【展覽】王怡婷《海律》：探索時間、空間與界線的詮釋，海洋與陸地交界是規律的變動
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曾經有個網路流傳的迷因，讓我印象深刻，迷因描繪了海洋生物眼中的世界地圖，主體是地球上的海洋水體。人類所熟知的地球圖像在翻轉陸地與海洋之間的關係後，竟然呈現一種截然不同的空間感——佔據地球表面71%的水體邊界，如何改變人類對時間與空間的感知，也正是王怡婷在台北當代藝術館的個展《海律》所探索的主題。
文：徐詩雨
曾經有個網路流傳的迷因，讓我印象深刻，迷因描繪了海洋生物眼中的世界地圖，主體是地球上的海洋水體。人類所熟知的地球圖像在翻轉陸地與海洋之間的關係後，竟然呈現一種截然不同的空間感。佔據地球表面71%的水體邊界，如何改變人類對時間與空間的感知，也正是王怡婷在台北當代藝術館的個展《海律》所探索的主題。
走入展間，映入眼簾的是名為《海律》，由數十支不同深淺的藍色與藍綠色長方柱狀的環氧樹脂組合而成的裝置，中間穿插著使用相同材料的正方形狀結構，還有幾面方片壓克力板上，用黃色與綠色的筆觸繪製出綿延的界線。
仔細觀察裝置中柱狀元素的稜線，並未呈現工廠批量生產的筆直切割感，而是微微地看得出些許偏移而又回正的線條，同時也可看見藍色染料與環氧樹脂凝固過程中的氣泡。
塑形上的手工感，與劃定界線時所要求的精確與精準形成強烈的反差，彷彿暗示著陸地與海洋，這種自然形成的邊界當中的不穩定性。而在在另一展間的影像作品《海奏》上，斜置的投影平面上，投射著海浪反覆拍打海岸線的影像，某些浪頭的位置，被同樣是長方柱狀的賽璐珞片所標記。
《海律》與《海奏》延續了王怡婷一直以來，以直線作為造型基本元素的創作手法。對她而言，直線的堆疊與反覆，是一種可以將繪畫的筆觸延展至空間的方法。
在《海律》中，由線成面，手工感的線條塑造出每支長方柱狀環氧樹脂，每支樹脂又成為這件作品的一部分，它們的顏色大多由兩種呼應海洋藍色光譜色調中不同的藍或綠。
這種整體中的複數個體，與個體之間的多樣性，回應著藝術家2020年開始的《海線計畫－解疆域想像踏查》計畫。該計畫邀請不同的民眾參與並想像自己與海洋的關係。在最後的作品中，呈現的是每位觀眾選擇的海岸線，再由此對齊成一個整體的海岸線。
而這次在《海律》的柱狀樹酯從天花板掛置，看似隨意卻又有一種節奏感的散落在空間中。這件作品邀請在觀眾在當中行走，從不同的視角觀看被作品切割出的不同空間，並且觀看到展間空間中，往往被忽略的細節。
海洋帶來對時間性與空間感的敏銳感知，正是藝術家親自走訪台灣各地海岸線中最為切身的感受。同樣地，《海線 No.6》、《海線 No.7》則將原本海平面圖像輸出在鋁板上，然後像是摺紙般的沿著長邊褶疊再摺疊。原本一直線的海平面在此透過皺摺，佔據著超出平面的空間。
在《海奏》中，海洋時空感的特殊性，則是主要透過調動觀眾的視聽感官所展現。觀眾的身體只能如同在海岸邊走踏一樣，隔個一小段距離，觀看那反覆拍打海岸浪潮的影像。
在影像流逝的時間中，長方柱狀的賽璐珞片標定海浪浪頭的位置，觀眾被隱約提醒著透過作品現身的界線。只有在影像中間數段刻意的空白，標記像是某種神秘的譜號被揭露一樣，完全體現在觀眾眼前。
被影像扁平化的空間感，在此刻透過這個影像裝置現身。這種界線的現身，需要時間的推移，才能夠被覺察。當中更有一段刻意倒轉海浪拍打岸邊的影像，讓觀眾可以感知到一種不同於一般生活慣常時間的線性前進。
在本次個展中，也有一件藝術家跳脫慣用的線條元素雕塑新作——《部分的台灣》，由五個玻璃圓球中的水藍色環氧樹酯，組合成一個想像的海洋。
作品的發想源頭，來自清朝法國耶穌會的神父馮秉正繪製的台灣地圖《康熙皇帝命令下實測中華帝國隸屬下之臺灣地圖》，該地圖中台灣本島的形象，並非觀眾熟悉的蕃薯形狀，而是僅有西半部的海岸線，至中央山脈構成的圖像，東邊是一片空白。
這個在1735年固定下來的圖像中的空白，經過了數百年，在《部分的台灣》，被想像成一片在被凝結在瞬間的海洋。地圖是空間尺度的縮放，隱含著繪圖者代表的權力與意識形態。作品同樣延續著其他作品中，扭轉時空感知的狀態，將原本被固定在二維圖像中的邊界拓展成為雕塑。
《海律》這個展覽，呈現了這幾年王怡婷對海岸線的關注。海洋與陸地交界是一種規律的變動，這種對比也呈現在各件作品對於時間、空間與界線的具身詮釋，可以是《海律》中調度觀眾觀看的身體，也可以是《海奏》中短暫的留白。又或許是《部分的台灣》裡，跨越時空的奇巧想像，填補歷史圖像的空白。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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