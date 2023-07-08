真正的草根足球：中國貴州「村超」引發了哪些社群討論？
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《環球時報》英文版的報導指，「村超」中呈現的氛圍在中國「很少見」，而且對於中國各地的城市居民而言「非常珍貴」。「草根的足球在我們全國都非常薄弱，」丁偉傑說，在中國常常聽到關於內地草根足球文化發展方面的負面評價，但是草根足球作為基層足球，即使對職業體系沒有直接幫助，也是一個必須重視的因素。
走紅網路的中國貴州「村超」足球賽：
在後疫情時代中超聯賽回歸常態、新科世界盃冠軍阿根廷訪華在北京引發球迷熱潮的6月，中國西南省份一項民間鄉村業餘足球賽事，意外地成為一個矚目的焦點。
據中國媒體報導，被當地人稱作「村超」的貴州省榕江縣「和美鄉村足球聯賽」，忽然以一種不可思議的勢頭，迅速引發線上和線下的大量關注。
這項以鄉村為單位的賽事被指由當地村民組織，有20支鄉村球隊參加，15至40多歲年齡不等的參賽球員來自不同背景——小販、司機、學生、木工和前屠夫等，而且來自不同的民族。
官方媒體報導指，為期三個月的賽事，每一場比賽都能吸引數以萬計的觀眾到場觀戰——被當地稱作「超級星期六足球之夜」的當天，高峰觀眾人數被指達到5萬人。
社群媒體上廣為流傳的一些賽事影片剪輯顯示，數以千計觀眾圍繞著只有一面小型臨時看台的球場四周載歌載舞，為家鄉球隊吶喊助威，身穿各種傳統民族服裝的代表會吹奏著民族樂器與球員一起進場，並跳起舞蹈——他們甚至有似乎是精心凖備的「中場秀」，在煙花的映襯下，當地少數民族在球場中央表演大型歌舞。
眾多點讚者
這個被形容為非常「接地氣」的業餘賽事吸引了大量關注，包括已退役的英格蘭著名球星麥可．歐文（Michael Owen）、中國國家隊前隊長範志毅等都在社群媒體上發佈影片為「村超」打氣，退休中央電視台體育主持人韓喬生也親身到場客串現場評述。
至6月21日，「貴州村超」的話題標籤在新浪微博上累計閲讀量超過2.2億。在短影片平台抖音上，帶有這一標籤的影片總計超過31億次播放。
社群媒體上過去幾周不斷流傳關於這項賽事的短影片，當中顯示不僅全國各地的主流媒體以及社群網紅紛紛前往當地報導和觀看，而且據《足球報》等中國大陸媒體指，中國足協和貴州足協、國家體育總局以及農業農村部等官方機構也派人前往現場調研。
中國外交部發言人華春瑩、中國駐外使館等也轉發點讚了有關「村超」的影片報導內容。
有體育業內專家表示，「村超」的火爆似乎有一定程度的專業操作，但是至目前為止，大眾對它的了解仍然不多。
真正的「草根」足球？
「村超」在社群媒體和網路直播的宣傳下成為熱點，是一個民間自發現象還是一次成熟的運作，外界一時難以核實——在中國媒體的報導中，「村超」被形容為一場民間自發的賽事，而近期同樣在貴州省成為熱話的「全國和美鄉村籃球大賽（村BA）」，則已經得到了包括中國體育總局等官方機構在內的支持。
「我其實深信背後是一定要操作的，」前ESPN評述員、現工作地在中國內地的資深球評家丁偉傑向BBC中文表示，「一件事忽然紅起來，背後一定會一些支持。」
但他表示，相關的操作即使存在，也具有積極意義。
「如果我們的國家無論在軟體和硬體上，都能夠方便民間可以更多參與足球，其實已經是兩碼事。」
事實上，貴州「村超」成為網路熱話，在當前的中國足球環境中，似乎有特殊的背景。
隨著中超「金元足球」泡沫爆破，大量資本退出職業聯賽，加上足協腐敗醜聞以及男足國家隊距離世界盃出線仍然遙遠，「村超」的熱烈場面，讓中國網民找到另一個空間去積極地討論中國足球。
在關於貴州「村超」鋪天蓋地的社群媒體傳播中，包括各種關於當地草根足球文化和歷史的小故事——包括足球在1940年代已由大學生引入當地，2002年一名村民帶頭用鋤頭挖出「村超」的第一塊足球場，以及一名80多歲的當地老婦向賽事捐錢等等。
中國國營媒體《中新社》引述一名中國體育記者表示，這一種民間比賽是由普通人的熱情而不是經濟利益驅動，因此具有「純潔性」，自下而上的草根足球背景也與歐洲和拉丁美洲的足球文化更相近。
《環球時報》英文版的報導指，「村超」中呈現的氛圍在中國「很少見」，而且對於中國各地的城市居民而言「非常珍貴」。
「草根的足球在我們全國都非常薄弱，」丁偉傑說，在中國常常聽到關於內地草根足球文化發展方面的負面評價，但是草根足球作為基層足球，即使對職業體系沒有直接幫助，也是一個必須重視的因素。
他表示，相比「村超」背後是否有官方操作，他更關心「村超」背後的運作模式到底如何，以及是否能複製到中國其他地方。
「『村超』到底有些什麼神秘的地方可以令它做得這麼成功？我們一定要去分析研究它——我們不知道，我們離貴州很遠，也沒有什麼人去實地報導這方面。」
作為網路話題，「村超」也引出一些關於中國足球業餘與職業之間的水平差距的民粹式爭論——一些網民甚至調侃「村超」可以「屌打」中國國足。
關於這一類網路討論，專家表示，就如同中超泡沫爆破之後，會發現十年間狂熱參與討論的「偽球迷」對於其背後真正反映的問題仍然一無所知。
「國家隊、國家體制、職業足球以至青訓、校園、草根之間的關係，除了少部分專業人士知道以外，我敢說是沒有人知道的，」丁偉傑說。
他表示，擔心「村超」也會一樣，「大家的重點就只是放在『過癮』，但是沒有去探討。」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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