從16世紀戰士攻入「巽他王國」算起，究竟雅加達建市496週年是否為「童話故事」？

為了掃除荷蘭殖民政府將「聯合東印度公司」（VOC）總督楊・皮特斯松・科恩（Jan Pieterszoon Coen）於1619年5月征服雅加達之日，認定為雅加達建市日期之殖民文化遺緒，印尼第三任雅加達省長拉登・蘇迪羅・哈佐迪薩斯特羅（Raden Soediro Hardjodisastro，1911-1992）於50年代特別召集一群歷史學家、文化學者及資深記者等市政顧問，要求研提一個「去殖民化」又「符合史實」的日期，以利重新界定雅加達市慶紀念日。

1956年，印尼學者蘇干托（Sukanto）博士提交一份題為「從查雅加達（Jayakarta）到雅加達（Jakarta）」的報告，指出葡萄牙於1522年2月21日佔據「巽他椰城」（Sunda Kelapa，即雅加達）地區，並與印度教為信仰的巽他王國（即現今以茂物為中心的「巴查查蘭，Pajajaran」）締結友好條約後，隔年6月22日位於爪哇島中西部的井里汶（Cirebon）與德馬克（Demak）蘇丹，為對抗「葡巽友好同盟」的軍事關係，遂指派法塔喜拉（Fatahillah）擔任指揮官，率領1452名戰士攻打巽他王國，同時肩負將「巽他椰城」及「萬丹」（Banten）等爪哇島北部沿海地區轉為伊斯蘭化的任務。

法塔喜拉成功擊敗盤據在「巽他椰城」的巽他王國守軍，並驅逐葡萄牙援軍之後，便將該地名稱更改為「查雅加達」（Jayakarta），成為伊斯蘭勢力首次進入雅加達地區的正式紀錄，因此蘇干托博士「推斷」1527年6月22日應為最接近史實的雅加達建市日期。

當時這份報告隨即送交雅加達市政委員會討論，並獲決議認定1957年6月22日為雅加達建市之起始日，自此每年6月22日雅加達市議會均循例召開特別會議，以茲紀念。

Photo Credit：楊俊業 為慶祝雅加達建市496年在市中心主要幹道旁懸掛以「雅加達是群島的傑作（Jakarta jadi karya untuk nusantara）」為標語的紀念旗海。

撲朔迷離的建市日期

根據《雅加達：一座被誤解的城市歷史》（Jakarta: History of a Misunderstood City）一書作者范德林德（Herald van Der Linde）表示：

「關於雅加達這座城市的誕生，其實沒有百分百的明確紀錄；法塔喜拉自麥加（Makkah）習成返回蘇門答臘的亞齊（Aceh）之後，因為亞齊當時仍處於葡萄牙統治之下，於是便繼續前往爪哇島效力於德馬克蘇丹，其後並擔任指揮官率軍擊退據守在萬丹的巽他王國，同時在軍隊班師回程途中，順勢奪取『巽他椰城』，然將再將地名更改為『查雅加達』等一連串事件的確切發生日期已無從查考，惟更名之事確定屬實，因為在那之後，荷蘭人便經常稱該地為Jakatra，但非Jakarta」。

印尼歷史學家阿道夫・海肯（Adolf Heyken SJ）則質疑，經考證被法塔喜拉軍隊擊敗的杜阿爾特・科埃略（Duarte Coelho）艦隊，其實早在1526年11月底即擱淺在「巽他椰城」海岸，據此推測法塔喜拉征服「巽他椰城」的戰事應該是發生在1526年11月中旬，因此認為：

「所謂的『雅加達市慶日』只是一則童話故事，因為沒有任何文件提到『查雅加達』的名稱，即使其後50年到VOC掌權（1619年）之前，這個地方仍然被稱作『巽他椰城』；另外，法塔喜拉是阿拉伯裔，而阿拉伯人顯然不太可能使用梵文為某地命名，但『查雅加達』就是梵文名稱，因此對於雅加達建市的確切日期，可謂是天方夜譚，即便如此，我（海肯）並不反對童話故事，只是我們必須誠實，童話就是童話，但童話不等於歷史。」

