「菲樓達人」的斜槓人生：從馬尼拉服教育替代役，到成為做菲律賓主題的YouTuber
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YouTube頻道「菲樓達人」主持人Ricky，從馬尼拉服教育替代役展開與菲律賓的緣分，做過英語遊學代辦更投資菲律賓不動產，如今更製作菲律賓相關主題的影片。在訪談中他也分享了四個關於菲律賓的小知識，包括選美文化、海外工作者、人口紅利和貧富差距。
文字整理：吳象元
本集《阿峇卡巴》來賓，是YouTube頻道「菲樓達人」主持人Ricky，該頻道內容包括台灣人在菲律賓的生活，還有菲律賓歷史、社會、文化、觀光、買房等主題，可說是包羅萬象，而Ricky在這集訪談中，分享菲律賓究竟是有什麼魅力，讓離開菲律賓的他仍持續關注菲律賓，甚至製作以菲律賓為題的影片。
Ricky和菲律賓有兩段淵源，第一次是透過台灣僑委會安排，在菲律賓馬尼拉華校服教育替代役，第二次是因工作需不定期往返台菲之間，也因此讓他對菲律賓有更多了解。Ricky介紹，菲律賓有2％的華人，大多是講福建話，而當地華校性質就如台灣的貴族學校。
和馬來西亞華校「獨中」不同的是，菲律賓華校仍隸屬當地教育體系，主要教學語言其實是英語，唯一不同的是會提供中文課程，因此還有不少南韓父母會將小孩送來菲律賓華校受教育，目的是讓孩子學習英語和中文。
替代役階段結束後，Ricky繼續以華語老師身份在不同國家教中文，之後又展開菲律賓英語遊學代辦事業。Ricky解釋，菲律賓因人力較便宜，因此可提供一對一教學，讓很多學生能突破學習英語的痛點，不過這份工作也因2020年新冠肺炎疫情爆發而暫停，Ricky因而轉為做菲律賓不動產投資，還開始了透過影片來介紹菲律賓買房。
問及對菲律賓最念念不忘的回憶，Ricky表示是自然風光。他表示菲律賓有大大小小7000多個島嶼，有很多優美的海邊景點，像是台灣人喜歡的宿霧、薄荷島和長灘島都很漂亮，而他自己也因喜歡潛水而在當地考了潛水證照。此外他也分享一次前往巴拉望愛妮島（El Nido）的經驗，雖然從馬尼拉過去路途遙遠，但真的被那號稱菲律賓最後一塊處女地所驚艷，很適合深度旅遊。
至於較無法適應的部分，那就是當地人的效率跟時間觀念，Ricky表示菲律賓人很「Chill」，常看到店家結帳大排長龍，但店員還在開心跟同事聊天，另外遲到和塞車問題也很普遍，一次為了能準時到機場，他最後甚至請計程車司機停在路邊，直接掏出1000披索（peso），請機車騎士載機場才順利抵達。
雖然不動產投資是他製作YouTube影片的原因，不過因身邊家人朋友偶有透露對菲律賓的誤解，因此Ricky開始藉影片介紹菲律賓的歷史、文化、社會，希望能打破大眾對菲律賓的刻板印象，包括受到不少觀眾受歡迎的「菲律賓小學堂」單元。他舉例有一集是談「菲律賓選美」，介紹菲律賓是全球選美比賽的常勝軍，且本地「選美文化」相當興盛，更有從醫美診所、選美補習班到服裝設計的完整「選美產業鏈」。
而承接「菲律賓小學堂」話題，Ricky訪談中又再分享了三個關於菲律賓的小知識，包括許多菲律賓海外工作者，其實是不同於藍領階級的在台菲律賓移工，在美國、沙烏地阿拉伯、澳洲等國家，其實有相當多從事醫師、護士、工程師、教職人員等菲律賓專家技術人員，而其優勢就是具備英語能力且承襲美國教育制度。
此外，菲律賓的人口紅利相當高，在新冠肺炎封城期間就有250萬的菲律賓女性懷孕，幾乎等於一個台北市的人口。最後一個菲律賓小知識則是關於貧富差距，Ricky表示在馬尼拉期間就深刻感受到城市的貧富落差，街頭常會看到遊民和貧童，而菲律賓首富施至成家族資產達166億美元，比台灣首富資產還要高出很多。
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：羅元祺
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AWS台灣雲端高峰會8月02日南港展覽館盛大登場！聚焦九大雲端主題，精選AI相關議程不容錯過
