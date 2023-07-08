雪兒《每一次出發都有意義》：只靠工作存的錢我不可能一直旅行，但要如何邊旅行邊工作？
我們想讓你知道的是
我不會告訴你「先離職再說」或者「存款要有多少個零」，而是問你：「想好了怎麼邊旅行邊維持生活的條件了嗎？」事實上，曾經我也抱持著「旅者如何維持生活」的困惑，對「這些人哪來的錢可以一直不停去旅行」產生疑問，直到我在旅途中遇見一一為我解開疑惑的人們。
文：謝雪文（雪兒Cher）
許多人會問我：「要準備多少錢，才能像你這樣去旅行呢？」
我會反問：「你想去哪裡？」「你想要旅行多久？」
一般我在計算旅行的費用是用目的地乘以天數計算，若選擇的是生活費昂貴的國家，旅費的一日支出就是貧困國家的三倍，若你選擇的是生活費便宜的國家，或許不必窮遊也可以過上富足的旅途。
經驗，是用錢買不到的寶貴財產
一直以來，我都鼓勵嚮往自助旅行的人在有限的預算下走想要的旅途，而每一次旅行的經驗會累積在下一次的旅途，當你走得越多走得越遠，就會越知道該怎麼完成，就不會再問「去哪個地方要花多少錢」。
當自助旅行很多次後，越有經驗的人，越知道如何讓旅行不再只是複製別人的旅途，越有想法的人，越知道靠最少的資源達到你想要的目的。在完成一趟大旅行前，我會建議從小旅行開始累積。
你也想當邊旅行邊工作的自由工作者嗎？
也有少數人問我，若要像你一直去旅行要怎麼辦到？我不會告訴你「先離職再說」或者「存款要有多少個零」，而是問你：「想好了怎麼邊旅行邊維持生活的條件了嗎？」事實上，曾經我也抱持著「旅者如何維持生活」的困惑，對「這些人哪來的錢可以一直不停去旅行」產生疑問，直到我在旅途中遇見一一為我解開疑惑的人們。
來自以色列的阿藍在澳洲開了一間公司，住在青年旅館，全部的行李只有一卡23吋的行李箱，遇到時，他在分發自己的名片，他的工作是製作網站，雖然拿的是學生簽證。
來自尼泊爾19歲的青年Nick在北北印（拉達克）的一家餐館打工，他說他靠四處給人打工換取旅費，讓他可以不停地去旅行。
來自中南美洲沒有護照躲在香港重慶大廈的老鬼，想要進入中國，但持有護照被拒發入境，已經窩在這裡半年之久，他在幫人做網站，只要有一台電腦跟網路，就可以談生意，並工作賺錢。
來自英國的保羅目前在卡達教英文，他已經旅行了二十多年，他最喜歡的國家是韓國，他說或許有一天會來台灣。
每個人都有自己生存跟旅行下去的方法，更明白所謂工作跟生活不只是一種型態，也不見得頭幾次嘗試就能找到適合的方法，相同的是，這些邊旅行邊工作的旅者都擁有一技之長，旅途中付出相對勞力，並非一直花別人的錢去旅行。
34歲我把工作砍掉重來，當一個以文字維生的旅人
34歲後，我離職後成為一位全職的自由工作者，的確有大半時間都花在旅行，也有大半時間在認真寫作，旅行有時是工作，我必須變成一個採訪者去深入探討；旅行有時是學習，我必須變成一個學徒去吸收新的人事物；旅行有時是責任，我必須變成一個傳遞者去分享故事，唯一不變的我在這條路途上不斷的努力、調整。
逐漸的，我開始無法保證「會一直旅行下去」或「會寫下去」，人都會因「期待」有所「嚮往」，卻不見得你所嚮往的「夢想」會成為你人生唯一的「期待」，但嚮往中的「努力」，會引導你有更多的「期待」。
每一個經歷都會帶給你新的機會，跟不同的視野
我是因為打工度假歸來才下定決心走這條路，想想倘若當初還沒出門就一心一意只想賺多少錢，去多少國家旅行，或許根本不會踏上這自由工作者的旅途，正因為有了經歷，才有了機運，還有不停地找適合自己的定位。
