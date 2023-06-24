日本福島核廢水排放入海，亞洲鄰國反應激烈：「不僅是經濟問題，還生死攸關」
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同樣位居東亞，台灣政府並沒有杯葛日本福島廢水的排放。台灣行政院原子能委員會稱，會密切關注，並強調，福島排出核廢水主要會隨北太平洋洋流往東太平洋及美國方位移動，僅小部分會流向台灣，最快在排放後一兩年到達台灣海域，並已經進一步稀釋。
經過多年國內外激辯，以及數個首相來來去去，日本政府計劃在今夏將福島第一核電站儲存的超過130萬噸核廢水排入太平洋，引發全球關注及亞洲鄰居緊張。
由於這是人類史上第一起大規模核廢水排放，爭議甚巨，其中包含食品安全、海洋污染、放射性物質影響人體健康等議題，在亞洲引起激辯。 日本鄰國及全球外環保人士憂心，將含有放射性同位素「氚」（Tritium）的核廢水排入海洋，將對全球人體健康和海洋生態造成極大風險，並嚴重影響漁業。北京已經率先抨擊日本罔顧鄰居安全，港澳政府也揚言將擴大日本產品進口禁令範圍。
分析福島核廢水爭議，常駐日本的法國國家研究院（French National Research Center）「福島災後」計劃主持人 Cécile Asanuma-Brice博士接受《BBC中文》訪談說，日本已決計大規模重啟核電，並同時解除了福島災區的疏散令，她認為東京正在抹去核災事故的所有痕跡，「使該地區成為一個日本能夠抵禦核災事故的模範區域。為了實現這一目標，政府迅速清除事故的所有痕跡至關重要，但巨大的儲存槽的存在，視覺上會很強烈的提醒眾人過去發生過如此災難。」
Asanuma-Brice博士質疑廢水排放的決定。她告訴《BBC》，全球海洋科學家都已經對排放對海洋生物和漁業可能產生的影響表示擔憂，她認為更明智方案是繼續儲存和廢水，直到氚的放射性自然降低。「核電站周圍和其範圍之外仍有空地，可以建造新的儲存槽。」
不過，日本政府則強調，在福島核電站緊鄰的海邊已經修建了一個處理及排放廢水的水道，竣工後將接受國際原子能機構（IAEA）檢查和確認後才會開始排放。即便如此，距離排放福島核廢水僅有一步之遙。
《BBC中文》整理了此次福島核廢水排放引發的各種議題及辯論，包括法律，生態方面的爭議及日本的亞洲鄰居們的激烈反應。
亞洲反應為何激烈
中國與港澳
多年來，中國對福島核廢水排放一直持反對的態度。6月12日，中國外交部發言人汪文斌在記者會上批評日本污染海洋、損害人類共同利益，「極其自私和不負責任」。5月27日，中國代表在世衛大會（WHA）上抨擊東京的計劃，要求日本在與各國政府達成協議前不能排放核廢水。
香港及澳門特區政府則與北京的態度一致。認為日本需要與受影響的國家及政府溝通達成協議後，才能夠行動。
香港環境及生態局長謝展寰上周接受電台專訪稱，日本一宣佈排放核廢水，香港就會立即禁止福島一帶沿岸「最高風險縣份」的水產進口。對其他風險縣份的水產也會實施嚴厲進口管制。
事實上，目前香港已禁止進口福島的蔬菜、奶類飲品和水果等，但不包括果汁。根據香港《明報》，謝展寰表示，日本進口到港的食品佔香港整體食物供應只有2%，港府預計影響不大，但理解港人熱愛日本食品「感情上有影響」。
此外，香港最大的連鎖超市之一惠康（Wellcome）發言人書面回覆《BBC中文》說，「公司向來非常重視食品安全，我們歡迎政府加強抽驗日本食品，以保障市民安全。」惠康又稱，會密切留意港府未來公布的政策，將配合併遵守相關進出口要求。
澳門則宣佈採取更嚴厲的措施。澳門市政署在6月13日稱，一旦日本開始排放福島核廢水，將會暫停包括東京都、千葉縣等9縣市的水產、蔬菜和水果等進口申請。澳門市政署還說，屆時不排除要求日本其它地方進口澳門的鮮活食品，也都要開始附上輻射檢測證明。
韓國
與日本一海之隔的的韓國這次並沒有如過往政府那樣對日本排放廢水大力反對，但韓國也沒有打算解除對福島食品的禁令。不過，韓國政府自2013年起就禁止進口來自日本福島縣、茨城縣、千葉縣等鄰近縣區所有水產品，並禁止福島縣產的稻米和菇類賣到韓國。
面對核廢水爭議，韓國政府啟動了「國民安心」計劃，希望消除國民顧慮。但是，韓國政壇及民間的反對聲音仍然很大。韓國反對黨剛組團赴福島核電廠考察，對於排放廢水持反對意見，並指責韓國總統尹錫悅。面對反對黨抨擊，韓國總理韓惪洙甚至表態願意親自飲用自福島廠過濾後的水。
港媒《南華早報》引用數據稱，韓國一項千人民調顯示，超過85%的韓國人反對日本排放廢水的計劃 。70%受訪者表示，若繼續排放廢水，他們會減少食用海鮮。
許多韓國漁民也對核廢水排放深感焦慮。
來自濟州島的海女金恩娥（音譯）告訴《BBC韓語組》說，「從更廣義上來看，我們認為自己是海洋生物，因為我們用自己的身體直接進入水中。在工作時，我們會喝海水。不僅進入我們的口中，還會進入眼睛、鼻子和皮膚。我們每天要潛水大約五個小時——這意味著我們處於潛在危險的前線。」
金女士說，「我四十多歲了，是我們村裏最年輕的海女。我覺得我站在了十字路口上。我正在認真考慮，這是否應該是我最後一年當海女。對我們來說，這不僅是經濟問題，還是生死攸關。」
另一位住在鳥山的漁民樸熙俊（音譯）則告訴《BBC》說，「事實上，放射性物質可能不會進入我們的海域。然而，當人們食用海產品時，他們難免會感到焦慮。老實說，我也感到焦慮。來這裏從事漁業工作的年輕人只是在等待和觀望。他們已經凖備好回城市了。」
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我們想讓你知道的是
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第一天（8月02日）：雲端創新開發日
● 主題一：AI 與機器學習
● 主題二：Web3.0 及新時代數位轉型
● 主題三：創新商業應用
● 主題四：產業解決方案
第二天（8月03日）：雲端卓越維運日
● 主題五：雲端基礎設施與卓越維運
● 主題六：資料分析與洞察
● 主題七：DevOps 與開發者生產力
● 主題八：應用程式現代化
● 主題九：資安與合規
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現在就揪團公出，參與內容充實、獎項豐富的AWS台灣雲端高峰會，和AWS一同在科技浪潮中乘風破浪，洞見機會！
2023 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）活動資訊
● 活動時間：2023年8月02日（三）至2023年8月03日（四）
● 活動地點：台北南港展覽館二館4樓&7樓（僅主題演講及部分議程同步線上直播）
● 報名方式：活動開放免費報名參加，請點此填寫報名表單。
● 注意事項：
- 無論線上線下參與，皆須填寫報名表單。
- 競賽活動（AWS DeepRacer、AWS GameDay）皆需額外填寫報名表單。
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