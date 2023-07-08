雪兒《每一次出發都有意義》：只靠工作存的錢我不可能一直旅行，但要如何邊旅行邊工作？

文：謝雪文（雪兒Cher）

許多人會問我：「要準備多少錢，才能像你這樣去旅行呢？」

我會反問：「你想去哪裡？」「你想要旅行多久？」

一般我在計算旅行的費用是用目的地乘以天數計算，若選擇的是生活費昂貴的國家，旅費的一日支出就是貧困國家的三倍，若你選擇的是生活費便宜的國家，或許不必窮遊也可以過上富足的旅途。

經驗，是用錢買不到的寶貴財產

一直以來，我都鼓勵嚮往自助旅行的人在有限的預算下走想要的旅途，而每一次旅行的經驗會累積在下一次的旅途，當你走得越多走得越遠，就會越知道該怎麼完成，就不會再問「去哪個地方要花多少錢」。

當自助旅行很多次後，越有經驗的人，越知道如何讓旅行不再只是複製別人的旅途，越有想法的人，越知道靠最少的資源達到你想要的目的。在完成一趟大旅行前，我會建議從小旅行開始累積。

你也想當邊旅行邊工作的自由工作者嗎？

也有少數人問我，若要像你一直去旅行要怎麼辦到？我不會告訴你「先離職再說」或者「存款要有多少個零」，而是問你：「想好了怎麼邊旅行邊維持生活的條件了嗎？」事實上，曾經我也抱持著「旅者如何維持生活」的困惑，對「這些人哪來的錢可以一直不停去旅行」產生疑問，直到我在旅途中遇見一一為我解開疑惑的人們。

來自以色列的阿藍在澳洲開了一間公司，住在青年旅館，全部的行李只有一卡23吋的行李箱，遇到時，他在分發自己的名片，他的工作是製作網站，雖然拿的是學生簽證。

來自尼泊爾19歲的青年Nick在北北印（拉達克）的一家餐館打工，他說他靠四處給人打工換取旅費，讓他可以不停地去旅行。

來自中南美洲沒有護照躲在香港重慶大廈的老鬼，想要進入中國，但持有護照被拒發入境，已經窩在這裡半年之久，他在幫人做網站，只要有一台電腦跟網路，就可以談生意，並工作賺錢。

來自英國的保羅目前在卡達教英文，他已經旅行了二十多年，他最喜歡的國家是韓國，他說或許有一天會來台灣。

每個人都有自己生存跟旅行下去的方法，更明白所謂工作跟生活不只是一種型態，也不見得頭幾次嘗試就能找到適合的方法，相同的是，這些邊旅行邊工作的旅者都擁有一技之長，旅途中付出相對勞力，並非一直花別人的錢去旅行。

34歲我把工作砍掉重來，當一個以文字維生的旅人

34歲後，我離職後成為一位全職的自由工作者，的確有大半時間都花在旅行，也有大半時間在認真寫作，旅行有時是工作，我必須變成一個採訪者去深入探討；旅行有時是學習，我必須變成一個學徒去吸收新的人事物；旅行有時是責任，我必須變成一個傳遞者去分享故事，唯一不變的我在這條路途上不斷的努力、調整。

逐漸的，我開始無法保證「會一直旅行下去」或「會寫下去」，人都會因「期待」有所「嚮往」，卻不見得你所嚮往的「夢想」會成為你人生唯一的「期待」，但嚮往中的「努力」，會引導你有更多的「期待」。

Photo Credit: 時報出版 在泰國清邁的咖啡廳裡寫作

每一個經歷都會帶給你新的機會，跟不同的視野

我是因為打工度假歸來才下定決心走這條路，想想倘若當初還沒出門就一心一意只想賺多少錢，去多少國家旅行，或許根本不會踏上這自由工作者的旅途，正因為有了經歷，才有了機運，還有不停地找適合自己的定位。

如果沒有過去經歷一次又一次崩潰的旅途與嘗試，不管是沙發衝浪還是搭便車，亦或是睡機場還有合作贊助，或許也不知道原來少少的錢也可以踏上各種旅途。

光只有工作存的錢，我不可能一直旅行

旅行文字工作者好當嗎？事實上一點都不。我也經歷了兩年沒什麼人點閱的時光，透過不停的投稿才被平台刊登在網站上，有了一篇篇爆紅的文章才被出版社簽約，從怯懦演講到朗朗上口並精準分享內容，走過的路不會白費，這些都會變成養分跟旅費。

不過當文字牽扯上生活價值觀，自然會有正反兩面的評價，有共鳴有感動的就會認同，反之則亦然，可貴的是我願意大方分享出來，能選擇自己想要的方式生活，何嘗不是一種幸運。不管做什麼，只要脫離原本的軌道，那麼周遭的耳語就會永不停歇，只要你有定力，面對四面八方不同的聲音，那請你走適合自己的路，勇敢去嘗試。

相關書摘 ▶雪兒《每一次出發都有意義》：人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始

書籍介紹

本文摘錄自《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》，時報出版

作者：謝雪文（雪兒Cher）

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給已經踏出去的人持續出發的動力。」

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