如果沒有過去經歷一次又一次崩潰的旅途與嘗試，不管是沙發衝浪還是搭便車，亦或是睡機場還有合作贊助，或許也不知道原來少少的錢也可以踏上各種旅途。
光只有工作存的錢，我不可能一直旅行
旅行文字工作者好當嗎？事實上一點都不。我也經歷了兩年沒什麼人點閱的時光，透過不停的投稿才被平台刊登在網站上，有了一篇篇爆紅的文章才被出版社簽約，從怯懦演講到朗朗上口並精準分享內容，走過的路不會白費，這些都會變成養分跟旅費。
不過當文字牽扯上生活價值觀，自然會有正反兩面的評價，有共鳴有感動的就會認同，反之則亦然，可貴的是我願意大方分享出來，能選擇自己想要的方式生活，何嘗不是一種幸運。不管做什麼，只要脫離原本的軌道，那麼周遭的耳語就會永不停歇，只要你有定力，面對四面八方不同的聲音，那請你走適合自己的路，勇敢去嘗試。
相關書摘 ▶雪兒《每一次出發都有意義》：人生不如意十之八九，旅行不如意從踏出門那刻就開始
書籍介紹
本文摘錄自《每一次出發都有意義：從0開始的自助旅行指南》，時報出版
作者：謝雪文（雪兒Cher）
旅行，是人生中場的解藥，也是活藥
旅人作家雪兒，第一本自助旅行導覽著作！
她說：「期待這本書能給還沒踏出這一步的人勇氣，
給已經踏出去的人持續出發的動力。」
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很多人問雪兒：為什麼下定決心去自助旅行？
她說：因為渴望改變一成不變的生活。
也有人問雪兒：我英文不好怎麼辦？沒有錢怎麼辦？
她說：選擇自己想要的旅行，一路走，自助小白也有變成大神的一天。
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訂了機票，就是一段旅程，一個人生過程。
世界並沒有想像中那麼多隔閡，不管是黑的白的，圓的方的，只要你心是開的，未來的路就會是寬廣的。
打破恐懼，開啟腦海中的世界冒險地圖吧！
身為內向者的我，明白一個人出發前的恐慌，害怕踏出這步即將就會失去一切。相信每一次冒險，都必須學會承擔風險。
從零規劃，制定夢想地圖比你想的還簡單
從最廣度的視角切入，告訴你出國自助旅行規劃六大元素，金錢、交通、景點、住宿、飲食、旅伴，那些你必須注意的事。
出發，從第一顆星星開始的旅途
從錯誤中開始更正自己的步伐，選擇合適的旅伴，接下來的每趟旅程，你都會發現那些過不去的情緒，糟糕的記憶，翻到下一章節，就還是會過去。
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「LG ThinQ」智慧與創新的完美結合 用科技對愛的人傳遞心意
我們想讓你知道的是
智慧家電領導品牌LG用「LG ThinQ」智慧家電物聯網技術串連起全系列智慧家電，整合包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等家電產品，為消費者打造全方位智能生活，用科技讓家人的心更靠近。
3C家電產品發展日新月異，加上現代人生活離不開科技，家電品牌LG在智慧家電領域超前部署，2019年開始透過領先業界的ThinQ智慧家電物聯網技術輕鬆打造智慧家居生活，可透過手機APP、語音聲控、電視Home Dashboard遠控家電，各式各樣的靈活運用，帶給消費者更聰明便利的生活外，亦能藉由LG ThinQ遠控家電照顧家人。
超前部署投入智慧家電領域 打造更美好便利的Lifestyle
