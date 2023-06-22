【國際大風吹】「比川普還川普」的民粹領袖祖師爺：前義大利總理貝魯斯柯尼的四件事

說到川普，你會想到什麼？重視外表形象、風流好色、口無遮攔、爭議不斷、自信心源源不絕、充滿群眾魅力、明明事業有成卻選擇從政，最終當上國家領導人，而且對國家走向有深遠影響？

其實以上這些特質，6月中剛剛過世、享壽86歲的義大利前總理貝魯斯柯尼，通通都有，而且跟川普比起來，他可是每一項都有過之而無不及。法新社就封他為現代民粹領袖的開山始祖。

到底貝魯斯柯尼是誰？有什麼樣的豐功偉業？讓我們用四件事，帶你來認識這位義大利史上任期最久的總理。

從政前，他已是商業巨頭

貝魯斯柯尼一直到了55歲才踏入政壇。從政之前，他更有名的身份是商業巨頭。

隨著義大利在1960年前後，創造二戰後經濟起飛的奇蹟，大學畢業後的貝魯斯柯尼，在房地產創業成功，接連推出許多受歡迎的建案。到了70年代，又跨足到媒體圈。當時義大利雖然不開放全國性的民營電視台，但他先後買下三家地方電視台，再整合所有節目和廣告業務，依然把影響力擴大到全國。

根據前員工的說法，在那個沒有網路和衛星轉播的時代，他派私人飛機把節目的錄影帶空運到全國各地，才能確保每一家電視台同步播出相同內容和廣告。結果不只成功攻佔了義大利人的眼球，定義了整個世代的大眾文化，也為他賺進大把廣告收益，讓貝魯斯柯尼成為家喻戶曉的名字。

貝魯斯柯尼還有另一項事業，就是在1986年買下老家米蘭的職業足球隊、AC米蘭，而且當了30年的球團老闆。這段期間，AC米蘭從甲級聯賽的邊緣球隊，變成歐洲足壇常勝軍，總共拿下五次歐冠盃冠軍，還有八座義甲聯賽冠軍。義大利人很難不認同貝魯斯柯尼對足球的熱情和投入。

Photo Credit: GettyImages 40歲的貝魯斯柯尼

在1994年第一次出馬競選議員之前，他的事業版圖已經不只是地產、媒體，更包含銀行、保險、運動，甚至是超級市場。在90年代踏入政壇的時候，他所成立的集團控股公司Fininvest，以營業額來說，已經是義大利第八大公司。2023年過世的時候，他在富比世排行榜上以68億美金身價，名列義大利第三富豪。

他總是遊走在法律邊緣

貝魯斯柯尼1993年成立義大利力量黨，隔年第一次投入選戰就大獲成功，率領中右派政黨聯盟拿下國會多數席次，直接從政治素人變成總理。後來在2001和2008年又兩度當上總理，總共領導過四屆政府，累積九年任期，是義大利戰後任期最久的總理。

他曾經聲稱，政治從來不是他的熱情所在，搞政治既耗時又費力，他之所以從政，只是為了阻止左派和共產黨治國，所以主張改革政府，開放市場。

不過對支持者來說，他充滿信心，語出驚人，雖然超級有錢，卻又能理解老百姓的處境，而且風趣幽默，不怕開自己的玩笑。

他一直都保留跟所有人來往的空間，而且對所有人都有同理心，從國家元首到普通老百姓——儘管他是全世界最成功人士之一、義大利最有錢的富豪之一。 義大利兄弟黨參議員 馬蘭（Lucio Malan）

然而，批評者經常指出，貝魯斯柯尼從政，根本只是要維護商業利益，還有利用執政優勢修改法律，以免自己被抓去關而已。

當然（貝魯斯柯尼）的評價是爭議十足，因為他的利益衝突、他的私人利益有時會讓人感到壓過了公眾利益的考量。 義大利晚郵報政治評論員法蘭柯（Massimo Franco）

據統計，貝魯斯柯尼從政以來至少吃上36件官司，包括賄賂法官和議員、公司做假帳等等，然而因為他在執政期間修法，大幅縮短相關法律的追訴期，所以有些案件因為過期無法起訴，有些案件雖然原本判決罪名成立，卻因為修法而判決無效。最終，他只有一次為有罪判決付出代價，就是2013年被判逃漏稅罪名成立，因此六年不得擔任公職。貝魯斯柯尼總是聲稱，這一切都是司法界對他的政治迫害，他會抵抗到底。

另外一項遊走法律邊緣的爭議，就是他一直被指控跟黑手黨有來往，因為他跟前參議員德魯利的關係密切。德魯利由於跟黑手黨勾結，遭到法院重判7年徒刑，但他也是貝魯斯柯尼的長期幕僚、生意夥伴，還一起創辦義大利力量黨，堪稱是他踏入政壇的關鍵人物之一。

對此，貝魯斯柯尼一直堅稱清白，跟犯罪組織沒有任何往來。

Photo Credit: GettyImages 貝魯斯柯尼於2015年出庭

他在國家有難時大開性愛派對

實在很難想像，哪一位總理級的政治人物，竟然敢這樣對女交通警察公然性騷擾，但貝魯斯柯尼並不介意。

2010年，當時73歲、正在當總理的貝魯斯柯尼，親自打電話到警察局，請對方釋放一名年僅17歲、因為涉嫌偷東西而遭到拘留的摩洛哥夜店舞者瑪洛，甚至為了叫警方放人，還胡扯瑪洛是埃及前總統的姪女。

由於瑪洛當時還未成年，這通關說電話引起義大利檢方追查。沒想到一查之下才發現，包括瑪洛在內，共有至少33名年輕女性，曾經參加貝魯斯柯尼在自家豪宅舉辦的性愛派對。她們大部分是希望走紅的小明星，而貝魯斯柯尼則是以現金、珠寶等禮物交換一夜春宵。

當時，義大利的經濟正遭受歐洲債務危機的衝擊，利率飆漲、失業率攀升，但總理竟然這麼荒唐，引發民怨。因為這起事件，貝魯斯柯尼遭到起訴，涉嫌濫用職權關說、向未成年少女買春，以及賄賂證人串供，不過最後都獲判無罪，再度全身而退。

他的私生活實在太......太驚人了，太爭議了，所以大家可能會更容易關注這一面，而不是他的政治影響。 但我覺得這樣評價他不一定對，因為貝魯斯柯尼嘗試在冷戰後整合、吸引義大利中間路線的群眾。 義大利晚郵報政治評論員 法蘭柯（Massimo Franco）

他與兩位獨裁領袖是好朋友

貝魯斯柯尼主張要改革義大利，讓這個國家變得更自由開放，但私下卻跟兩位獨裁領袖交情好得不得了。

一位是曾經執政利比亞40多年的已故總統格達費。雖然義大利和利比亞的雙邊關係一向不錯，但貝魯斯柯尼跟格達費的互動特別親密，見面的時候總是熱情擁抱寒暄。貝魯斯柯尼甚至有一次親了格達費的手，引起國內批評，畢竟通常只有見教宗的時候才會這麼做。2011年，當北約軍事介入利比亞內戰，格達費遭到圍剿的時候，貝魯斯柯尼還說他非常心痛。

另一位則是現在在國際上惡名昭彰的俄羅斯總統普亭。