從「書都看不下去」到兩年四張證照：會計師分享有限時間下準備考試的秘訣
我們想讓你知道的是
筆者身為一位執業會計師，生命中有許多考試的經驗，更曾在兩年期間，就考上了4張證照。因此筆者也透過一些自我生命經驗，分享自己如何從「讀書不得要領」，到短期快速考取多張證照。不過筆者也特別強調，這個方法只適用於普考，對於要求深度的高考來說，準備方法又是另一回事。
文：劉怡瑄（會計師）
我是一位執業會計師，求學到工作，都從事與會計相關，於106年開始執業至今，已六年時間。
我目前取得的證照，共有六張，會計師、記帳士、證券分析師、地政士、不動產經紀人及就業服務乙級證照，從考證券分析師完開始開竅，我從2021年中至2023年中，將近兩年時間，我考上四張證照，考證券分析師花了一年，地政士花四個多月，不動產經紀人三個多月，就業服務乙級證一個多月。
考試過程中，要兼顧事務所業務、家庭、還要讀書，時間都要用擠的，完全不夠用，而又不想要拉長考試準備時間，要想一些方式，可以短時間考上，後來讀著讀著，有抓到讀書要領，想來寫一篇跟大家分享，希望大家輕鬆面對國考這件事。
我跟大家一樣，以前讀書都不得要領，從學校畢業後，想要考公務員，認真準備半年左右，沒考上，超級灰心，因我已用盡了全力，每天除了睡覺、吃飯，就是在圖書館，那時遇到的問題：書都看不下去。
很努力聽課程，但覺得煩聽不進去，在圖書館的時間雖然長，完全沒有效率，考出來的成績當然很慘，離考上還有很長一段距離。
後來就放棄考公務員，想說先到外面闖闖，過陣子休息夠了再來考，後來就出來自己執業，剛開始執業超辛苦的，沒業務、沒專業，後來決定出來教書，教書要備課，要教別人，前提是自己要懂，所以硬著頭皮就開始我的教書生涯。
教了一陣子，產生了瓶頸，工作上因為專業不足遇到困難，決定重拾書本考試去。
說了這麼多，以下開始進入重點，要服這帖藥的朋友，服藥需知先說明一下，首先，以下部份之讀法，只針對普考，高考就真的得把觀念一個一個弄清楚，普考要求廣度，高考要求深度，兩個考試準備方式不太一樣。
考試動機要強烈
自己為何要考試？動機是什麼？開心的或有壓力的動機都可以，舉我自己的例子來說，考證券分析師動機，我教財報分析，上課同學都興趣缺缺，因基本面，對投資股市幫助不大，股市是反應未來，而不是過去。
我想著，若考上證券分析師，教大家技術面，教大家賺錢，自己也賺錢，想著大筆鈔票進口袋，讀書動力就來了。
這動機要一直持續至考試結束，若中間有想放棄的念頭，就需把動機再度增強，例如，考上就獎勵自己出國一趟，這也是個方法之一。
花點時間研究考試類型、找到合適的老師
考試科目？型式？內容？考選擇還是申論？全部都要60分及格，還是平均60分就好？考試科目範圍大還小？考母法就好？還是母法、子法及相關法規都一起考？考試科目名師哪幾個？網路上試聽他們教法，你是否能接受？OK的話，就去上課。
當然有人問，不補習可以嗎？
當然可以，若底子好，學校已經上過課，考試只是把你記憶喚醒，買本書念應該就沒問題，若你從沒接觸過的科目，只買書念的話，會花比較多時間，就我而言，有事務所、小孩要顧，只能選最有效率的方式。
上補習班的好處是，考試資料整合，透過有經驗老師的講解，在最短的時間內理解吸收，把考試內容更新到最新，不會念到舊的。當然，這些好處都需要有代價，就是得交補習費。
考試期間也是可以玩樂的
研究完考試科目、找好老師後，就是辛苦的開始，這段時間自己要開始處於備戰狀態，什麼意思呢？考試期間不能休息、玩樂嗎？不是的，我考試期間，工作照常、照顧小孩照常，休息照常。
但是，我休息時會想著書本、工作時也會想起、顧小孩時也都在想，你一定會問，這樣不會很辛苦嗎？我覺得不會，我有很強的動機感在讀書，記得，在考試科目中，也要加入強烈動機，例如，我考地政士念到土地登記時，我就想著，我考上後要幫客戶過戶，若不懂土地登記知識，我就賺不到錢。
這時，讀起來就有趣，會想把不懂地方弄懂，會去網路上找答案，我們考試的科目，都跟社會日常運作有關，當你懂了，這領域的運作也就瞭解了，一舉好幾得，越讀越有興趣，若你也是無時無刻沉浸在書本裡，離考上就不遠了。
自問自答讀書法
在這裡，不去論述單科如何準備，那是補習班老師的事，他需負責讓你瞭解這門考科並且吸收，在這裡想分享的是，當考科已理解後，如何將這些知識塞到你腦子裡，我推薦自問自答讀書法。
