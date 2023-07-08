雪兒《每一次出發都有意義》：人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始
我們想讓你知道的是
備用錢包被偷的當晚，我整個呆坐在客廳，有點想哭，但哭不出來，想找人聊天，沒有人在我身旁，一個人獨自慌張焦躁到想死。 我拚命的告訴自己：「你還有錢活下去！」「就當錢丟到大海裡！」「詛咒那小偷生孩子沒屁眼。」為何這該死的事為什麼會發生在我身上！不過哭完，還是要繼續旅行。
文：謝雪文（雪兒Cher）
人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始，這些年悲慘旅史說個三天三夜也說不完，不管是撞車、掉錢、掉護照、掉相機等，只能說旅途每一種磨難都是人生中寶貴的經歷。過去你跌倒有多深，哭得有多難看，將來爬起來就有多瀟灑，好似不費吹灰之力。
史上最慘的雲南旅途：被偷、被騙，還有高山症
每當有人問我哪趟旅行最刻骨銘心，我都會說：「雲南！」一抵達昆明市中心，台胞證就被偷了，連續跑了三家公安局才把遺失報案紀錄拿到。為了等證件補辦，只好乖乖能待在市區一周，當時心情沮喪到想買機票回家，查了單程機票特別貴，有種完全買不下手的悲涼淒滄。
翌日凌晨一堆公安來旅館的房間敲門，一問之下才知道房間裡遭小偷，同房的室友錢被偷，心想昆明治安也太差！內心打定主意拿到補辦證件後趕快離開，最終第五天終於拿到臨時台胞證，立馬搭車去火車站購買往大理的臥鋪車票，沒想到出站過馬路的瞬間，新買的相機也被偷了，我蹲坐在馬路上大哭失聲，卻無能為力。
接下來一路也都很不順，在大理的旅館遇到政治狂熱的中國大叔，又在香格里拉得到高山症，呼吸不順只好在旅館床上躺了數天，之後還在北方的德欽縣拉肚子感冒，拖著病秧秧的身子看著遠方的風景。
即使如此，離開前我內心還是充滿感激，每一次的磨難背後隨之而來都是幸運，昆明遇見照顧我的旅社夥伴，路上也碰到帶我四處旅行的台灣大叔，每一次跌落，也有人在低潮中將我扶起，也告訴自己：「度過那些不好的經歷，接下來好的就是精采！」
葡萄牙，我的備用錢包被偷了
某年前往西葡自助旅行，出發前早耳聞西班牙的小偷猖獗，於是每天出門前都會檢查護照、錢包、備用錢包、信用卡、手機是否都在。沒想到西班牙這關過了，卻栽在葡萄牙的旅館裡。備用錢包被偷的當晚，我整個呆坐在客廳，有點想哭，但哭不出來，想找人聊天，沒有人在我身旁，一個人獨自慌張焦躁到想死。
我拚命的告訴自己：「你還有錢活下去！」「就當錢丟到大海裡！」「詛咒那小偷生孩子沒屁眼。」為何這該死的事為什麼會發生在我身上！不過哭完還是要繼續旅行。兩天後，我來到北方城鎮波多河畔，拿了一瓶紅酒就坐在河堤旁喝著看夕陽，眼淚流乾了，似乎就學會笑了。我告訴自己，再糟糕的際遇，面對之後，最終會得到長大的門票，旅途遇到不好的災難，想哭就哭，想笑就笑，這是我的旅途，我能承擔那些錢的損失，好過為了「失去」一直耿耿於懷，無法繼續下去。
後來到了以色列的紅海旁，遇到一對自助旅行的華裔夫妻，我將這件事告訴他們，他們反倒安慰我，說前一年兩人在柏林旅館前被搶了一萬美金，瞬間我就從被偷的悲傷中釋懷過來。原來我不是最慘的那個，也不會是最糟糕的那個，那就不需要為此把人生都弄得過不去。
轉身筆電就被偷，釋懷只需要五分鐘
2022年獨自在丹麥自助旅行，辦理旅館入住後，我把筆電放在交誼廳的餐桌上，再將手上的垃圾拿去一旁丟棄，然而就幾步的距離，不到一分鐘的時間，桌上的筆電就不翼而飛了！
我跑去櫃檯請求協助，櫃台服務人員告知我，無法立即幫我調閱監視器，並告知目前警察局休息中，明天早上8:00才能自己去報案。我在一旁沮喪了一分鐘，詢問朋友接下來該怎麼辦？朋友要我馬上登出所有帳號，並聯繫保險理賠事宜，上網查了一下筆電重新購買的價格，大概三萬多台幣，五分鐘後，我的心情就釋然了。