我們想讓你知道的是
8月02日至8月03日，2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將於台北南港展覽館二館4樓&7樓盛大登場！
近年來，生成式AI浪潮席捲全球，科技的破壞與創新幾乎為所有產業類型創造了難得的機遇，如何理解技術的趨勢脈動，也成為後續規劃策略行動、搶先布局的關鍵。不過，科技迭代速度超乎想像，無時無刻都在推陳出新，我們該如何在一波未平一波又起的科技浪潮中站穩腳步？或許，參與一年一度的雲端技術盛會──2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）將是你的最佳選擇！
2023 AWS台灣雲端高峰會即將於8月2日至3日，在台北南港展覽館二館盛大登場。今年峰會主題為「AI熱潮席捲全球，企業上雲勢在必行」，強調在科技浪潮之下，善用數位工具、掌握雲端驅動力，已成為企業或個人想要乘浪而起的必備能力。
聚焦九大雲端主題：超過45場主題議程，基礎設施、技術開發、產業應用全都包！
今年AWS台灣雲端高峰會由AWS台灣暨香港總經理及全球兩位副總裁分別於8/2及8/3領銜開場，以「大會主題演講」聚焦全球產業脈動與雲端技術實務，洞悉生成式AI帶來的破壞式創新，放眼全球雲端與AI的未來；另外也邀請各產業代表與AWS技術菁英等超過75位專家輪番上陣，辦理超過45場涵蓋生成式AI、Web3.0、開發工具、資安等精彩絕倫的主題議程，帶領與會者深入認識生成式AI，了解如何創新、提升客戶體驗，甚至接觸數位轉型的寶貴經驗。除此之外，今年度AWS也舉辦了體驗生成式AI技術或資安解決方案實作的工作坊，提供與會者深度互動的機會，促進產業實務與技術開發之間的交流。
為了方便參與者找到適合自己的內容，這次AWS特別以「創新」與「維運」兩大概念區分兩日議程：Day1聚焦於商業模式或運作流程的再創新，將AWS靈活且彈性的雲端技術化為企業乘浪而起的利器；Day2則以現代化技術與方法為主軸，幫助參與者善用AWS的工具及服務，提升生產力與資安規格，增進企業營運效能。詳細九大雲端主題議程規劃如下。
第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
DeepRacer強勢回歸、GameDay首度亮相，聯賽奪冠還能獲得AWS多項贊助！
除了講者陣容堅強的演講議程，這次AWS台灣雲端高峰會也迎來了更加多元的實體系列活動。首先，「AWS DeepRacer自駕車聯賽」睽違四年終於回歸實體舉辦，參與者將運用強化學習（RL）模型，驅動自駕車模型爭取最快的單圈競速時間。最吸引人的是，今年AWS台灣雲端高峰會的AWS DeepRacer冠軍選手，除了可以代表台灣參加在美國re:Invent舉辦的AWS全球競賽，爭取價值30萬台幣的競賽獎金，還能夠獲得官方獎品、機票、星級飯店、餐費及2023 re:Invent 活動入場券等總價值高達台幣30萬元的AWS贊助！
另外，今年AWS也首度與Riot合作，舉辦《英雄聯盟》聯名活動「AWS GameDay : 英雄聯盟電競版」。參與者將利用AWS雲端運算服務，結合電競賽事數據打造AI預測模型，在完全真實的AWS環境中，建構高互動性且遊戲化的預測模型，爭取抱回豐富大獎的機會。
無論你是企業決策者、經理人、開發者、工程師，甚至是大專院校學生或相關領域研究者，只要您對雲端應用有興趣，就能夠在峰會中找到適合自己的內容。此外，凡活動日前250名報到來賓可獲得「AWS不鏽鋼野營餐具組」或「AWS時尚露營摺疊收納箱」；若連續兩天參與活動，並完成集點任務，還可獲得「AWS夏季萬用亞麻提袋」，而且現在只要團體報名AWS台灣雲端高峰會5人以上並確實出席，就可獲得外送美食券。
現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
點擊下方組隊報名峰會活動：
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