只是生存必須；確保每一滴飲用水都純淨、優質，更是維持健康的祕訣之一。為此，許多家庭選擇安裝淨水器來確保飲用水的品質，但是面對市面上產品功能、種類繁多的淨水產品，消費者又該從何選起？安裝淨水器以後，就真能百分之百放心喝水嗎？
其實受到材質選用與過濾技術的影響，各家廠牌淨水器的濾淨效能都不大相同；家庭用戶缺乏品水專業及檢測工具，也難以區分水質究竟是好是壞，此時「國際認證標章」就成為消費者識別產品淨水效能的重要依據。
淨水界的奧斯卡──WQA金質認證，淨水領域的最高權威
針對水質檢驗，目前國際最具權威性的認證單位為美國國家衛生基金會（National Sanitation Foundation，NSF）與美國水質協會（Water Quality Association，WQA）。兩者都提供第三方驗證服務，並獲美國國家標準學會（ANSI）及加拿大國家標準委員會（SCC）授權。不過，因專業領域不同，兩者的領域權威仍有些微差異，前者對「汙染物及毒性」的檢測更具專業性；後者則更專精於「水處理產業」相關技術認證，獲得國際產業的權威認可，淨水造詣更勝一籌。
WQA金質認證全名為「美國水質協會金質認證計畫（WQA's Gold Seal Certification Program）」。申請WQA認證流程共包含申請、性能檢測、生產設備審查、再檢測等六個階段，其中光是性能檢測就含括了以下三種最主要的測試：
- 結構完整性：針對濾芯、出水口、閥門、管道等整體結構進行壓力測試，確保整體設備耐用性。
- 材料安全性：檢驗所有與水接觸的部件，如水管、濾材、出水口等機身零件的材料性質，確保不會滲出有害物質，影響水質。
- 水質處理效能：以要求去除水中氯及顆粒汙染物的NSF／ANSI 42，及確保飲用者健康，濾除重金屬、囊胞等致病化合物及微生物的NSF／ANSI 53，綜合評估濾水部件（濾芯、軟水設施等）去除汙染物的效能。
最讓人最安心的是，在上述三項主要測試的過程裡，所有與水接觸的部件總計需經過高達200種有害和有毒物質的安全檢測。此外，除了產品本身，WQA還會針對淨水產品的「生產線」進行審查，確保銷售出去的淨水產品與通過檢驗的設施品質一致，而且認證期間每年都需重新送檢，確保認證效期內始終符合標準，維持金質標章至高的信譽。
相較NSF以數字編號對應單一檢驗項目，消費者不易了解產品擁有哪些保障；WQA以更加全面的認證流程及標準，確保了金質認證等於高效濾淨、材料安全、結構完整的直覺判斷。這般嚴謹的檢驗流程、近乎苛求的性能標準，不只是WQA受到國際肯定的底氣，也是消費者最強而有力的保障。對淨水品牌而言，WQA認證就好比「淨水界的奧斯卡」般，旗下產品獲頒認證就像登上淨水業界的最高殿堂，是對其淨水專業莫大的肯定。
榮獲WQA全機認證的淨水品牌──選Coway，就放心！
放眼全台淨水器市場，Coway是極少數獲得WQA金質認證的淨水品牌之一。與市面上僅濾芯通過NSF認證的淨水器不同，Coway旗下「P-150N櫥下型奈米高效淨水器」與「CHP-242N淨智控飲水機」皆通過WQA全機認證，無論產品結構、濾淨效能、出水品質都遵循最嚴格的檢測標準。
除此之外，P-150N與CHP-242N皆使用Coway的獨家核心過濾技術「Nano-trap」，過濾後的水質通過SGS67項檢驗，符合最高生飲標準。如此強大的濾淨力，秘訣就在先後至少四道濾芯的過濾程序：前置過濾系統透過專為台灣水質設計的「複合濾芯」，將水中所有泥沙、鐵鏽與鈣鎂離子濾除，降低水中礦物質含量，把硬水軟化；接著再用「Nano-Trap奈米高效抗菌濾芯」以靜電吸附、水壓變化創造濾淨效果，濾除99.99%的細菌、孢囊及病毒等85項以上有害物質，達到一級生飲標準；最後，「後置複合式濾芯」再用活性碳濾除水中餘氯及異味，創造最佳飲用口感。
最重要的是，經過美國水質協會WQA全機檢驗的認證加持，使用者完全不需擔心零組件對過濾後的純淨水造成任何負面影響，出水後就算不用煮沸也能安心入喉。
一口水，最簡單也最用心
我們雖然天天喝水，卻鮮少思考如何喝得一口好水；甚至不知道為了這口純淨、健康、好口感的水，需要花費多少心力──2008年，Coway於首爾成立了亞洲規模最大的空氣與水研究中心，至今每年持續投入超過4000萬美金研發最新濾淨科技，展現好還要更好的無盡追求；甚至，為設計貼近台灣飲水環境的淨水產品，Coway展開「WATER MAP 水質研究計畫」，從台灣17個城市、55個自來水廠中取回水質樣本，回到實驗室研究「專屬」台灣的濾水機種及濾芯更換週期，並於開發過程聘請多位專業品水師盲測水質，把關口感。
回到一開始的問題──有了淨水器就能百分之百放心喝水嗎？別的品牌可能不好說，但若選擇榮獲WQA全機認證、專業品水師把關水質及口感的Coway，絕對能夠放心，盡情享受安全、順口的純淨好水！