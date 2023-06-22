「菲樓達人」的斜槓人生：從馬尼拉服教育替代役，到成為做菲律賓主題的YouTuber

文字整理：吳象元

本集《阿峇卡巴》來賓，是YouTube頻道「菲樓達人」主持人Ricky，該頻道內容包括台灣人在菲律賓的生活，還有菲律賓歷史、社會、文化、觀光、買房等主題，可說是包羅萬象，而Ricky在這集訪談中，分享菲律賓究竟是有什麼魅力，讓離開菲律賓的他仍持續關注菲律賓，甚至製作以菲律賓為題的影片。

Ricky和菲律賓有兩段淵源，第一次是透過台灣僑委會安排，在菲律賓馬尼拉華校服教育替代役，第二次是因工作需不定期往返台菲之間，也因此讓他對菲律賓有更多了解。Ricky介紹，菲律賓有2％的華人，大多是講福建話，而當地華校性質就如台灣的貴族學校。

和馬來西亞華校「獨中」不同的是，菲律賓華校仍隸屬當地教育體系，主要教學語言其實是英語，唯一不同的是會提供中文課程，因此還有不少南韓父母會將小孩送來菲律賓華校受教育，目的是讓孩子學習英語和中文。

替代役階段結束後，Ricky繼續以華語老師身份在不同國家教中文，之後又展開菲律賓英語遊學代辦事業。Ricky解釋，菲律賓因人力較便宜，因此可提供一對一教學，讓很多學生能突破學習英語的痛點，不過這份工作也因2020年新冠肺炎疫情爆發而暫停，Ricky因而轉為做菲律賓不動產投資，還開始了透過影片來介紹菲律賓買房。

問及對菲律賓最念念不忘的回憶，Ricky表示是自然風光。他表示菲律賓有大大小小7000多個島嶼，有很多優美的海邊景點，像是台灣人喜歡的宿霧、薄荷島和長灘島都很漂亮，而他自己也因喜歡潛水而在當地考了潛水證照。此外他也分享一次前往巴拉望愛妮島（El Nido）的經驗，雖然從馬尼拉過去路途遙遠，但真的被那號稱菲律賓最後一塊處女地所驚艷，很適合深度旅遊。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 位於巴拉望的愛妮島（El Nido）

至於較無法適應的部分，那就是當地人的效率跟時間觀念，Ricky表示菲律賓人很「Chill」，常看到店家結帳大排長龍，但店員還在開心跟同事聊天，另外遲到和塞車問題也很普遍，一次為了能準時到機場，他最後甚至請計程車司機停在路邊，直接掏出1000披索（peso），請機車騎士載機場才順利抵達。

雖然不動產投資是他製作YouTube影片的原因，不過因身邊家人朋友偶有透露對菲律賓的誤解，因此Ricky開始藉影片介紹菲律賓的歷史、文化、社會，希望能打破大眾對菲律賓的刻板印象，包括受到不少觀眾受歡迎的「菲律賓小學堂」單元。他舉例有一集是談「菲律賓選美」，介紹菲律賓是全球選美比賽的常勝軍，且本地「選美文化」相當興盛，更有從醫美診所、選美補習班到服裝設計的完整「選美產業鏈」。

而承接「菲律賓小學堂」話題，Ricky訪談中又再分享了三個關於菲律賓的小知識，包括許多菲律賓海外工作者，其實是不同於藍領階級的在台菲律賓移工，在美國、沙烏地阿拉伯、澳洲等國家，其實有相當多從事醫師、護士、工程師、教職人員等菲律賓專家技術人員，而其優勢就是具備英語能力且承襲美國教育制度。

Photo Credit: Shutterstock/ 達志影像 菲律賓馬卡蒂市區（Makati）

此外，菲律賓的人口紅利相當高，在新冠肺炎封城期間就有250萬的菲律賓女性懷孕，幾乎等於一個台北市的人口。最後一個菲律賓小知識則是關於貧富差距，Ricky表示在馬尼拉期間就深刻感受到城市的貧富落差，街頭常會看到遊民和貧童，而菲律賓首富施至成家族資產達166億美元，比台灣首富資產還要高出很多。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：羅元祺