有最壞的打算，筆電回不來了！接下來就是按部就班處理它。我從來不認為旅行不會被偷被搶，旅途中那些不愉快，就是要去面對它、接受它、處理它。別無他法！就像人生不可能永遠一帆風順。往好處想，錢包跟信用卡以及護照都在，人跟手機也在！錢，能解決的問題都不是大問題。
義大利那些猖獗的小偷集團
2023年與友人一起去義大利旅行，我跟朋友說切記要小心隨身物品，不要帶太多現金，不要穿的太過張揚。
即使如此，同行的三個朋友仍分別被偷，第一個是在地窖餐廳，男子佯裝賣花的小販四處找尋每個人掛在椅子旁的包包，在不經意時打開並竊盜裡面的皮包。第二個是在火車站內，看準提著大行李要上火車的觀光客們，製造混亂後佯裝要幫忙，實際趁著大家不注意竊取隨身包包裡面的金額。第三個則是在地鐵跟人多的地方製造混亂，打開你的背包竊取重要財物，包括護照。
不能說旅行久的人就不會被偷，只是知道小偷的伎倆就是：
- 製造混亂，趁機偷竊。
- 藉機幫助，降低戒心。
- 聲東擊西，疏於防備。
所以能將傷害降到最低的方式就是：
- 少量現金，刷卡為主。
- 所有刻意幫助都不要接受，包括禮物花朵。
- 學會自救，當你覺得危險時請直接大叫「Help」「No!」吸引其他路人注意，他們會自己散去。
倘若你的重要物品、金錢、護照被偷時，方法就是：
- 前往當地警察局報案。
- 信用卡可以電話或網路掛失，護照則聯繫領事人員緊急連繫電話，看是否能海外協助，按照流程辦理臨時護照，然後打電話給航空公司改簽機票。
- 靜下心來處理，財物損失是一定，但並不會過不去。
我告訴朋友，旅行中有太多不美好的事，你必須自己去面對跟消化，難受跟難過是一定會有的過程，懊惱跟自責也是。後來發現大多人最痛苦的不是遺失錢跟護照證件，而是「自責」！那種自責是怪自己為什麼可以這麼不小心，明明之前都很謹慎。這時候就需要去「比較」慘，只要你不是最慘那個，心情就比較容易平復。
如何避免東西被偷被搶？
- 攜帶少量現金，以提款卡跟信用卡支付為主。
- 在人潮擁擠的地方提高警覺。
- 財不露白，盡量隨身攜帶或放置在胸前內袋。
相關書摘 ▶雪兒《每一次出發都有意義》：只靠工作存的錢我不可能一直旅行，但要如何邊旅行邊工作？
書籍介紹
本文摘錄自《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》，時報出版
作者：謝雪文（雪兒Cher）
旅行，是人生中場的解藥，也是活藥
旅人作家雪兒，第一本自助旅行導覽著作！
她說：「期待這本書能給還沒踏出這一步的人勇氣，
給已經踏出去的人持續出發的動力。」
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以行人為中心，「相互說到齊溝通」——新北工務局打造行人交通安全建設新紀元
我們想讓你知道的是
台灣是一個美麗的地方，深受國際旅客喜愛，但近年連續的交通問題引起國際媒體的關注，行人因為交通事故而死亡的人數更是年年提高。新北市工務局提出了「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法，針對行人交通環境進行改善，以提高行人的交通安全和城市宜居性。
友善的人們、美味的食物、壯麗的風景⋯⋯向來深受國際旅客歡迎的台灣，近年來卻因為交通問題而備受國際媒體關注。去（ 2022 ）年 12 月， CNN 旅遊專題將台灣稱作「行人地獄」，而更早之前，包括澳洲、加拿大、日本、美國等國，都曾經在官方的旅遊建議中，提醒國民要特別小心台灣的交通問題。
台灣的交通問題為何如此令人詬病？根據去年的交通事故統計，全國因為交通事故而造成的死亡人數超過 3000 人，其中有 394 位是行人，另外還有 1 萬 6000 多位行人受傷，創下八年來新高。這些交通事故，不僅對個人和家庭造成了嚴重的傷痛，也給社會帶來了重大的壓力。為此，改善行人的道路環境，提高行人交通安全，成為一項迫在眉睫的公共建設任務。
行人擺中間，建設七字訣