Photo Credit：楊俊業 往返雅加達都會區的TransJabodetabek（取自雅加達、茂物、德波、坦格朗、勿加泗等五個城市名之首字母縮寫）公車及雅加達市中心慶祝建市496年佈置的「巴達維（Betawi）」新混血族群頭像的彩繪旗海。

「巽他椰城」變「勝利之城」

西元14世紀以「巴查查蘭」為中心的印度教巽他王國位於「芝利翁」（Ciliwung）河上游，其下游河口的小漁港即為今日雅加達所在地，當時世界各地商人都會來此交換商品；自公元397年以來，當時屬於印度文化圈的「塔魯瑪王國」（Tarumanagara）即已在此建立一座名為「巽他椰城」（Sunda Kelapa）的城市。

該地名是來自當地原住民巽他族名（Sunda）與舉目可見的椰林（Kelapa）兩字組成，並且直至16世紀初葡萄牙與巽他王國締結友好條約，協議在此地建設現代化防禦堡壘及辦公房舍後，此地經數度政權移轉而更名，最終發展成為現今印尼最重要的政治、經濟與文化權力中心。

1527年法塔喜拉率軍擊退葡萄牙軍隊後，法塔喜拉將「巽他椰城」改名為「查雅加達」，雖然有部分印尼學者質疑穆斯林的法塔喜拉應該不會使用兩個梵文詞彙——「查雅」（Jaya，即「勝利」）及「加達」（Karta，即「實現」）組成「查雅加達（Jayakarta）」（即「勝利之城」）。

但是也有另一派學者認為，法塔喜拉可能是受到《古蘭經》第48章「勝利章」（Surah Al-Fath）的啟發，因該章經文正是闡釋先知穆罕默德在戰爭中取得勝利之相關事跡，而1527年6月22日正好適逢穆罕默德誕辰，符合「查雅加達」蘊含「通過行為或努力最終取得勝利」之精神，因此也無法完全排除法塔喜拉可能藉由「查雅加達」之寓意，據以命名其所征服之地的可能性。

Photo Credit：楊俊業 印尼首都雅加達南區的「蘇迪爾曼中央商業區」（Sudirman Central Business District,，SCBD）。

「雅加達」是分封領地名

印尼現代語言學創始人范德圖克（Herman Neubronner van der Tuuk，1824-1894），曾在萬丹王國的檔案中發現Wong Jaketra（雅加達王）之稱謂，另外，首位發現從歐洲到印尼航線的荷蘭探險家胡特曼（Cornelis de Houtman，1565-1599），也曾在其1596年的報告中，提及威查雅克拉瑪（Wijayakrama）是koning van Jacatra（雅加達王）的描述。

由此可知，「雅加達」（Jaketra或Jacatra）是巽他王國分封諸侯國之領地名，該領地的管轄範圍即在「巽他椰城」一帶；另外，迄今亦未發現有以「查雅加達（Jayakarta）」之名來稱呼該地諸侯王的相關史料，據此似乎間接證明了印尼歷史家海肯的說法，質疑「查雅加達」名稱的由來及其建市日期的推測，猶如天方夜譚般的「童話故事」。

從1619年至1942年先後由荷蘭東印度公司及荷蘭政府統治印尼的324年間，殖民政府曾以荷蘭在羅馬統治四百餘年期間的故鄉族名——「巴達維亞」（Batavia）來取代「查雅加達」，使之成為荷蘭在亞洲的殖民總部所在地；1942年3月9日至1945年8月17日荷屬東印度日佔時期的3年5個月，日本又將「巴達維亞」變更為「雅加達特別市」（Djakarta Tokubetsu Shi）。