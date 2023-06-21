傳美國以解凍海外資金換取伊朗停止發展核計畫，布林肯否認、納坦雅胡稱「資助恐怖組織」

綜合《華盛頓郵報》與《CNN》報導，根據多名美國匿名官員的說法，美國與伊朗正在進行「間接談判」，美國將以解凍部分伊朗海外資產為條件，換取限制伊朗發展核計劃、停止對駐敘利亞美軍的攻擊，以及釋放遭伊朗逮捕三名美國人。

此消息引發以色列以及美國國內許多議員的不滿，認為解凍資產、與伊朗達成協議，不僅不會讓伊朗停止發展核計劃，反而會助長恐怖主義，以及給予伊朗資源打壓人權、支持俄國攻打烏克蘭。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）雖承認美伊正在進行談判，但表示談判只是為了解決波斯灣與中東的一些問題，包括推動沙烏地阿拉伯與以色列的關係，以及解決葉門內戰。

美伊談判內容

阻止伊朗發展核武

根據多名匿名官員的說法，美國在此次談判中要求伊朗停止繼續開發核能。

伊朗與西方各國原本達成《聯合全面行動計劃》協議，將伊朗國內濃縮鈾的提煉程度限制在3.67％。然而，美國前總統川普（Donald Trump）於任內退出《聯合全面行動計劃》，使伊朗重新開始發展核能。

目前伊朗被外界所知，國內濃縮鈾的提煉純度已經達到60％，今（2023）年2月，甚至有消息傳出伊朗濃縮鈾的提煉純度已達到84％，僅略低於開發核武所需的90％。

匿名政府官員坦言：「我們再也無法讓伊朗達到3.6％的濃縮上限，不過我認為60％是不合理的數字。我們目前能做的，是努力將60％降低到20％或19.9％。」他補充：「這總比什麼都不做還要好。」

監督的國際原子能總署（IAEA）在2000年代，檢查伊朗核計劃的研究員海諾寧（Olli Heinonen）則認為，60％的濃縮上限幾乎無法削弱伊朗製造核武器的能力。他提到，憑藉伊朗目前的儲備和大量的地下離心機，他們仍然能夠累積足夠的高濃縮鈾以製造武器。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）則為該國澄清，表示伊朗會與IAEA保持「合作與溝通」，並且伊朗從不追求發展核武器，因為這與他們的宗教教義互相矛盾。

停止對駐敘利亞美軍的攻擊

3月23日，駐敘利亞的美軍遭受到伊朗無人機襲擊，導致一名美國人死亡。隨後，美國對伊朗在敘利亞的一個軍事設施進行了空襲，造成多名敘利亞、伊朗人身亡。

此事件爆發後，伊朗駐聯合國大使與美國官員開始建立溝通管道。此次會談美國也希望緩解兩國關係，要求伊朗停止攻擊在敘利亞的美軍。

釋放三名遭伊朗逮捕的美國人

三名伊朗裔的美國商人香格里（Emad Shargi）、塔巴茲（Morad Tahbaz） 和納馬茲（Siamak Namazi），分別在2018年2月、2018年1月和2016年遭到伊朗政府逮捕。根據匿名官員的說法，此次美伊會談的其中一項內容，是要求伊朗釋放這三名美國商人。

官員也補充，美國和伊朗針對釋放美國人的討論已經接近達成共識。

美國放棄什麼？

匿名官員指出，美國同意解凍伊朗在海外的70億美元，以作為談判的交易籌碼，目前正在討論的資金，是兩家韓國銀行持有的共70億美元。

不過這項交易預計還要數個月才能完成，而若美伊最終達成協議，詳細的交易模式會是：韓國銀行將此70億美元轉移到受美國監管的，位於第三國的帳戶，伊朗需向人道救援組織申請該筆資金，且每筆資金都需美國財政部批准後，伊朗才能獲得匯款。

而美國也於先前允許，從伊拉克匯款27億美元給伊朗，這被外界解讀為美伊之間的信任建立措施。

反對派與以色列的批評

由於伊朗強力鎮壓國內聲援艾米尼（Mahsa Amini）事件的抗議浪潮，打壓人權，以及在烏俄戰爭中給予俄國武器的行為，美國許多議員十分反對給予伊朗資金的決策。

共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席麥考爾 （Michael McCaul），即在6月15日寫信給美國總統拜登（Joe Biden），表示，他對政府與伊朗重新接觸深感不安，因為這些討論最終可能讓美國，向伊朗支付巨額美元。

而早在2016年1月，美國前總統歐巴馬（Barack Obama），同意以解凍數十億美元的海外伊朗資產，換取伊朗釋放美國人質及配合《聯合全面行動計劃》時，共和黨人就嚴厲譴責歐巴馬，指責他提供了大筆現金資助「恐怖份子」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也對美國與伊朗談判一事感到不滿。納坦雅胡更於上週，在電話中對布林肯表示：「我重申我們一貫的立場，即重返與伊朗的核協議、談判，並不會阻止伊朗發展核計劃，只會讓伊朗能夠向恐怖組織提供資金。」

國務院否認傳言

面對批評，國務院堅稱，美國並沒有給予伊朗任何交換條件，以換取伊朗在核武、敘利亞的讓步，布林肯也否認美國有與伊朗，進行核問題與釋放美國商人的談判。

他表示，此次談判只是美國利用安靜的、高層級的外交，以解決中東和波斯灣的問題，包括促進以色列與沙烏地阿拉伯的關係，以及解決葉門內戰。此外，此次談判也是希望能劃清紅線，促使伊朗停止對打壓國內人權、鎮壓抗議，以及繼續向俄國提供武器的行為。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：羅元祺