《戰爭是最大的惡》：我們的軍服上沾染著血跡或腦漿，全身都瀰漫著死亡的氣息
我們想讓你知道的是
普立茲新聞獎戰地記者，報導足跡超過50個國家，深入戰爭第一現場，寫下對戰爭之惡的反思。赫吉斯以出入世界各地戰爭第一現場的報導和對於士兵、居民、受難者的採訪，推論岀戰爭的惡，筆下鏗鏘有力，令人動容。
文：克里斯．赫吉斯（Chris Hedges）
第八章 屍體
潔西卡．古德爾（Jessica Goodell）在紐約上州肖托誇湖（Chautauqua Lake）附近的一個中產階級家庭長大。父親是名律師，母親則是家庭主婦。父母在她十六歲時離婚，她的「宇宙崩解了」，「日常生存的作息」幾乎完全停擺。她在高三的時候被伊薩卡學院（Ithaca College）錄取，但就在畢業前，一位身穿制服的海軍陸戰隊隊員拜訪她的高中。他對她說自己是來尋找「強悍的男人」。
「強悍的女人可以嗎？」她問。
當天下午，她來到海軍陸戰隊的招募辦公室。她告訴招募人員，說自己想成為坦克車組的一員，不過招募人員表示女性不得操作坦克。她看到一張照片，照片中是一名海軍陸戰隊隊員站在一輛車旁，車上裝有巨大液壓臂和兩個較小的叉架起貨臂。雖然她對重型機具一無所知，還是報名成為一位重型設備機械師。
三年後，她駐紮在加州二十九棕櫚村（Twentynine Palms）這座沙漠小鎮時，自願到海軍陸戰隊的第一個正式殯葬事務單位服務，地點在伊拉克的塔卡杜姆空軍基地（Al Taqaddum Airbase）。八個月以來，她的工作是「處理」死去的海軍陸戰隊隊員：收集他們的屍體和個人物品，並進行資料登錄分類。
她將遺體裝入屍袋，把屍袋放入金屬箱。在送往多佛空軍基地（Dover Air ForceBase）之前，這些金屬箱會被存放在一個所謂「冷凍室」的冷藏裝置中，保存時間往往長達數日。她待的單位處理了六起自殺事件。她告訴我，自殺者幾乎都在遺書中提到被欺負。體重過重或無法完成體能訓練的海軍陸戰隊隊員，會遭受嚴厲的言語以及身體霸凌。
他們被戲稱為「噁心的胖子」跟「狗屎袋」。他們會被指派為其他海軍陸戰隊隊員的「奴隸」。許多人被逼著跑步跑到嘔吐為止，或是以四足跪姿的熊爬姿勢爬完一個足球場的距離再回來。隨後是好幾組的猴子操練，他們必須彎下腰抓住腳踝，像棒球捕手一樣蹲伏而下然後再站起來。除了這些之外還有其他運動，直到被霸凌者倒地不起。
古德爾的單位負責整理自殺的海軍陸戰隊隊員屍體。
「我們翻遍所有個人物品。」古德爾對我說：「海軍陸戰隊隊員死掉的時候，我們會拿到屍體上的所有東西。每個人的左胸口袋裡都有一本「交戰規則」（The Rules of Engagement）。你會在裡面翻到士兵寫給彼此的筆記。裡面還有清單。清單很常見，裡面列出他們回家之後想做的事或想吃的食物。
最難的部分是整理照片。每個人身上都會放一張老婆、小孩或家人的照片。死者也有可能是更年輕的十八歲小夥子，他們身上可能會有畢業舞會的照片，或是跟車子的合照。我猜那是他們人生的第一輛車。每個人的防彈背心裡都有一根湯匙。還有鋼筆、垃圾、包裝紙跟MRE口糧。
這些東西全會被送回海軍陸戰隊隊員的家。我們內心都覺得，搞不好哪天躺在這張檯子上的人就是自己。我想海軍陸戰隊隊員都覺得自己出任務就永遠回不了家了。所以，大家都會寫信說『如果我死了，我想告訴你我愛你』，還有『我希望能把車送給弟弟』這類的話。他們將這些信放在身上。我們還處理過一位海軍陸戰隊隊員的遺體，他在錢包裡放了一張老婆寄給他的胚胎超音波圖。很多海軍陸戰隊隊員會把重要資訊刺在胳肢窩底下，這就是我們所謂的『肉標』。」
「有些東西並不罕見，遺書就是。」她接著說：「有位海軍陸戰隊隊員在流動廁所裡朝自己的臉開槍，另外有一人朝自己的脖子開槍自殺。一般來說，他們會在地堡或廢棄建築的角落動手。有些人是在流動廁所自殺。我們必須進廁所把噴到牆上的肉塊和大腦組織剝下來。我們將屍體跟遺書一併送回他們家。我們這邊有一些要做指紋鑑定的文件，但我們陸續收到一些沒有手的屍體，或者屍體送來的時候只是一團肉。所以指紋鑑定很快就變得沒那麼重要。