當把課程全部聽過後，如何確認都吸收了，試著自己問自己，把考科的架構想一遍，剛開始一定會超級無敵痛苦，腦子裡一片漿糊，無法將知識串起，沒關係，別放棄，把課本目錄看一遍，蓋上書本想一遍，一直反覆操作。
骨架建立後，開始補肉，就是考科內容，蓋上書本想一遍，做不到就打開課本看一下，在這過程會發現不懂的考點，就上網查或問老師。
記得，一步一腳印，準備考試過程中，千萬不要急，無論距離考試的時間是否很緊迫，都要一個觀念一個觀念弄清楚。
因為不懂的觀念，可能就是考試科目的核心觀念，核心觀念沒通，後面就不容易讀得通，這個階段最重要，也是考試技巧的核心。
狂刷考古題
書粗讀一次後，開始刷考古題。不要以為自己都讀通讀懂了，考古題不需要做。做考古題，有什麼功效呢？一來，瞭解出題方向，不會浪費時間去讀不會考的；二來，測試自己是否完全理解；三來，測試自己細心的程度；四來，讓自己處於備戰狀態。
有人會問，考古題寫越多越好嗎？我建議適量就好，做前五年的就好，考來考去就那些考點，做多了浪費時間。再來，古早考題可能是舊法過時了，做了只是讓自己混淆而已。
選擇題與申論題準備的方式各不同
Tags：
新鑫兩年業界十年，穩健綠電策略往「能源管理者」前進
我們想讓你知道的是
從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
隨著全球碳權交易蓬勃發展，台灣也將在今年9月之前成立碳權交易所，以達到2050年淨零碳排放的目標。除此之外，企業也紛紛加入RE100的行列，等同於公開承諾在2050年前階段性達成100％再生能源之目標。在這股風氣之下，「綠電」的角色舉足輕重，而光電持有者——新鑫的崛起，更成為令人矚目的焦點。從進入市場至今短短兩年，新鑫已經將發電和售電串起，並和政府合作儲電方案，立志在台灣以「穩定的綠能管理者」立足。
「先融後投、先小後大、先單一再多元」，穩健策略兩年趕上業界十年
新鑫從企金、租賃領域成功跨足綠電經營，光電發電從30MW到400MW這條路，對業界來說是漫長的十年，但新鑫只花了兩年就做到了預定的規模。新鑫總經理闕源龍表示，「我們的成功是建立在正確的人才、合作夥伴和策略基礎之上。」身為裕隆集團旗下的企業金融公司，新鑫過去30年，在重車租賃與企業金融領域打下良好的基礎，藉著企業良好的體質，闕源龍認為正是轉型的好契機，在因緣際會下廣納人才，建立了新鑫的能源團隊，正式加入光電、儲能持有者與綠能轉供者的行列。
新鑫在光電發展的策略展現穩健的風格，以「先融後投、先小後大、先單一再多元」一步步佈局綠電產業。新鑫投資案場初期以容量小的屋頂型案場為主，雖然投資金額低、發電量低、但困難度和風險也較低。然而，隨著屋頂型的案件來源愈來愈少，加上台灣政府希望每年以2GW的速度拓展太陽能發電，新鑫也開始往大型地面電廠發展。新鑫目前最大的單一案場已達3甲地，也已計劃拓展單一案場100MW以上的超大型案場，實現「先小後大」的策略。
此外，因台灣土地資源匱乏，政府除了開拓大型地面案場，也朝向以「農漁業為本，綠能加值」的複合利用做為開發方向。廢地重生，也就是再利用因汙染問題難以再發展或使用有限的土地，這樣的「廢地重生」將會是新鑫積極拓展的方向之一。因此，從單純的屋頂、地面型，變化成複合型和廢地重生等多元型態，這就是「先單一到多元」。
發電、儲電、售電一條龍，鞏固綠電供應
完美的佈局是開啟事業的第一步，但能源產業最重要的還是「穩定」二字。新鑫以「先發電、再儲能、後售電」做為光電發展三部曲，新鑫能源事業處協理葉時能表示，「公司將光能發電、儲能和售電這三個產業結合在一起，以提供穩定的電力供應。」他進一步解釋，新鑫擁有光能發電和售電的能力，因此不會遇到沒有電力來源的問題。同時，新鑫自身供電廠能將電力轉售給其他企業，避免需要轉售但無法提供電力來源的困境。
而儲能在表前則是另一個獨立於發電、售電之外的系統，則是響應政府政策規劃。新鑫為政府提供儲能設備，由政府負責調度運作，穩定電網、電力調度，並透過公平、公開投標的制度，作為企業營利的一環；在表後則又將發電、售電結合，產生它項的營運模式，創造最佳的獲利能力。
站穩發電根基，預估年發電量突破1.2億度
