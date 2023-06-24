從「書都看不下去」到兩年四張證照：會計師分享有限時間下準備考試的秘訣

文：劉怡瑄（會計師）

我是一位執業會計師，求學到工作，都從事與會計相關，於106年開始執業至今，已六年時間。

我目前取得的證照，共有六張，會計師、記帳士、證券分析師、地政士、不動產經紀人及就業服務乙級證照，從考證券分析師完開始開竅，我從2021年中至2023年中，將近兩年時間，我考上四張證照，考證券分析師花了一年，地政士花四個多月，不動產經紀人三個多月，就業服務乙級證一個多月。

考試過程中，要兼顧事務所業務、家庭、還要讀書，時間都要用擠的，完全不夠用，而又不想要拉長考試準備時間，要想一些方式，可以短時間考上，後來讀著讀著，有抓到讀書要領，想來寫一篇跟大家分享，希望大家輕鬆面對國考這件事。

我跟大家一樣，以前讀書都不得要領，從學校畢業後，想要考公務員，認真準備半年左右，沒考上，超級灰心，因我已用盡了全力，每天除了睡覺、吃飯，就是在圖書館，那時遇到的問題：書都看不下去。

很努力聽課程，但覺得煩聽不進去，在圖書館的時間雖然長，完全沒有效率，考出來的成績當然很慘，離考上還有很長一段距離。

後來就放棄考公務員，想說先到外面闖闖，過陣子休息夠了再來考，後來就出來自己執業，剛開始執業超辛苦的，沒業務、沒專業，後來決定出來教書，教書要備課，要教別人，前提是自己要懂，所以硬著頭皮就開始我的教書生涯。

教了一陣子，產生了瓶頸，工作上因為專業不足遇到困難，決定重拾書本考試去。

說了這麼多，以下開始進入重點，要服這帖藥的朋友，服藥需知先說明一下，首先，以下部份之讀法，只針對普考，高考就真的得把觀念一個一個弄清楚，普考要求廣度，高考要求深度，兩個考試準備方式不太一樣。

考試動機要強烈

自己為何要考試？動機是什麼？開心的或有壓力的動機都可以，舉我自己的例子來說，考證券分析師動機，我教財報分析，上課同學都興趣缺缺，因基本面，對投資股市幫助不大，股市是反應未來，而不是過去。

我想著，若考上證券分析師，教大家技術面，教大家賺錢，自己也賺錢，想著大筆鈔票進口袋，讀書動力就來了。

這動機要一直持續至考試結束，若中間有想放棄的念頭，就需把動機再度增強，例如，考上就獎勵自己出國一趟，這也是個方法之一。

花點時間研究考試類型、找到合適的老師

考試科目？型式？內容？考選擇還是申論？全部都要60分及格，還是平均60分就好？考試科目範圍大還小？考母法就好？還是母法、子法及相關法規都一起考？考試科目名師哪幾個？網路上試聽他們教法，你是否能接受？OK的話，就去上課。

當然有人問，不補習可以嗎？

當然可以，若底子好，學校已經上過課，考試只是把你記憶喚醒，買本書念應該就沒問題，若你從沒接觸過的科目，只買書念的話，會花比較多時間，就我而言，有事務所、小孩要顧，只能選最有效率的方式。

上補習班的好處是，考試資料整合，透過有經驗老師的講解，在最短的時間內理解吸收，把考試內容更新到最新，不會念到舊的。當然，這些好處都需要有代價，就是得交補習費。

考試期間也是可以玩樂的

研究完考試科目、找好老師後，就是辛苦的開始，這段時間自己要開始處於備戰狀態，什麼意思呢？考試期間不能休息、玩樂嗎？不是的，我考試期間，工作照常、照顧小孩照常，休息照常。

但是，我休息時會想著書本、工作時也會想起、顧小孩時也都在想，你一定會問，這樣不會很辛苦嗎？我覺得不會，我有很強的動機感在讀書，記得，在考試科目中，也要加入強烈動機，例如，我考地政士念到土地登記時，我就想著，我考上後要幫客戶過戶，若不懂土地登記知識，我就賺不到錢。

這時，讀起來就有趣，會想把不懂地方弄懂，會去網路上找答案，我們考試的科目，都跟社會日常運作有關，當你懂了，這領域的運作也就瞭解了，一舉好幾得，越讀越有興趣，若你也是無時無刻沉浸在書本裡，離考上就不遠了。

自問自答讀書法

在這裡，不去論述單科如何準備，那是補習班老師的事，他需負責讓你瞭解這門考科並且吸收，在這裡想分享的是，當考科已理解後，如何將這些知識塞到你腦子裡，我推薦自問自答讀書法。

當把課程全部聽過後，如何確認都吸收了，試著自己問自己，把考科的架構想一遍，剛開始一定會超級無敵痛苦，腦子裡一片漿糊，無法將知識串起，沒關係，別放棄，把課本目錄看一遍，蓋上書本想一遍，一直反覆操作。

骨架建立後，開始補肉，就是考科內容，蓋上書本想一遍，做不到就打開課本看一下，在這過程會發現不懂的考點，就上網查或問老師。

記得，一步一腳印，準備考試過程中，千萬不要急，無論距離考試的時間是否很緊迫，都要一個觀念一個觀念弄清楚。

因為不懂的觀念，可能就是考試科目的核心觀念，核心觀念沒通，後面就不容易讀得通，這個階段最重要，也是考試技巧的核心。

狂刷考古題

書粗讀一次後，開始刷考古題。不要以為自己都讀通讀懂了，考古題不需要做。做考古題，有什麼功效呢？一來，瞭解出題方向，不會浪費時間去讀不會考的；二來，測試自己是否完全理解；三來，測試自己細心的程度；四來，讓自己處於備戰狀態。

有人會問，考古題寫越多越好嗎？我建議適量就好，做前五年的就好，考來考去就那些考點，做多了浪費時間。再來，古早考題可能是舊法過時了，做了只是讓自己混淆而已。

選擇題與申論題準備的方式各不同