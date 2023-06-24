【展覽】王怡婷《海律》：探索時間、空間與界線的詮釋，海洋與陸地交界是規律的變動

文：徐詩雨

曾經有個網路流傳的迷因，讓我印象深刻，迷因描繪了海洋生物眼中的世界地圖，主體是地球上的海洋水體。人類所熟知的地球圖像在翻轉陸地與海洋之間的關係後，竟然呈現一種截然不同的空間感。佔據地球表面71%的水體邊界，如何改變人類對時間與空間的感知，也正是王怡婷在台北當代藝術館的個展《海律》所探索的主題。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《海律》展間

走入展間，映入眼簾的是名為《海律》，由數十支不同深淺的藍色與藍綠色長方柱狀的環氧樹脂組合而成的裝置，中間穿插著使用相同材料的正方形狀結構，還有幾面方片壓克力板上，用黃色與綠色的筆觸繪製出綿延的界線。

仔細觀察裝置中柱狀元素的稜線，並未呈現工廠批量生產的筆直切割感，而是微微地看得出些許偏移而又回正的線條，同時也可看見藍色染料與環氧樹脂凝固過程中的氣泡。

塑形上的手工感，與劃定界線時所要求的精確與精準形成強烈的反差，彷彿暗示著陸地與海洋，這種自然形成的邊界當中的不穩定性。而在在另一展間的影像作品《海奏》上，斜置的投影平面上，投射著海浪反覆拍打海岸線的影像，某些浪頭的位置，被同樣是長方柱狀的賽璐珞片所標記。

《海律》與《海奏》延續了王怡婷一直以來，以直線作為造型基本元素的創作手法。對她而言，直線的堆疊與反覆，是一種可以將繪畫的筆觸延展至空間的方法。

在《海律》中，由線成面，手工感的線條塑造出每支長方柱狀環氧樹脂，每支樹脂又成為這件作品的一部分，它們的顏色大多由兩種呼應海洋藍色光譜色調中不同的藍或綠。

這種整體中的複數個體，與個體之間的多樣性，回應著藝術家2020年開始的《海線計畫－解疆域想像踏查》計畫。該計畫邀請不同的民眾參與並想像自己與海洋的關係。在最後的作品中，呈現的是每位觀眾選擇的海岸線，再由此對齊成一個整體的海岸線。

而這次在《海律》的柱狀樹酯從天花板掛置，看似隨意卻又有一種節奏感的散落在空間中。這件作品邀請在觀眾在當中行走，從不同的視角觀看被作品切割出的不同空間，並且觀看到展間空間中，往往被忽略的細節。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《海律》展間

海洋帶來對時間性與空間感的敏銳感知，正是藝術家親自走訪台灣各地海岸線中最為切身的感受。同樣地，《海線 No.6》、《海線 No.7》則將原本海平面圖像輸出在鋁板上，然後像是摺紙般的沿著長邊褶疊再摺疊。原本一直線的海平面在此透過皺摺，佔據著超出平面的空間。

在《海奏》中，海洋時空感的特殊性，則是主要透過調動觀眾的視聽感官所展現。觀眾的身體只能如同在海岸邊走踏一樣，隔個一小段距離，觀看那反覆拍打海岸浪潮的影像。

在影像流逝的時間中，長方柱狀的賽璐珞片標定海浪浪頭的位置，觀眾被隱約提醒著透過作品現身的界線。只有在影像中間數段刻意的空白，標記像是某種神秘的譜號被揭露一樣，完全體現在觀眾眼前。

被影像扁平化的空間感，在此刻透過這個影像裝置現身。這種界線的現身，需要時間的推移，才能夠被覺察。當中更有一段刻意倒轉海浪拍打岸邊的影像，讓觀眾可以感知到一種不同於一般生活慣常時間的線性前進。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 《海律》展間

在本次個展中，也有一件藝術家跳脫慣用的線條元素雕塑新作——《部分的台灣》，由五個玻璃圓球中的水藍色環氧樹酯，組合成一個想像的海洋。

作品的發想源頭，來自清朝法國耶穌會的神父馮秉正繪製的台灣地圖《康熙皇帝命令下實測中華帝國隸屬下之臺灣地圖》，該地圖中台灣本島的形象，並非觀眾熟悉的蕃薯形狀，而是僅有西半部的海岸線，至中央山脈構成的圖像，東邊是一片空白。

這個在1735年固定下來的圖像中的空白，經過了數百年，在《部分的台灣》，被想像成一片在被凝結在瞬間的海洋。地圖是空間尺度的縮放，隱含著繪圖者代表的權力與意識形態。作品同樣延續著其他作品中，扭轉時空感知的狀態，將原本被固定在二維圖像中的邊界拓展成為雕塑。

《海律》這個展覽，呈現了這幾年王怡婷對海岸線的關注。海洋與陸地交界是一種規律的變動，這種對比也呈現在各件作品對於時間、空間與界線的具身詮釋，可以是《海律》中調度觀眾觀看的身體，也可以是《海奏》中短暫的留白。又或許是《部分的台灣》裡，跨越時空的奇巧想像，填補歷史圖像的空白。

Photo Credit: 台北當代藝術館提供 藝術家王怡婷

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九