在這一條龍的運作體系之下，發電量體愈大，能穩定提供的綠電就愈多。葉時能強調，「自己電廠的發電量越多，未來能售電的額度和穩定度就越大，而在發電領域的鑽研越深，在儲能領域的門檻也就越低，因此發電是能源事業發展的根本。」新鑫至目前為止約有350座的自有的綠能發電案場，若包含建置中的電廠，合約容量已突破100MW ，屆時若全數上線，年發電量將突破 1.2億度。
相較於多數民間售電公司規模較小，也未直接持有發電來源，只能以綠電媒合為經營主軸，以向外購買的方式轉供給需要綠電的客戶，最大風險在於，對綠電來源的掌握度相比自有案場來得低，就可能產生供電不穩定的狀況。換句話說，新鑫因自有綠能發電案場，也有專業的能源案場維運團隊，對於發電量的控管可以更即時，掌控度也更高，更能提高穩定性。
不斷提升發電量，新鑫售電賣的是「信賴感」
從發電進展到售電，客戶要的就是「信賴」，而信賴就是要靠供電穩定的品質交換。綠能售電就像是零售店一樣，最重要的就是貨源要穩定以及客戶的信賴感。新鑫分析，目前買綠電的對象多是用電大戶（用電契約容量5MW以上），這些大戶不怕沒錢，只怕買不到綠電，一旦承諾供應綠電就是要賣足額，這也是新鑫一直以來的目標。
回到發展綠電事業，初期最重要的，就是售電業者本身就有足夠大的電廠，能達到自產自銷。葉時能表示，「新鑫太陽能發電只花不到兩年時間就有100MW ，平均每年以50MW速度穩健增長，這些都是自己的電廠，能賣出的綠電額度將越來越大。」
儲能案場加入台電電力交易平台，實現穩定台灣綠電供應的目標
新鑫的第一座儲能案廠，預計於今年下半年能投入台電電力交易平台。現今政府淨零排放目標明確，儲能需求2025年為1.5GW ，到2030年將增加至5.5GW 。再生能源的間歇性與不確定性，需透過儲能系統輔助，以穩定夜間供電，也能讓用戶靈活調配負載與儲能，提升用電品質。因此只要符合台電規範，儲能案場就能協助台電強韌國家電網。
雖然目前台電規劃的儲能的規模小於發電，但新鑫認為隨著再生能源容量擴大，儲能的需求一定有所提升，且儲能領域的專業度更高於發電，未來的進入門檻也將愈來愈高，新鑫初期就進入儲能領域，才能搶先為未來佈局。
結合裕隆集團電動車資源，成為碳經濟鏈中關鍵的一環
新鑫雖為綠電產業的新星，但在僧多粥少的綠電產業中，早已備受矚目。在售電方面，除了用電大戶之外，台灣許多中小企業用戶，也有減碳及購買綠電需求。舉例來說，新鑫的企業金融服務客群多為中小企業，其中就有承接國際大廠訂單的台灣業者，業者必須購買相應綠電憑證才能出口到歐盟等地，目前已有北歐家具品牌的供應商，為發展綠能售電來洽詢綠電購買。用電客戶與新鑫企金客戶也有一定的重疊性，加上彼此長期往來已經有一定的默契，這也是新鑫在發展綠能售電的一大優勢。
除了在業界培養下來的穩定客群，新鑫背後的裕隆集團在碳經濟領域更擁有巨大的潛力，裕隆集團坐擁一項獨特的武器——電動車，同時也在佈局相對應的充電座以及新興能源公司，將可串起完整的碳經濟生態鏈，新鑫經營管理處協理陶哲仁表示，「裕隆集團整合相關資源，打造企業形象來推動碳經濟領域的發展，新鑫在供電方面的知名度也將隨之大幅提高。」
以「能源管理者」為目標，實現能源平均分配
使用綠電最大的目的在於達成淨零碳排，然而淨零轉型當前已經不只是環保課題，也攸關台灣產業在國際上的競爭力。當前綠電的供給嚴重失衡，新鑫認為，現階段最重要的是增加綠電的供給來源，包含自有案場的三轉一申請、輔導策略夥伴共同發展售電業務或投資大型光電案場等，先將量作大並建立口碑與形象。
然而，使用綠電只是淨零碳排的一部份，在價值鏈中還包含碳盤查、能源管理等許多可衍伸的商機，葉時能強調，「能源最終的發展規劃是成為能源管理者的角色，成為一個大型的輸配電系統和供電系統的結合，實現能源的平均分配，提高台灣電力的穩定性和效率。」新鑫也正在積極評估自行發展或與相關廠商策略聯盟的可行性，在既有的售電業務上，提供能源的完整解決方案，以提高附加價值。
「穩定」是新鑫追求的價值，闕源龍在採訪時強調，新鑫的企業文化也希望提供員工「家」一般穩定的感覺。從裡到外，穩定的企業文化、執行策略，再到以「穩定」為綠電供應目標，新鑫掌握了綠電產業致勝的秘訣，同時，也將帶著這份堅持，為台灣綠電產業注入「穩定」的這項關鍵價值。