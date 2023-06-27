TNL+ 2023/06/27,
軍事

六大問題威脅國軍戰力，除了「兵役改革」還需推動「軍務革新」才能發揮綜效

六大問題威脅國軍戰力，除了「兵役改革」還需推動「軍務革新」才能發揮綜效
國軍第四作戰區執行「聯合反登陸作戰操演」Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

這六個問題只是今日軍方沉疴的一部份，卻是最急迫而明顯的，而且造成的負面影響還在持續發酵，挫折軍隊基層的士氣及公眾對國防的信心。今日軍隊的沉疴已經不是延長役期、全面徵兵、增加經費跟美方提供更多訓練合作就可以振衰起蔽。

自從蔡總統在去年底宣布兵役改革以來，軍方是否如外界期待的那樣進行大刀闊斧的變革？還是如若干觀察家指出的那樣，繼續因循苟且的敷衍了事？這些無疑是公眾值得關注的，也是筆者在本文所想要探討的主軸。

過了半年之後仍未推動軍務革新

回顧蔡總統當時宣布兵役改革，就已經有不少觀察家指出，除了兵役改革之外，必須同時推動相應的軍務革新，才能讓兵役改革發揮成效，如王立第二戰研所在《太報》為文指出

依照軍方向來的習慣，不排除是想要舊酒裝新瓶，只想要大量義務役協助處理庶務，擴編部隊以增加軍官員額。

悲觀的看，軍方在一切沒有改變下，僅僅是組織調整，就能填補訓練人力，以及改革訓練內容，令人懷疑。到2024施行還有1年，軍方得展現決心，大規模培訓新型態的種子教官，投入經費到各式新訓裝備，並把幾無功能的後備體系重整，那麼還是能有不小的成功機會。

不只是王立第二戰研所，軍武圈人士也提出諸多建議，如改善軍隊管理文化、推動軍隊領導層人事革新、減輕基層業務負荷等等，疾呼主政者把握僅剩的時間儘速推動軍務革新。但是，在過了半年之後，吾人不能不看到軍方的沉疴仍然未有明顯的改善，甚至因為軍方守舊派的影響以及主政者的諱疾忌醫，導致問題治絲益棼。

面對前述的情況，筆者不揣冒眛提出數點作為拋磚引玉，希望讓各方有識者關注相關問題的嚴重性。

這些問題包括：

  1. 基層不斷流失的危機如何解決？
  2. 如何留住軍中留外人才？
  3. 如何打破軍中僵化思維的桎梏？
  4. 還要對教召的沉疴視而不見嗎？
  5. 如何處理軍中「頭重腳輕」的問題？
  6. 是否該對顢頇僵化的軍隊領導層進行人事革新？

針對上述六個問題，筆者將在下列分別加以詳述。

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Photo Credit: 中央社

1. 基層不斷流失的危機如何解決？

根據媒體報導，今年軍隊志願役報不適服人數創下新高，這五年當中招募入營士兵平均有兩成選擇賠錢退伍，對此，國防部長邱國正聲稱大量志願役退場是「年輕人有自己的看法和其他的生涯規畫」。但是各方有識者都指出軍方在後勤補保的繁瑣、無效率且過重的業務及雜務、不思改進訓練內容等等，才是造成基層大量流失的根源。

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