等到我們領到屍體的時候，距離死亡可能已有一段時間，屍體已經變得僵硬。他們的手通常握得很緊，好像還握著步槍。有一天我們接到電話，說陸軍車隊在過橋的時候，車底下有個簡易爆炸裝置爆炸了。炸彈威力使那輛七噸重的卡車翻覆、掉進深溝內。我們穿著白色的塑膠服，戴著口罩和手套。我和一位名叫皮內達（Pineda）的陸戰隊隊員一起行動。我繞過那台悍馬軍用汽車，看見地面有一個圓圈。我看著那個圈，心想爆炸中心肯定就在那裡或附近。
我仔細一看，看到一隻靴子。然後我發現靴子裡有一隻腳。副駕駛的屍體被困在車內。他全身都卡在車內。我們必須爬進車子把屍體弄出來。皮內達跟我把燒焦的上半身從卡車上拉出來，然後我們又取出一條腿。遺體的某些部分必須要用手撈才行，就像把兩隻手伸進水裡，然後將手合起來把水舀起那樣。這其實非常常見。
很多人都是死於簡易爆炸裝置或爆炸。你可能會找到上半身，但是遺體的其他部分得用手撈進屍袋。把屍袋拎起來的時候，中段會往下沉，因為裡頭裝滿了肉。這很平常。」她在二○一一年出版的回憶錄《陰影來襲》（Shade It Black: Death and After in Iraq）中寫道：
我們這個排之於海軍陸戰隊，就像海軍陸戰隊之於多數美國人，負責完成必要但沒有人願意了解的工作。其他海軍陸戰隊隊員知道我們的工作內容，但他們不願意想像這件事有可能會發生在他們身上。我們與其他海軍陸戰隊隊員不同。
我們的衣服、頭髮、皮膚和手指上都瀰漫著死亡的氣息。我們的軍服上沾染著血跡或腦漿。撈起屍塊時，肉塊常常會黏在襯衫袖口上。就算把手套脫下，還是聞得到屍體氣味。我們不會每天清洗軍服。吃東西的時候，袖口離臉很近，所以一直聞到一股腐肉般的味道。我想那確實就是腐肉的味道，因為屍體經常會在太陽和高溫底下長時間曝曬。
陽光會讓屍體的皮膚產生可怕的變化。皮膚會從屍體上滑落。我們把屍體抬起來時，表皮會與底下的皮層分離，從屍體脫落。在我們的排當中，後來有兩個人說他們沒辦法或不願意從事這種工作，於是離開了。其中一個人每天都會吃一盒感冒藥片，把自己能取得的感冒糖漿全部喝下肚，但這似乎只讓情況更糟。
他曾被派去執行一場特別困難的任務，事發現場是一輛被炸毀的坦克車，除了履帶之外，所有部件都體無完膚，現場留下成千上萬的身體部位有待整理收集：手指、睪丸、耳朵和微小的組織碎片。就在那不久之後，我聽說他就因為身體狀況而救護送醫。
還有另一個比較難熬的例子，是在一個排的海軍陸戰隊隊員進行保全巡邏後發生的。巡邏結束之後，他們清點人數，發現有兩名隊員失蹤。調查之後，我們找出那個排的巡邏路線，然後出發去找人。在他們巡邏的一個路段，海軍陸戰隊隊員會沿著湖岸邊行走。海軍的潛水員陪同我們搜索，他們很快就找到這兩個人。屍體被拉出湖面時，他們已經沉在水底好一段時間。水讓屍體膨脹。
其中一個人的遺體腫脹變形到我們無法把他放上擔架。他的脖子跟水腫的頭一樣寬，肚子跟水桶一樣向外凸，睪丸則是腫到跟哈密瓜一樣大。他的臉蒼白浮腫，皮層肥厚。不是胖，是厚。看起來很不真實。他看起來就像電影道具，厚厚、灰撲撲，像是蠟一般的皮膚，還有厚厚、發紫的嘴唇。我們目不轉睛盯著這兩具屍體，因為他們的身形已經徹底走樣、扭曲變形，而且也因為，因為他們其實看起來還是跟我們一樣。
有一次，有幾位海軍陸戰隊隊員同時被殺。隊員帶著七八個裝滿屍體的屍袋回到地堡。我們鋪了幾個乾淨的屍袋，這樣才能將屍體整理分類。有時候屍體送到時會附上名牌；有時候其中一個人是拉丁裔美國人，這時我們就能分辨哪個屍體是白人的、哪個是拉丁裔的。我們試著將肉塊分開來。這真的很荒謬。我們打開屍袋的時候，裡頭除了水分都已經蒸發掉的肉塊之外，什麼都沒有。裝在裡面的並不是四隻手或整條腿。我們試著將肉泥均勻平分在各個袋子中。
有一個屍袋最後才送來。我們把袋子打開，裡面裝滿人頭。我看了其中四顆，然後把視線移開。我們不僅要看著這些人頭，還要把頭撿起來搞清楚是屬於哪具屍體的。頭上的眼睛盯著我們瞧。在這個單位出任務的八個月內，我們看到各式各樣的場面，也努力去適應各種難熬的畫面。但是，人頭的畫面反而隨著時間推移，對我們造成更劇烈的影響。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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