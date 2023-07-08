雪兒《每一次出發都有意義》：人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始

文：謝雪文（雪兒Cher）

人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始，這些年悲慘旅史說個三天三夜也說不完，不管是撞車、掉錢、掉護照、掉相機等，只能說旅途每一種磨難都是人生中寶貴的經歷。過去你跌倒有多深，哭得有多難看，將來爬起來就有多瀟灑，好似不費吹灰之力。

史上最慘的雲南旅途：被偷、被騙，還有高山症

每當有人問我哪趟旅行最刻骨銘心，我都會說：「雲南！」一抵達昆明市中心，台胞證就被偷了，連續跑了三家公安局才把遺失報案紀錄拿到。為了等證件補辦，只好乖乖能待在市區一周，當時心情沮喪到想買機票回家，查了單程機票特別貴，有種完全買不下手的悲涼淒滄。

翌日凌晨一堆公安來旅館的房間敲門，一問之下才知道房間裡遭小偷，同房的室友錢被偷，心想昆明治安也太差！內心打定主意拿到補辦證件後趕快離開，最終第五天終於拿到臨時台胞證，立馬搭車去火車站購買往大理的臥鋪車票，沒想到出站過馬路的瞬間，新買的相機也被偷了，我蹲坐在馬路上大哭失聲，卻無能為力。

接下來一路也都很不順，在大理的旅館遇到政治狂熱的中國大叔，又在香格里拉得到高山症，呼吸不順只好在旅館床上躺了數天，之後還在北方的德欽縣拉肚子感冒，拖著病秧秧的身子看著遠方的風景。

即使如此，離開前我內心還是充滿感激，每一次的磨難背後隨之而來都是幸運，昆明遇見照顧我的旅社夥伴，路上也碰到帶我四處旅行的台灣大叔，每一次跌落，也有人在低潮中將我扶起，也告訴自己：「度過那些不好的經歷，接下來好的就是精采！」

Photo Credit: 時報出版 中國雲南的瀘沽湖

葡萄牙，我的備用錢包被偷了

某年前往西葡自助旅行，出發前早耳聞西班牙的小偷猖獗，於是每天出門前都會檢查護照、錢包、備用錢包、信用卡、手機是否都在。沒想到西班牙這關過了，卻栽在葡萄牙的旅館裡。備用錢包被偷的當晚，我整個呆坐在客廳，有點想哭，但哭不出來，想找人聊天，沒有人在我身旁，一個人獨自慌張焦躁到想死。

我拚命的告訴自己：「你還有錢活下去！」「就當錢丟到大海裡！」「詛咒那小偷生孩子沒屁眼。」為何這該死的事為什麼會發生在我身上！不過哭完還是要繼續旅行。兩天後，我來到北方城鎮波多河畔，拿了一瓶紅酒就坐在河堤旁喝著看夕陽，眼淚流乾了，似乎就學會笑了。我告訴自己，再糟糕的際遇，面對之後，最終會得到長大的門票，旅途遇到不好的災難，想哭就哭，想笑就笑，這是我的旅途，我能承擔那些錢的損失，好過為了「失去」一直耿耿於懷，無法繼續下去。

後來到了以色列的紅海旁，遇到一對自助旅行的華裔夫妻，我將這件事告訴他們，他們反倒安慰我，說前一年兩人在柏林旅館前被搶了一萬美金，瞬間我就從被偷的悲傷中釋懷過來。原來我不是最慘的那個，也不會是最糟糕的那個，那就不需要為此把人生都弄得過不去。

轉身筆電就被偷，釋懷只需要五分鐘

2022年獨自在丹麥自助旅行，辦理旅館入住後，我把筆電放在交誼廳的餐桌上，再將手上的垃圾拿去一旁丟棄，然而就幾步的距離，不到一分鐘的時間，桌上的筆電就不翼而飛了！

我跑去櫃檯請求協助，櫃台服務人員告知我，無法立即幫我調閱監視器，並告知目前警察局休息中，明天早上8:00才能自己去報案。我在一旁沮喪了一分鐘，詢問朋友接下來該怎麼辦？朋友要我馬上登出所有帳號，並聯繫保險理賠事宜，上網查了一下筆電重新購買的價格，大概三萬多台幣，五分鐘後，我的心情就釋然了。

有最壞的打算，筆電回不來了！接下來就是按部就班處理它。我從來不認為旅行不會被偷被搶，旅途中那些不愉快，就是要去面對它、接受它、處理它。別無他法！就像人生不可能永遠一帆風順。往好處想，錢包跟信用卡以及護照都在，人跟手機也在！錢，能解決的問題都不是大問題。

義大利那些猖獗的小偷集團

2023年與友人一起去義大利旅行，我跟朋友說切記要小心隨身物品，不要帶太多現金，不要穿的太過張揚。

即使如此，同行的三個朋友仍分別被偷，第一個是在地窖餐廳，男子佯裝賣花的小販四處找尋每個人掛在椅子旁的包包，在不經意時打開並竊盜裡面的皮包。第二個是在火車站內，看準提著大行李要上火車的觀光客們，製造混亂後佯裝要幫忙，實際趁著大家不注意竊取隨身包包裡面的金額。第三個則是在地鐵跟人多的地方製造混亂，打開你的背包竊取重要財物，包括護照。

不能說旅行久的人就不會被偷，只是知道小偷的伎倆就是：

製造混亂，趁機偷竊。 藉機幫助，降低戒心。 聲東擊西，疏於防備。

所以能將傷害降到最低的方式就是：

少量現金，刷卡為主。 所有刻意幫助都不要接受，包括禮物花朵。 學會自救，當你覺得危險時請直接大叫「Help」「No!」吸引其他路人注意，他們會自己散去。

倘若你的重要物品、金錢、護照被偷時，方法就是：

前往當地警察局報案。 信用卡可以電話或網路掛失，護照則聯繫領事人員緊急連繫電話，看是否能海外協助，按照流程辦理臨時護照，然後打電話給航空公司改簽機票。 靜下心來處理，財物損失是一定，但並不會過不去。

我告訴朋友，旅行中有太多不美好的事，你必須自己去面對跟消化，難受跟難過是一定會有的過程，懊惱跟自責也是。後來發現大多人最痛苦的不是遺失錢跟護照證件，而是「自責」！那種自責是怪自己為什麼可以這麼不小心，明明之前都很謹慎。這時候就需要去「比較」慘，只要你不是最慘那個，心情就比較容易平復。

如何避免東西被偷被搶？ 攜帶少量現金，以提款卡跟信用卡支付為主。 在人潮擁擠的地方提高警覺。 財不露白，盡量隨身攜帶或放置在胸前內袋。

相關書摘 ▶雪兒《每一次出發都有意義》：只靠工作存的錢我不可能一直旅行，但要如何邊旅行邊工作？

書籍介紹

本文摘錄自《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》，時報出版

作者：謝雪文（雪兒Cher）

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旅行，是人生中場的解藥，也是活藥

旅人作家雪兒，第一本自助旅行導覽著作！

她說：「期待這本書能給還沒踏出這一步的人勇氣，

給已經踏出去的人持續出發的動力。」