新北市工務局投入行人交通安全改善不遺餘力， 2019 至 2022 年間，共投入約 60 億元。今年起，秉持著「持續既有計畫，人本環境再優化」的理念，針對各區內醫院、學校、公園、商圈、捷運及火車站等主要節點的人行環境優先處理。預計要在三年內，完成新北市轄區內提供穿越性車流道路的人行環境普查，並建置資料庫系統；同時更要篩選串連度不佳的路段或危險路口，運用「箱、護、縮、道、騎、公、通」七大手法（諧音：相互說到齊溝通），跨機關分工合作，逐年、逐區、逐段推動改善。
工務局的「箱、護、縮、道、騎、公、通」包括了哪些改善方式呢？首先，「箱」指的是障礙物遷移。人行道上的障礙物，往往是導致行人被迫走到車道上，甚至引發交通事故的主要原因之一。為此，工務局提出將道路上的障礙物，例如變電箱、電桿等進行遷移，還給行人一個更加安全、寬敞的行走空間。而「護」則是指設置庇護島，庇護島不僅可以作為行人過馬路的中途休息點，還能有效地分隔車輛和行人，避免直接的衝突，大大提高了道路的安全性。今（ 2023 ）年五月在台南發生兒童遭車輛撞擊致死的事故之後，台南第五分局便進行現地勘查，擬請交通局將行人穿越道退縮，並設置庇護島，此舉正說明了設置庇護島對於提升行人通行安全有明確的幫助。「縮」代表的是學校圍牆退縮。由於圍牆太過於靠近道路，行人道窄小，因此在上、放學時間，容易造成擁擠、視野不良的情形，甚至造成交通事故。新北市工務局近年透過學校圍牆退縮等手法，已經陸續改善了 58 所學校的通學環境，預計在未來的四年內，期許朝8年80所通學廊道的目標邁進，擴大行人視野，保障學生們行走的安全。
全面優化，好還能更好的交通環境
「道」是指封閉或拆除陸橋與地下道。一般來說，陸橋和地下道讓行人與車輛分開，應該是一個相對能夠保障行人安全的設置，但是目前現有的許多陸橋和地下道不僅老舊、髒亂，使用率低，更容易因為所在的位置，造成平面道路上的能見度降低、出入口的交通事故等；再加上不當的照明設計，可能會在夜間或惡劣天氣條件下影響行人和車輛駕駛的視線，增加發生事故的風險，而且對於身障者來說，必須上下樓梯這一點，也造成用路麻煩。因此在評估後，適當的拆除或封閉陸橋與地下道，的確有其必要性。
至於「騎」，則是改善台灣道路風景中，最令人又愛又恨的騎樓。因為台灣多雨、日照強的氣候特性，早期的房舍多半會設置騎樓空間，方便路過行人遮蔭避雨。但當時在建築房舍之前，並沒有統一的騎樓規範，再加上隨著時間過去，經歷多次建築物或道路的修整，騎樓高低不平的情況就越發嚴重，讓行人寧願冒險走上車道，也不想在騎樓中不斷地上上下下。工務局推動騎樓整平，就是希望能夠改善這個問題，把騎樓還給行人，遠離車道，保障行走安全。
最後的「公」和「通」，則是公有土地活化，以及連通行人動線。將公有土地活化再利用，成為停車場、公園綠地等設施，減少城市中閒置不用的畸零地，提高市民生活品質。另外還有特別針對捷運生活圈進行改善與優化，今年以中和及永和為重點區域，除了落實過去行人交通安全改善的設施之外，還要持續以人為本，優化交通號誌設定、加強交通標誌和標線的清晰度等，讓新北成為最友善宜居的城市。
行人的交通安全問題，並不只存在於台灣。現在的瑞典，是一個在行人交通安全問題上做得相當出色的國家，交通事故極低。但在90年代初，瑞典的道路死亡率和其他歐洲國家相差無幾。直到瑞典政府實施了一項名為零死亡視野（Vision Zero）的政策之後，才讓瑞典人真正成為一個在交通上，以行人為優先的國家。零死亡視野的具體措施包括改變道路設計、設置更多行人專用區域、限制速度、行人庇護島和步行道路等。實施至今，瑞典的道路死亡率已經降低了一半以上，成為了全世界道路死亡率最低的國家之一。
這個成功的例子，充分證明了透過全面、系統性的改革，可以有效地提高行人的交通安全。新北工務局希望可以透過「箱、護、縮、道、騎、公、通」中一項項的建設，解決當前的道路安全問題；而這樣的立意，更是為未來全國的道路設計和改善，提供了一種新的思路和方向。我們期待這種以行人為本的交通，能在全國推廣和應用，更大幅度的保障國人的交通安全。