相信大家都應該聽過「智慧家電」，但究竟什麼是智慧家電呢？並不是可以遠端開關、或標榜能無線上網，就稱得上是智慧家電，而是各家電透過串聯，延伸出更多樣化功能，甚至能幫家電進行功能升級，才符合「智慧家電」的定義。「智慧家電」一詞雖然已經出現好多年，但卻鮮少有品牌能把所有家電串連起來整合在同一個平台中。然而在過去多年，智慧家電領導品牌LG不但積極研發各種家電產品，更致力於發展物聯網科技，早在4年前就領先業界提出「LG ThinQ」技術，積極推動智慧家電物聯遠控服務，不只將連網功能導入家電產品，還能透過「LG ThinQ」APP延伸出豐富應用，希望透過「家電」與「網路」兩者完美結合，帶給消費者更便利的使用體驗。
由於提早開始超前部署，LG為目前市面上擁有最多內建WiFi家電產品、提供最多應用功能及獲得最多使用者正評推崇的家電品牌，旗下包括電視、冰箱、洗碗機、冷氣、洗衣機、電子衣櫥、空氣清淨機、除濕機、無線吸塵器、清潔機器人等智慧家電一應俱全，所有LG智慧家電無需外接WiFi接受器，只需要簡單幾個步驟，就能將所有LG智慧家電與「LG ThinQ」APP串聯起來，操作介面也相當直覺人性化，讓「LG ThinQ」 APP在各作業系統APP商城中累積最多正評，受到廣大用戶青睞與肯定，證明LG智慧家電確實運用科技帶來更好更便利的智能生活。
「LG ThinQ」輕鬆遠端遙控智慧家電 不在身邊也能照顧家人 ThinQ就是I Think of You!
「LG ThinQ」集LG品牌創新與技術大成，能依照使用者習慣與偏好，提供最即時的個人化服務，運用各種高科技與物聯網應用，不僅為使用者帶來更便利的生活，更能讓使用者不論身處多遠都能透過遠端操控照顧及關心所愛的人。
科技不再冰冷，而是能夠傳遞溫度與感情，因此在今年喊出「ThinQ Very Much」的口號，意即當你在使用ThinQ時，就代表著I Think of You Very Much，為使用者傳達「我想你，我想照顧你」的心意，即使是冷冰冰的3C產品，只要善加運用也能傳遞溫度，真正打破物理上的距離，讓家人之間的心更靠近。
例如出差或旅行在外，擔心氣候炎熱但父母在家捨不得開冷氣時，透過手機ThinQ APP遠端啟動家中DUALCOOL雙迴轉變頻空調，隨時調整最舒適的溫度與模式；或是透過手機ThinQ APP監控家中空氣品質，一旦發現空氣品質不良時，即能為家人開啟家中的PuriCareTM 360°空氣清淨機，即使人不在身邊，也能為家人安排舒適健康的居家環境。
除了遠端遙控功能，LG ThinQ的智慧推播通知、雲端客製行程下載的服務亦受到許多消費者好評，廚電產品如洗碗機、衣物護理類型產品如洗衣機、蒸氣電子衣櫥、乾衣機等，都可透過ThinQ APP下載更多客製化行程，針對不同碗盤及衣料材質提供合適清潔保養行程，更保護呵護心愛的碗盤與衣物；ThinQ APP的智慧推播通知，除了在家電行程結束時會推播提醒外，更會貼心推播提醒定期保養、行程推薦等訊息，不必在家電前守候等待，亦不用紀錄何時該養護家電，更具人性化的設計，讓家電與使用者產生密切關連。
家電不只是冰冷科技 更是表現愛的一種方式
「LG ThinQ」為智慧家電應用帶來無限想像，然而更重要的是，這些互聯網與高科技，串聯的不只是家電產品，更打破時空距離串起人與人之間的情感。若你不擅於表達心意，今天起就用「LG ThinQ」為你傳情說愛、照顧心愛的人，展現對他們的愛。
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